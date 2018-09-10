Все становится хуже и хуже

Никогда не думала, что буду жить так, как я сейчас живу. В основном, может, все как у всех: быт, ипотека и прочие трудности. Это все преодолимо. Но вот суть в том, что мой муж обленился совсем. Дома делать ничего не хочет, интимной жизни у нас нет (он постоянно дома, не гуляет), если бы ему сказали не ходить на работу, он бы и туда бы не пошел. С детьми посидеть даже полчаса не хочет. А если соглашается, дети все в слезах. Он с ними не разговаривает даже, игнорирует или вообще орет на них. Если находится дома, то сидит играет в компьютер, смотрит телек и спит, вот все его занятия. Работает 5 дней в неделю по 8 часов и все время не высыпается.

Никогда ни за что «спасибо» не скажет, помощи какой-то нужно вымаливать, зато друзья звонят – срывается, и не важно – день это или ночь, спать он хочет или нет. И это в 31 год. За все время брака он мне не подарил ни одного цветочка, о подарках я уже молчу. Но не в подарках суть. Он меня игнорирует, если начинаю говорить спокойно о проблемах с ним, он мне в ответ, что я его достала, и что я его раздражаю. При этом всем у него только на словах любовь, а на деле ничего... Я, конечно, терпеливый человек, но всякому терпению приходит конец... И как быть – не понятно... Все уже перепробовала, ничего не помогает...