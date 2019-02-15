Забеременела от любовника и хочу вернуться к мужу
С мужем прожили 8 лет. Есть два сына 7 и 4 года. Жили не очень хорошо, ссоры и его измены (как выяснилось в конце). Однако, как отец и добытчик семьи он не плохой. Детей любит, в семью деньги приносит. Полтора года назад мы с ним разъехались из-за его очередной измены. Практически сразу я встретила человека, которого полюбила. На 10 лет старше себя. Сначала все было прекрасно. Свидания, развлечения, но со временем я поняла, что он не семейный человек (за всю жизнь не был женат и нет детей), готов все деньги прогулять в ресторанах, не думает о завтрашнем дне... А мне хочется спокойной семейной жизни.
Тут еще муж постоянно просит попробовать «начать все сначала». Клянется, что нагулялся и все сделает для меня. Решила вернуться к мужу (хотя бы на время). Начали больше (без интима) общаться вместе с детьми. С новым мужчиной поговорили откровенно, решили расстаться, через пару дней делаю тест- понимаю, что беременна. Сообщаю, он хочет этого ребенка и чувства у меня к нему есть, а к бывшему мужа никаких (как к стене). Но также понимаю умом, что, если сойдусь с мужем, то и мне будет комфортно, и дети буду счастливы. А с новым полнейшая неизвестность. Сможет ли он вообще жить семейной жизни после стольких лет холостяцкой, а тут еще и дети... Не знаю, как поступить? Решать умом или сердцем...
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, как минимум, стоит уже решить умом, что мужчина – это не средство для жизни, а партнер по жизни. Партнер, без которого ты прекрасно можешь обойтись, если что, но с которым тебе жить интереснее. Если ты рассматриваешь мужчину как спонсора твоих потребительских запросов, то, конечно, выбирать надо того, кто готов оплачивать этот «банкет». И, как я понимаю, тут муж вне конкуренции. Тогда не вижу, в чем вопрос.
Если же ты все-таки смотришь на мужчину, как на партнера, с которым тебе хорошо и приятно проводить качественное время, то при чем здесь вообще эти двое – бывший муж и нынешний любовник? Оба токсичны для тебя, каждый по-своему. В подобных обстоятельствах, когда есть откровенные сомнения и по поводу одного мужчины, и по поводу второго, лучше не выбирать никого. Потому что явно для правильного выбора нужен кто-то третий. То, что у тебя есть некие чувства к мужчине, от которого ты забеременела, это вполне понятно. Мозг пытается найти объяснение происшедшему. Но с любовью путать эти эмоции не советую. Что касается ребенка – тут я пасс. Единственный совет дам: не ври мужу, что это его ребенок, если решишь сохранить беременность и остаться с супругом. Неправда вскроется, больно будет всем.
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Сергей
Марина, лично я считаю, что в ситуациях, где возможны несколько вариантов, стоит всегда готовиться к самому худшему. Вот и в твоем случае, лучше исходить из того, что ты вполне можешь остаться без бывшего мужа, без любовника и с беременностью на всю голову. Полагаю, это не совсем то, чего тебе хочется. А раз так, то лучше заранее принять решения, которые хоть как-то застрахуют от особо крупных неприятностей. И, в первую очередь, по поводу необходимости рожать третьего ребенка. Нет, я понимаю, что сейчас навлеку на свою голову массу проклятий, однако давай будем реалистами, и подумаем. Твой нынешний приятель, как ты сама говоришь, – тип крайне ненадежный. То есть сбежать может в любой момент. Ну, и что ты будешь делать в таком случае? К мужу уже не пойдешь, ибо не примет. На руках двое маленьких детей, которые, кстати, еще не факт, что с радостью примут нового брата от чужого дяди. Да еще и новорожденный появится, с которым куча проблем и забот. А жить на что? Полагаю, оставлять ребенка можно лишь, если этот дяденька согласится официально расписаться, причем как можно быстрее, и вы начнете жить вместе. Если нет, то и на все остальное тоже лучше сказать «нет».
А на будущее, чтобы не заниматься решением глобальных вопросов «убивать или не убивать нерожденных еще детей», очень советую думать головой и пользоваться контрацептивами, особенно с мужчинами, в которых совершенно не уверена. Это и дешевле, и для здоровья полезнее. Странно, что к столь зрелому возрасту ты об этом не знала. Хотя, с другой стороны, именно исходя из возраста, можно предположить, что данная беременность не была такой уж незапланированной. Вполне возможно, ты таким ненавязчивым образом попыталась привязать к себе своего любовника. Если так, то к чему вопросы? Сделала что хотела. Теперь сама думай, что делать дальше. На счет возвращения к мужу – не уверен. Боюсь, после всего произошедшего ты просто не сможешь нормально жить с этим мужчиной. Поначалу, конечно, что-то может и получится, но в отсутствии хоть каких-то чувств и уважения, со временем, как мне кажется, все равно ситуация дойдет до абсурда и семья развалится.
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Солярская / 15.02.19 02:51У вас работа хоть есть? А то будет ни уму, ни сердцу, а только мильпардон поприщу. На ближайшие лет двадцать.
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Никольски / 15.02.19 02:26Непонятно несколько вещей. Первое почему женщина 37 лет не очень дружит с контрацептивами? Второе. Где ве время истории расставания и любви были дети и где они вообще? Ведь там совсем малыши. Лично я бы не соединялась по новой ни с первым и ни со вторым. На всех детей требовала бы алименты и сама быих ростила с помощью и участием их отцов. И очень серьёзно занималась изучением контрацепции для себя. Потому что в Вашем случае, Вы легко через некоторое время будите разруливать ситуацию со следующей беременностью. Стыдоба! Вам под сорок, мужчине под пятьдесят и так по глупому лепить ребёнка, как подростки. В наше то время!!