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Я в депрессии: я его разлюбила


Cо своим парнем встречалась почти 4 года, мы очень часто ругались, но это никогда не меняло моего отношения к нему, я всегда его прощала, ждала, нуждалась в нем. Буквально недавно меня как подменили, я резко поняла, что меня больше не тянет, и я не смотрю на него как раньше. Я боюсь принять то, что остыла к нему, я этого не хочу, я считаю его лучшим для себя. Я не хочу его терять, не понимаю, что со мной творится, меня не тянет к нему, но без него жизнь я представить не могу. Меня уже несколько дней мучает депрессия, я перестала кушать, отстранилась от учебы, все дни нахожусь дома, и самое главное – мне совершенно не хочется быть с другими парнями, я не хочу на них даже смотреть. Иногда кажется, что мне больше ничего в этой жизни не нужно. Я не знаю, как выбраться из этой ситуации. Когда я поняла, что вроде перестала любить, я сразу же впала депрессивное состояние.
Ольга,
Россия, 19 лет
10.05.17
Я в депрессии: я его разлюбила

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Оля, ты, конечно, сейчас не поверишь в это и не захочешь слушать, но все, что с тобой происходит – это нормальное взросление, и лет через 10 ты будешь с улыбкой вспоминать, как тебя крутило и ломало от мысли, что «другого такого парня не найти». Вы встречались с 15 лет. Ничего удивительного в том, что в 19 у тебя поменялись взгляды на то, каким должен быть парень рядом с тобой, и твой мальчик этим требованиям уже, разумеется, не соответствует. Обрати внимание: ты сама пишешь, что вы часто ссорились, но ты всегда его прощала, ждала, нуждалась в нем. То есть, ваши отношения держались на тебе. Мальчик в эти отношения особо не вкладывался. Вот ты и устала, и остыла. И с одной стороны, тебе жаль потраченного времени на этого парня, с которым ты уже мысленно и свадьбу сыграла, и детей родила, и зажила долго и счастливо. А с другой стороны, ты уже достаточно выросла, чтобы понимать, что никакого «долго и счастливо» с таким парнем быть не может. Может быть долго, нудно и со скандалами. И, главное, все будет на тебе. Ты так и будешь: прощать, ждать и нуждаться. Но то, что кажется нормальным в 15-16 лет, в 19 уже начинаешь оценивать более трезво. И этот мальчик, и отношения с ним уже не кажутся тебе такими уж привлекательными. Так что, все правильно с тобой происходит. Ты становишься мудрее и умнее. Тот факт, что тебе сейчас никто другой не интересен – тоже объяснимо. Ты начинаешь по-взрослому смотреть на отношения, и общение с другими парнями просто ради процесса, или чтобы иметь статус «встречаюсь», - тебе уже не интересно. Поэтому и не привлекают тебя другие ребята в отсутствие чувств к ним. Все нормально. Главное, чего делать не надо – это «впадать в депрессию». Лето на носу – займи себя чем-то интересным, не связанным с мальчиками. Расширь свой круг общения, например. Бывает полезно.

  • Сергей

    Ольга, лично я считаю, что все происходящее с тобой - это совершенно нормально. Видишь ли, хоть ты и считаешь себя уже полностью взрослой, все знающей и понимающей, на самом деле это пока не так. В твоем возрасте как раз и происходит процесс того самого взросления, как психологического, так и физического. И продолжаться все это будет еще лет несколько лет. Ты меняешься, и потихоньку будет меняться всё, что раньше казалось понятным и привычным. Мысли, чувства, восприятие окружающего Мира и людей в нем, гормональный фон, физические параметры и прочее и прочее. Очень часто, у людей в этом возрасте меняется даже ощущение цвета и запаха. Понятное дело, что и школьные увлечения начнут все больше оставаться в подростковом прошлом. Увы. Однако ничего страшного тут нет. Всего лишь нормальный физиологический процесс. Так что тот факт, что молодой человек, который еще вчера воспринимался как любимый, теперь стал непонятно кем - это вполне естесственно. И сильно страдать по этому поводу не стоит. Просто ты изменилась. Нет, понятно, что подобные изменения иногда пугают. Но придется смириться и учиться жить в новом, по-настоящему взрослом Мире. В том числе, и решать вопросы общения с бывшими возлюбленными. И научиться этому ты сможешь только на собственном, иногда весьма неприятном, опыте. Увы, но другого способа просто не существует. Так что набирайся терпения и вперед, разбираться с проблемами, опираясь на новые ощущения.

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