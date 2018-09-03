Жена ушла через 4 месяца после свадьбы

Если вы в браке 8 месяцев, из них 4 уже не живете друг с другом, а в те 4 месяца, которые жили вместе после свадьбы, вы успели столько раз поссориться, что 23-летняя девушка с программой «выйти замуж» решила, что такой муж ей даром не нужен, то «все было хорошо» очень недолго. Жаль, что ты не написал, сколько времени вы встречались до свадьбы, как хорошо успели друг друга узнать перед свадьбой. Потому что это может быть ключом к ответу на вопрос «почему все так получилось». Возможно, вы оба просто имели какие-то свои собственные, построенные на иллюзиях, образы друг друга. И когда эйфория от свадьбы прошла, вы оба взялись за приведение друг друга в соответствие с собственными предпочтениями. Ты, возможно, оказался более бескомпромиссным. Она поняла, что вышла замуж не за того человека, которого себе рисовала в фантазиях. И сбежала.

Это, конечно, только один из возможных сценариев. Ведь может быть и так, что твоя жена влюбилась в другого мужчину и решила уйти от тебя, пользуясь очень удобным поводом. Тогда и ссоры могли бы быть спровоцированными ею же. Возможно, ссоры эти начались потому, что она изменила свое отношение к тебе. А отношение изменилось, потому что она поняла, что была лишь влюблена, но глубоких чувств не испытывала, и тут вдруг – влюбилась в другого.

Может быть и третий сценарий – она преследует свои интересы, выйдя за тебя замуж и покинув через 4 месяца. Почему она не просит развода при этом? Ей для чего-то нужен официальный статус замужней женщины?

В общем, вариантов достаточно. Но в сухом остатке – она больше не хочет быть с тобой и не дорожит вашими отношениями. В принципе, этого должно быть достаточно, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни. И подавай на развод чем быстрее, тем лучше. Помни, что пока вы официально в браке, все, что ты заработаешь, получишь и прочее, она может захотеть поделить пополам. Так что, лучше закончить эту формальность. Какая разница, кто из вас подаст на развод, если вы уже 4 месяца не живете вместе, и жена не хочет даже общаться?