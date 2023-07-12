Последняя любовь Высоцкого стала женой… Ярмольника

Эта история наверное мало известна, но последние два года с Владимиром Высоцким была другая женщина - не Марина Влади, его законная последняя супруга, а… Оксана Афанасьева.

Эта история наверное мало известна, но последние два года с Владимиром Высоцким была другая женщина - не Марина Влади, его законная последняя супруга, а… Оксана Афанасьева. Позже Оксана стала женой Леонида Ярмольника.



Именно эта прекрасная девушка стала прообразом героини Оксаны Акиньшиной в драме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Именно она, если верить фильму, спасла Владимира Высоцкого во время гастролей в Узбекистане от клинической смерти, сделав ему прямую инъекцию адреналина в сердце.

По слухам, известный советский бард даже мечтал обвенчаться с Оксаной, но Марина Влади не дала ему согласия на развод. А возможно и сам Высоцкий не сильно на этом настаивал - именно брак с Мариной Влади позволял ему беспрепятственно выезжать за рубеж.

Сама Оксана Афанасьева из известной творческой семьи. Один её дедушка был импресарио Шаляпина. Второй был директором школы-студии Айседоры Дункан. Бабушка была опереточная актриса, певица. Дядя — известный художник Соколов-Скаля. Отец, Павел Васильевич Афанасьев-Севастьянов по профессии — эстрадный автор.

По одной из версий, Владимир Высоцкий познакомился с Оксаной Афанасьевой в очереди в администраторской Театра на Таганке. По другой версии, они познакомились в стоматологической клинике, где Высоцкий лечил зубы. Там работала тетя Оксаны - Белла Чумакова, которую Оксана частенько приходила навестить.

Со своим будущим мужем - Леонидом Ярмольником Оксана познакомилась в 1982 году на вечеринке у общих друзей. Оксана уже была в компании, когда приехал Леонид Ярмольник вместе с актером Александром Абдуловым. И Леонид, как рассказывал позднее, влюбился в нее с первого взгляда. Он сразу стал ухаживать за очаровательной девушкой с грустным взглядом: шутил, выказая все свое остроумие. После вечеринки он пошел ее провожать и провожает вот уже сорок лет. У пары родилась дочка Александра. Сейчас у Оксаны и Леонида Ярмольника уже есть внук.

А Оксана Афанасьева не ограничилась ролью жены известного актера - она закончила факультет прикладного искусства Московского текстильного института и стала именитым дизайнером. С 1985 года Оксана работает с известными режиссёрами и сценографами, среди которых Олег Табаков, Сергей Женовач, Давид и Александр Боровские, Александр Митта, Борис Мессерер и другие.