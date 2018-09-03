Жена ушла через 4 месяца после свадьбы
Мы с женой в браке 8 месяцев. Все было хорошо, но потом начались ссоры, я много на неё давил, видимо, ей это надоело, и она сказала, что нам нужен таймаут. Прошло около 10 дней, я ей звоню, говорю: «Давай встречаться. Поговорим, решим все». В итоге я приехал, мы мирно поговорили, я спросил, чего она хочет. Она говорит: «Хочу разводиться, потому что я тебя не люблю, видеть тебя не хочу». Ну, в общем, я взял вещи и уехал.
Мы с ней не живем уже 4 месяца, она не пишет, не звонит, живёт в другом городе от меня, я ей решил позвонить тут на днях, хотел встретится, но ей и некогда было, и она сказала: «Не вижу смысла в этом, я от тебя не чего не хочу, ни какой помощи». Я ещё немного подождал и позвонил, поговорил с ней, сказал: «Либо мы вместе, либо мы разведемся с тобой, я тебе даю время, думай, потому что надоело вот эта неопределённость. Давай, начнём новые здоровые отношения». И на этом всё, сама с разводом не спешит, видимо, ждёт, когда годовщина свадьбы будет, и потом уже все. Ей 23 года, мне 27, за все время разлуки не звонила, не писала, просто тишина. Друзья, что посоветуете? Хочу вернуть её, люблю её, сама на контакт вообще не идёт.
Мнения наших экспертов
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Алена
Если вы в браке 8 месяцев, из них 4 уже не живете друг с другом, а в те 4 месяца, которые жили вместе после свадьбы, вы успели столько раз поссориться, что 23-летняя девушка с программой «выйти замуж» решила, что такой муж ей даром не нужен, то «все было хорошо» очень недолго. Жаль, что ты не написал, сколько времени вы встречались до свадьбы, как хорошо успели друг друга узнать перед свадьбой. Потому что это может быть ключом к ответу на вопрос «почему все так получилось». Возможно, вы оба просто имели какие-то свои собственные, построенные на иллюзиях, образы друг друга. И когда эйфория от свадьбы прошла, вы оба взялись за приведение друг друга в соответствие с собственными предпочтениями. Ты, возможно, оказался более бескомпромиссным. Она поняла, что вышла замуж не за того человека, которого себе рисовала в фантазиях. И сбежала.
Это, конечно, только один из возможных сценариев. Ведь может быть и так, что твоя жена влюбилась в другого мужчину и решила уйти от тебя, пользуясь очень удобным поводом. Тогда и ссоры могли бы быть спровоцированными ею же. Возможно, ссоры эти начались потому, что она изменила свое отношение к тебе. А отношение изменилось, потому что она поняла, что была лишь влюблена, но глубоких чувств не испытывала, и тут вдруг – влюбилась в другого.
Может быть и третий сценарий – она преследует свои интересы, выйдя за тебя замуж и покинув через 4 месяца. Почему она не просит развода при этом? Ей для чего-то нужен официальный статус замужней женщины?
В общем, вариантов достаточно. Но в сухом остатке – она больше не хочет быть с тобой и не дорожит вашими отношениями. В принципе, этого должно быть достаточно, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни. И подавай на развод чем быстрее, тем лучше. Помни, что пока вы официально в браке, все, что ты заработаешь, получишь и прочее, она может захотеть поделить пополам. Так что, лучше закончить эту формальность. Какая разница, кто из вас подаст на развод, если вы уже 4 месяца не живете вместе, и жена не хочет даже общаться?
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Сергей
Вячеслав, на мой взгляд, в твоем случае будет лучше смириться с неизбежным, и не ждать невозможного. Это я к тому, что, судя по описанию, твоя жена действительно «перегорела» в плане чувств. Увы, но так бывает. Ведь даже регулярные встречи, долгие прогулки и проводимые вместе выходные или отпуск – это еще не совместная жизнь. И довольно часто молодые люди, которые вроде бы испытывают серьезные чувства друг к другу, оказываются совершенно не готовы к совместному быту. Поэтому, когда неизбежно заканчивается романтика и начинается притирка реальных характеров, наступает отрезвление. И приходит понимание того, что ничего, кроме усталости и раздражения, не осталось. Так что, в данный конкретный момент уже ничего сделать не получится. Ведь тебе хочется всё вернуть. А твоя жена как раз возвращения прошлого и не хочет.
Как же быть? Успокоиться, и принять ситуацию как есть. Увы, но всё уже закончилось. Теперь нужно начинать жить с самого начала. Поэтому постарайся отпустить свое прошлое, и не пытайся возобновить то, что отжило. Ничего хорошего из этого не получится. Займись собой, карьерой, начни учиться чему-то новому. Меняйся, взрослей, мудрей. Строй новую реальность. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Может ли у тебя и твоей уже бывшей супруги что-то начаться вновь? Конечно. Но только после того, как вы оба изменитесь. А для этого, требуется расстаться. Как сказал когда-то один мудрый человек, «для того, чтобы встретиться, сначала нужно попрощаться».
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