Все становится хуже и хуже
Никогда не думала, что буду жить так, как я сейчас живу. В основном, может, все как у всех: быт, ипотека и прочие трудности. Это все преодолимо. Но вот суть в том, что мой муж обленился совсем. Дома делать ничего не хочет, интимной жизни у нас нет (он постоянно дома, не гуляет), если бы ему сказали не ходить на работу, он бы и туда бы не пошел. С детьми посидеть даже полчаса не хочет. А если соглашается, дети все в слезах. Он с ними не разговаривает даже, игнорирует или вообще орет на них. Если находится дома, то сидит играет в компьютер, смотрит телек и спит, вот все его занятия. Работает 5 дней в неделю по 8 часов и все время не высыпается.
Никогда ни за что «спасибо» не скажет, помощи какой-то нужно вымаливать, зато друзья звонят – срывается, и не важно – день это или ночь, спать он хочет или нет. И это в 31 год. За все время брака он мне не подарил ни одного цветочка, о подарках я уже молчу. Но не в подарках суть. Он меня игнорирует, если начинаю говорить спокойно о проблемах с ним, он мне в ответ, что я его достала, и что я его раздражаю. При этом всем у него только на словах любовь, а на деле ничего... Я, конечно, терпеливый человек, но всякому терпению приходит конец... И как быть – не понятно... Все уже перепробовала, ничего не помогает...
Мнения наших экспертов
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Алена
Виктория, у меня после прочтения твоего письма возник встречный вопрос: а для чего ты вообще все это терпишь и что-то там пробуешь изменить? Он же не дом и не квартира. В доме можно затеять капитальный ремонт, можно полностью переделать квартиру, в которой живешь, и эти усилия понятны и оправданы. Особенно, если квартира единственная. И на другую все равно нет средств, так что, приходится придумывать, как привести в нужную кондицию то, что есть и этим довольствоваться. Но человек – не квартира, не единственная возможная в жизни недвижимость. Его невозможно перекроить на свой вкус, даже на правах жены. Ты ведь знала, за кого шла замуж. Он другим-то и не был. Просто тебя перестало устраивать то, что есть. Но ведь, по сути, это твои проблемы. На момент свадьбы ты была согласна с тем, что есть. То есть, сейчас ты просто пытаешься поменять условия вашего негласного «контракта». И его это раздражает. Логично.
Зачем выходила замуж за ленивого, не ориентированного на карьеру и достижения, инфантильного парня, который явно не был особо внимателен к тебе с самого начала? Зачем это «терпеть»? Ни радости, ни любви, ни секса – в 27 лет? Ради каких высших целей? Дети? Ну, они, как я понимаю, от папы не в восторге и так. Уж точно не будут горевать по веселым играм с ним теплыми семейными вечерами. А главное, дети – это 18 лет из твоей долгой взрослой жизни, затем им резко станет не до тебя и твоих проблем. А что потом? Лет в 45 понять, что «жизнь прошла», а радости в ней не было? И что в 45 начинать все сначала – это не то, что в 27 или 30? Подумай, что за что ты сейчас держишься и чего боишься. Муже не изменить. Но свою жизнь ты изменить еще можешь. Захочешь ли?
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Сергей
Виктория, я не совсем понимаю по поводу чего ты возмущаешься. Судя по написанному, твой муж всегда был именно таким. Исходя из твоего письма, он изначально не помогал, не принимал участия в жизни семьи, не дарил подарков и прочее. То есть ни каких-то особых чувств, ни особого взаимопонимания не было. Не удивлюсь, кстати, если вообще ваш брак основан на твоей не запланированной беременности. С чего вдруг сейчас что-то должно было поменяться в лучшую сторону? Увы, но бытовые проблемы никогда и никому не добавляли романтики и счастья. Скорее наоборот. К сожалению, иногда даже сильная страсть и серьезные планы легко разбиваются о ежедневные неизбежные сложности. Особенно когда появляются дети. Так что, вряд ли в твоем случае что-то изменится в лучшую сторону. Ведь вы уже давно живете, по сути, параллельными жизнями, и положение только ухудшается. Увы, но в таких обстоятельствах, надеяться на нечто положительное не приходится. Тем более, что в тебе начало активно расти недовольство. И если раньше ты, судя по всему, могла как-то компенсировать напряжение, то теперь оно стало выходить из-под контроля. А раз так, то через некоторое время, вы доведете ситуацию до абсурда, и начнутся серьезные скандалы, которые ни к чему хорошему не приведут.
Стоит ли ждать неизбежного? Лично я считаю, что нет. Ведь кроме того, что вы сами убиваете и время, и возможности, так еще и дети видят ваши скандалы, что не добавляет им ни душевного, ни физического здоровья. Так что я бы предложил тебе собраться с духом, и начать проработку варианта развода. Поговори с юристом, собирай необходимые документы, ну и с мужем придется серьезный разговор устроить. Договоритесь, как взрослые люди, как дальше станете жить и общаться с детьми, после чего начинайте процесс развода. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 10.09.18 09:42Ага, мужик радостно оторвёт попу от дивана и побежит воланчик кидать.
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Никольски 10.09.18 10:15Не знаю конечно, но мне бы было жаль все мои силы кидать на такого малоинтересного человека. Возможно, Вы живете по принципу " настоящая жизнь это быт" Ужасно . "Жизнь как у всех." Я тут сама чуть в депрессию не ушла. Мне кажется, что он просто кричит " что ему все это не нужно и Вы в том числе". Нверное, было так " Вот поженимся- заживем. Вот возмем ипотеку - заживем, вот родятся дети - заживем. " Ну все. Все получилось, кроме одного - заживем! Не зажили . Я бы попыталась зажить сама. С детьми. Нет . Развод так сразу и не нужен. Просто создать свою жизнь здесь и сейчас. Начинать себе приносить простые радости. Радовать детей. Уходить из дома на выходные, где лежит куча "добра". Парки, кино, кружки, театры. Я бы поискала варианты для няньки детям, когда надо отойти. Я не сторонница мысли, что надо кого то тащить. " Спасись сама и рядом спасутся другие. Уходите сами из этой нудной и малоинтересной жизни. А начнет выступать " Я не хочу твоей гавенной жизни на диване. У меня она одна и очень короткая. Живи сам свое дерьмо. Ьез меня и детей" . Может и подтянется в жизнь. А не подтянется..значит нет. Там решать Вам.
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ethernity 10.09.18 04:51Если он постоянно спит - это со здоровьем неполадки. К врачу бы.
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[email protected] 10.09.18 10:34Я бы попробовала пожить отдельно какое-то время. И реально рассматривать возможный развод. Если апатия и сонвливость, можно подозревать проблемы с щитовидкой. Но если к друзьям срывается и играет в игры, то сонливость может быть результатом того, что хернёй занимается и поэтому не высыпается. И желания жить в семье, похоже, нет. Может, стОит дать ему и себе шанс попробовать, как это, когда каждый сам по себе. Возможно, вы почувствуете облегчение. Очень сложно любить такое нечто, И жить с тем, кто раздражает, себе дороже. Вот пусть к друзьям и идёт жить, если они ему важнее. Пока петух не клюнет..
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Прелесть 10.09.18 11:45Слишком быстро женили, детей наплодили, ипотеку взяли, а теперь рассмотрели с КЕМ. Бывает. Причём очень часто. Всё. Вы ему не интересна. Никак. Даже с детьми.
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Склифософский / 10.09.18 14:50Ну наверное надо как-то понять уже правду? Возможно, лично Вас он и любит/любил когда-то, но дети его не интересуют и не радуют. Посему он никакого участия в своём отцовстве принимать не хочет и очень рад куда-то свалить. Всё это похоже на симптомы депрессии, вызванные тем, что он тяготится домом и семьёй, но "как порядочный человек" уйти из семьи не решается. Я так это вижу. Не вижу смысла обсуждать вопросы, почему так произошло, надо просто признаться себе в том, что это так. Что делать? Не знаю, жить. Лучше без мужа.
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Елена Рузаевка / 10.09.18 14:36Читаю коментарии. И кого куда несет. Автор виновата виновата. Почему сразу виновата. Таких семей очень много . Кто то терпит , кто то разводиться. Все зависит от того любит ли человек и на сколько хватит терпения. Есть приятель у которого одноклассница воевала с мужем потому что тот уделял внимание компьютеру больше чем ей . Играл в стрелялки. И ничего хорошего не вышло . Развелись они. Любила она его но не выдержала и ушла. Ее многие винили что во всем виновата только она а он такой святой и безвинный .Если разговоры с мужем не помогают , то это значит все уже давным давно упущено.Особенно когда он игнорирует. Значит он не чувствует того что он что то делает не так. Делай выводы.
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Маша / 10.09.18 13:17Да здесь все просто, если Автор живет и терпит такого мужа, значит есть вторичные выгоды. Какие, можно только догадываться, возможно Автор боится что одна в случае развода не потянет и детей и ипотеку, да и работать видимо ей самой не особо хочется. Автор сама глубоко инфантильна по жизни и не предприимчива, а обвиняет в этом мужа! Короче, Автору - Хочешь изменить мир - Начни с СЕБЯ!
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звездочка ) / 10.09.18 14:01Маша, у Вас тоже две маленьких детей, как у Автора?
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Виктория Россия / 10.09.18 14:18Работаю я с 16 лет это для справочки. И с чего у вас такое мнение что я работать не хочу . Я по жизни никогда не сидела на месте и не сижу в декрете до 3х лет так как не могу столько без дела дома сидеть. Выгоды у меня от него никакой. Так его деньги я на себя не трачу.
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звездочка ) / 10.09.18 14:28Виктория, да будет Вам оправдываться. Скажу вам по секрету - Вы имеете право не хотеть работать. Даже если бы у Вас детей не было. Это вообще никак не влияет на мужчину, у него своя тема в жизни. Активного и предприимчивого мужчину не нужно заводить или вдохновлять, не нужно показывать ему пример, его наоборот нужно уговаривать сделать паузу отдохнуть и не нестись по жизни таким галопом. Но он все равно не послушает ) А пассивного заводить за счет своих жизненных сил надорветесь. Но это не Ваш случай, у Вас там есть второе дно в ситуации. Поищите.
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Элфи Крекс / 10.09.18 14:41"Выгоды у меня от него никакой". Секса от него тоже никакого. Поддержки, внимания, заботы, помощи - никакой. Детям отец тоже никакой. Так зачем он вам?!
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Элфи Крекс / 10.09.18 12:31Не знаю уж, почему так у вас получилось, гадать не буду.Но на сегодняшний день у вас нет никаких рычагов давления. Как женщина вы его не интересуете - интимной жизни нет. В общем- то, логично предположить, что если у 30летнего мужчины нет интимной жизни с женой, то она есть с кем- то другим. Но и если поверить, что вам он предпочитает онанизм под душем, тоже не отдаёт оптимизмом. Как человек, вы тоже его не интересуете: разговаривать он с вами не хочет, и в прямом смысле глаза бы на вас не глядели, отсюда- дома спит, смотрит телевизор, сидит за компьютером. Притом что есть место, куда он бежит радостно и энергично, забыв про апатию и депрессию. Там ему хорошо, там ему хочется быть, а с вами нет.Что осталось? Перестать стирать и готовить, как советуют? Ну, если вы догадываетесь, как нажать кнопку в стиральной машине, то и муж как- нибудь догадается. Или инструкцию прочитает, читать ведь умеет? И я ей- богу не видела ни одного холостого или разведённого мужчину, который бы с голоду умер. Сам приготовит, доставку закажет, в кафе пойдёт. Манипулировать детьми ( разведемся - детей не увидишь) тоже не можете: дети ему как- то параллельно. Так что вариантов два: или вы перестаёте его обслуживать в бытовом плане, подаете на алименты, а потом закрепляете это - отсутствие ведения общего хозяйства и интимной жизни, т.е. фактический распад брака- юридически( здесь, возможно, подаст на развод он), или просто подаете на развод.
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Прелесть / 10.09.18 11:45Слишком быстро женили, детей наплодили, ипотеку взяли, а теперь рассмотрели с КЕМ. Бывает. Причём очень часто. Всё. Вы ему не интересна. Никак. Даже с детьми.
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[email protected] / 10.09.18 10:50Однажды в Штатах я имела возможность беседовать с одним дядечкой. Он мексиканец, отец 3 детей-подростков на тот момент. И он рассказывал о себе, как в молодости прыгал по клубам и убегал из дома к друзьям. Жена добрая, тянула всё на себе, ждала, пока образумится. Он тоже для друзей находил время и деньги, а дома считал сколько ушло на что и не догадывался баловать жену. А потом случилась болезнь. Он неделями валялся в больнице, вроде несмертельно, но нужен был длительный уход. И угадайте, кто сидел возле него в больнице? Жена и дети. Дружков не было, как ветром сдуло. Раз пришли с арбузами и всё. А жена днём детьми занималась, ходила на работу, а после смену к нему. И мыла, и брила, и читала, и развлекала как могла. И он тогда понял, кто и что важно в жизни. После болезни он повторял, что его босс номер один - жена. Он всегда берёт от нее трубку, даже если занят. И к друзьям перестал бегать. Очень жаль только, что 15 лет ему понадобилось, чтобы это понять. Потомучто его жена эти года могла жить получше. Ну да ладно. Короче, понимание важного проходит рано или поздно.
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звездочка ) / 10.09.18 11:24и сразу залюбил делать домашние бытовые дела? ))
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Элфи Крекс / 10.09.18 12:39А вот не заболей он через пятнадцать- то лет? Как-то меня такие истории не утешают. В 25, в 30 она была одна, он копейку на неё потратить не хотел, а на старости лет, ага, сиделку оценил, заслужила.
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[email protected] / 10.09.18 12:55Да прям залюбил бытовые дела)) Не думаю. ))) Но прыгать перестал. Для Элфи - это не о заслужила или не для утешения. Это скорее о том, что важно. Кто-то понимает раньше, кто-то позже.
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[email protected] / 10.09.18 10:34Я бы попробовала пожить отдельно какое-то время. И реально рассматривать возможный развод. Если апатия и сонвливость, можно подозревать проблемы с щитовидкой. Но если к друзьям срывается и играет в игры, то сонливость может быть результатом того, что хернёй занимается и поэтому не высыпается. И желания жить в семье, похоже, нет. Может, стОит дать ему и себе шанс попробовать, как это, когда каждый сам по себе. Возможно, вы почувствуете облегчение. Очень сложно любить такое нечто, И жить с тем, кто раздражает, себе дороже. Вот пусть к друзьям и идёт жить, если они ему важнее. Пока петух не клюнет..
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Никольски / 10.09.18 10:15Не знаю конечно, но мне бы было жаль все мои силы кидать на такого малоинтересного человека. Возможно, Вы живете по принципу " настоящая жизнь это быт" Ужасно . "Жизнь как у всех." Я тут сама чуть в депрессию не ушла. Мне кажется, что он просто кричит " что ему все это не нужно и Вы в том числе". Нверное, было так " Вот поженимся- заживем. Вот возмем ипотеку - заживем, вот родятся дети - заживем. " Ну все. Все получилось, кроме одного - заживем! Не зажили . Я бы попыталась зажить сама. С детьми. Нет . Развод так сразу и не нужен. Просто создать свою жизнь здесь и сейчас. Начинать себе приносить простые радости. Радовать детей. Уходить из дома на выходные, где лежит куча "добра". Парки, кино, кружки, театры. Я бы поискала варианты для няньки детям, когда надо отойти. Я не сторонница мысли, что надо кого то тащить. " Спасись сама и рядом спасутся другие. Уходите сами из этой нудной и малоинтересной жизни. А начнет выступать " Я не хочу твоей гавенной жизни на диване. У меня она одна и очень короткая. Живи сам свое дерьмо. Ьез меня и детей" . Может и подтянется в жизнь. А не подтянется..значит нет. Там решать Вам.
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Виктория Россия / 10.09.18 10:11ИЗвиняюсь ,что не изложила всю суть!На данный момент я ищу работу.Муж ранее таким не был.Было все хорошо.Все началась 1 год назад,и с каждым годом становиться хуже.Вместе мы четвертый год.
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звездочка ) / 10.09.18 10:12а что такое произошло год назад? крупная ссора или...?
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Виктория Россия / 10.09.18 11:34Нет не было ничего такого глобального. Просто начал все игнорировать . Все ему не так все не то.
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Элфи Крекс / 10.09.18 10:20"За все время брака он мне не подарил ни одного цветочками. О подарках я уже молчу" - это из вашего письма. Как тогда понять "муж раньше таким не был. Было все хорошо. Все началось 1 год назад. Вместе мы четвёртый год".
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Лада / 10.09.18 10:27То есть "за всё время брака ни подарка, ни цветочка" - это у вас называется всё хорошо. А на самом деле это всё звоночки были. Громкие. И я так думаю, кроме отсутствия подарков ещё что-то было, а вы внимания на это старательно не обращали. Ну теперь что сказать... Сходите к юристу, чтобы понять свои перспективы, найдите работу. После выхода на работу разделите домашние обязанности. Если с перспективами и разделением обязанностей будет плохо - максимально отгородитесь от него, живите как с соседом по коммуналке. На алименты можно подать и в браке, если что.
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Виктория Россия / 10.09.18 11:43Хорошо было я имела в виду не было той апатии ко всему . Этого лежания на диване и бесконечных игр возле компа. Я каждый день сижу размышляю о том ,почему же такое отношение и почему.И все сводиться к одному в моей голове , что виной его бывшая девушка возможно . Так как он рассказывал ранее что задаривал ее подарками букетами. Итог она изменила ему и бросила. Беременная когда была он увидел ее на улице у него улыбка странная была и глаза блестели. Я пыталась поговорить на чистоту но он говорит что никого не любит кроме меня но на деле этого не скажешь слова только от него и все ...
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Маша / 10.09.18 13:19Ну вот, вы причину видите снова НЕ в СЕБЕ, а ищите ее на стороне! В ваших проблемах вы сами виноваты!
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Виктория / 10.09.18 14:24Да может в чем то и виновата . Что сделала такой выбор и не думала что все так будет . Ведь не всегда человек показывает себя до свадьбы. Темболее что его же мама недавно мне сказала что Папа его делал точно так же . Только в то время у них не было компьютера, но был телевизор . И они развелись в итоге прожив 8 лет .
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звездочка ) / 10.09.18 09:14Я бы предложила вместе на спорт. Даже просто воланчик покидать в бадминтоне. Если человек сам по себе, от рождения, не активный и не энергичный, то приходится в себе это культивировать всю жизнь. Либидо от спорта точно увеличивается, а там глядишь и остальная бытовая активность станет не в тягость.
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Нету ника / 10.09.18 08:36Вика, очень неприятно и больно это признавать, но ты можешь рассчитывать только на себя. Если муж такой, как ты пишешь, то ждать от него участия и помощи это только расстраиваться. Бери себя в руки, у тебя ребенок, которому ты нужна. От мужа отстань. Просто пойми, что ничего не изменится и отстань ( и с разговорами, и с ожиданиями). Освободившееся время удели себе и ребенку. Если есть хоть чуть - чуть денег, то идите в кино, в кафе поесть пиццу и тд. Если денег нет совсем, то можно ходить гулять в парк, на ролики, на велики, подгадывать бесплатные или очень экономные варианты с кино, музеями. Задача - отвлечься. Тебе около 30 - реально ВСЯ жизнь у тебя, у вас с ребенком впереди. Просто надо исключить из пищевой цепочки мужа. Также сходи к юристу (есть и бесплатные консультации), узнай про развод, что и кому полагается. Ты ведь знаешь, белая или нет зарплата мужа и все эти моменты. Сходи с банк - к юристу и узнай, какие могут быть сценарии с ипотекой, если она оформлена на вас двоих. Готовь почву для отступления. Будет трудно...Награда - шанс на лучшую жизнь. Или можно так и продолжать жить, ты сама по себе, он сам. ТАк живут 50 % пар в России... от безысходности и страха... Если есть фин.возможность, то походи к психологу.
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Zavoronok / 10.09.18 08:33Из письма неясно, работает Виктория или дома сидит. Если работает, то можно устроить мужу бытовую самостоятельность. Прийти с работы, приготовить поесть себе и детям, а муж пускай сам себе готовит или к маме идёт. Со стиркой и уборкой тоже. Может, после этого послушать захочет, что жена предлагает.
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Элфи Крекс / 10.09.18 10:23Так сложно сделать, чтобы он сам на развод подал? При этом не факт, что захочет послушать, просто вызов в суд придёт.
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Zavoronok / 10.09.18 10:40Зачем же сразу развод, Виктория же этого не хочет. Пусть попробует так сначала. Вряд ли мужик сразу на развод подаст, если жена обслуживать прекратит, сперва попытается поговорить или скандал устроить.
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Джей / 10.09.18 07:26Ниче непонятно. Всегда ли муж так ся вел, были ли раньше такие проблемы, есть ли общие интересы и были ли такие вообще? Зато про ипотеку и рабочий день упомянуто. Странно как-то.. так а для Вас, героиня, что важно в браке? А что важно в отношениях с мужчиной? Какая начинакк Вам нужна?? Пока Вы больше о внешних проявлениях, а что внутри Вам надо нипанятна.
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ethernity / 10.09.18 04:51Если он постоянно спит - это со здоровьем неполадки. К врачу бы.