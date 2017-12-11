Запуталась - надо ли от него уходить, или нет
Россия, 36 лет
11.12.17
Мнения наших экспертов
-
АленаОльга, на мой взгляд – это страх. 36 лет, ребенок, и никаких других вариантов (пока) на примете, кроме того, что уже есть. И, конечно, тебе страшно. Ты наверняка и сама это понимаешь, что это – не любовь, не привязанность, а именно нежелание снова оказаться одной. Ведь понятно, что вам после такой «пробы» длиной в год – только расставаться и каждому идти своею дорогой. Но, с другой стороны, если ты не вырвешься из отношений, которые тебя не устраивают, то у тебя не будет вообще никаких шансов выстроить такие отношения, в которых ты не будешь чувствовать себя, как на фабрике токсичных отходов. Ведь это очевидно. И твой сожитель прекрасно понимает, что он – не принц твоей мечты, что ваша пара – не то, что тебе было нужно, и специально манипулирует тобой, действует на упреждение, чтобы ты не пыталась даже завязать знакомство с кем-то еще (ведь он тебя подозревает да ровном месте – в таких условиях ты сама будешь бояться сделать хоть что-то, что может вызвать еще больше проблем с сожителем). То есть, мужчина твой – прекрасный манипулятор. Делает все, чтобы у тебя не оставалось никаких шансов ни на хотя бы какие-то контакты с лицами противоположного пола. Так что, дорогая Ольга, тебе все-таки стоит подумать, что для тебя страшнее – остаться временно без сожителя, или остаться навсегда с тем, кто тебя разрушает. Хотя, не факт, что навсегда – ведь он и сам однажды может хлопнуть дверью.
-
СергейОльга, честно говоря, я не понимаю, как можно не глумиться в твоей стуации. Ведь тебе уже 36 лет. Мягко говоря, не девочка. Ребенок, опять же, имеется достаточно взрослый. То есть, по всем показателям, жизненный опыт должен быть весьма приличный. И при этом ты задаешь вопросы на уровне двадцатилетней студентки, пытающейся наладить первые в своей жизни отношения с ровесником. Но если в её случае понятны и сомнения, и страхи, все таки все в первый раз, общественное мнение давит, мама с папой следят, а парень оказывается просто терра инкогнита, со всеми его подростковыми комплексами, ревностью и пока еще детским отношением и взглядом на жизнь в паре, то тебе это уже непростительно. И помочь тут вряд ли получится. Ты сама, по собственной воле решила жить вместе с мужчиной, который еще на момент встреч был не особо адекватен. И ты прекрасно, еще тогда понимала, что будут проблемы. Но вместо того, чтобы просто перестать общаться, поискать кого-то более подходящего по менталитету и по возрасту, захотела поиграть в семью. Теперь, как и предполагалось, романтика прошла, ситуация начала накаляться, наверняка значительно более молодой приятель стал еще больше чудить. Собственно, совершенно закономерный, логичный и, самое главное, ожидаемый результат. Ну, и в чем тебе помочь? Ты сейчас напоминаешь человека, который умножая два на два, надеется получить пять, и всякий раз расстраивается, когда выходит четыре. Расстраивается, и лезет в сеть с вопросами как же изменить эту ситуацию. Увы, но глупость не лечится даже хирургическим путем. Поэтому на мой взгляд, в твоем случае нужно либо менять условия задачи, вводить новые переменные, то есть расставаться и искать что-то новое, либо привыкать к существующему положению и пытаться изменить молодого человека, или измениться самой. Других вариантов не вижу.
Обсуждение 7
-
КарСудя по стилю письма, молодой человек, значительно моложе героини, хотя прямо она об этом не пишет. Ей 36, какой молодой человек? Вот в этом вся проблема.
11.12.17 02:54
-
Ellis_@Судя по тому, что вы написали, это какой-то ужастик. Это хрупкое яйцо, от которого больше вопросов и сомнений, чем приятностей и пользы. Было бы хорошо, не было бы сомнений. И чего запуталась в 3 соснах? Уже и силы на исходе. Зачем такое?
11.12.17 02:08
-
ZavoronokСебя надо любить больше! Вот и всё. Не нравится, некомфортно, силы на исходе - разбегайтесь и не мучайте друг друга.
11.12.17 02:04
-
КДа не любите вы его автор, он это чувствует вот и злиться. Может сам разлюбил но к вам привык, сам в непонятках что делать.
11.12.17 00:55
-
Элфи КрексВы вступили в то пробный брак, чтобы узнать, будет ли вам комфортно жить вдвоём. Выяснили - нет, не комфортно.И о чем дальше думать?
11.12.17 00:52
-
А может просто попробовать спросить: какая перспектива наших отношений и когда ты на мне женишься ? Думаю , что услышите много чего интересного про его планы, и все сомнения из исчезнут сами.
11.12.17 00:33
-
НикаКак сказали в одном женском сериале, ты пожалеешь в любом случае. Важно просто сделать тот выбор, который принесет меньше сожалений.
11.12.17 00:24