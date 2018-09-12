Я беременна и идти мне некуда
Мне 23 года. Нахожусь на шестом месяце беременности, не работаю. Муж каждый день мотает нервы, во время ссор оскорбляет и говорит, чтобы сдох ребенок и прочее, что вспоминать сложно. Уйти от него некуда, нет ни денег, ни угла. Не знаю, что делать. Раньше он избивал, сейчас не трогает. Он, бывает, пьет. Что делать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Виктория, ответ очень простой, несмотря на сложность: надо уходить. Нет безвыходных ситуаций, пока ты жив. У тебя нет угла, но где-то ты родилась, выросла и жила до свадьбы? Если у тебя есть мама (папа, оба родителя) – проси помощи у них. Если с мамой не повезло – обратись за помощью к бабушкам, к другим родственникам. Объясняй ситуацию, проси помощи. Именно проси. Многие люди сами не предложат, но отказать беременной отчаявшейся родственнице не смогут. Главное, не сиди, и не жди, пока опять дойдет до избиений. Мало ли, какая вожжа под хвост попадет. А если потеряешь ребенка из-за него? Если саму покалечит? Мужчина, который может говорить такие вещи беременной женщине про еще нерожденное дитя – человек со дна общества. Даже если у него есть квартира, машина и дача. Его мозг – на самом социальном дне. И это не лечится. Не знаю, что тебя вообще заставило связать с ним свою жизнь, но от него надо бежать.
Если мама и родственники отказываются, или ты – круглая сирота, тогда иди в кризисный центр. У тебя в городе есть Нижегородский кризисный центр для женщин. Вбей в поиск и найди его адрес. И иди туда. Единственное, что надо помнить: тебе никто ничего не должен, и свои проблемы ты все равно будешь сама. Но они помогут с временным жильем и не оставят умирать от голода. Опять же, на месте будет проще обсудить и разобраться, как тебе дальше быть и на что ты имеешь право при разводе (если ты вообще замужем, а не сожительствуешь).
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Сергей
Виктория, сейчас практически в каждом более или менее крупном городе, есть женский кризисный центр. Думаю, что начать нужно именно с него. Найти координаты, уверен, труда не составит. Раз уж письма в сеть писать умеешь, значит, и с поисковиком разберешься. Там работают специалисты по разного рода проблемным вопросам. Объясни ситуацию, посоветуйся. Затем будет не лишним пообщаться с юристом. Собственно, скорее всего, через тот же кризисный центр можно договориться о бесплатных консультациях. Ну, или в частном порядке. Консультация, в конечном итоге, стоит не дорого, а вот пользы может оказаться весьма прилично. Определись с тем, что тебе положено, что нет, на что ты можешь рассчитывать, к кому обращаться в случае чего, куда бежать. Уверен, в результате и мысли новые появятся, и уверенности прибавится.
Кроме того, ведь ты не в вакууме живешь. Наверняка есть какие-то друзья, родственники, родители наконец. Поговори и посоветуйся с ними. Особенно с родителями. Уверен, даже если у тебя с ними далеко не самые хорошие отношения, если обратишься за помощью, то не откажут. В общем, начинай активно искать варианты для того, чтобы как можно скорее уехать от мужа. Ведь судя по тому, что ты пишешь, нормальной жизни с этим мужчиной уже не получится. Между вами нет ни высоких чувств, ни уважения. А раз так, то и продолжать подобные взаимоотношения, просто глупо. Только зря время и нервы потеряешь, да еще и ребенку психологическую травму нанесешь. Или ты считаешь, что супруг еще «исправится», что ему нужно дать шанс, что «бьет, значит любит», а ребенку нельзя без отца, и ждешь совета как этого добиться? Если так, то могу только посочувствовать и пожелать побыстрее повзрослеть и поумнеть.
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Лучшие комментарии
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Никольски 12.09.18 02:24Интересно, Вы как будто бы просто вчера на Земле образовались. Не работаете и живёте с алкашом садистом от которого Вы беременные. Чем Вы занимались до замужества? Где ваша семья? Почему Вы рожает ребёнка от алкаша садиста, который уже желает смерти младенцу?
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Никольски 12.09.18 10:34Отношения с окружающим миром не расчитаны на " повезло или не повезло". Родить от алканафта и жизнь с токсичным человеком не случается случайно и под лозунгом "не повезло". Это к сходу лавины, нападению психа в подъезде, цунами, схождение ледника. Отношения строятся. И если в жизнь пришел обюзер или первер всегда есть обьяснение почему он пришел именно в эту жизнь. Как правило, эти жертвы уже изначально жертвы по тем или иным причинам своей истории жизни. И если их не решить -обюзеры и перверы будут приходить регулярно. Сколько бы этих несчастных женщин не защищай.
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Zavoronok 12.09.18 01:30Вика, как же ты решилась забеременеть от мужика, который бъёт? Что, замуж так сильно хотелось? Уходить хоть куда и разводиться однозначно. И на алименты подать, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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*** 12.09.18 09:00О, да! ищите виноватых, всех кроме нее. И жизнь у нее наладится. Думаете мы, такие везучие, не встречали по жизни козлов? да было дело, но быстро умнели и отползали и больше на рожен не лезли.
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Zavoronok 12.09.18 09:01Был в моей жизни токсичный человек, хоть и не алкаш, но у меня хватило мозгов предохраняться а потом и вовсе уйти от него.
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Элфи Крекс / 12.09.18 12:12".... в 90% случаев жертвы от насильника кормятся, он их одевает, и живут они в его квартире.И к самостоятельной жизни не способны.Поэтому в реальности вопрос прекращения семейного насилия всегда один: кто будет кормить, одевать, обучать и устроит на бесплатное проживание его жертвы ? Причём не на месяц-другой, а на всю жизнь. Потому что только малая часть таких женщин через какое- то время соцподдержки пойдёт работать. Потому что работа требует привычки и определенной силы воли. Люди, её имеющие, изначально с насильников жить не станут.А те, у кого воли нет, никогда не будут способны к самостоятельной жизни". Цитата из одной дискуссии в сети, которую я полностью поддерживаю.
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Прелесть / 12.09.18 09:08Думать надо не о нем. А о себе. Что бы он ни говорил как бы он ни оскорблял, но место и хлеб он Вам предоставил. Значит совершенно не принимать во внимание его слова, а ценить поступки и ставить себе новые жизненные задачи. Это или наладить с ним отношения или идти дальше без него. И воплощать их в жизнь. Бежать как угорелая никуда не надо. Пока не будете готовы. Но кажется мне что умишки у Вас мало. Оттого и все проблемы. Меня никто за всю жизнь ни разу не оскорбил и ни разу не ударил. Это все в Вас внутри. Так что думайте больше и готовьтесь к завтрашнему дню. К рождению ребёнка. И смиренному поведению.
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звездочка ) / 12.09.18 08:54Где милосердия чуть больше, чем "в среднем по палате"? Наверное, все ещё в православных храмах. Можно ходить туда помогать, подружиться с людьми, а они уже сами включатся и предложат какие-нибудь варианты помощи. У них есть координаты разных благотворительных и общественных организаций, да и просто добрые люди с большой душой. Говори сама себе почаще "на все в моей жизни любовь и мудрость Бога".
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Koshka / 12.09.18 08:37Вам не сюда надо писать, а хотя бы на местный форум для начала. Люди посоветуют, куда обратиться поближе к Вам. Можно попробовать временно устроиться помощницей по хозяйству с проживанием, если кто-то согласится из жалости, за еду хотя бы.
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Никольски / 12.09.18 02:24Интересно, Вы как будто бы просто вчера на Земле образовались. Не работаете и живёте с алкашом садистом от которого Вы беременные. Чем Вы занимались до замужества? Где ваша семья? Почему Вы рожает ребёнка от алкаша садиста, который уже желает смерти младенцу?
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Птица / 12.09.18 06:30О, да! Чудесный виктимблейминг. Сейчас она вам ответит, и жизнь сразу наладится.
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*** / 12.09.18 09:00О, да! ищите виноватых, всех кроме нее. И жизнь у нее наладится. Думаете мы, такие везучие, не встречали по жизни козлов? да было дело, но быстро умнели и отползали и больше на рожен не лезли.
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Никольски / 12.09.18 09:03Птица, а как дать совет, если нет вообще никакой информации? Тут странность великая. Если она не работала, то предположим, что муж содержал. А кто ее содержал до замужества? Почему женщине , по натуре содержанке , идти некуда. Обычно , такой тип женщин всегда с запасным аэродромом. Работающие женщины, обычно, всегда расчитывают на себя и так просто сесть в лужу без мысли о работе у них не случается. Если женщина беременна от бьюще пьщего мужчины, то стоит предположить, что этот мужина раньше был другим и какой то фактор его трансформировал в негодяя. Трудно поверить, что женщина выходила замуж за спившегося мерзавца желающего смерти собственному ребенку. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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Zavoronok / 12.09.18 01:30Вика, как же ты решилась забеременеть от мужика, который бъёт? Что, замуж так сильно хотелось? Уходить хоть куда и разводиться однозначно. И на алименты подать, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Птица / 12.09.18 06:32Почитайте про абьюз, деструктивные отношения, и что они делают с психикой. Тогда, может быть, поймёте, почему она родила. Просто ей не повезло. А вам повезло оказаться без токсичного человека и с целой психикой, вот вы и не родили от алкоголика.
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*** / 12.09.18 08:56да, конечно, сказочек про красавицу и чудовище начиталась, конечно захотелось быть красавицей, теперь вот разукрашенная.
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Zavoronok / 12.09.18 09:01Был в моей жизни токсичный человек, хоть и не алкаш, но у меня хватило мозгов предохраняться а потом и вовсе уйти от него.
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Никольски / 12.09.18 10:34Отношения с окружающим миром не расчитаны на " повезло или не повезло". Родить от алканафта и жизнь с токсичным человеком не случается случайно и под лозунгом "не повезло". Это к сходу лавины, нападению психа в подъезде, цунами, схождение ледника. Отношения строятся. И если в жизнь пришел обюзер или первер всегда есть обьяснение почему он пришел именно в эту жизнь. Как правило, эти жертвы уже изначально жертвы по тем или иным причинам своей истории жизни. И если их не решить -обюзеры и перверы будут приходить регулярно. Сколько бы этих несчастных женщин не защищай.
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