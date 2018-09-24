Не пойму: я ответственная или эгоистичная?
У меня есть замечательный муж, в браке год, до этого год встречались. Он меня старше на 8 лет, ответственный, это его первый брак, и он был очень готов к нему морально. Он сразу мне сказал, что я могу не работать, и даже лучше, если я не буду работать, аргументируя это тем, что, работая по 8 часов, я буду уставать и меньше времени уделять семье. В его семье, действительно, мама никогда не работала. Зарплаты его нам, в целом, хватает, но не шикуем, квартиры и машина есть. Конечно, когда мы встречались я работала. Даже более того, моя работа была связана с командировками, получала я хорошо, но уставала, и виделись мы тогда раз в 2 месяца по 2 недели. И вот мой контракт истек, я вышла замуж, и радостно осела в Москве.
Первые 2 месяца я просто отдыхала и восстанавливалась. А потом, когда замаячила возможность мне восстановиться на моей работе, на позицию без командировок, я узнала, что беременна. Перед приемом на работу обязательно проходят медкомиссию, и, конечно, меня не взяли. Муж был очень рад, сказал, что все очень своевременно, и хорошо, что я спокойно выношу ребенка, не работая. Он вообще за то, чтобы я родила несколько детей с маленькой разницей. И смысл семьи видит только в совместном воспитании детей. А я очень боюсь быть без работы.
Сейчас я объективно понимаю, что на работу мне придется выходить тогда, когда ребенку будет год. Т.е. тогда, когда я его откормлю, выполню мамский минимум. Сидеть с ребенком 3 года я не могу, т.к. муж начнет уже настаивать на втором, и я так и останусь без работы. А так смогу хоть 2 года где-то поработать и уходить в декрет оттуда. Его семья будет сильно против, что я бросаю ребенка в год, но моя мама согласилась сидеть с ребенком.
Меня и правда смущает то, что мои главные мотивы выхода на работу – это мои личные прихоти. Мужу не нужна моя зарплата, он считает, что обеспечивать семью должен он. А времени я действительно буду меньше посвящать семье. Я не могу представить свою жизнь без посещения фитнесклуба, особенно с сидячей работой. Таким образом, 3 дня в неделю я буду уходить на работу в 7 30 и приходить после зала в 23 00. Получается, времени у нас будет только 2 вечера в неделю, и выходные, и это неполноценное время т.к. остается еще бытовуха. Я знаю, что многие так и живут, у них нет выбора, им надо чтобы 2 человека в семье зарабатывали, один не может обеспечить. Но мой муж вроде справляется... А я, получается, рвусь на работу только из-за того, что я хочу отдыхать от дома, быть в коллективе, иметь возможность тратить значительно больше денег на одежду и процедуры для себя и не отчитываться об этом у мужа, и по-другому ощущать себя в жизни.
Правильны ли мои мотивы к работе? И нет, я не могу найти работу по 4 часа в день, или с каким-то сокращенным графиком, я не учитель, не врач, и не умею делать какую-то сдельную работу. И бизнесом заниматься я не хочу, это не для моего характера. И на дому работать тоже не для меня. Я могу и хочу, мне спокойнее выйти на стандартную 8 часовую офисную работу, но, получается, брошу семью чего муж так и боится и будет сильно недоволен.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вот тебе реальная ситуация: очень обеспеченная семья, жена работала только до замужества, а после ушла в декретный и так из него и не вернулась – трое детей, погодок, рожала каждые 2,5 года, потому что муж хотел большую семью (ей было бы достаточно одного ребенка). Муж полностью обеспечивал все потребности большой семьи, далеко не базовые. А когда младшему ребенку было 2 года, внезапно объявил жене, что только сейчас (спустя 10 лет! При наличии трех несовершеннолетних детей!) понял, что никогда по-настоящему не любил жену, а теперь встретил любовь всей жизни и хочет к ней уйти. Детей, мол, без алиментов, конечно не оставит, но жене придется решить вопрос с тем, на что ей жить, потому что он не может больше оплачивать все ее салоны и фитнес-клубы (квартира вторая у них была, так что, вопрос с отселением решить было проще всего). Хочешь также? Или думаешь, что любовь и верность мужа – это даже не обсуждается? Та женщина из реального примера была абсолютно уверена в муже. Он вырос в крепкой семье, с морально устойчивыми мамой и папой, и сам всегда неодобрительно относился к историям своих коллег, бросающих семьи. Пока однажды не нашлась и на него охотница. И таких историй я могу легко вспомнить еще штук десять.
А еще есть истории про то, как кормилец погибал в аварии, или становился недееспособным инвалидом, и жена с несколькими несовершеннолетними детьми оставалась один на один с вопросом как жить дальше. Знаешь, что самое интересное в этих историях? Что родственникам мужа внезапно становилось плевать на проблемы невестки. Ибо никто ее не принуждал, как выяснялось, отказываться от карьеры, и никто дома на ключ не закрывал. Хорошо, если помогали первое время. Дай бог здоровья твоему мужу, но ведь все в жизни случается, и это не предскажешь.
Есть и еще истории. Про то, как муж сначала неплохо зарабатывал, а потом «что-то шло не так», и он разорялся, терял работу, и прочее в том же духе. Это самый токсичный вариант, потому что мужчина, который считает, что должен быть главным добытчиком, а внезапно перестает им быть, часто ломается. У одной моей знакомой муж, которого подставили партнеры и лишили бизнеса, и который не мог найти потом работу год, потому что всего этого было мало, чтобы обеспечить жену и двоих детей, через год вышел из окошка. В той истории жена, на ее счастье, не совсем забила на свою квалификацию и сумела постепенно выгрести. Но на момент самоубийства помогали ей финансово всем, чем могли, ибо денег реально не было в некогда очень состоятельной семье.
Достаточно аргументов? И ответ на твой вопрос – нет, ты не эгоистичная, у тебя работает чувство самосохранения. Это нормально. Нельзя ни от кого зависеть, даже от очень любимого и любящего мужчины. Но меня смущает тот момент, что он рассматривает тебя не как личность, а как мать своих детей и видит твое предназначение только в том, чтобы вынашивать, рожать и воспитывать. Немного домострой, не находишь? И кроме фразы «у меня замечательный муж» я не увидела ничего в твоем письме такого, что говорило бы о чувствах к нему. Ты его побаиваешься, у тебя есть страх вызвать его недовольство, страх не оправдать его ожиданий. Ты уверена, что правильно выбрала спутника по жизни? У вас разные взгляды на самое важное – на то, как должна быть устроена семья и какие у нее цели и роли.
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Сергей
Наталья, лично я считаю, что в наши дни, быть только домохозяйкой – это неправильно. Жизнь – штука довольно непредсказуемая, а потому лучше, если и муж, и жена имеют возможность зарабатывать и быть в плане финансов относительно самостоятельными. Это хорошо не только с материальной точки зрения, но и со всех остальных. Ведь, во-первых, никто не знает, как и что повернется в будущем. Например, один мой знакомый, человек весьма состоятельный, жена которого никогда и нигде не работала, однажды совершенно внезапно, упал с инсультом. Причем сразу в состояние овоща. И жизнь его семьи превратилась в ад. Жена просто не понимала, что делать, на что покупать лекарства, где брать денег на еду, на содержание сына. Её личные запасы, оставленные мужем, кончились через пару месяцев. А дальше – всё. Побираться по родственникам? Продавать совместно нажитое? Сейчас она подрабатывает, где может, и клянет себя, дуру, что раньше не додумалась получить профессию. И таких примеров – миллионы. Тебе оно нужно? Нет, безусловно, дай Бог вам с мужем долгих лет жизни и здоровья. Но что, если? Я бы не советовал рисковать.
Во-вторых, работающая женщина – независима, а, стало быть, равна. А это очень многое значит. Есть еще огромное количество плюсов. Все их и не перечислить. Так что лично я считаю, что выходить на работу нужно. Другое дело, что, может быть, не с года, а с двух. Но это уже мое мнение. В общем, подумай, поищи аргументы, и поговори с мужем по-взрослому. Ну, а дальше уже посмотришь, как что получится.
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Лучшие комментарии
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50/50 24.09.18 08:33замечательный муж с замашками тирана)) и милая жёнушка, непонятно зачем вышедшая замуж и забеременевшая (а сама мечтает свалить в командировку))) и уже строящая планы, как объегорить мужа и выскочить из декрета. на кой Вам вообще всё это слалось, для галочки? "я состоялась как мать, жена и работник"? а, еще фитнес-дива) ну вот и приходится врать и строить планы в одиночку. Вы ж понимаете, что зря молчали. муж и трое детей Вам не подходят, Вы другого склада ну попробуйте сказать ПРАВДУ уже, хотя бы себе, потом можно и мужу, хоть рожать как из пистолета не придется. и прогнозы не очень, конечно, вы совершенно друг другу не подходите
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Персикова 24.09.18 10:59Ваш муж уже распланировал вашу жизнь на годы вперёд ? Ваша роль в этой картине счастья - иметь хорошее здоровье и забыть о своих желаниях ? Может , вы вы шестым чувством уже понимаете , что муж ваш пока еще тихий , но тиран ?
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Krazy 24.09.18 02:17Муж, муж, муж ... А где вы? Вы сама чего хотите? Это вам дома тухнуть, это вы отказываетесь от зала, это вы забиваете на карьеру, и это у вас будут проблемы в случае развода.
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Koshka 24.09.18 08:39А что Вы будете делать в случае развода или смерти мужа (представьте себе, и молодые умирают)? Если у Вас есть в запасе пара квартир, например, можете жить на деньги от сдачи их внаем. Если в случае чего Вы останетесь с голым задом, то вопрос "работать или нет" вообще не стоит.
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лаки 24.09.18 09:26ну бывают в жизни чудеса, но скорее всего, героиня из той породы мам, который лет до пяти не знают куда этого ребенка приткнуть) потом, когда он подрастает, уже общаются как с большим "нормальным" человеком) так вот таких мам лучше дома не заставлять сидеть, от такого сидения всем только хуже будет, попадут под раздачу все - от мала до велика))
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лаки / 24.09.18 13:17Сидеть с ребенком 3 года я не могу, т.к. муж начнет уже настаивать на втором, и я так и останусь без работы. А так смогу хоть 2 года где-то поработать и уходить в декрет оттуда. Его семья будет сильно против, что я бросаю ребенка в год, но моя мама согласилась сидеть с ребенком. - как по мне, у вас вот тут траблы капитальные: т.е. вы знаете (ну на текущий момент), что рожать больше одного не хотите, но УЖЕ сдали свои позиции - еще даже первого не родив, уже смирились, что через 2-3 года будете рожать второго, ради мужа и его недовольной семьи. я и говорю у вас какой-то перекос: расчитывать вы вроде умеете, а доверять своим чувсвам, разрешать их себе и отаститьватьс вое право на них - не умеете. дети тут так, по ходу пьесы, вам бы с мужем договорится, ну и познакомится, как правильно Джейка писала)) хватит под него мимикрировать, по сути же вы его обманываете, да и себе в конченом итоге
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[email protected] / 24.09.18 13:03Моя украинская бабушка любит одну пословицу. По - русски она звучит так: ещё телёнок в "одном месте", а дед уже с палкой бегает. Вы расслабьтесь и получайте удовольствие. И планировать что-то сейчас глупо. Вы ещё не поняли, не потрогали, не понюхали материнства своего. Я вышла из декрета когда дочке было чуток больше года, и при всей моей любви к своей работе, это было для меня трудное решение. Вышла по горячей просьбе шефа. Зато со второй сидела сколько хотела. Муж мне дал полную свободу в этом плане. Как почитала про ваши пол-ставки, фитнессы, улыбнуло))). Мама согласилась посидеть. Ещё дожить надо, знаете. И маме, и всем нам. Короче, расслабьтесь и получайте удовольствеи от декрета. Муж даёт добро, вперёд. Пусть материнство будет в радость, а не вечная погоня за чем-то. Как будто галочку отметила. У меня на работе многие ходят на фитнесс. А мамочки с мелкими детьми летят домой, и я тоже. Какой фитнесс, если дома сидит пупс и ждёт маму? И какие там один за другим, когда от первого уже мама хочет сбежать?) Всему своё время. Сначала попробуйте. А вдруг понравится.))))
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Leta / 24.09.18 12:42Наталья, открою вам секрет -дамы , которые от годовалого ребенка сваливают на работу, скидывая его на нянек и бабок, просто не хотят возиться с ними, т к это осень сложно, монотонно, начинаются капризы всякие и т.д. Они придумывают всякие отговорки, типа ' не могу сидеть, социализация ' , на самом деле им банально неохота быть с малышом, а им очень нужна мама лет до 3-х , кому и до 4-х , у них формируется личность, уверенность в себе, картина мира и прочее.. Уйдете на работу -ничего такого ' страшного' , может, и не произойдет, но ребеночек от вас отвыкнет, с воспитанием мамы вашей, кто знает,как будет, бабушка-не мама, у нее другое отношение
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Джей / 24.09.18 13:01Да прям :-) :-) меня например отдали в ясли в совсем нежном возрасте, потому что при советах впще-т никто по три года не сидед. Ну и ниче :-) прям ребеночнк отвыкнет, потому что мама на работу уйдет :-) глупость несусветная :-)
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Элфи Крекс / 24.09.18 13:40Моя мама вышла на работу сразу после декретного отпуска, т.е. мне было, наверное, два- три месяца. В те годы не было отпуска до года, а тем паче до трёх. Кормящим мамам давали дополнительный перерыв на кормление, и всё. Хочешь сидеть с ребёнком - увольняйся. До пяти лет я росла с бабушкой и Идой( няней), позже - с бабушкой и Виене, другой няней. И всё замечательно.
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Элфи Крекс / 24.09.18 12:34Мне ваши рассуждения показались не зрелыми. И на языке вертится: " Человек предполагает, а бог располагает."( ну, или как там Прелесть более сочно высказалась).1. Не всякая беременность заканчивается ребёнком. Некоторые самопроизвольно прерываются. 2. Ребёнок может родиться с проблемами со здоровьем, и тогда от ваших планов останется пшик. 3. Если вас не взяли на работу по причине беременности, то и маму с годовалым ребёнком, вполне возможно, тоже не возьмут. 4. Я не считаю мужа тираном. Он честно озвучил, как он видит брак. Но вы ему не возражали, а кивали, как китайский болванчик, боясь, что в противном случае он не женится. Взрослая женщина либо бы сказала, что ей это не подходит, либо постаралась найти компромис. Да, тот самый, что вы с ходу отвергает: работать полдня не хочу, удаленно работать не буду и прочее. Так что вполне возможно, что муж , как тут написали, " выйдет из проекта". 5. Поставили ли вы в известность вашу маму, что ей придётся к вам переехать, чтобы денно и нощно быть с ребёнком? ( с 7.30 до 23 вас нет дома, а ночью вам надо выспаться перед рабочим днём). Мама уже не работает? И при этом у неё железное здоровье? Папы у вас нет? Вполне возможно, что мама тоже выйдет из проекта.6. Согласен ли будет ваш муж, что тёща должна будет жить с вами? ========= Я считаю, вам надо всё решать поэтапно. Доносить беременность. Родить ребёнка. А дальше уже исходить из новых обстоятельств.
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жужа@ / 24.09.18 12:05По характеру письма автор очень занудна и расчетлива. и замуж вышла по расчету, это очевидно, но тут вдруг появилось сомнение - а правильный ли был расчет, ибо смотрите вы на жизнь с супругом по разному. Исходите всегда и того, что муж сегодня есть, а завтра нет, и как В будете жить без мужа. Ну и правда, хотя бы одного сначала родите, а потом тереотизируйте. а то уже "муж будет настаивать на втором". а может муж и от первого сбежит. Всякое бывает.
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Проходя мимо / 24.09.18 11:43Мне Ваш муж напомнил крота из сказки про Дюймовочку. На полочках порядок. все сосчитано, все на своих местах, как должно быть. На одной из полочек - жена (параметры в норме? - в норме!), проверяем дальше. Ребенок - 1. Так, еще для двоих места зарезервированы...
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ethernity / 24.09.18 12:31Но она же за него вышла :-) Не стала принца-эльфа искать.
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Прелесть / 24.09.18 11:42Ещё курочка в гнезде, а яичкр в... Вы сначала родите. Потом посмотрите на то, что родите, потом вырастите хотя бы до года 1,5 а потом сядете эту думку думать. И мысли прийдут. Без ответа не останетесь.
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Инга / 24.09.18 11:24Действительно, в 25 лет рановато еще рожать, тем более что есть хорошее карьерное предложение. Большое заблуждение рожать для кого-то, кроме как для себя самой. Если бы не было уже поздно, посоветовала бы не говорить ничего мужу и сделать аборт. Вообще лучше пусть ребенок видит маму 2 часа в день, но спокойную и цветущую, чем круглосуточно злую, издерганную, ненавидящую свою жизнь и самого ребенка, который лишает ее молодости и свободы.
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Персикова / 24.09.18 11:30в 25 рожать не рановато , а самое то, что надо ))
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Элфи Крекс / 24.09.18 12:41Чтобы не " лишали молодости и свободы" и не мешали делать карьеру, можно было бы: не выходить замуж; озвучить свои взгляды жениху; поискать мужчину с подходящими взглядами; наконец, просто лучше предохраняться, а не использовать другого человека за болвана.
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лаки / 24.09.18 13:12Инга, боже, как старшно жить! дети такие монстры))) всего лишают! а героине как раз хорошо бы, чтобы с рождением ребенка открылась чувственность, эмоциональность, а то она такая все продуманная, явно только головой живет. а с рождением ребенка есть шанс, что ей другие грани реальности откроются, так что не все так страшно)) вдруг ей понравится)
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М51 / 24.09.18 11:20Вы любите мужа? Я не к тому, что если любите, то нужно сидеть дома и радостно рожать троих. А к тому, что когда в паре есть любовь, то мозг (а в последствии и судьба) даёт много приемлемых для всех вариантов, с легкостью и радостью, есть энергия на рождение и осуществление этих вариантов. В вашей паре то, что для мужа гармония, для Вас мука и тюрьма, без выхода. Я не верю, что в Москве нельзя найти частичную занятость, и что фитнес обязателен до 23 часов. Нет в Вас легкости и радости, замужество в данном формате идёт через силу. Возможно это поменяется с рождением малыша.
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Персикова / 24.09.18 10:59Ваш муж уже распланировал вашу жизнь на годы вперёд ? Ваша роль в этой картине счастья - иметь хорошее здоровье и забыть о своих желаниях ? Может , вы вы шестым чувством уже понимаете , что муж ваш пока еще тихий , но тиран ?
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Джей / 24.09.18 10:45Оспидя, милионы женщин совмещают работу, карьеру, спорт и семью, в чем проблем? Меньше заламывания рук, больше разговоров с мужем, а то по ходу вы друг друга аще не знаете. Знакомьтесь, самое время :-)
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Склифософский / 24.09.18 10:44Вообще, мне кажется из рассказа, что муж - не "Ваш" человек. Вас мало что объединяет. Вы разные люди. Либо это будет длинный, но тягомотный союз, либо Ваш брак однажды распадётся.
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Склифософский / 24.09.18 10:31Мне странно, что планы на жизнь начали обсуждаться только через год после вступления в брак. Но допустим. Планировать можно что угодно, но Вы не берете в расчёт последствия своего планирования и все обстоятельства, в которых Вы думаете, что план начнёте выполнять. Во-первых, муж может быть настолько несовместим с таким Вашим планом, что захотеть выйти из проекта, то есть создать семью с кем-то, более отвечающим его представлениям о том, какой семья должна быть. Вы почему-то решили, что муж будет против, но вынужденно принимать Ваши "хотелки" и сцепив зубы терпеть. Но ведь может всё быть и иначе. Это вариант, который также следует обдумать и взвесить. Вот если муж не станет терпеть, тогда как? Тем более с ребенком. Не то чтобы я призываю Вас на это закладываться, но не продумать этот сценарий до конца не решить, что в этом случае и как будете делать, было бы ошибкой. Во-вторых, сейчас у Вас нет ребенка/детей, и Вам трудно оценить как свои эмоции к ребенку/детям, так и то, какой станет Ваша жизнь после их появления. Возможно, Вы не сможете от них оторваться, как многие матери, а возможно, Вы вообще не захотите ни второго, ни последующих детей, так как Вас материнство совершенно не увлечет. Очень трудно загадывать наперед в ситуации, где так много неизвестных. Дождитесь, пока родится ребенок, а там будет виднее. Пока Вы не ответственная, а эгоцентричная - я, меня, мне надо, я готова, я не готова... Всё через призму "я".
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Персикова / 24.09.18 11:24Они , кстати , оба с мужем эгоцентричные. Тот тоже рассматривает семью только через призму своих желаний . Еще меня зацепила фраза про "его семье не понравится " Там , похоже еще и маман мужа играет не последнюю скрипку )))
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Iri Germany / 24.09.18 09:01Дорогая Наталья, Вы сейчас просто думаете головой! И всё что ответили Алёна и Сергей правда! Но!!!! Никто пока не написал, что родив малыша ваше мировозрение, восприятия и чувства как говорят в народе могут встать с ног на голову!!! И может вы держа у груди беззащитное сокровище не захотите оставить его даже на родных, не говорю уже о чужих! И вовсе вам не захочется самоутверждаться! Куда то гнаться! И кому то что то доказывать! Это очень полезно включать разум! Но благоприятнее для всех в семье если вы уже будучи мамой будете принимать решение - разумом и чувством! Тогда вы будете счастливы!
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лаки / 24.09.18 09:26ну бывают в жизни чудеса, но скорее всего, героиня из той породы мам, который лет до пяти не знают куда этого ребенка приткнуть) потом, когда он подрастает, уже общаются как с большим "нормальным" человеком) так вот таких мам лучше дома не заставлять сидеть, от такого сидения всем только хуже будет, попадут под раздачу все - от мала до велика))
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Персикова / 24.09.18 11:10А почему вы считаете, что куда-то мчаться - это непременно кому-то что-то доказывать ? Женщина не имеет права самой хотеть куда-то мчаться , не доказывая никому ничего , а для себя ?
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Koshka / 24.09.18 08:39А что Вы будете делать в случае развода или смерти мужа (представьте себе, и молодые умирают)? Если у Вас есть в запасе пара квартир, например, можете жить на деньги от сдачи их внаем. Если в случае чего Вы останетесь с голым задом, то вопрос "работать или нет" вообще не стоит.
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Персикова / 24.09.18 11:27Судя по её ремарке о желании "иметь возможность тратить значительно больше денег на одежду и процедуры для себя и не отчитываться об этом у мужа" , не очень-то они обеспечены. Ну , или он из тех мужей, которые считают , что домохозяйке ничего , кроме нового халата и не нужно.
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Stella q / 24.09.18 12:49Но можно ведь вопрос поставить и по-другому " что будете делать в случае , если ребенок к семи годам проблемный ( застенчивость, грубость, нежелание учиться и т.п .) из-за недостатка материнского внимания , а на работе не бог весть что, карьерного рывка не произошло, а время воспитания упущено
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50/50 / 24.09.18 08:33замечательный муж с замашками тирана)) и милая жёнушка, непонятно зачем вышедшая замуж и забеременевшая (а сама мечтает свалить в командировку))) и уже строящая планы, как объегорить мужа и выскочить из декрета. на кой Вам вообще всё это слалось, для галочки? "я состоялась как мать, жена и работник"? а, еще фитнес-дива) ну вот и приходится врать и строить планы в одиночку. Вы ж понимаете, что зря молчали. муж и трое детей Вам не подходят, Вы другого склада ну попробуйте сказать ПРАВДУ уже, хотя бы себе, потом можно и мужу, хоть рожать как из пистолета не придется. и прогнозы не очень, конечно, вы совершенно друг другу не подходите
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лаки / 24.09.18 08:59плюсанусь и даже нчиего довалять не стану.
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Персикова / 24.09.18 11:02Я тоже +++++++
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Лада / 24.09.18 07:54Если вам не нужны несколько детей с маленькой разницей в возрасте - почему не сообщить об этом мужу? Вообще интересные у вас представления о ребенках, полное ощущение, что не особо они вам нужны и не особо вы понимаете, как меняется жизнь после родов. Годовалого оставить на маму без крайней необходимости, бежать после работы на фитнес вместо бежать после работы к семье, ребенку... Странно как-то.
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Склифософский / 24.09.18 10:33А что в этом странного? Не все люди становятся "запойными матерями". Для Вас это новость?
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Джей / 24.09.18 10:50Я тож не поняла :-) у нас все в основном выходят через год на работу, и нормально, и дети растут развитыми и самостоятельными, и мамы счастливы, что могут заниматься любимым делом, мужья тоже не так чтобы на разводы подают сходу. Кстати, то, что у женщины нет денеш на процедуры показатель, что финансово не так все благополучно.
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Склифософский / 24.09.18 11:23Меня вот тоже напрягает, что мужчина не прям вот так вот всё обеспечил, чтобы предлагать отказаться от работы. Если бы он предложил сохранить привычный образ жизни и не работать, по мне это был бы равноценный обмен, а то получается, что ты можешь не работать, но придётся кое-в-чем ужаться...
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Ник / 24.09.18 06:18Автор, как ни крути, но да - отныне вам придется учитывать интересы семьи, с рождением ребёнка у вас будет огого какая моральная ответственность. А вы как будто пытаетесь втиснуть мужа и ребёнка в привычный для вас образ жизни. Оставлять ребёнка на бабушку - это нормально, но перепоручить его ей - нет. Никто не против того, чтобы женщина работала и занималась собой, но интересы мужа и детей придется учитывать, тем более, что работа, как и всё в этой жизни, не статична. Еще Раневская говорила, что семья может заменить тебе в этой жизни абсолютно всё, поэтому подумай, что тебе важнее - всё или семья.
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ethernity / 24.09.18 04:33Не в работе дело, а в выяснении, кто в доме главный. И муж ваш не очень уверен в себе как мужчина: женился на младшей, чтобы воспитывать, на работу не пускает, чтоб не развивалась... А вот Вы слишком в себе уверены. Как мужчина :-) Пожертвуйте фитнесом, чёрт побери. Либо занимайтесь дома, либо ищите такой вид спорта, в котором будет вся семья задействована.
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Склифософский / 24.09.18 10:34Мне кажется, что героиня просто не готова к такому уровню погружения в семью. Для нее её "интересы" - это способ отделиться от семьи и побыть одной.
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ethernity / 24.09.18 11:46Скорее всего. И все должны чем-то пожертвовать ради неё.
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Krazy / 24.09.18 02:17Муж, муж, муж ... А где вы? Вы сама чего хотите? Это вам дома тухнуть, это вы отказываетесь от зала, это вы забиваете на карьеру, и это у вас будут проблемы в случае развода.
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Никольски / 24.09.18 01:15Надо же , какое несовпадение предствлений о семейной жизни у Вас с мужем. У Вас "мамский минимум" , а он уже со втором скоро настаивать будет. Причем Вы рветесь на работу, а он рад , что не взяли. Если Вы начнете работать в полный рабочий день и с залом, то не только мужа не увидите, но и ребенка. Если Вы останетесь полностью дома, то возненавидите вашу жизнь и всех кто в ней учавствует. Странно, что Вы резко отказываетесь пересмотреть ваш прежний образ жизни вообще. Жизнь человека холостого и замужнего очень отличается. Если Вам так нужен 8 часовой рабочий день, зал, новая и красивая одежда и коллеги, то зачем в эту "прекрасную" жизнь включили мужа и ребенка. Они то чем провинились. Они то думали, что у них мать и жена, а у них " мамский минимум" и 8 часовой рабочий день и зал.
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Лина / 24.09.18 11:24Слишком большая разница в возрасте. В 33 года, действительно, приоритет - дети и семья. А в 25 лет? Муж слишком возрастной
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Никольски / 24.09.18 13:27Возможно. Мой муж тоже меня на много старше. Просто у нас цели и взгляд на семейную жизнь совпадают. И мне было очевидно, что мы будем жить по принципу "Семья-главное для каждого". Правда, мы кавказцы. Но мне почему то в радость муж, дети, пироги. Люблю кормить семью. Хотя у него не первый брак. Там взгляд на семью не сложился. Хотя она тоже грузинка.
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кэп - / 24.09.18 00:52Жалко мужика что вышел в окошко:( вот самоутверждается за счёт паразиток которых кормят, а потом когда кризис понимают что понтовщика и доказывать что "крутой мужик" не чем. Ладно баба с мозгами как автор. И у мужика что инсульт случился та же ситуация, играл в крутого ну и не потянул. Все у вас будет нормально автор, в вас ответственность есть и уважение к любимому человеку.
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Zavoronok / 24.09.18 01:37Невежливо называть домохозяек паразитками. Я сама работаю, но знаю парочку домохозяек, очень милые и общительные женщины, причём одна сама работать не хочет. Наталье можно посоветовать потренироваться дома, если возможность есть. Для поддержания формы хватит и простых упражнений, если всё в норме. Конечно, в зале лучше, но добраться, переодеться и тд, может много времени отнять.
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