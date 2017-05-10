Я в депрессии: я его разлюбила

Алена

Оля, ты, конечно, сейчас не поверишь в это и не захочешь слушать, но все, что с тобой происходит – это нормальное взросление, и лет через 10 ты будешь с улыбкой вспоминать, как тебя крутило и ломало от мысли, что «другого такого парня не найти». Вы встречались с 15 лет. Ничего удивительного в том, что в 19 у тебя поменялись взгляды на то, каким должен быть парень рядом с тобой, и твой мальчик этим требованиям уже, разумеется, не соответствует. Обрати внимание: ты сама пишешь, что вы часто ссорились, но ты всегда его прощала, ждала, нуждалась в нем. То есть, ваши отношения держались на тебе. Мальчик в эти отношения особо не вкладывался. Вот ты и устала, и остыла. И с одной стороны, тебе жаль потраченного времени на этого парня, с которым ты уже мысленно и свадьбу сыграла, и детей родила, и зажила долго и счастливо. А с другой стороны, ты уже достаточно выросла, чтобы понимать, что никакого «долго и счастливо» с таким парнем быть не может. Может быть долго, нудно и со скандалами. И, главное, все будет на тебе. Ты так и будешь: прощать, ждать и нуждаться. Но то, что кажется нормальным в 15-16 лет, в 19 уже начинаешь оценивать более трезво. И этот мальчик, и отношения с ним уже не кажутся тебе такими уж привлекательными. Так что, все правильно с тобой происходит. Ты становишься мудрее и умнее. Тот факт, что тебе сейчас никто другой не интересен – тоже объяснимо. Ты начинаешь по-взрослому смотреть на отношения, и общение с другими парнями просто ради процесса, или чтобы иметь статус «встречаюсь», - тебе уже не интересно. Поэтому и не привлекают тебя другие ребята в отсутствие чувств к ним. Все нормально. Главное, чего делать не надо – это «впадать в депрессию». Лето на носу – займи себя чем-то интересным, не связанным с мальчиками. Расширь свой круг общения, например. Бывает полезно.