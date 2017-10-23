Я еще девственница, а он уже женат

Алена

Вика, правильно будет подумать логически и понять, что тебя обманывают и водят за нос. Твоему самцу 30 лет, он уверяет, что женился по залету, но у него двое детей и вагон отговорок, почему он не может развестись, при этом убеждает тебя, что штамп в паспорте не имеет значения и жаждет лишить тебя девственности. Прекрасный экземпляр пройдохи, которому наплевать на всех, кроме своих физиологических хотелок. По залету женился, как честный человек, после какого раза? Второго ребенка делал под дулом пистолета? Закрывал глаза от отвращения, когда жену в кровати «ахал»? А если ты залетишь? Он на тебе тоже женится? Или честным человеком можно быть только один раз? И если он поступил «как честный человек», женившись на беременной девушке, то почему сейчас он ведет себя как бесчестный человек по отношению к матери двух своих детей? Почему не разведется и не развяжет ей руки, если не собирается с нею жить? Что за проблемы мешают? Поверь, если мужчина и женщина действительно не хотят быть вместе и уверены, что обратно дороги нет, они разводятся и находят способ решить все проблемы с имуществом, недвижимостью и прочим, дабы уже поставить точку. Когда двое разъехались, но не развелись – это незавершенные отношения, и как минимум один из пары подсознательно (или вполне осознанно) надеется на их возобновление. Для мужчины такая незавершенность удобна еще и тем, что он имеет железобетонный аргумент перед всеми своими любовницами, почему он не может жениться. И я думаю, что твой самец тоже не спешит с разводом, потому что ему удобно быть условно несвободным. Смотри, как умело он тебя тянет в койку: он как бы свободен для того, чтобы завести с тобой интимные отношения, но требовать он него кольца ты не можешь, потому что он женат и, как он тебя убедил, процесс развода может сильно затянуться. В итоге ты перед выбором – чтобы продолжать с ним отношения, тебе пора уже «отдаться», но взамен своей девственности ты точно не получишь ничего, кроме дефлорации. И таки да, тебе потом будет мучительно больно за то, что была наивной и глупой и, сохранив себя нетронутой до 20 лет ты в итоге отдалась женатому мужику с двумя детьми в анамнезе, который тебе даже не обещал жениться. И, пусть, сейчас девственность не такой драгоценный товар, но и сегодня не стоит лишать себя гордости и достоинства ради сомнительного удовольствия стать сожительницей женатого мужика (и отца двоих детей). Он этой жертвы не оценит. И еще – ты практически не знаешь о нем ничего, вы начали встречаться совсем недавно (как ты пишешь). Вероятность, что он позарился именно на возможность затащить в постель девственницу, очень велика. Ты пишешь, что по его поступкам видно, что ему нужно от тебя не только «это», но тебе есть, с кем сравнивать? Пообщайся с девушками, которых парни разводили на секс и потом бросали. Искусство пикапа не вчера родилось. Или ты думаешь, что если опытному мужчине нужен от женщины только секс, то это сразу заметно по его поведению? Поверь, большинство любовниц оказываются в своем неприятном положении именно потому, что они уверены, что женатые самцы встречаются с ними не из-за секса, а потому что они такие прекрасные (в отличие от жен). Вот и ты думаешь, что мужик, который на 10 лет тебя старше, обратил внимание на твой богатый внутренний мир, увидел в тебе близкую душу, нашел с тобой много общего, а секс – это так, логическое продолжение к богатым духовным связям между вами… Сама веришь в это?