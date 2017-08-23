Врет и продолжает жить на две семьи

Алена

Юля, на мой взгляд, в сложившейся ситуации твоей вины не меньше. У мужика есть ребенок, живущий с бывшей женой (пусть, и гражданской, но он же сам ее считает «бывшей женой», а не случайной подружкой, которая от него залетела). Он в любом случае ОБЯЗАН помогать своему ребенку – через его законного представителя, которым является мать этого ребенка. Нравится тебе – не нравится, но это так. Ты сама выбрала себе такого спутника, но по глупости решила, что твои дети для него должны быть дороже, тех детей, с которыми он тоже знаком, причем, один из тех троих ему родной. Почему, собственно, для него твои дети должны быть в приоритете? Грубо говоря, неродных детей от двух баб, с которыми он сожительствует, у него поровну, а родной сын один. И чем старше мальчик будет становиться, тем больше отец будет им интересоваться – это как раз норма, если ты об этом. Не нравится – ищу мужика без хвостов. С хвостами, если они порядочные, - получишь ту же самую проблему, будут бегать к бывшим ради детей. Не будешь пускать – будут врать, выкручиваться, но все равно бегать. Потому что совесть. А если нарожал детей с другой и забыл как звать, или платит по тарифу 5 тысяч рублей в месяц через суд, то зачем он тебе самой такой? Он же непорядочен. Куда с таким по жизни? В чем твоя проблема и вина? Ты закрутила гайки. Тебе не нравится, что он общается с бывшей из-за сына. Вот он и начал врать. Ты бы вместо запрета изначально предложила установить рамки. До какой степени ты готова все терпеть, а с какого момента – уже нет. Но только реальные рамки, в которых мужик мог бы продолжать общаться с ребенком и помогать ему. И вместо скандалов и игры в расставания и воссоединения – взяла бы и установила правила общения с той семьей. Была бы открытой к обсуждению и тех проблем. В подобных ситуациях полезнее присоединиться к происходящему, нежели пытаться его предотвратить. Если же ты уверена, что муж неисправим, что он спит с той женщиной до сих пор, живет на две семьи и не собирается ничего менять – тогда уже сама реши, что для тебя важнее. Как я понимаю, мужчина тебе нужен, поскольку, живя с ним, тебе легче выплачивать ипотеку. Тогда к чему вопрос? Живи и дальше. Только тогда уж поменяй свое отношение к происходящему. Ну, захотел он поехать с той семьей в отпуск – ок, хорошо, но только после вас. Я вообще не очень понимаю проблему: если тебе мужчина этот нужен из меркантильных соображений, ну так включай циника и пользуйся им. Ты же не про великую любовь и обманутые надежды в письме пишешь. Значит, все куда приземлённее.