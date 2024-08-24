Что нельзя говорить мужчине: фразы, которые стопроцентно ухудшат ваши отношения

Любые отношения требуют серьезной работы над ними, чтобы достичь гармонии и взаимопонимания. При этом важно не только прорабатывать возможные действия, но и знать, от каких слов стоит воздерживаться, чтобы избежать в отношениях фатальных ошибок. Если вы хотите узнать, что нельзя говорить мужчине, изучите эту статью Клео.ру, где приведены примеры фраз, которые не стоит произносить ни в коем случае.

7 фраз, которые нельзя говорить мужчине

Чтобы понимать, как общаться с мужчиной, стоит буквально составить для себя список фраз, являющихся табу. Если произносить время от времени такие слова, вы добьетесь самых негативных последствий и ухудшения ваших отношений. Определенные фразы сильно задевают самолюбие мужчин или напротив, заставляют их излишне расслабляться и не предпринимать никаких действий. Если знать о них заранее, это поможет избежать ошибок в общении с мужчиной и, как следствие, достичь гармонии в отношениях. Далее Клео.ру приводит примеры таких распространенных фраз.

«Я все сделаю сама»

Тенденция, которая все чаще наблюдается в последнее время, – это то, что женщины стали сильными и самостоятельными, способными справиться буквально с любыми проблемами. Однако, если вы хотите ощущать возле себя сильное плечо и опору, на которую можно рассчитывать, произносить данную фразу не стоит ни в коем случае. Дайте мужчине возможность проявить себя в тех или иных вопросах, будь то поход в супермаркет за продуктами, воспитание детей, моменты, связанные с ремонтом.





«Что у тебя с деньгами?»

Это фраза, которая также является отражение «сильной» женщины, привыкшей зарабатывать больше своего партнера и готовой оказать ему поддержку в любой момент. Произнося такие слова, а тем более оставляя мужчине деньги на него расходы, вы лишаете его стимула и возможности проявить себя. У него попросту не будет должной мотивации, чтобы чувствовать себя в роли добытчика и хотеть этого.

«Ты меня не хочешь понимать!»

Это фраза, которая способна поставить в тупик любого мужчину. Ее парадокс заключается в том, что зачастую понять себя не могут и сами женщины, к примеру, выбирая тот или иной предмет гардероба, прическу, оттенок помады, блюдо в меню. Произнося такую фразу мужчине, вы требуете от него невозможного и уж точно не добьетесь положительного эффекта.

«Где тебя носило?»

Произнося данную фразу, не рассчитывайте получить правдивый ответ на этот вопрос. Если мужчина захочет рассказать своей женщине о собственном времяпровождении, он обязательно это сделает. В случае, когда его настойчиво спрашивают «Где ты был?» или «Почему ты пришел так поздно?», он будет вынужден придумывать какую-то правдоподобную версию, которая навряд ли будет соответствовать действительному положению дел. Этому находится простое объяснение – данным вопросом вы нарушаете личные границы мужчины.





«Ты не сможешь этого сделать!»

Данные слова относятся к категории фраз, которые ранят мужчин и заставляют их усомниться в собственной состоятельности. Люди, которые находятся в гармоничных отношениях, должны оказывать поддержку и мотивировать друг друга. Если же вы произносите подобную фразу, то делаете своего мужчину неуверенным в собственных силах. При этом велика вероятность, что он не будет совершать действия, которых вы хотите от него добиться данными словами, а если и совершит их, то запомнит эту обидную для него фразу надолго.

«И о чем ты думал?»

Невинные на первый взгляд слова опасны тем, что способны сильно ударить по самооценке мужчины. Это произойдет вне зависимости от того, по поводу какой ситуации они были произнесены: проехал ли он на автомобиле на красный свет или забыл дома деньги, отправившись в магазин за покупками. Результат будет один – данными словами вы спровоцируете унижение мужчины.

«Ты не мужчина!»

Данные слова способны поставить точку в любых отношениях. Произнося эту фразу, будьте уверены в том, что она не пройдет бесследно. Результат будет неизбежен, вне зависимости от того, когда произойдет исход: после впервые произнесенных подобных слов или после их многократного повторения. Помните о том, что такие слова попросту убьют ваши отношения.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что нельзя говорить мужчине, чтобы избежать негативных последствий для ваших отношений. Если вы действительно хотите достичь гармонии и взаимопонимания, включите подобные слова в категорию «табу» и ни в коем случае не произносите их в адрес вашего мужчины.