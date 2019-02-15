Забеременела от любовника и хочу вернуться к мужу

Марина, лично я считаю, что в ситуациях, где возможны несколько вариантов, стоит всегда готовиться к самому худшему. Вот и в твоем случае, лучше исходить из того, что ты вполне можешь остаться без бывшего мужа, без любовника и с беременностью на всю голову. Полагаю, это не совсем то, чего тебе хочется. А раз так, то лучше заранее принять решения, которые хоть как-то застрахуют от особо крупных неприятностей. И, в первую очередь, по поводу необходимости рожать третьего ребенка. Нет, я понимаю, что сейчас навлеку на свою голову массу проклятий, однако давай будем реалистами, и подумаем. Твой нынешний приятель, как ты сама говоришь, – тип крайне ненадежный. То есть сбежать может в любой момент. Ну, и что ты будешь делать в таком случае? К мужу уже не пойдешь, ибо не примет. На руках двое маленьких детей, которые, кстати, еще не факт, что с радостью примут нового брата от чужого дяди. Да еще и новорожденный появится, с которым куча проблем и забот. А жить на что? Полагаю, оставлять ребенка можно лишь, если этот дяденька согласится официально расписаться, причем как можно быстрее, и вы начнете жить вместе. Если нет, то и на все остальное тоже лучше сказать «нет».

А на будущее, чтобы не заниматься решением глобальных вопросов «убивать или не убивать нерожденных еще детей», очень советую думать головой и пользоваться контрацептивами, особенно с мужчинами, в которых совершенно не уверена. Это и дешевле, и для здоровья полезнее. Странно, что к столь зрелому возрасту ты об этом не знала. Хотя, с другой стороны, именно исходя из возраста, можно предположить, что данная беременность не была такой уж незапланированной. Вполне возможно, ты таким ненавязчивым образом попыталась привязать к себе своего любовника. Если так, то к чему вопросы? Сделала что хотела. Теперь сама думай, что делать дальше. На счет возвращения к мужу – не уверен. Боюсь, после всего произошедшего ты просто не сможешь нормально жить с этим мужчиной. Поначалу, конечно, что-то может и получится, но в отсутствии хоть каких-то чувств и уважения, со временем, как мне кажется, все равно ситуация дойдет до абсурда и семья развалится.