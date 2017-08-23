Врет и продолжает жить на две семьи
Россия, 37 лет
23.08.17
Мнения наших экспертов
-
АленаЮля, на мой взгляд, в сложившейся ситуации твоей вины не меньше. У мужика есть ребенок, живущий с бывшей женой (пусть, и гражданской, но он же сам ее считает «бывшей женой», а не случайной подружкой, которая от него залетела). Он в любом случае ОБЯЗАН помогать своему ребенку – через его законного представителя, которым является мать этого ребенка. Нравится тебе – не нравится, но это так. Ты сама выбрала себе такого спутника, но по глупости решила, что твои дети для него должны быть дороже, тех детей, с которыми он тоже знаком, причем, один из тех троих ему родной. Почему, собственно, для него твои дети должны быть в приоритете? Грубо говоря, неродных детей от двух баб, с которыми он сожительствует, у него поровну, а родной сын один. И чем старше мальчик будет становиться, тем больше отец будет им интересоваться – это как раз норма, если ты об этом. Не нравится – ищу мужика без хвостов. С хвостами, если они порядочные, - получишь ту же самую проблему, будут бегать к бывшим ради детей. Не будешь пускать – будут врать, выкручиваться, но все равно бегать. Потому что совесть. А если нарожал детей с другой и забыл как звать, или платит по тарифу 5 тысяч рублей в месяц через суд, то зачем он тебе самой такой? Он же непорядочен. Куда с таким по жизни? В чем твоя проблема и вина? Ты закрутила гайки. Тебе не нравится, что он общается с бывшей из-за сына. Вот он и начал врать. Ты бы вместо запрета изначально предложила установить рамки. До какой степени ты готова все терпеть, а с какого момента – уже нет. Но только реальные рамки, в которых мужик мог бы продолжать общаться с ребенком и помогать ему. И вместо скандалов и игры в расставания и воссоединения – взяла бы и установила правила общения с той семьей. Была бы открытой к обсуждению и тех проблем. В подобных ситуациях полезнее присоединиться к происходящему, нежели пытаться его предотвратить. Если же ты уверена, что муж неисправим, что он спит с той женщиной до сих пор, живет на две семьи и не собирается ничего менять – тогда уже сама реши, что для тебя важнее. Как я понимаю, мужчина тебе нужен, поскольку, живя с ним, тебе легче выплачивать ипотеку. Тогда к чему вопрос? Живи и дальше. Только тогда уж поменяй свое отношение к происходящему. Ну, захотел он поехать с той семьей в отпуск – ок, хорошо, но только после вас. Я вообще не очень понимаю проблему: если тебе мужчина этот нужен из меркантильных соображений, ну так включай циника и пользуйся им. Ты же не про великую любовь и обманутые надежды в письме пишешь. Значит, все куда приземлённее.
-
СергейЮлия, лично я считаю, что нормально всё, что приемлемо обоими партнерами и не нарушает УК. Поэтому если ты шесть лет живешь с мужчиной, который тебя обманывает, содержит и развлекает за твой счет свою бывшую семью, и при этом даже замуж не зовет, значит все это тебя устраивает. Его тем более. В противном случае, подобного кадра ты бы уже давным-давно послала куда подальше. А раз вас обоих в принципе все устраивает, и ты даже ищешь оправдания, чтобы не расставаться, то не стоит понапрасну нагнетать обстановку. Полагаю, будет лучше пойти познакомиться с той женщиной, с её детьми, и распределить обязанности. Допустим, с тобой, как с основной, он спит по понедельникам средам и пятницам, а с ней вторник четверг. Ну и по отдыху лучше сразу договориться. Вместе ездить будет и проще и дешевле - что по магазинам в выходные, что на море. Да и мужик не два отпуска подряд гулять будет, а, как положено один, после чего работать на благо своего гарема. Да и к старости будет постоянная подружка, с которой и поговорить, и в огороде поковыряться можно. Шикарный вариант, я считаю. Так что иди знакомься.
Обсуждение 34
Лучшие комментарии
-
KoshkaВы брали кредит на машину? Все, дальше можно не читать. Пусть идёт в лес мужик, который обирает свою женщину, какими бы предлогами не прикрывался. Мрак полный. Есть мужчины, для которых бывшие и не бывшие - свои, но у них также и деньги свои, на которые они все обустраивают как для бывших, так и для нынешних, но этот субъект не входит в их число. Работаете вместе, ну так и работайте, а свои интересы ведите отдельно. И личную жизнь отдельно. И да, секс и совместное проживание не всегда стоит смешивать.
23.08.17 06:40 Контекст комментария
-
50/50"на дурака не нужен нож, ему с три короба соврёшь и делай всё, что хошь" Буратино не читали в детстве?)))
23.08.17 07:11 Контекст комментария
-
Юлия , ну перечитайте сама своё письмо. Вы взрослая женщина , и я не верю , что вы не понимаете своего положения . Мужик постоянно врёт и изворачивается с одной целью - иметь возможность быть там, помогать там и т.д. Даже от вас умудряется урвать , чтобы той женщине преподнести. ВАМ-то это каким боком хорошо может быть ? Какой совет вы ждёте , если сразу оговариваете, что уйти никак - совместная работа держит. Кстати , если он работает с вами , то видимо и доход стабильный , как у вас ? Почему кредиты тогда на вас и т.д. ? Совет могу дать один - на работе работайте . А мужчины у вас нет даже номинально.
23.08.17 09:35 Контекст комментария
-
"Даже машину, на которую я брала кредит, он отдал бывшей жене" , "Теперь он повез бывшую семью отдыхать. Причем, наврал, что едет с мужиками на рыбалку на Ахтубу. А его бывшая женщина выложила фотки из их совместной поездки с детьми".... Ну это знавес. Юля, сама перечитай , что написала. Это точка невозврата. Ну работаешь вместе, да и фиг с ним. Тебе под 40, надо понимать, что на работу ходят деньги зарабатывать и карьеру строить. Поставь его в глубой игнор, гланое внтури себя поставь. Забей большой болт, и думай куда со своими детьми поедешь на зимние каникулы. Ипотека будет по-серьезней кобелирующего придурка.
23.08.17 00:23 Контекст комментария
-
звездочка )я считаю, что любовь мужчины там, куда он по своей доброй воле, по своему решению вкладывает свои ресурсы (время, внимание, помощь, деньги и т.д.). Если он все тащит в клюве ТОЙ женщине, то можно вопросы даже не задавать, а делать выводы по умолчанию.
23.08.17 09:00 Контекст комментария
-
ПреОн наметит новый кредит на вас оформить,вот и ломает комедию про раскаяния.
23.08.17 12:32
-
ПрелестьЯ перечитала письмо. Нашла что Вы уже давали ему последний шанс. Ну так какие ещё могут быть сомнения? Вы чего? С помойки выползли?
23.08.17 11:44
-
А я при перечитывании письма, наткнулась на вопрос "нормально ли это ?". т.е. женщина 37 лет с детьми , описав , как её мужчина обделяет вниманием и материальными благами в пользу другой женщины , спрашивает , нормально ли это ??? Якобы она не понимает ... В общем , после второго прочтения , письмо показалось еще более странным.
23.08.17 11:57
-
-
Чудеса в решетеЕсли он ни на ком не был женат, то на какие две семьи он живёт?
23.08.17 11:35
-
яшка1. Вы настолько не уверенны в себе, что не можете избавиться от этого куска г? 2. Как у него оказалась ваша машина?
23.08.17 11:29
-
Откуда выводы, что героиня "подарила" машину ? Она такого не писала. На мне вот тоже кредит, но рассчитываюсь по нему не я.
23.08.17 10:34
-
50/50да черт с ней, машиной. "Со мной жил, но все тащил туда." по-моему, этого достаточно
23.08.17 10:54
-
Клуша , акцент , поставленный в письме на этом случае , наводит на такие мысли . Еще мне стало интересно , откуда у Юлии все подробности о том, на какой машине бывшая ездит ? Зачем она отслеживает её в соцсетях (она ведь оттуда узнала , что в отпуск товарищ ездил с ними, а не на рыбалку с мужиками) ? И много других вопросов "зачем ?" . Полагаю , всё она про своего героя знает и понимает , потому и выслеживает , проверяет и т.д.
23.08.17 11:04
-
-
ПрелестьСитуация очень попятная. Вы - кормушка для добычи любимой женщине. Знать бы надо с детства - от любимой не берут. Любимой несут. Что делать? Или жить своей бескорыстной любовью к своему идолу и служить ему покорно. Или стать женщиной получающей любовь. Для этого первый шаг - не соглашаться предавать себя! Знать себя. Вам что ближе по себе - служить мужику или все же не служить??? То и делайте. Подсказка - мне нравится не служить а благодарить мужчину за служение моим интересам. И предать себя я просто не умею. А вы? Разберитесь в себе. И уважайте СЕБЯ. Зачем бежать с нужной Вам работы??? Это уже крайняя степень нервенности. Возьмите себя в руки и живите КАК Вам лучше. Он даже не муж.
23.08.17 10:04
-
Вообще мужчина мне представляется неплохим. И с Вас "отдохнул" и бывшую не забыл с детьми. Кстати вовсе не обязательно, что между ними что-то есть. У нас друг есть - он всегда берет на отдых мать своего ребенка - именно такое его отношение к ней. Но, правда, встречаясь с другими, не обещает жениться - давно понял, что семейная жизнь не для него. Но женщины есть женщины - наверняка строят иллюзии и думают о нем как о перспективном муже и тоже устраивают скандалы, когда он опять и опять идет к "бывшей", хотя бывшего там ничего нет, просто общий ребенок. Но суть не в этом. 6 лет срок, когда уже должно было "сложиться" - и у вас сложилось - правда, совсем не то, на что Вы рассчитывали - а именно стабильные свободные отношения. И рассуждать здесь надо иными категориями - насколько полезно или не полезно Ваше "сотрудничество". Если больше минусов, чем плюсов, то послать лесом. Если наоборот, то я бы просто, как и его бывшая - мудрая, кстати, женщина - пользовалась бы этими плюсами. Ну, так-то разобраться - разве плохо - я ничего не должна с одной стороны, с другой стороны - есть с кем расслабиться время от времени)
23.08.17 09:39
-
AxПолностью поддерживаю. Вот только её кредитная машина в эту схему не вписывается. В этой паре он свободен, а она нет. И в этих конкретных отношениях она вряд ли сможет перестроиться на "у нас свободные отношения и я ничего не должна". А та женщина да, красава.
23.08.17 09:51
-
-
Юлия , ну перечитайте сама своё письмо. Вы взрослая женщина , и я не верю , что вы не понимаете своего положения . Мужик постоянно врёт и изворачивается с одной целью - иметь возможность быть там, помогать там и т.д. Даже от вас умудряется урвать , чтобы той женщине преподнести. ВАМ-то это каким боком хорошо может быть ? Какой совет вы ждёте , если сразу оговариваете, что уйти никак - совместная работа держит. Кстати , если он работает с вами , то видимо и доход стабильный , как у вас ? Почему кредиты тогда на вас и т.д. ? Совет могу дать один - на работе работайте . А мужчины у вас нет даже номинально.
23.08.17 09:35
-
РеджЯ думаю, что все же тут мужчина виноват. Раз уж у него есть ребенок от бывшей и он завел новую семью, то должен уделять времени и денег поровну и тем и тем. А он, очевидно больше уделяет внимания бывшей, поэтому у героини и нервяки на этой почве. Есть мужчины, которые справляются с такой не простой ситуацией... но этому, видимо, не по силам.
23.08.17 09:28
-
Надеюсь только, что кредит брали Вы, но рассчитывался по нему он, иначе лично мне трудно представить, как он мог хоть отдать, хоть продать, хоть жене, хоть иному лицу. А поступить надо очень просто. Просил руки - пусть женится. Думаю, по дороге в регистрирующие органы сам сбежит и сам все объяснит, почему он не может сочетаться с Вами законным браком и какие отношения он предполагает.
23.08.17 08:58
-
звездочка )Прекрасная иллюстрация к прошлой теме, как "можно" мужчину куда-либо не пустить. Ага, щаз. Юлия, ну что тут сказать? Он и сам все понимает про себя, очевидно что ничего у вас не изменится. Когда понимаешь, что ничего лучше не станет, что ты не имеешь на ситуацию влияние, тогда отпускать человека получается само собой. Переживать расставание, работая вместе, мне приходилось. Адская ситуация на какое-то время, но ради по-настоящему хорошей работы можно потерпеть пару-тройку месяцев.
23.08.17 08:54
-
Проходя мимоЮля! У вас двое детей. Их отец принимает участие в воспитании? Если нет, то это, по-вашему, хорошо или плохо? Если вы выбрали такого мужчину, то лучше дружите с его первой семьей, тем более, что та женщина на него как на мужа не претендует. С другой стороны, считайте свои деньги. Проанализируйте тот факт, что мужчина клянется вам в любви: у него есть квартира, есть, куда уйти, если вы расстанетесь? Но если он дает вам и вашем детям время, заботу и т.д., то не ревнуйте его к прежней семье.
23.08.17 08:19
-
Это и называется "многоженство". И "любимая жена" не вы.
23.08.17 08:07
-
звездочка )я тоже думаю, что он любит ТУ женщину, но он ей не нужен.
23.08.17 08:55
-
звездочка )я считаю, что любовь мужчины там, куда он по своей доброй воле, по своему решению вкладывает свои ресурсы (время, внимание, помощь, деньги и т.д.). Если он все тащит в клюве ТОЙ женщине, то можно вопросы даже не задавать, а делать выводы по умолчанию.
23.08.17 09:00
-
Согласна !
23.08.17 09:38
-
-
-
ВераНа мой взгляд, Юля, он любит ту женщину, привык к ним, но ходит к вам пому что его первая жена гоняет периодически его из дому. Когда он 'на коне' он бежит туда, лузер той не нужен. Нормально ли, спрашиваете вы. Не нормально. Пользуйтесь им, пока на горизонте не появится другой мужчина, нучитесь у него этому.
23.08.17 07:12
-
50/50"на дурака не нужен нож, ему с три короба соврёшь и делай всё, что хошь" Буратино не читали в детстве?)))
23.08.17 07:11
-
KoshkaВы брали кредит на машину? Все, дальше можно не читать. Пусть идёт в лес мужик, который обирает свою женщину, какими бы предлогами не прикрывался. Мрак полный. Есть мужчины, для которых бывшие и не бывшие - свои, но у них также и деньги свои, на которые они все обустраивают как для бывших, так и для нынешних, но этот субъект не входит в их число. Работаете вместе, ну так и работайте, а свои интересы ведите отдельно. И личную жизнь отдельно. И да, секс и совместное проживание не всегда стоит смешивать.
23.08.17 06:40
-
ZavoronokМне вот интересно, как он мог отдать машину, которая ему не принадлежит? Юля брала кредит, значит, это её машина. Или она ему эту машину покупала? Дорогие подарки, блин. А по факту - мужика в лес, нафига такое чмо нужно.
23.08.17 01:06
-
"Даже машину, на которую я брала кредит, он отдал бывшей жене" , "Теперь он повез бывшую семью отдыхать. Причем, наврал, что едет с мужиками на рыбалку на Ахтубу. А его бывшая женщина выложила фотки из их совместной поездки с детьми".... Ну это знавес. Юля, сама перечитай , что написала. Это точка невозврата. Ну работаешь вместе, да и фиг с ним. Тебе под 40, надо понимать, что на работу ходят деньги зарабатывать и карьеру строить. Поставь его в глубой игнор, гланое внтури себя поставь. Забей большой болт, и думай куда со своими детьми поедешь на зимние каникулы. Ипотека будет по-серьезней кобелирующего придурка.
23.08.17 00:23