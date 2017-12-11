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Запуталась - надо ли от него уходить, или нет


Очень хотелось бы услышать мнение опытных или даже психолога. Два года назад с молодым человеком решили попробовать отношения, как муж и жена. Почему попробовать – я сомневалась, т.к. характер у него неустойчивый какой-то, как мне показался, взрывной, обидчивый. Ну все-таки решила: не получится – разойдемся, а как еще узнавать человека? До того знала его год, и вот через год решили вместе жить. Месяц мы еще встречались, я познакомила с сыном (11 лет), ну а я со временем полюбила его, еще со временем уже и привыкла. Конечно, много всего у нас не сходится, в бытовом плане у нас нормально, он все может сделать, голова и руки от куда надо, но вот очень, как бы сказать, строптивый, слова поперек не скажи, да и угадать надо, на что он обиделся! И самое главное – обвиняет меня в неверности, не слышит меня вообще, есть только его мнение и всё! Если ушла по делам, то для него это стабильно я «исчезаю», если у нас нет интима, то для него это по моей вине, а то, что он сам придумал и сам обиделся на то, что я типа изменяю, его это не волнует! И все это в том же духе, с разными ситуациями! Я сейчас на распутье: разойтись – боюсь или не могу решиться. То ли люблю, то ли привычка. Терпеть – силы на исходе. Вы скажете, что если б не было сил терпеть, поняла б и разошлась, не раздумывая! Я не знаю, какое правильное решение будет, я не знаю, как быть в этом случае, как все в голове в жизни расставить по местам и обрести душевное спокойствие... Я, правда, запуталась, очень вас прошу не глумиться над темой...
Ольга,
Россия, 36 лет
11.12.17
Запуталась - надо ли от него уходить, или нет

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ольга, на мой взгляд – это страх. 36 лет, ребенок, и никаких других вариантов (пока) на примете, кроме того, что уже есть. И, конечно, тебе страшно. Ты наверняка и сама это понимаешь, что это – не любовь, не привязанность, а именно нежелание снова оказаться одной. Ведь понятно, что вам после такой «пробы» длиной в год – только расставаться и каждому идти своею дорогой. Но, с другой стороны, если ты не вырвешься из отношений, которые тебя не устраивают, то у тебя не будет вообще никаких шансов выстроить такие отношения, в которых ты не будешь чувствовать себя, как на фабрике токсичных отходов. Ведь это очевидно. И твой сожитель прекрасно понимает, что он – не принц твоей мечты, что ваша пара – не то, что тебе было нужно, и специально манипулирует тобой, действует на упреждение, чтобы ты не пыталась даже завязать знакомство с кем-то еще (ведь он тебя подозревает да ровном месте – в таких условиях ты сама будешь бояться сделать хоть что-то, что может вызвать еще больше проблем с сожителем). То есть, мужчина твой – прекрасный манипулятор. Делает все, чтобы у тебя не оставалось никаких шансов ни на хотя бы какие-то контакты с лицами противоположного пола. Так что, дорогая Ольга, тебе все-таки стоит подумать, что для тебя страшнее – остаться временно без сожителя, или остаться навсегда с тем, кто тебя разрушает. Хотя, не факт, что навсегда – ведь он и сам однажды может хлопнуть дверью.

  • Сергей

    Ольга, честно говоря, я не понимаю, как можно не глумиться в твоей стуации. Ведь тебе уже 36 лет. Мягко говоря, не девочка. Ребенок, опять же, имеется достаточно взрослый. То есть, по всем показателям, жизненный опыт должен быть весьма приличный. И при этом ты задаешь вопросы на уровне двадцатилетней студентки, пытающейся наладить первые в своей жизни отношения с ровесником. Но если в её случае понятны и сомнения, и страхи, все таки все в первый раз, общественное мнение давит, мама с папой следят, а парень оказывается просто терра инкогнита, со всеми его подростковыми комплексами, ревностью и пока еще детским отношением и взглядом на жизнь в паре, то тебе это уже непростительно. И помочь тут вряд ли получится. Ты сама, по собственной воле решила жить вместе с мужчиной, который еще на момент встреч был не особо адекватен. И ты прекрасно, еще тогда понимала, что будут проблемы. Но вместо того, чтобы просто перестать общаться, поискать кого-то более подходящего по менталитету и по возрасту, захотела поиграть в семью. Теперь, как и предполагалось, романтика прошла, ситуация начала накаляться, наверняка значительно более молодой приятель стал еще больше чудить. Собственно, совершенно закономерный, логичный и, самое главное, ожидаемый результат. Ну, и в чем тебе помочь? Ты сейчас напоминаешь человека, который умножая два на два, надеется получить пять, и всякий раз расстраивается, когда выходит четыре. Расстраивается, и лезет в сеть с вопросами как же изменить эту ситуацию. Увы, но глупость не лечится даже хирургическим путем. Поэтому на мой взгляд, в твоем случае нужно либо менять условия задачи, вводить новые переменные, то есть расставаться и искать что-то новое, либо привыкать к существующему положению и пытаться изменить молодого человека, или измениться самой. Других вариантов не вижу.

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