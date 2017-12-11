Запуталась - надо ли от него уходить, или нет

Очень хотелось бы услышать мнение опытных или даже психолога. Два года назад с молодым человеком решили попробовать отношения, как муж и жена. Почему попробовать – я сомневалась, т.к. характер у него неустойчивый какой-то, как мне показался, взрывной, обидчивый. Ну все-таки решила: не получится – разойдемся, а как еще узнавать человека? До того знала его год, и вот через год решили вместе жить. Месяц мы еще встречались, я познакомила с сыном (11 лет), ну а я со временем полюбила его, еще со временем уже и привыкла. Конечно, много всего у нас не сходится, в бытовом плане у нас нормально, он все может сделать, голова и руки от куда надо, но вот очень, как бы сказать, строптивый, слова поперек не скажи, да и угадать надо, на что он обиделся! И самое главное – обвиняет меня в неверности, не слышит меня вообще, есть только его мнение и всё! Если ушла по делам, то для него это стабильно я «исчезаю», если у нас нет интима, то для него это по моей вине, а то, что он сам придумал и сам обиделся на то, что я типа изменяю, его это не волнует! И все это в том же духе, с разными ситуациями! Я сейчас на распутье: разойтись – боюсь или не могу решиться. То ли люблю, то ли привычка. Терпеть – силы на исходе. Вы скажете, что если б не было сил терпеть, поняла б и разошлась, не раздумывая! Я не знаю, какое правильное решение будет, я не знаю, как быть в этом случае, как все в голове в жизни расставить по местам и обрести душевное спокойствие... Я, правда, запуталась, очень вас прошу не глумиться над темой...

Ольга,

Россия, 36 лет

11.12.17

Мнения наших экспертов