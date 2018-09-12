Я беременна и идти мне некуда

Виктория, ответ очень простой, несмотря на сложность: надо уходить. Нет безвыходных ситуаций, пока ты жив. У тебя нет угла, но где-то ты родилась, выросла и жила до свадьбы? Если у тебя есть мама (папа, оба родителя) – проси помощи у них. Если с мамой не повезло – обратись за помощью к бабушкам, к другим родственникам. Объясняй ситуацию, проси помощи. Именно проси. Многие люди сами не предложат, но отказать беременной отчаявшейся родственнице не смогут. Главное, не сиди, и не жди, пока опять дойдет до избиений. Мало ли, какая вожжа под хвост попадет. А если потеряешь ребенка из-за него? Если саму покалечит? Мужчина, который может говорить такие вещи беременной женщине про еще нерожденное дитя – человек со дна общества. Даже если у него есть квартира, машина и дача. Его мозг – на самом социальном дне. И это не лечится. Не знаю, что тебя вообще заставило связать с ним свою жизнь, но от него надо бежать.

Если мама и родственники отказываются, или ты – круглая сирота, тогда иди в кризисный центр. У тебя в городе есть Нижегородский кризисный центр для женщин. Вбей в поиск и найди его адрес. И иди туда. Единственное, что надо помнить: тебе никто ничего не должен, и свои проблемы ты все равно будешь сама. Но они помогут с временным жильем и не оставят умирать от голода. Опять же, на месте будет проще обсудить и разобраться, как тебе дальше быть и на что ты имеешь право при разводе (если ты вообще замужем, а не сожительствуешь).