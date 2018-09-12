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Я беременна и идти мне некуда


Мне 23 года. Нахожусь на шестом месяце беременности, не работаю. Муж каждый день мотает нервы, во время ссор оскорбляет и говорит, чтобы сдох ребенок и прочее, что вспоминать сложно. Уйти от него некуда, нет ни денег, ни угла. Не знаю, что делать. Раньше он избивал, сейчас не трогает. Он, бывает, пьет. Что делать?

Вика, Нижний Новгород, 23 года / 12.09.18
Я беременна и идти мне некуда

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Виктория, ответ очень простой, несмотря на сложность: надо уходить. Нет безвыходных ситуаций, пока ты жив. У тебя нет угла, но где-то ты родилась, выросла и жила до свадьбы? Если у тебя есть мама (папа, оба родителя) – проси помощи у них. Если с мамой не повезло – обратись за помощью к бабушкам, к другим родственникам. Объясняй ситуацию, проси помощи. Именно проси. Многие люди сами не предложат, но отказать беременной отчаявшейся родственнице не смогут. Главное, не сиди, и не жди, пока опять дойдет до избиений. Мало ли, какая вожжа под хвост попадет. А если потеряешь ребенка из-за него? Если саму покалечит? Мужчина, который может говорить такие вещи беременной женщине про еще нерожденное дитя – человек со дна общества. Даже если у него есть квартира, машина и дача. Его мозг – на самом социальном дне. И это не лечится. Не знаю, что тебя вообще заставило связать с ним свою жизнь, но от него надо бежать.

    Если мама и родственники отказываются, или ты – круглая сирота, тогда иди в кризисный центр. У тебя в городе есть Нижегородский кризисный центр для женщин. Вбей в поиск и найди его адрес. И иди туда. Единственное, что надо помнить: тебе никто ничего не должен, и свои проблемы ты все равно будешь сама. Но они помогут с временным жильем и не оставят умирать от голода. Опять же, на месте будет проще обсудить и разобраться, как тебе дальше быть и на что ты имеешь право при разводе (если ты вообще замужем, а не сожительствуешь).

  • Сергей

    Виктория, сейчас практически в каждом более или менее крупном городе, есть женский кризисный центр. Думаю, что начать нужно именно с него. Найти координаты, уверен, труда не составит. Раз уж письма в сеть писать умеешь, значит, и с поисковиком разберешься. Там работают специалисты по разного рода проблемным вопросам. Объясни ситуацию, посоветуйся. Затем будет не лишним пообщаться с юристом. Собственно, скорее всего, через тот же кризисный центр можно договориться о бесплатных консультациях. Ну, или в частном порядке. Консультация, в конечном итоге, стоит не дорого, а вот пользы может оказаться весьма прилично. Определись с тем, что тебе положено, что нет, на что ты можешь рассчитывать, к кому обращаться в случае чего, куда бежать. Уверен, в результате и мысли новые появятся, и уверенности прибавится.

    Кроме того, ведь ты не в вакууме живешь. Наверняка есть какие-то друзья, родственники, родители наконец. Поговори и посоветуйся с ними. Особенно с родителями. Уверен, даже если у тебя с ними далеко не самые хорошие отношения, если обратишься за помощью, то не откажут. В общем, начинай активно искать варианты для того, чтобы как можно скорее уехать от мужа. Ведь судя по тому, что ты пишешь, нормальной жизни с этим мужчиной уже не получится. Между вами нет ни высоких чувств, ни уважения. А раз так, то и продолжать подобные взаимоотношения, просто глупо. Только зря время и нервы потеряешь, да еще и ребенку психологическую травму нанесешь. Или ты считаешь, что супруг еще «исправится», что ему нужно дать шанс, что «бьет, значит любит», а ребенку нельзя без отца, и ждешь совета как этого добиться? Если так, то могу только посочувствовать и пожелать побыстрее повзрослеть и поумнеть.

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 15  

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Лучшие комментарии

  • Никольски 12.09.18 02:24
    -
    7
    +
    Интересно, Вы как будто бы просто вчера на Земле образовались. Не работаете и живёте с алкашом садистом от которого Вы беременные. Чем Вы занимались до замужества? Где ваша семья? Почему Вы рожает ребёнка от алкаша садиста, который уже желает смерти младенцу?
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  • Никольски 12.09.18 10:34
    -
    7
    +
    Отношения с окружающим миром не расчитаны на " повезло или не повезло". Родить от алканафта и жизнь с токсичным человеком не случается случайно и под лозунгом "не повезло". Это к сходу лавины, нападению психа в подъезде, цунами, схождение ледника. Отношения строятся. И если в жизнь пришел обюзер или первер всегда есть обьяснение почему он пришел именно в эту жизнь. Как правило, эти жертвы уже изначально жертвы по тем или иным причинам своей истории жизни. И если их не решить -обюзеры и перверы будут приходить регулярно. Сколько бы этих несчастных женщин не защищай.
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  • Zavoronok 12.09.18 01:30
    -
    5
    +
    Вика, как же ты решилась забеременеть от мужика, который бъёт? Что, замуж так сильно хотелось? Уходить хоть куда и разводиться однозначно. И на алименты подать, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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  • *** 12.09.18 09:00
    -
    4
    +
    О, да! ищите виноватых, всех кроме нее. И жизнь у нее наладится. Думаете мы, такие везучие, не встречали по жизни козлов? да было дело, но быстро умнели и отползали и больше на рожен не лезли.
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  • Zavoronok 12.09.18 09:01
    -
    4
    +
    Был в моей жизни токсичный человек, хоть и не алкаш, но у меня хватило мозгов предохраняться а потом и вовсе уйти от него.
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  • Элфи Крекс / 12.09.18 12:12
    -
    1
    +
    ".... в 90% случаев жертвы от насильника кормятся, он их одевает, и живут они в его квартире.И к самостоятельной жизни не способны.Поэтому в реальности вопрос прекращения семейного насилия всегда один: кто будет кормить, одевать, обучать и устроит на бесплатное проживание его жертвы ? Причём не на месяц-другой, а на всю жизнь. Потому что только малая часть таких женщин через какое- то время соцподдержки пойдёт работать. Потому что работа требует привычки и определенной силы воли. Люди, её имеющие, изначально с насильников жить не станут.А те, у кого воли нет, никогда не будут способны к самостоятельной жизни". Цитата из одной дискуссии в сети, которую я полностью поддерживаю.
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  • Прелесть / 12.09.18 09:08
    -
    1
    +
    Думать надо не о нем. А о себе. Что бы он ни говорил как бы он ни оскорблял, но место и хлеб он Вам предоставил. Значит совершенно не принимать во внимание его слова, а ценить поступки и ставить себе новые жизненные задачи. Это или наладить с ним отношения или идти дальше без него. И воплощать их в жизнь. Бежать как угорелая никуда не надо. Пока не будете готовы. Но кажется мне что умишки у Вас мало. Оттого и все проблемы. Меня никто за всю жизнь ни разу не оскорбил и ни разу не ударил. Это все в Вас внутри. Так что думайте больше и готовьтесь к завтрашнему дню. К рождению ребёнка. И смиренному поведению.
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  • звездочка ) / 12.09.18 08:54
    -
    2
    +
    Где милосердия чуть больше, чем "в среднем по палате"? Наверное, все ещё в православных храмах. Можно ходить туда помогать, подружиться с людьми, а они уже сами включатся и предложат какие-нибудь варианты помощи. У них есть координаты разных благотворительных и общественных организаций, да и просто добрые люди с большой душой. Говори сама себе почаще "на все в моей жизни любовь и мудрость Бога".
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  • Koshka / 12.09.18 08:37
    -
    0
    +
    Вам не сюда надо писать, а хотя бы на местный форум для начала. Люди посоветуют, куда обратиться поближе к Вам. Можно попробовать временно устроиться помощницей по хозяйству с проживанием, если кто-то согласится из жалости, за еду хотя бы.
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  • Никольски / 12.09.18 02:24
    -
    7
    +
    Интересно, Вы как будто бы просто вчера на Земле образовались. Не работаете и живёте с алкашом садистом от которого Вы беременные. Чем Вы занимались до замужества? Где ваша семья? Почему Вы рожает ребёнка от алкаша садиста, который уже желает смерти младенцу?
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    • Птица / 12.09.18 06:30
      -
      -2
      +
      О, да! Чудесный виктимблейминг. Сейчас она вам ответит, и жизнь сразу наладится.
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      • *** / 12.09.18 09:00
        -
        4
        +
        О, да! ищите виноватых, всех кроме нее. И жизнь у нее наладится. Думаете мы, такие везучие, не встречали по жизни козлов? да было дело, но быстро умнели и отползали и больше на рожен не лезли.
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      • Никольски / 12.09.18 09:03
        -
        3
        +
        Птица, а как дать совет, если нет вообще никакой информации? Тут странность великая. Если она не работала, то предположим, что муж содержал. А кто ее содержал до замужества? Почему женщине , по натуре содержанке , идти некуда. Обычно , такой тип женщин всегда с запасным аэродромом. Работающие женщины, обычно, всегда расчитывают на себя и так просто сесть в лужу без мысли о работе у них не случается. Если женщина беременна от бьюще пьщего мужчины, то стоит предположить, что этот мужина раньше был другим и какой то фактор его трансформировал в негодяя. Трудно поверить, что женщина выходила замуж за спившегося мерзавца желающего смерти собственному ребенку. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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  • Zavoronok / 12.09.18 01:30
    -
    5
    +
    Вика, как же ты решилась забеременеть от мужика, который бъёт? Что, замуж так сильно хотелось? Уходить хоть куда и разводиться однозначно. И на алименты подать, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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    • Птица / 12.09.18 06:32
      -
      -2
      +
      Почитайте про абьюз, деструктивные отношения, и что они делают с психикой. Тогда, может быть, поймёте, почему она родила. Просто ей не повезло. А вам повезло оказаться без токсичного человека и с целой психикой, вот вы и не родили от алкоголика.
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      • *** / 12.09.18 08:56
        -
        2
        +
        да, конечно, сказочек про красавицу и чудовище начиталась, конечно захотелось быть красавицей, теперь вот разукрашенная.
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      • Zavoronok / 12.09.18 09:01
        -
        4
        +
        Был в моей жизни токсичный человек, хоть и не алкаш, но у меня хватило мозгов предохраняться а потом и вовсе уйти от него.
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      • Никольски / 12.09.18 10:34
        -
        7
        +
        Отношения с окружающим миром не расчитаны на " повезло или не повезло". Родить от алканафта и жизнь с токсичным человеком не случается случайно и под лозунгом "не повезло". Это к сходу лавины, нападению психа в подъезде, цунами, схождение ледника. Отношения строятся. И если в жизнь пришел обюзер или первер всегда есть обьяснение почему он пришел именно в эту жизнь. Как правило, эти жертвы уже изначально жертвы по тем или иным причинам своей истории жизни. И если их не решить -обюзеры и перверы будут приходить регулярно. Сколько бы этих несчастных женщин не защищай.
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
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