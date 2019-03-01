Живу с одним, влюбилась в другого
Помогите мне пожалуйста, я 5 лет встречаюсь с парнем, и уже год живу с ним в гражданском браке. Но так случилось, что я полюбила другого, он меня понимает, уважает. С парнем отношения не такие, он старался их наладить, но мне он не интересен. Как объяснить родителям, что хочу быть с другим – не знаю. К сожалению, мои родители не понимают меня. Они хотят, чтобы я была только с первым парнем.
Мнения наших экспертов
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Алена
Мария, возможно, твои родители понимают тебя даже больше, чем ты сама пока. И наверняка они прекрасно знают, что такое кризисные годы в отношениях, а твоим отношениям с первым парнем как раз исполнилось 5 лет. Ты заскучала, тебе хочется новизны, романтики, которая, видимо, ушла уже из вашей пары, когда вы начали вести совместный быт. А тут – новый парень, свежая струя, он старается нравиться, ухаживает, для него этот период – стадия завоевания твоего внимания и сердца, он в своей лучшей форме. Но ведь это проходит. Как-то актер Михаил Боярский сказал, что секрет долголетия его семьи состоит в том, что он прекрасно осознавал, что любые новые отношения закончатся точно также.
Родители, конечно, судят о ситуации с высоты собственных прожитых лет, но они навряд ли желают тебе зла. Да, зрелый возраст заставляет нас быть в чем-то расчетливыми и циничными. Но он же позволяет видеть то, что молодость видеть пока не в состоянии. Тебе может казаться, что ты нашла человека, который тебя понимает, а на самом деле он просто на этапе букетно-конфетного периода говорит тебе то, что ты хочешь слышать и делает то, что ты от него ждешь. Ломка и паление розовых очков ожидают тебя на следующем этапе.
Часто молоденькие девочки выбирают себе в спутники парней, с которыми им интересно тусить. И дальше происходит неизбежное: она решает, что им пора вить гнездо, становиться «полноценной семьей», рожать детей и проводить семейные выходные. А он, ошалевший от предложенных планов говорит ей: «Эй, я все тот же парень, который любит веселье и тусовки, я не готов сидеть дома или гулять с коляской во дворе, прости». И девушка внезапно ощущает себя «обманутой», хотя, на самом деле, ее никто не водил за нос. Ей было интересно проводить время с этим парнем, и она перепутала дружбу с влюбленностью. С такими людьми все же лучше именно дружить, а не пытаться их «одомашивать».
В общем, прежде чем все ломать, подумай: что ты потеряешь, а что найдешь, и, главное, где ты и с кем ты себя видишь через 5 лет. Ведь с первым парнем все тоже было мило вначале, так?
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Сергей
Мария, лично я считаю, что в вопросах взаимоотношений с противоположным полом, строительства пары, каждый человек, в основном, должен опираться на свои собственные ощущения. Ведь именно он, а не папа, мама, и прочие родственники, ежедневно общается с кем-то конкретным, живет с ним бок о бок. И только ему решать, что и как делать. В то же время мнение родственников все-таки лучше принимать во внимание и анализировать. Нет, это не значит, что требуется во всем следовать воле родни, но пытаться понять почему они говорят именно так, из-за чего принимают или не принимают того или иного человека. Иногда это позволяет иначе взглянуть на происходящее и вовремя распознать опасность.
По поводу вопроса как объяснять свою позицию окружающим, то тут какого-то единственно правильного рецепта не существует. Главное – быть уверенной в том, что делаешь все на 100%. Тогда и объяснения найдутся. В общем, если ты действительно разлюбила своего приятеля, и не хочешь быть с ним, то так всем и говори. Все, мол, ушли чувства, а без них ты вместе жить не желаешь. Но если кто-то очень хочет видеть его рядом, то пусть сам с ним и живёт.
Что же касается нового возлюбленного, то я бы пока не советовал представлять его родне. Ведь ты парня практически не знаешь. И совсем не факт, что ваши отношения продлятся хоть сколько-то долго. Так что не спеши.
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Ваше мнение 20
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[email protected] / 01.03.19 16:54Если родители имеют такое влияние на выбор твоего ( даже не знаю как назвать, пусть будет - спутника жизни), тогда совершенно непонятно, почему ваш брак - гражданский. Другое - если тот, с кем ты живёшь, тебе разонравился, значит надо прекращать с ним жить и обретать свободу, чтобы снова быть в поиске. Не твоё это значит и не время ещё.
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Солярская / 01.03.19 13:33Девочкам ниже. Нормальный сайт, раз ходим сюда и ходим годами и уже даже десятилетиями)), все раскладываем по полочкам и раскладываем. Для себя раскладываем. Хобби такое. Кому перестало нравится, тот не ходит. // По теме. Папа с мамой хотят для себя покоя. Чтоб лично им спалось крепко. Они считают, что у тебя все хорошо. А то, что тебе спится так себе, им малоинтересно. Конечно, они желают своей дочке счастья, только извини, это счастье такое сомнительное, что нечего и стараться их понятия о счастье удовлетворять. Неужели у тебя язык отсохнет сказать: мама-папа, мне в этом сожительстве плохо, я не хочу,понимаете? Не хочу. И разрешение ваше мне не нужно, я уж как-нибудь разберусь, с кем мне и как жить. И всё. Они взрослые люди, строят свою жизнь так как считают нужным. А ты отдельный взрослый человек и тоже строишь свою жизнь так как считаешь нужным, вот и все.
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Dear / 01.03.19 12:50Мария, разумеется, нет ничего лучше, чем жить с любимым. Слушайте своё сердце - как говорит Л.Г., но ваша нерешительность не из пустого же места... родителям что-то да известно... Знаю пример, не совсем посторонние мне люди, дочь в своё время не стала слушать мать, не прошло и года, оказалось мама была права, а уже ребёнок, ещё лет 6-7 пролетели и всё таки развелась. Иногда любовь можно спутать с влюблённостью. Конкретно что-то советовать тут нелегко.
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Элфи Крекс / 01.03.19 12:09Пять лет встречаться, год жить в гражданке- более чем достаточно, чтобы либо пожениться, либо разойтись. Предложения вам не поступало. Что там за парень такой, что несмотря на это, родители ваши так рвутся с ним породниться, что невзирая на то, что парень вам неинтересен, отношения так себе, уговаривают: не уходи, дочь, мы его додавим, женится? И почему вам так нужно у родителей спрашивать, с кем встречаться?
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Прелесть / 01.03.19 12:08Странные родители. Отдали девку мужику в пользование. Кошмар. Ещё влюбиться умудрилась. Слава богу. Значит не все потеряно. Уходи. И живи по людски.
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Джей / 01.03.19 13:18Ага, подозреваю там финансовый интерес, иначе с чего бы?!
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Прелесть / 01.03.19 14:28Мне счас смешно вспоминать. Но было в нашей жизни такое. Мои родители воспитывали внучку. Мою племянницу. Племянница была редкая красавица. 17 лет поступила в институт. Один парень за ней ухаживал по взрослому. Напала и на неё любовь. Парень пришёл к моим родителям и попросил отпустить Ларису с ним на Новый год до утра. Бабушка сказала только после свадьбы. И все было понято и принято к сведению. Типо с нашими девушками по ночам не гуляют.парерь все понял и не умер. Была и свадьба и знакомство с родителями и все как надо. А здесь уж слишком прозрачно родительское равнодушие. Для меня это кошмар. Я реально не понимаю родителей отдающих своих дочерей просто так погулять лет на 6.
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Zavoronok / 01.03.19 10:03Полюбила другого - не придумывай ничего и уходи. Родители всё поймут. Молодость на то и дана, чтоб пробовать и перебирать.
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Only your brain / 01.03.19 08:49Вы молодая девушка,. Скорее всего у Вас только 1 опыт "серьезных" отношений. Вы попробовали. Устали. Я бы посоветовала вообще съехать на отдельную квартиру \ комнату, уйти от парня, с которым живете и не торопиться с новым ( в плане съезжаться, что - то обещать) Вы имеете право "пробовать": новые работы, новые учебы, новые отношения, новые марки одежды, новые страны, новые цвета, книги и тд. Вы можете делать то, что ВЫ хотите сами. Мама с папой живут их жизнь. Вы должны быть счастливой только для себя. И только Вы можете ощущать, что и кто именно делает Вас счастливой. Не бойтесь. Пробуйте. Не будьте там, где Вам плохо, скучно, одиноко и тд ( это касается ВСЕХ сфер жизни) УДАЧИ!!!
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Проходя мимо / 01.03.19 08:25Молодежные школьно-студенческие браки часто бывают недолговечны. Но надо помнить, что дело не в том, что Вы в кого-то влюбились, а в том, что с теперешним стало скучно.
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Джей / 01.03.19 08:17О, пятничный трэш))) уж скако раз твердили миру - не живите с посторонними мужчинами!!) так вот, не живите!
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Лада / 01.03.19 06:51А причем тут мама с папой? А если они скажут: живи с соседом?) Вы что, без их разрешения не можете разорвать изжившие себя отношения? Или они вас с парнем содержат и диктуют вам, как надо жить? Вам, девушка, взрослеть надо. Давно пора жить своим умом. Некоторые им живут прям чуть из пеленок, а вы что- то подзадержались. Скажите родителям, если он им так нравится - пусть сами с ним живут)
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Меламори / 01.03.19 04:27Что за мрак творится в Двух Мнениях с женской стороны последние пару лет? Я понимаю, что ни Алёны, ни ее клонов давно уже нет на сайте, но почему за неё пишет не студент-психолог, а какое-то чудовище с комплексами размером с небоскрёб? Советовать молодой (но все-таки, вашу ж налево, половозрелой!!) девушке продолжать отношения с парнем, с которым она с 17 лет, потому что "родители знают лучше" - да вы вообще в своем уме? "Ты заскучала, тебе хочется новизны, романтики, которая, видимо, ушла" - да даже если так, что в этом плохого-то? На основании чего вообще кто-то решил, что с новым парнем будет плохо и вообще он ветренный и "тусовщик", а старый - поддержка и опора. А что, если всё наоборот, и текущий парень - путь в никуда, а новый - куда более подходящий вариант? Что это за "мама знает лучше"? Или мама сама собирается с этим неопределившимся участником 5-тилетних отношений жить и спать?! Я, конечно, понимаю, что эта рубрика - совсем не то место, где два специалиста высказывают безоценочное мнение, разбирая ситуации из писем. Но это просто уже ни в какие ворота. Раньше хоть забавно было читать, а сейчас - противно и страшно: вдруг кто-то действительно примет это за совет профессионального психолога? Б-р-р-р
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Dear / 01.03.19 12:43Но в письме не сказано, что он любит её и готов на совместную жизнь, вот отчего родители за первого, из серии синица в руках, да и она сама потому и колеблется. Когда любовь-любовь, обоюдная, ясная, тогда нет повода на подобные письма с просьбой о советах.
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Никольски / 01.03.19 13:17Я уже какое то время "консультантов" не читаю. Не о чем. Это не психологи и возможно, один и тот же человек. А что касаемо писем. То "А был ли мальчик". Странный сайт .
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*** / 01.03.19 14:34такой странный сайт , что Никольская ходит и ходит , пишет и пишет . "Я бежала за вами три дня , чтобы сказать , что вы мне не интересны " - что-то вроде того.
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Никольски / 01.03.19 15:35Женщина, посторайтесь меня как то пережить. Я даже и догадаться не могу кто Вы и не знаю, что вы пишите на сайте. Прям каждый мой пост воспринимаете как лично к Вам. Хочу вас разочаровать - я пишу что бы снять моё внутреннее напряжение и прорабатывать мой русский. Вы никак к мои целям отношения не имеете. И я никогда не комментировала ваши посты обращенные к героине. Я пишу только тогда когда согласна с некоторыми комментами, что бы выразить моё согласие. И тогда, когда мне что то пишут. Не люблю дур, но им сама об этом не говорюпервая.но, уж навязываетесь вашим троллингом - получайте.
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