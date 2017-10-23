Я еще девственница, а он уже женат
Киев, 20 лет
23.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаВика, правильно будет подумать логически и понять, что тебя обманывают и водят за нос. Твоему самцу 30 лет, он уверяет, что женился по залету, но у него двое детей и вагон отговорок, почему он не может развестись, при этом убеждает тебя, что штамп в паспорте не имеет значения и жаждет лишить тебя девственности. Прекрасный экземпляр пройдохи, которому наплевать на всех, кроме своих физиологических хотелок. По залету женился, как честный человек, после какого раза? Второго ребенка делал под дулом пистолета? Закрывал глаза от отвращения, когда жену в кровати «ахал»? А если ты залетишь? Он на тебе тоже женится? Или честным человеком можно быть только один раз? И если он поступил «как честный человек», женившись на беременной девушке, то почему сейчас он ведет себя как бесчестный человек по отношению к матери двух своих детей? Почему не разведется и не развяжет ей руки, если не собирается с нею жить? Что за проблемы мешают? Поверь, если мужчина и женщина действительно не хотят быть вместе и уверены, что обратно дороги нет, они разводятся и находят способ решить все проблемы с имуществом, недвижимостью и прочим, дабы уже поставить точку. Когда двое разъехались, но не развелись – это незавершенные отношения, и как минимум один из пары подсознательно (или вполне осознанно) надеется на их возобновление. Для мужчины такая незавершенность удобна еще и тем, что он имеет железобетонный аргумент перед всеми своими любовницами, почему он не может жениться. И я думаю, что твой самец тоже не спешит с разводом, потому что ему удобно быть условно несвободным. Смотри, как умело он тебя тянет в койку: он как бы свободен для того, чтобы завести с тобой интимные отношения, но требовать он него кольца ты не можешь, потому что он женат и, как он тебя убедил, процесс развода может сильно затянуться. В итоге ты перед выбором – чтобы продолжать с ним отношения, тебе пора уже «отдаться», но взамен своей девственности ты точно не получишь ничего, кроме дефлорации. И таки да, тебе потом будет мучительно больно за то, что была наивной и глупой и, сохранив себя нетронутой до 20 лет ты в итоге отдалась женатому мужику с двумя детьми в анамнезе, который тебе даже не обещал жениться. И, пусть, сейчас девственность не такой драгоценный товар, но и сегодня не стоит лишать себя гордости и достоинства ради сомнительного удовольствия стать сожительницей женатого мужика (и отца двоих детей). Он этой жертвы не оценит. И еще – ты практически не знаешь о нем ничего, вы начали встречаться совсем недавно (как ты пишешь). Вероятность, что он позарился именно на возможность затащить в постель девственницу, очень велика. Ты пишешь, что по его поступкам видно, что ему нужно от тебя не только «это», но тебе есть, с кем сравнивать? Пообщайся с девушками, которых парни разводили на секс и потом бросали. Искусство пикапа не вчера родилось. Или ты думаешь, что если опытному мужчине нужен от женщины только секс, то это сразу заметно по его поведению? Поверь, большинство любовниц оказываются в своем неприятном положении именно потому, что они уверены, что женатые самцы встречаются с ними не из-за секса, а потому что они такие прекрасные (в отличие от жен). Вот и ты думаешь, что мужик, который на 10 лет тебя старше, обратил внимание на твой богатый внутренний мир, увидел в тебе близкую душу, нашел с тобой много общего, а секс – это так, логическое продолжение к богатым духовным связям между вами… Сама веришь в это?
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СергейВиктория, я мужчина, а потому, как и любой другой представитель сильной половины человечества, увы, но не могу прочувствовать то, что ощущает женщина, стоящая на пороге выбора первого сексуального партнера. Постараться проанализировать, влючить логику и рассудительность, после чего сделать умный вид и порассуждать на данную тему – сколько угодно. Но не более того. Ведь для нас в данном плане все гораздо проще. Поэтому постараюсь ответить лишь на основе собственного опыта. Лично я считаю, что в этом вопросе тебе стоит опираться исключительно на собственные желания, а также знание и уверенность в партнере. Если сомневаешься, если что-то кажется неправильным, и ты не хочешь рисковать, то и не стоит этого делать. Видишь ли, люди все разные и у каждого свое отношение к происходящему вокруг, общественному мнению, нормам морали и прочему. В том числе и к сексу. Есть девушки, для которых девственность не является не то что каким-то значимым, а даже скорее мешающим нормальной жизни фактором. Они спокойно идут на контакт, после чего уже и не вспоминают первый опыт. Есть персонажи практичные, просто продающие свою девственность за большие деньги. Есть и те, для кого первый акт настолько важен, что они умудряются обставить его просто безумным количеством условий, ограничений и требований, в результате чего остаются поностью не удовлетворенными происходящим, а некоторые до самой смерти так и не могут найти себе подходящего партнера. На мой взгляд, делать фетиш из первого контакта с мужчиной – не стоит. Учитывая тот факт, что сексом занимаются все на этой планете, причем уже не один миллион лет, ничего особо выдающегося в данном процессе нет. Однако и недооценивать значимость будет неправильно. Для любого мужчины знание того, что он первый у своей партнерши – это довольно важно. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что первый акт для любой женщины несет далеко не самые приятные ощущения, полагаю, что совершеть его стоит с тем, с кем действительно хочется, с кем комфортно, кому веришь, и надеешься на что-то большее, чем просто случайные встречи в постели. Так что я бы посоветовал тебе, для начала задуматься о том, насколько реальны твои будущие серьезные взаимоотношения с данным мужчиной. То, что он тебе рассказывает – это здорово. Но лучше иногда включать логику, а не идти на поводу эмоций. Нет, безусловно, есть молодые ребята, которые женятс, что называется «по залету», не испытывая ничего к своей супруге. Но давай будем честными. Такие пары и разваливаются практически сразу. Твой же приятель умудрился стать отцом второго ребенка. Значит, ни о какой случайности речь тут не идет. Скорее, мужик жил в семье, заделал двоих детей, а теперь просто сбежал от проблем в поисках более молодой и свободной дурочки. Ты уверена, что достойна данной роли? Лично я не советовал бы. Ничего хорошего из подобных связей обычно не выходит. Если все-таки хочется попробовать, то предложи этому дяденьке для начала окончательно развестись, и хотя бы сделать тебе предложение с подачей заявления в ЗАГС. Поверь, по-настоящему любящего мужчину, от похода в ЗАГС с любимой женщиной не остановит ничто. Если же начнет юлить и ссылаться на непреодолимые обстоятельства, значит, они не будут преодалены никогда. То есть ты в лучшем случае, останешься вечной любовницей. Оно тебе надо? Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Но только не говори потом, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 21
Лучшие комментарии
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Вика, мужик женат и имеет двоих малолетних детей. Хочет развлечься на стороне с совсем не опытной девочкой. Точка. А все остальное, что ты написала, это лирика, которую не стоит обсуждать.
23.10.17 01:05 Контекст комментария
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Во-первых, тридцатилетний женатый папаша двух детей - ну никак не парень. Не разводится, чтобы девушки не требовали снова жениться. Или может жена вообще не в курсе, что они вместе не живут? Короче, если у вас такие заморочки с первым сексом, не надо вам с ним. Свободных парней море. А вы не такпрям голову потеряли (ибо уже давно бы в койке оказались)
23.10.17 03:31 Контекст комментария
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С таким трепетным отношением к сексу от женатых лучше держаться подальше. Даже если их оженили против их воли, и уж тем более, если они в неволе размножаются не по одному разу.
23.10.17 06:13 Контекст комментария
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ЮляЖенатый и влюбленный мужчина в другую женщину решает вопрос сразу и без разговоров о важности или не важности штампов в жизни. Знвете мужик сказал- мужик сделал.Это как есть такая маленькая притча. Молодой парень есть яблоко. Его дедушка спрашивает. " Ты любишь яблоки?" " Ой дед просто жить без них не могу!" Дед отвечает " Вот если бы любил - ты бы позаботился о яблоках, а ты ешь" Может быть корявенько и странно..Но мне кажется, что Вы неочень понимаете разницу между потреблением и любовью...Вот мужик бы понимал ваши душевные метания- вопрос секса с ним бы не стоял..Не было бы скучных и странных рассуждения о неважности штампа в паспорте и насильственной женитьбе и неизвестно как появившихся детях в его семье... Так балабол для маленькой девочки. Хорошо, что у Вас есть сомнения- больше себе самой доверяйте в рассуждениях.
23.10.17 07:04 Контекст комментария
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Проходя мимоНе стоит возводить девственность в культ, но если это предохранит Вас от связи с проходимцем, то и хорошо
23.10.17 08:40 Контекст комментария
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50/50".. типа много чести и т.д." чтобы так не париться, сходите к врачу, женщине и уберите девственность) и тогда, даже если первый мужчина окажется впоследствии козлом, он всё равно будет как бы не первым мужчиной)) Вы его как бы обманете априори))
23.10.17 10:28
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ПрелестьЯ дочитала только до " важно то, что ЧЕЛОВЕК чувствует " Для вас этого достаточно должно быть, чтобы понять, что этот человек в упор не способен чувствовать что чувствуют "любимые им люди " Одно что он способен чувствовать это похоть. Одна слепая дура на этой почве родила уже двоих заложников похотливого идиота. Другая дура почти готова. Совет : пока ничего не соображаешь доверься старшим и исполняй совет : гони его реально на три буквы без разъяснений и раз и навсегда. Извини что не дочитала до конца. Надо уметь выделять главное и отсеивать бла бла.
23.10.17 10:26
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МатрешкаДвоих по залету? Это смешно. Я знаю много браков по залету... они либо распадаются в ближайшие пару лет, не успев родить вторых и третьих детей, либо мужчина терпит всю жизнь свою жену "ради детей". Он вас однозначно разводят на секс. Вы даже не представляете что могут умудряться делать мужчины ради молодого тела! Некоторые даже двоих жен одновременно умудряются иметь...и при этом ни с одной из них не регистрироваться и обеим вешать на уши лапшу, что она одна единственная и неповторимая... и каждая верит, пока он случайно не спалится. Так что либо он разводится, либо ищите другого. Не повторяйте ошибок миллионов женщин. Он не достоин вас это точно.
23.10.17 09:50
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Koshka"Эму не только это от меня нужно". Девушка, не давайте страусу.
23.10.17 09:34
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В 20 лет нет других вариантов что ли? В Киеве-то? Не в селухе, не в женской тюрьме... Сколько молодых подтянутых, неженатых, необремененных, неглупых красавцев. Вы с ними совсем не пересекаетесь? Может как-то дорожки, по которым ходите, поменять? Мама вам не сказала, что кушать что попало - вредно, может стошнить? Ушла в недоумении.
23.10.17 09:14
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звездочка )Если тебе хочется железных гарантий, что тебя не бросят, тогда секс только после свадьбы. Ну а как иначе? Ты имеешь полное право так себя вести, если для тебя это важно, чтобы твой первый мужчина не испарился в пространстве после достижения своей цели в постели. Пусть разводится, женится на тебе и все дела. Как ему такой ход событий? Поинтересуйся, по реакции сразу видно будет кто ты для него. А в целом, я считаю, что любящий, чуткий и внимательный любовник для первого раза важнее, чем гарантия того, что он никуда потом не денется. Мужчина один на всю жизнь это маловероятно в наше время, а вот впечатления от неудачного первого любовника могут хорошо испортить на много лет вперед эту сторону жизни.
23.10.17 08:58
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Koshka"Любящий, чуткий и внимательный" - Любящий не будет врать, чуткий не будет настаивать, если женщина не готова, от внимательного не залетит женщина два раза подряд.
23.10.17 09:38
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звездочка )я вообще-то не об этом, а о том какой он в постели )
23.10.17 10:02
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ИДИЛИЯПосле свадьбы тоже нет гарантий, что через 10 лет не бросят)
23.10.17 09:46
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звездочка )конечно нет гарантий, но в 20 лет автор ещё верит, что замуж выходят раз и навсегда.
23.10.17 10:03
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Проходя мимоНе стоит возводить девственность в культ, но если это предохранит Вас от связи с проходимцем, то и хорошо
23.10.17 08:40
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ИДИЛИЯЛогический вопрос....второй ребенок тоже по залету?))) Вам лапшу на уши вешают Виктория. Да он может оказаться нереальным романтиком, только чтобы лишить вас девственности. Это ж для мужиков как сектор приз на барабане. Человек который реально любит, не говорит "я хочу чтобы в нашей жизни был секс", он скажет "я буду ждать столько, сколько потребуется". Если бы он реально был честным человеком, то развелся бы и платил алименты, а не придумывал очередной пиар ход для гулянок. Пади и с женой то своей до сих пор живет, вы просто не догадываетесь об этом. Прочитайте форум, вы такая не одна, кому клянутся в любви до гроба...
23.10.17 07:16
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ЮляЖенатый и влюбленный мужчина в другую женщину решает вопрос сразу и без разговоров о важности или не важности штампов в жизни. Знвете мужик сказал- мужик сделал.Это как есть такая маленькая притча. Молодой парень есть яблоко. Его дедушка спрашивает. " Ты любишь яблоки?" " Ой дед просто жить без них не могу!" Дед отвечает " Вот если бы любил - ты бы позаботился о яблоках, а ты ешь" Может быть корявенько и странно..Но мне кажется, что Вы неочень понимаете разницу между потреблением и любовью...Вот мужик бы понимал ваши душевные метания- вопрос секса с ним бы не стоял..Не было бы скучных и странных рассуждения о неважности штампа в паспорте и насильственной женитьбе и неизвестно как появившихся детях в его семье... Так балабол для маленькой девочки. Хорошо, что у Вас есть сомнения- больше себе самой доверяйте в рассуждениях.
23.10.17 07:04
-
С таким трепетным отношением к сексу от женатых лучше держаться подальше. Даже если их оженили против их воли, и уж тем более, если они в неволе размножаются не по одному разу.
23.10.17 06:13
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Во-первых, тридцатилетний женатый папаша двух детей - ну никак не парень. Не разводится, чтобы девушки не требовали снова жениться. Или может жена вообще не в курсе, что они вместе не живут? Короче, если у вас такие заморочки с первым сексом, не надо вам с ним. Свободных парней море. А вы не такпрям голову потеряли (ибо уже давно бы в койке оказались)
23.10.17 03:31
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КарНеужели в 20 лет нет других интересов , кроме, как завалить сядет в койку к женатого мужику? А интересно где Это произойдет, в парке или в машине? Самой не мерзко? 20, это не 16, думать надо.
23.10.17 02:20
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Вика, мужик женат и имеет двоих малолетних детей. Хочет развлечься на стороне с совсем не опытной девочкой. Точка. А все остальное, что ты написала, это лирика, которую не стоит обсуждать.
23.10.17 01:05