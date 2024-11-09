Январь – это не только начало года по календарю, но и удачное время для важных изменений в жизни. Астрологи считают, что именно в этом месяце заключаются самые крепкие и стабильные браки, но полностью избежать проблем не удастся. Клео.ру предлагает разобраться, когда будут самые благоприятные дни для свадьбы в январе 2025 года по лунному календарю.

Влияние Луны на выбор свадебной даты

О влиянии Луны на некоторые жизненные аспекты было известно еще в древности. Лунные календари массово использовались для планирования дел в сельском хозяйстве, медицине, религиозных обрядах. Астрологи утверждают, что земной спутник влияет и на другие сферы. Они убеждены, что энергетика Луны может повлиять на совместную жизнь. Благополучие семьи будет во многом зависеть от того, какие даты были выбраны для свадьбы.

Наиболее благоприятными днями станут 4, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 25 и 26 января. В такие дни лунная энергетика будет наиболее стабильной, и это качество перенесется на семейную жизнь молодоженов. Между супругами будут крепкие и доверительные отношения, а напряженность и конфликты – очень редким явлением.

Неблагоприятными днями для бракосочетания считаются 1, 3, 6, 7, 11, 18, 22, 24, 28, 29, 30 и 31 января. Хаотичность и непредсказуемость энергетических потоков создают опасные ситуации для людей, которые решили сыграть свадьбу. Вместе с энергетикой, настроение супругов будет часто меняться по отношению друг к другу. Не рекомендуется планировать семейное торжество на эти дни, если не готовы к постоянным эмоциональным качелям.





Фазы Луны и их значение для молодоженов

Важную роль в том, как ночное светило повлияет на свадьбу и семейную жизнь, играют фазы Луны. По мнению астрологов, на разных этапах лунного цикла меняется интенсивность воздействия, что сказывается на разных аспектах – самочувствии, физических возможностях, психологическом состоянии. Однако энергетика может влиять и на менее очевидные и заметные стороны жизни.

Отношения между молодоженами могут складываться по-разному, поэтому стоит учитывать в своих планах фазы Луны. В январе 2025 года они будут следующими:

Растущая (1-13, 30, 31 января) . В этой фазе происходит постепенный рост интенсивности лунного влияния на будущих супругов. Молодоженам будет легче выстраивать отношения, находить взаимопонимание и вместе решать проблемы.

. В этой фазе происходит постепенный рост интенсивности лунного влияния на будущих супругов. Молодоженам будет легче выстраивать отношения, находить взаимопонимание и вместе решать проблемы. Убывающая (15-28 января) . Не самый удачный период для того, чтобы провести свадьбу. По мере снижения влияния Луны будет повышаться неблагоприятное воздействие на семейные пары. Чтобы добиваться результатов и сохранять нормальные отношения им придется прикладывать гораздо больше усилий.

. Не самый удачный период для того, чтобы провести свадьбу. По мере снижения влияния Луны будет повышаться неблагоприятное воздействие на семейные пары. Чтобы добиваться результатов и сохранять нормальные отношения им придется прикладывать гораздо больше усилий. Полнолуние (14 января) . Самый благоприятный день в лунном календаре для того, чтобы провести свадьбу. С помощью ночного светила удастся провести яркое и запоминающееся торжество. Молодоженам будет сопутствовать удача на протяжении всей совместной жизни.

. Самый благоприятный день в лунном календаре для того, чтобы провести свадьбу. С помощью ночного светила удастся провести яркое и запоминающееся торжество. Молодоженам будет сопутствовать удача на протяжении всей совместной жизни. Новолуние (29 января). Наиболее неблагоприятный день для бракосочетания. Астрологи сулят большие проблемы парам, которые решатся на такой шаг в новолуние. Не рекомендуется планировать на этот день не только саму церемонию, но и другие дела, связанные с семейными отношениями.





Знаки зодиака и планирование свадьбы

Определенную роль в том, как будут складываться отношения, сыграют и знаки зодиака, в которых находится Луна в день церемонии бракосочетания. Созвездия могут усиливать, ослаблять или наделять лунную энергетику дополнительными свойствами, поэтому тоже окажут заметное влияние на семейную жизнь молодоженов.

Самыми удачными конфигурациями считаются следующие:

Луна в Водолее (1, 2, 3, 29, 30 января) . Молодоженам, которые хотят больше сюрпризов, стоит выбирать для свадьбы этот знак зодиака. Судьба будет преподносить им неожиданные подарки, но очень сложно планировать свою жизнь на длительный период в состоянии неопределенности.

. Молодоженам, которые хотят больше сюрпризов, стоит выбирать для свадьбы этот знак зодиака. Судьба будет преподносить им неожиданные подарки, но очень сложно планировать свою жизнь на длительный период в состоянии неопределенности. Луна в Рыбах (4, 5, 31 января) . Созвездие, которое астрологи считают самым магическим, символизирующим единение. Между супругами будет невидимая, но очень крепкая связь, позволяющая им понимать и ощущать друг друга на совершенно ином уровне.

. Созвездие, которое астрологи считают самым магическим, символизирующим единение. Между супругами будет невидимая, но очень крепкая связь, позволяющая им понимать и ощущать друг друга на совершенно ином уровне. Луна в Тельце (8, 9 января) . Самый стабильный знак зодиака. Он является символом достатка, спокойствия и безопасности. Именно такие качества будут преобладать в отношения молодоженов. Однако не стоит излишне рассчитывать на романтику и яркие неожиданные моменты: их будет относительно мало.

. Самый стабильный знак зодиака. Он является символом достатка, спокойствия и безопасности. Именно такие качества будут преобладать в отношения молодоженов. Однако не стоит излишне рассчитывать на романтику и яркие неожиданные моменты: их будет относительно мало. Луна в Раке (12, 13 января) . Знак, который астрологи называют самым семейным и благоприятным для свадьбы. Под его покровительством партнеры смогут установить более прочную и глубокую эмоциональную связь.

. Знак, который астрологи называют самым семейным и благоприятным для свадьбы. Под его покровительством партнеры смогут установить более прочную и глубокую эмоциональную связь. Луна в Стрельце (24, 25, 26 января). Огненный знак добавит в жизнь супругов немного авантюризма и стремления к активному образу жизни. Партнерам не захочется долго сидеть на одном месте, поэтому путешествия будут занимать важную часть. А вот комфорт и домашнее спокойствие окажутся для них очень мучительными.

При планировании свадьбы по знакам зодиака следует учитывать и такие созвездия, которые принесут больше вреда, чем пользы. К ним относятся Овен, Дева, Весы и Скорпион. Проблемы станут обыденным явлением для партнеров, а для налаживания нормальных отношений придется прикладывать немало усилий.





Выбор даты для свадьбы в январе 2025 года: сводная таблица

Выбирая благоприятные дни для свадьбы в январе 2025 года, следует учитывать все астрологические факторы. Сводная таблица покажет, когда лучше всего провести церемонию, а в какие моменты лучше отказаться от нее.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Влияние Луны на свадьбу 1 Водолей Растущая Благоприятное 2 3 4 Рыбы 5 6 Овен Неблагоприятное 7 8 Телец Благоприятное 9 10 Близнецы Нейтральное 11 12 Рак Благоприятное 13 14 Лев Полнолуние 15 Нейтральное 16 17 Дева Неблагоприятное 18 19 Весы 20 21 22 Скорпион 23 24 Стрелец 25 Благоприятное 26 27 Козерог Нейтральное 28 Неблагоприятное 29 Водолей Новолуние 30 Растущая Благоприятное 31 Рыбы

Подведем итог

Практика планирования жизни по Луне имеет очень древние корни. Однако даже в современных реалиях актуальность лунного календаря остается прежней. Этот удобный инструмент поможет определить наиболее благоприятные дни для свадьбы в январе 2025 года и предупредит о возможных опасностях.