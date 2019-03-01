Живу с одним, влюбилась в другого

Мария, возможно, твои родители понимают тебя даже больше, чем ты сама пока. И наверняка они прекрасно знают, что такое кризисные годы в отношениях, а твоим отношениям с первым парнем как раз исполнилось 5 лет. Ты заскучала, тебе хочется новизны, романтики, которая, видимо, ушла уже из вашей пары, когда вы начали вести совместный быт. А тут – новый парень, свежая струя, он старается нравиться, ухаживает, для него этот период – стадия завоевания твоего внимания и сердца, он в своей лучшей форме. Но ведь это проходит. Как-то актер Михаил Боярский сказал, что секрет долголетия его семьи состоит в том, что он прекрасно осознавал, что любые новые отношения закончатся точно также.

Родители, конечно, судят о ситуации с высоты собственных прожитых лет, но они навряд ли желают тебе зла. Да, зрелый возраст заставляет нас быть в чем-то расчетливыми и циничными. Но он же позволяет видеть то, что молодость видеть пока не в состоянии. Тебе может казаться, что ты нашла человека, который тебя понимает, а на самом деле он просто на этапе букетно-конфетного периода говорит тебе то, что ты хочешь слышать и делает то, что ты от него ждешь. Ломка и паление розовых очков ожидают тебя на следующем этапе.

Часто молоденькие девочки выбирают себе в спутники парней, с которыми им интересно тусить. И дальше происходит неизбежное: она решает, что им пора вить гнездо, становиться «полноценной семьей», рожать детей и проводить семейные выходные. А он, ошалевший от предложенных планов говорит ей: «Эй, я все тот же парень, который любит веселье и тусовки, я не готов сидеть дома или гулять с коляской во дворе, прости». И девушка внезапно ощущает себя «обманутой», хотя, на самом деле, ее никто не водил за нос. Ей было интересно проводить время с этим парнем, и она перепутала дружбу с влюбленностью. С такими людьми все же лучше именно дружить, а не пытаться их «одомашивать».

В общем, прежде чем все ломать, подумай: что ты потеряешь, а что найдешь, и, главное, где ты и с кем ты себя видишь через 5 лет. Ведь с первым парнем все тоже было мило вначале, так?