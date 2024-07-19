Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации

Появление на свет ребенка – важное событие в жизни всех родителей. Однако, несмотря на все радостные моменты, супруги могут столкнуться в этот период и с определенными проблемами. Наладить интимную жизнь в это время бывает весьма непросто, и секс после родов становится проблемой, требующей особого подхода. Разобраться со всеми тонкостями этого вопроса вам поможет Клео.ру в данной статье.

Советы для восстановления интимной жизни после родов

Наладить интимную жизнь после родов в некоторых случаях бывает весьма непросто, что обусловлено как физиологическими моментами, проявляющимися у женщины, так и психологическими, которые могут возникнуть у обоих партнеров. если вы хотите знать, как наладить интимную жизнь после родов, учитывайте такие моменты:

По поводу сроков, когда можно начать заниматься сексом после родов, специалисты не дают однозначного ответа. Можно только сказать, что это будет момент, когда оба партнера будут к этому готовы. Однако, существует рекомендация врачей, заключающаяся в том, что на протяжении шести-восьми недель после родов не стоит заниматься проникающим сексом. Это необходимо для того, чтобы дать время для восстановления организму женщины. О том, готовы ли вы физиологически к интимной жизни, лучше проконсультироваться с врачом.

У некоторых женщин после беременности и родов могут возникнуть психологические проблемы из-за возможных изменений во внешности. Они могут перестать себя считать привлекательными для партнера. Психологи советуют откровенно поговорить по этому поводу с партнером, вполне вероятно, что он не придает этому большого значения, а ваши временные изменения его нисколько не смущают.

Предупредите мужа о том, что вы можете испытывать болезненные ощущения, попросите у него поддержки. При этом дайте ему понять, что вы по-прежнему испытываете к нему интерес. Коммуникация с партнером в этот период крайне важна, чтобы достичь взаимопонимания.

Многие думают, что в первые месяцы после родов или в период кормления грудью забеременеть невозможно, но специалисты утверждают, что это далеко не так. Чтобы исключить риск нежелательной беременности, обязательно позаботьтесь о контрацепции даже на самых ранних этапах.





Когда нужно обратиться к специалисту

Секс после беременности может сопровождаться явлениями, с которыми вы не сталкивались ранее. На протяжении четырех-шести недель после родов у женщины могут появляться выделения из влагалища, цвет которых может варьироваться от бледно-розовых до темно-коричневых. Это не повод для волнения, поскольку так проявляется нормальная реакция организма.

Однако, если послеродовые выделения у вас прекратились, но возобновились после секса, нужно обращать внимание на определенные моменты, чтобы выявить отклонения от нормы. Выделения розового цвета – не повод для паники. Однако вам необходимо обратиться к специалисту в следующих случаях:

если их цвет красный или темно-коричневый, и при этом выделения стали гораздо обильнее;

появление выделений сопровождается болью, зудом;

после секса выделения не прекращаются более трех суток.





Подведем итог

Секс после родов – момент, который требует особого подхода и должен сопровождаться взаимопониманием обоих партнеров. Обязательно учитывайте как физиологические, так и психологические моменты, не стесняйтесь оговаривать проблемы и при необходимости обратиться к специалисту.