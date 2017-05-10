Я в депрессии: я его разлюбила
Россия, 19 лет
10.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаОля, ты, конечно, сейчас не поверишь в это и не захочешь слушать, но все, что с тобой происходит – это нормальное взросление, и лет через 10 ты будешь с улыбкой вспоминать, как тебя крутило и ломало от мысли, что «другого такого парня не найти». Вы встречались с 15 лет. Ничего удивительного в том, что в 19 у тебя поменялись взгляды на то, каким должен быть парень рядом с тобой, и твой мальчик этим требованиям уже, разумеется, не соответствует. Обрати внимание: ты сама пишешь, что вы часто ссорились, но ты всегда его прощала, ждала, нуждалась в нем. То есть, ваши отношения держались на тебе. Мальчик в эти отношения особо не вкладывался. Вот ты и устала, и остыла. И с одной стороны, тебе жаль потраченного времени на этого парня, с которым ты уже мысленно и свадьбу сыграла, и детей родила, и зажила долго и счастливо. А с другой стороны, ты уже достаточно выросла, чтобы понимать, что никакого «долго и счастливо» с таким парнем быть не может. Может быть долго, нудно и со скандалами. И, главное, все будет на тебе. Ты так и будешь: прощать, ждать и нуждаться. Но то, что кажется нормальным в 15-16 лет, в 19 уже начинаешь оценивать более трезво. И этот мальчик, и отношения с ним уже не кажутся тебе такими уж привлекательными. Так что, все правильно с тобой происходит. Ты становишься мудрее и умнее. Тот факт, что тебе сейчас никто другой не интересен – тоже объяснимо. Ты начинаешь по-взрослому смотреть на отношения, и общение с другими парнями просто ради процесса, или чтобы иметь статус «встречаюсь», - тебе уже не интересно. Поэтому и не привлекают тебя другие ребята в отсутствие чувств к ним. Все нормально. Главное, чего делать не надо – это «впадать в депрессию». Лето на носу – займи себя чем-то интересным, не связанным с мальчиками. Расширь свой круг общения, например. Бывает полезно.
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СергейОльга, лично я считаю, что все происходящее с тобой - это совершенно нормально. Видишь ли, хоть ты и считаешь себя уже полностью взрослой, все знающей и понимающей, на самом деле это пока не так. В твоем возрасте как раз и происходит процесс того самого взросления, как психологического, так и физического. И продолжаться все это будет еще лет несколько лет. Ты меняешься, и потихоньку будет меняться всё, что раньше казалось понятным и привычным. Мысли, чувства, восприятие окружающего Мира и людей в нем, гормональный фон, физические параметры и прочее и прочее. Очень часто, у людей в этом возрасте меняется даже ощущение цвета и запаха. Понятное дело, что и школьные увлечения начнут все больше оставаться в подростковом прошлом. Увы. Однако ничего страшного тут нет. Всего лишь нормальный физиологический процесс. Так что тот факт, что молодой человек, который еще вчера воспринимался как любимый, теперь стал непонятно кем - это вполне естесственно. И сильно страдать по этому поводу не стоит. Просто ты изменилась. Нет, понятно, что подобные изменения иногда пугают. Но придется смириться и учиться жить в новом, по-настоящему взрослом Мире. В том числе, и решать вопросы общения с бывшими возлюбленными. И научиться этому ты сможешь только на собственном, иногда весьма неприятном, опыте. Увы, но другого способа просто не существует. Так что набирайся терпения и вперед, разбираться с проблемами, опираясь на новые ощущения.
Обсуждение 8
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И то, что вам сейчас не хочется смотреть на других парней, понятно. Вы привыкли к бывшему, вы были с ним 4 года, вам нужно время для перестройки.
10.05.17 08:22
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Гм. Вот не поверите. Чтобы полегчало, надо встать с дивана или компьютерного стула, отложить гаджеты и лень-матушку и переделать кучу дел, которые наверняка ждут не дождутся внимания. Да хоть и не выходя из дома. Пара дней генеральной уборки с мытьем окошек, полов, сантехники, кафеля и посуды в мамином серванте, желательно с перестановкой мебели, а еще лучше с переклеиванием обоев очень восстанавливают нервы и психику. Не может не помочь. Уже должно захотеться из дома выйти. А за порогом тоже куча дел, стоит оглянуться только. От пробежки в шесть утра до вскапывания грядок на даче. Не буду объяснять долго, просто поверьте, что активное движение, ощущение пользы дела и любование результатом запускает химические восстановительные процессы в организме.
10.05.17 07:47
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Учитесь отделять мух от котлет. Что бы не происходило в вашей взрослой жизни - любови, разводы, неприятности, а ходить на работу/ учебу и принимать хотя бы немного пищу, необходимо для вашей же пользы.
10.05.17 07:43
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ДжейО нееет... так страшно жить, ни в ком не нуждаясь?))
10.05.17 04:17
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ПрелестьПопейте валерианочки и меньше думайте.
10.05.17 01:32
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И критические дни
10.05.17 01:14
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И - инфантилизм
10.05.17 00:16