Благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти материДочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека"Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека" Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезньюСлепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью "Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой

Лента новостей

Воскресенье 16 июня

22:52Благоприятные дни для зачатия в августе 2024 года 21:33Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах 18:31Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение 15:14"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой 12:24В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете 09:03"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности 04:04"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице 01:06Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю 22:25Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2024 года 20:35Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества 17:45Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками 15:4010 мистических признаков приближения финансового благополучия 13:38Мята: польза и вред для организма 12:245 причин для отдыха в загородном отеле этим летом 10:34Как приготовить домашний квас на ржаной закваске 09:13Развиваем в себе радость и благодарность: техники для культивирования положительных эмоций 04:16Мужа онкобольной Кейт Миддлтон уличили в изменах: "Столько лет терпела унижения" 01:00Использовал и причинил боль: появились возмутительные детали романа Муцениеце и Кологривого 23:14Благоприятные дни для маникюра в августе 2024 года 22:10Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ" 21:23"Хотела избавиться": почему Семенович на самом деле уменьшила грудь 20:26"Поймали и увезли": голый мужчина сорвал выступление Савичевой 20:07"Зачем тебе это надо?": Хилькевич задумала сменить имя дочери 18:48"Срочная операция": Анну Седокову экстренно госпитализировали 18:30"Я на дне": Анфиса Чехова сообщила о депрессии 17:09Объявлено о провале Успенской в борьбе с Киркоровым 16:18Федосеева-Шукшина взмолилась о примирении дочерей перед смертью 15:38Благоприятные дни для операций в августе 2024 года 14:38Сын Наташи Королевой и Тарзана вырос копией Игоря Николаева: нужен ДНК-тест 14:01В 61 год: стало известно, кому Григорий Лепс завещал все нажитое 13:59Лунный календарь здоровья на август 2024 года 12:58Дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность: мама бы такого не допустила! 11:35Вышагивала по сцене, тряся голыми ягодицами: позорное выступление Лолиты освистали 10:49"Обманул и скрылся": 92-летний отец Филиппа Киркорова лишился 3,5 миллионов рублей 10:19Хочет сделать больно Саше? Брошенная Петровым Стася Милославская засветила нового мужчину 10:1241-летняя Анастасия Стоцкая раскрыла простой секрет идеальной формы 10:08Вцепилась в маму и боится отпустить: Нюша показала грустную дочь, которую отдала мужу-изменнику 09:56Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой 09:51Покруче, чем в сериалах: Муцениеце и новая жена Прилучного сцепились на глазах у народа 04:4410 народных примет про деньги: как привлечь в дом богатство и удачу 01:37Эксперт раскрыл секрет экстремально похудевшего Алексея Чумакова 22:37Благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года 22:03Угрожали оружием: похищенную Анну Семенович едва не изнасиловали 21:11"Иноагентства было мало": что губит объявленную в розыск Лазареву*? 20:20Бывший муж подвел Гагарину: Не позорься! 19:28Моргенштерн* отказался возвращаться в Россию и вот почему: Я сяду 19:21Мужские футболки 2024 года: обзор актуальных фасонов и расцветок 18:37"Друг друга съели": Анна Седокова высказалась о разводе с Янисом Тиммой 17:48"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой 16:16Маникюр с цветами 2024 года: обзор актуальных дизайнов для разных сезонов
1370
800
true

Благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы на август 2024 года. Лунный календарь свадеб в августе 2024 года.

Выбор даты – это одно из самых важных решений, которые принимаются при планировании бракосочетания. Чтобы это событие прошло удачно и оставило только приятные воспоминания, следует учитывать даже малейшие детали, включая астрологические факторы. Клео.ру предлагает узнать о самых благоприятных днях для свадьбы и возможных проблемах, которые могут возникнуть у молодоженов в августе 2024 года.

Лунный календарь и выбор свадебной даты

Во все времена человеческой истории Луна занимала в ней особое место. На основании лунных циклов планировались важные события в разных сферах – от земледелия и медицины, до культуры и религиозных обрядов. Земной спутник может помогать и в личных делах, если правильно выбирать для них время.

Луна символизирует эмоциональную и интуитивную энергетику, сильно влияющую на повседневную жизнь каждого человека. Астрологи убеждены, что положение земного спутника может повлиять на брак. Причем, как положительную, так и в отрицательную сторону. Выбирая, когда лучше всего провести свадьбу в августе 2024 года, стоит учитывать ключевые даты летнего месяца.

Самыми благоприятными днями для бракосочетания являются 1, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 30 и 31 августа. В такие моменты энергетика будет наиболее благоприятно отразится и на самой свадебной церемонии, и на последующих отношениях между молодоженами. Супруги будут работать над созданием комфортной атмосферы и гармонии.

Неблагоприятными днями для брака считаются 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 и 29 августа. Периоды снижения влияния и энергетических перепадов могут спровоцировать трудности и упадок в отношениях. Напряженность и конфликты станут постоянными спутниками молодых семей, им придется приложить немало усилий, чтобы сберечь брак и не поддаваться негативу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Фазы Луны и их значение при выборе даты свадьбы

При построении астрологических прогнозов учитываются все факторы, которые могут оказать влияние на человека или целую группу людей. Большое внимание уделяется лунным циклом и тому, в каком положении будет находиться ночное светило в определенные дни месяца. Транзит Луны может изменить общую атмосферу в семье.

Чтобы взаимоотношения между партнерами были крепкими и стабильными, а беды и несчастья обходили пару стороной, важно учитывать фазы Луны при планировании. Клео.ру предлагает изучить, какие периоды месяца по лунному календарю являются самыми благоприятными для свадьбы в августе 2024 года:

  • Убывающая Луна (1-3, 20-31 августа). Согласно утверждениям астрологов, данная фаза считается не самым удачным периодом для начала новых дел. Нежелательным этот период является и для брака. Новые семьи будут чаще сталкиваться с проблемами, чем другие. Чувства между супругами будут угасать быстрее по мере того, насколько дата приближается к новолунию.
  • Растущая Луна (5-18 августа). Данная фаза – символ роста и развития. Повышение энергетического потенциала благоприятно отразится на браке. Земной спутник будет способствовать гармоничному и плавному развитию отношений, укреплению чувств, ощущению спокойствия и безопасности, когда молодожены находятся рядом друг с другом.
  • Новолуние (4 августа). Этот день символизирует смену эпох и новое начало. В такие моменты закладываются основы будущего брака. Однако низкий энергетический потенциал сводит благоприятные возможности к минимуму. Астрологи даже называют такой день самым неподходящим для брака.
  • Полнолуние (19 августа). В этот момент лунного цикла энергетика Луны находится на пике. Свадьба, проведенная в этот день, будет яркой и запоминающейся, а дальнейший брак – крепким и стабильным. Однако в такие моменты обостряются чувства и эмоции, в том числе и негативные: могут происходить конфликты и публичные выяснения отношений.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Роль знаков зодиака в планировании свадьбы

Множество астрологических факторов могут оказать влияние как на саму свадебную церемонию, так и на отношения между молодоженами. Очень важно планировать судьбоносное событие с учетом мелочей, чтобы исключить вероятность непредвиденных ситуаций и контролировать процесс, если что-то пойдет не по плану.

Стоит уделить внимание положению Луны относительно зодиакальных созвездий, так как именно они могут вносить небольшие, но важные изменения в процесс. Самыми удачными для брака считаются такие комбинации:

  • Луна в Раке (1, 2, 3, 28, 29, 30 августа). Самый семейный знак в зодиакальном круге. Для свадьбы такие даты считаются самыми лучшими. Рак поможет молодоженам прийти к пониманию и взаимной поддержке, пережить любые трудности и укрепить чувства.
  • Луна в Стрельце (14, 15 августа). Супругов ждут интересные совместные приключения, заскучать в браке им точно не удастся. Однако для спокойных и уравновешенных личностей такая жизнь будет казаться излишне напряженной и хаотичной.
  • Луна в Водолее (18, 19 августа). Оригинальность, непостоянство и регулярные сюрпризы – вот, что ждет молодоженов, решивших провести свадьбу в эти дни. Церемония будет яркой, интересной и необычной. А вот невозможность точно планировать жизнь на длительное время может создавать больше проблем, чем поводов для радости.
  • Луна в Рыбах (20, 21 августа). Подходящее время для романтиков и мечтателей, чтобы провести свадьбу в собственном стиле. Сильная связь данного знака зодиака с магической энергетикой и интуицией, поможет эмоционально укрепить чувства молодоженов.
  • Луна в Тельце (24, 25 августа). Знак спокойствия и стабильности. Свадебная церемония вряд ли будет отличаться от традиционных обычаев. В отношениях тоже будет царить спокойная обстановка, но не будет хватать романтики, сюрпризов и неожиданностей.

При выборе самых подходящих дней для бракосочетания следует также учитывать знаки зодиака, которые могут принести в семью большие проблемы. Такими созвездиями астрологи называют Овна, Деву, Весы и Скорпиона. Рекомендуется перенести церемонию, если важная дата приходится на это время.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Выбор даты для свадьбы в августе 2024 года: сводная таблица

От правильного выбора даты для бракосочетания может зависеть не только сама церемония, но и последующая совместная жизнь супругов. Поэтому стоит отнестись к своему решению ответственно и не руководствоваться только красивыми комбинациями цифр.

Сводная таблица демонстрирует, какие дни считаются самыми благоприятными для свадьбы по лунному календарю, а когда стоит отказаться от важных решений.

Дни месяца

Знаки зодиака

Фаза Луны

Лунное влияние на свадьбу

1

Рак

Убывающая

Благоприятное

2

Нейтральное

3

Неблагоприятное

4

Лев

Новолуние

5

Растущая

Нейтральное

6

Дева

Неблагоприятное

7

Нейтральное

8

Неблагоприятное

9

Весы

Благоприятное

10

Нейтральное

11

Скорпион

12

Неблагоприятное

13

14

Стрелец

Благоприятное

15

16

Козерог

Нейтральное

17

18

Водолей

Благоприятное

19

Полнолуние

20

Рыбы

Убывающая

21

22

Овен

Неблагоприятное

23

24

Телец

Нейтральное

25

Благоприятное

26

Близнецы

Нейтральное

27

Неблагоприятное

28

Рак

Нейтральное

29

Неблагоприятное

30

Благоприятное

31

Лев

Нейтральное

Подведем итог

Бракосочетание – одно из важнейших событий для каждой семьи, поэтому стоит подбирать дату для него с особой тщательностью и ответственностью. Лунный календарь поможет выбрать самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года.

13 июня 2024, 22:37
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Станислав Полупанов

Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов

Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов
Пусть ваш ребенок почувствует себя самым счастливым в День защиты детей!

Благоприятные дни для свадьбы в июле 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в июле 2024 года
Благоприятные дни для свадьбы на июль 2024 года. Лунный календарь свадеб в июле 2024 года.

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2024 года
Благоприятные дни для свадьбы на июнь 2024 года. Лунный календарь свадеб в июне 2024 года.

Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины

Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины
Иногда хрупкие девушки оказываются настоящими тиранами

Что делать, если муж перестал уважать супругу

Что делать, если муж перестал уважать супругу
Иногда отношения заходят в тупик

Как жить вместе, если у вас разные взгляды на жизнь и культуру

Как жить вместе, если у вас разные взгляды на жизнь и культуру
Иногда конфликты приобретают крайне острый характер

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева