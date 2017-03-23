Выбрал семью, а с нею все равно общается
Ростов, 34 года
23.03.17
Мнения наших экспертов
-
АленаМара, надо принять тот факт, что у твоего мужа есть официальная любовница, которой он не забывает писать, понимая, что ты все видишь. Значит, выбор он уже сделал. И если он еще не ушел, то вовсе не потому, что он любит детей и тебя, а потому, что она его к себе не зовет. Он ей на постоянной основе не нужен. А позвала бы – никакие дети б не помешали. Скажем так: битву за мужа ты уже проиграла. Он уже тебя обесценил. Ты месяц пресмыкаешься перед ним, дала ему «время подумать», а поняв, что он уже все «подумал» и продолжает общаться с любовницей, тихо молчишь в тряпочку и каждую ночь ложишься спать рядом с ним. Тебе надо начать поднимать самоуважение, Мара. Нужно заставить мужа сделать выбор, а не подстраиваться под его удобство. Надо не ждать, а проговорить, что пора решать: он с тобой, или с ней. Если с ней, то он знает, что в таком случае делает любой честный мужчина, оставляющий жену и двух маленьких детей. Скажи ему, что устала, что ты любишь его, но так больше нельзя. Нельзя выбрать семью, и продолжать общаться с любовницей. И как бы ни было тебе тяжело, как бы ты ни любила его, ты не готова делить его ни с кем. Так ему и скажи: «Выбор нужно сделать прямо сейчас: она, или я. Если она – ты знаешь, что делать». И не надо бояться, что он сделает выбор в пользу любовницы, потому что он по сути его уже сделал. Если же он начнет снова морочить тебе голову, рассказывая слезливые истории о том, что он любит вас обеих, максимально дистанцируйся от него в пределах дома. Спи отдельно – это во-первых. Прекрати играть в «яжежмать». Детям меньше 5 лет, но ведь уже возраст садика? Отправляй. Если ходят туда – отлично, значит, надо больше времени уделять себе. Спортзал, салон, шопинг. Мужа при этом – в здоровый «игнор». Пусть почувствует, что значит – потерять тебя. Главное – не выгоняй его сама. Иначе у него всегда будет возможность свалить на тебя ответственность за разрыв на тебя. Сделай так, чтобы он сам ушел. А после этого прекрати с ним контакты на время. Дай ему потоптаться у любовницы. Пусть оба прочувствуют разницу между романтическим трахом без обязательств и ежедневной бытовухой. Если им понравится – тоже хорошо, потому что если ей он нужен в принципе, то он бы ушел к ней все равно, только твоего времени бы на это ушло больше, а с ним бы ты успела потерять и остатки самоуважения. Дети без отца не останутся. Любит – будет приходить и общаться с ними. Но ты не должна жертвовать своей жизнью и своим самоуважением ради того, чтобы у детей был в ежевечернем доступе гулящий отец. Подумай просто, что теми губами, которыми он целует ваших детей, он целует еще кого-то, предавая и тебя, и их каждый раз. И включи разумную стерву.
-
СергейМара, ситуация действительно очень непростая и весьма неприятная. Я понимаю, что тебе больно и тяжело. Понимаю, что хочется вдруг проснуться и понять, что все это был лишь сон. Однако не получится. Твой муж уже выбрал себе «отдушину» на стороне, и сейчас лишь играет в продолжение жизни в семье. И чем дольше вы будете тянуть с неизбежным, тем хуже. Причем для всех. Каким бы хорошим отцом ни был твой супруг, но в данный момент между вами имеется нешуточное напряжение, которое прекрасно видят ваши дети. И им от этого плохо. Они боятся. Причем боятся не того, что будет развод, а самой сложившейся ситуации. А жить в постоянном страхе – самое страшное, что может быть. Да и время терять – довольно непрактично. Как бы то ни было, но тебе всего 34 года. Ты вполне способна через какое-то время встретить другого человека, который не убежит к сотруднице. Но для этого нужно как можно скорее освободиться от того, что уже умерло, и прекратить понапрасну терять драгоценное время и нервы. Поэтому лично я считаю, что тебе стоит взять себя в руки и подавать на развод. Сообщи мужу, что не можешь жить в таких условиях, что не желаешь травмировать детей, а потому лучше мгновенный ужас, чем ужас без конца. Предложи договориться о том, как он будет общаться с детьми, и выгоняй дяденьку из дома. Ну или сама съезжай. А дальше посмотришь по обстоятельствам. Однако будь готова к тому, что через некоторое время, твой благоневерный начнет проситься обратно. Видишь ли, духовная близость с коллегой по работе – она хороша только пока живешь в нормальной семье, где все понятно и привычно. Туризм и эмиграция – вещи разные по сути. Душевно кувыркаться в постели с любовницей – это одно, а строить с ней новую семью – совсем другое.
Обсуждение 2
-
AngellaДа , наглость такая нечасто бывает , обычно такие дяденьки в подобной ситуации хотя бы видимость делают, что общаться с любовницей перестали , а этот даже усилий не сделал ,чтобы хоть скрыть факт переписок .Мара, сарый ,как мир ,совет : задавайте себе почаще вопрос : за что его любить ,что такого неземного этот г..нюк лично для вас когда-либо сделал ,чтобы все прощать ? То что он хороший отец/ хозяин /спонсор и т.п.не в счет, речь просто о вас двоих -вы и он .Что такого в нем есть .чтобы прощать откровенно скотское отношение ? Когда жену , неплохую , как я понимаю ,для него ( вы ведь пишите ,что жили дружно ) , с которой пройденно столько лет и событий , оставлять ради случайной встреченной на его пути потрепанной ,скорее всего , шалашовки ( вряд ли бы порядочная девушка стала бы строить отношения с мужчиной , женатым 15 лет и двумя маленькими детьми ).. а хотя .. по правде сказать , неизвестно , что он ей наплел .. Но что-то я как оракул , начала уже домысливать ситуации,которых не знаю ))) Просто Мара, вы должны медленно ,но верно , принимать для себя то , что вашему мужу нельзя доверять , и то,что ,к сожалению ,он обычный кобель ,которых среди наших мужчин много .Жестко звучит, но если не уясните это себе , только хуже будет: будете маяться подозрениями , читать его сообщения срываться на него ,чувствовать себя хуже еще очень долго . А если взглянете фактам в лицо , станет легче , можно с родственниками поделиться , с его тоже , ха-ха , сказать " да вот, Марь Ивановна , разводиться собираюсь , сынок -то ваш по чужим койкам шастает, пока я с двумя малышами ношусь " .Да и прав Сергей - хорошо в душевную близость и другие игры с коллегой играть , когда дома любящая жена , дети , и уют, а вот собрать манатки и платить алименты и видеть детей не каждый день - это другие ощущения от " романа " будут.
23.03.17 03:04
-
ZavoronokЕсли будешь просто ждать, он будет жить, как ему удобно - с женой и к любовнице бегать. Ставь перед выбором и не давай больше время на раздумья, и так слишком много было. Пусть сразу выбор делает, начнёт увиливать - начинай собирать его вещи в чемодан, если выберет её, пусть уходит сразу же.
23.03.17 01:58