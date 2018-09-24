Не пойму: я ответственная или эгоистичная?

У меня есть замечательный муж, в браке год, до этого год встречались. Он меня старше на 8 лет, ответственный, это его первый брак, и он был очень готов к нему морально. Он сразу мне сказал, что я могу не работать, и даже лучше, если я не буду работать, аргументируя это тем, что, работая по 8 часов, я буду уставать и меньше времени уделять семье. В его семье, действительно, мама никогда не работала. Зарплаты его нам, в целом, хватает, но не шикуем, квартиры и машина есть. Конечно, когда мы встречались я работала. Даже более того, моя работа была связана с командировками, получала я хорошо, но уставала, и виделись мы тогда раз в 2 месяца по 2 недели. И вот мой контракт истек, я вышла замуж, и радостно осела в Москве.

Первые 2 месяца я просто отдыхала и восстанавливалась. А потом, когда замаячила возможность мне восстановиться на моей работе, на позицию без командировок, я узнала, что беременна. Перед приемом на работу обязательно проходят медкомиссию, и, конечно, меня не взяли. Муж был очень рад, сказал, что все очень своевременно, и хорошо, что я спокойно выношу ребенка, не работая. Он вообще за то, чтобы я родила несколько детей с маленькой разницей. И смысл семьи видит только в совместном воспитании детей. А я очень боюсь быть без работы.

Сейчас я объективно понимаю, что на работу мне придется выходить тогда, когда ребенку будет год. Т.е. тогда, когда я его откормлю, выполню мамский минимум. Сидеть с ребенком 3 года я не могу, т.к. муж начнет уже настаивать на втором, и я так и останусь без работы. А так смогу хоть 2 года где-то поработать и уходить в декрет оттуда. Его семья будет сильно против, что я бросаю ребенка в год, но моя мама согласилась сидеть с ребенком.

Меня и правда смущает то, что мои главные мотивы выхода на работу – это мои личные прихоти. Мужу не нужна моя зарплата, он считает, что обеспечивать семью должен он. А времени я действительно буду меньше посвящать семье. Я не могу представить свою жизнь без посещения фитнесклуба, особенно с сидячей работой. Таким образом, 3 дня в неделю я буду уходить на работу в 7 30 и приходить после зала в 23 00. Получается, времени у нас будет только 2 вечера в неделю, и выходные, и это неполноценное время т.к. остается еще бытовуха. Я знаю, что многие так и живут, у них нет выбора, им надо чтобы 2 человека в семье зарабатывали, один не может обеспечить. Но мой муж вроде справляется... А я, получается, рвусь на работу только из-за того, что я хочу отдыхать от дома, быть в коллективе, иметь возможность тратить значительно больше денег на одежду и процедуры для себя и не отчитываться об этом у мужа, и по-другому ощущать себя в жизни.

Правильны ли мои мотивы к работе? И нет, я не могу найти работу по 4 часа в день, или с каким-то сокращенным графиком, я не учитель, не врач, и не умею делать какую-то сдельную работу. И бизнесом заниматься я не хочу, это не для моего характера. И на дому работать тоже не для меня. Я могу и хочу, мне спокойнее выйти на стандартную 8 часовую офисную работу, но, получается, брошу семью чего муж так и боится и будет сильно недоволен.