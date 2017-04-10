Знаю, что он меня любит, но зачем изменяет?
Вологда, 26 лет
10.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, я уверена, что твой муж меньше всего задумывался о чьих-то страданиях – твоих или, тем более, ребеночка, которого он еще не видел даже, а значит с ним пока не знаком и никаких особых чувств к нему еще не испытывает. У мужчины с отцовскими чувствами все гораздо сложней, чем у женщины – с материнскими. У нас это на уровне инстинкта (хотя, конечно, клинические случая тоже бывают), а у мужчин – очень сильно опосредованно через женщину, которую он любит. И вот как раз с любовью у вас в семье не складывается. То, что ты «совершенно точно знаешь», что он тебя любит – похвально, но крайне наивно, учитывая в анамнезе сразу нескольких баб на стороне. То есть, это даже не случайное увлечение женатого мужчины, не «бес попутал», а совершенно осознанные измены. Причем, после того, как ты в феврале поймала его на измене, ничего не изменилось. Вообще ничего. Более того: он понял, что ты никуда не денешься, и что максимум, что будет – очередной скандал с очередным предупреждением. Второй инцидент это только подтвердил. Единственное, что изменилось: твой муж стал более осторожным. Я ничуть не удивлюсь, если у него появился второй телефон, куда он аккуратно перенес контакты своих девочек, а может и новых уже добавил. Я не верю в любовь с изменами. Он с тобой не потому, что любит тебя (а спит с другими). Он с тобой потому, что ему так удобно. Не более. И что тебе с этим делать – решать только тебе.
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СергейОльга, все люди разные и каждому нужно что-то свое. У всякого свой порог чувствительности и свой личный уровень допустимого безобразия в жизни. Есть люди паталогически верные, но есть и их полные противоположности. Есть те, кто не терпит даже намека на измену, но есть и такие, кто сам ищет любовников своему партнеру. И что бы ни происходило в паре, это нормально, если не противоречит УК и оба супруга согласны с происходящим. В твоем случае, имелись неоднократные случаи, когда муж не ночевал дома, прятал телефон, получал странные звонки и смс в самое неподходящее время, причем еще до беременности. Уверен, что и других «симптомов» хватало, чтобы сделать определенные выводы и начать вести себя соответственно. Однако ты предпочла не замечать очевидного, хотя наверняка все понимала. В результате такого попустительства мужик окончательно расслабился и начал изменять, практически не шифруясь, с несколькими девушками сразу. Теперь, когда все окончательно «вскрылось», ты опять ничего серьезного не предприняла. Поругалась, прослезилась, но не более того. Стало быть, ты не особо брезгливая, и возможное наличие конкуренток, в принципе, допускаешь. Что ж, раз так, значит так. Полагаю, в данном случае ничего резкого и кардинального все равно не произойдет, ибо ты этого не хочешь, а раз так, то нужно постараться максимально ограничить свободу супруга, чтобы походы налево стали сопряжены с серьезными сложностями, и не забивать себе голову остальной ерундой. Ведь ежу понятно, что он никогда не станет верным мужем, но, в то же время, уходить из семьи не собирается. Ты тоже это понимаешь и принимаешь. Значит, будете играть в игру «не пойман - не вор». Ты следишь за ним, дабы не пускался во все тяжкие, он ищет возможности обойти запрет. Вечная игра, которая приносит определенное удовольствие обеим сторонам. Ну, пока то серьезных заболеваний не дойдет. Так что, раз не выгнала мужика сразу, продолжай играть. А дальше как Бог даст.
Обсуждение 7
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Ну правильно, разведитесь, побудете матерью-одиночкой, затем найдёте такого же либо ещё хуже)) нет у вас хорошего вкуса на мужчин
10.04.17 02:52
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ZavoronokА в чём вопрос? Зачем изменяет? Это у него спрашивать надо. А ты либо смирись с этим, либо пошли лесом. И используй презервативы, если подхватишь заразу во время беременности, последствия могут быть самые плачевные.
10.04.17 02:31
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ПрелестьВидите ли, ваш муж ещё не дозрел до любви в правильном её понимании. Он любит наслаждаться женщиной. А вот дозреет ли он до любви - вопрос открытый. И скандалами и запретами тут не поможет. Бестолку. Вам надо очень многому учиться чтобы избежать больших драм в жизни. Очень желаю терпения и удачных родов.
10.04.17 02:23
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ПрелестьСкандалы не помогут. Надо укреплять свои позиции очень нужной женщины. Л Любовью и строгостью. И тут надо действительно глубоко любить ближнего своего чтобы избавить его от ненужного. А для начала помнить что смертных грехов 7. И мы теми или иными обладаем. Никто не лучше и не хуже. Если глубокой любви нет то к сожалению победить чужие слабости мы не в силах. Вот такая вот встреча с Реальностью.
10.04.17 02:08
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Я одного не понимаю: как можно любить "больше жизни" такого козла - более того, человека, к которому чувствуешь брезгливость? Как это сочетается внутри одной головы и сердца?
10.04.17 01:39
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Правильно сформулированный вопрос это уже половина успеха. Не спрашивайте почему он со мной так поступает. Вы не пуп земли даже если будете беременной тройней, законной женой. Потомучто сексуальные утехи и блуд, которые он себе разрешает, не совершаются для вас. Это кайф лично для него, его личная слабость, а вы должны были ни о чём не знать. И он наверняка думал, что у него получится скрыть, да заигрался маленько. От чего всё это - вот какой вопрос надо задать. И ответ прост. От слабости человеческой. У людей есть слабости, пороки, с которыми они не могут справиться. Пока петух в жопу не клюнет. Очень много людей поддаётся слабостям именно пока петух в жопу не клюнет. Они курят до первого инфаркта, не лечат зубы пока не заболит, поддаются соблазну лёгкого секса, пока жена не застукает. И так далее, и так далее. Поэтому не нужно напяливать его блуд на себя и тем более приплетать ребёнка. Следующие вопросы себе: какое моё отношение к ситуации ( и варианты ответов). Ещё раз повторю: это его слабость. И зуб даю, он это делал не для того, чтобы вас лично обидеть. Сейчас, возможно, он пытается ее побороть, задушить в себе. Похоть это грех один из самых сильных и упрямых. Избавиться от него сложно. Лезет он изнутри, инстинктивно, и ему не надо никаких доп импульсов, как остальным. Ведь было сказано - идите и размножайтесь. Для зависти нужен предмет зависти, для уныния - причина, и так далее. Ну а тут, вот оно как, если пара состоит в браке. Кто-то реализует свою секс энергию в браке с женой/мужем, а кто-то лезет со своим первичным инстинктом за пределы супружества. Ненасытные. И засосала опасная трясина. Советов будет много в зависимости от того, к кому обратитесь. Ваш лечащий врач направил бы мужа на анализы, чтобы исключить болячки. Священник посоветовал бы молиться за мужа, а ещё лучше вдвоём. Маме такое вообще лучще не говорить, дабы не портить имидж мужа в ее глазах. В общем, не корите себя, беременную. Думайте о важном.
10.04.17 00:56