Выбрал семью, а с нею все равно общается

Алена

Мара, надо принять тот факт, что у твоего мужа есть официальная любовница, которой он не забывает писать, понимая, что ты все видишь. Значит, выбор он уже сделал. И если он еще не ушел, то вовсе не потому, что он любит детей и тебя, а потому, что она его к себе не зовет. Он ей на постоянной основе не нужен. А позвала бы – никакие дети б не помешали. Скажем так: битву за мужа ты уже проиграла. Он уже тебя обесценил. Ты месяц пресмыкаешься перед ним, дала ему «время подумать», а поняв, что он уже все «подумал» и продолжает общаться с любовницей, тихо молчишь в тряпочку и каждую ночь ложишься спать рядом с ним. Тебе надо начать поднимать самоуважение, Мара. Нужно заставить мужа сделать выбор, а не подстраиваться под его удобство. Надо не ждать, а проговорить, что пора решать: он с тобой, или с ней. Если с ней, то он знает, что в таком случае делает любой честный мужчина, оставляющий жену и двух маленьких детей. Скажи ему, что устала, что ты любишь его, но так больше нельзя. Нельзя выбрать семью, и продолжать общаться с любовницей. И как бы ни было тебе тяжело, как бы ты ни любила его, ты не готова делить его ни с кем. Так ему и скажи: «Выбор нужно сделать прямо сейчас: она, или я. Если она – ты знаешь, что делать». И не надо бояться, что он сделает выбор в пользу любовницы, потому что он по сути его уже сделал. Если же он начнет снова морочить тебе голову, рассказывая слезливые истории о том, что он любит вас обеих, максимально дистанцируйся от него в пределах дома. Спи отдельно – это во-первых. Прекрати играть в «яжежмать». Детям меньше 5 лет, но ведь уже возраст садика? Отправляй. Если ходят туда – отлично, значит, надо больше времени уделять себе. Спортзал, салон, шопинг. Мужа при этом – в здоровый «игнор». Пусть почувствует, что значит – потерять тебя. Главное – не выгоняй его сама. Иначе у него всегда будет возможность свалить на тебя ответственность за разрыв на тебя. Сделай так, чтобы он сам ушел. А после этого прекрати с ним контакты на время. Дай ему потоптаться у любовницы. Пусть оба прочувствуют разницу между романтическим трахом без обязательств и ежедневной бытовухой. Если им понравится – тоже хорошо, потому что если ей он нужен в принципе, то он бы ушел к ней все равно, только твоего времени бы на это ушло больше, а с ним бы ты успела потерять и остатки самоуважения. Дети без отца не останутся. Любит – будет приходить и общаться с ними. Но ты не должна жертвовать своей жизнью и своим самоуважением ради того, чтобы у детей был в ежевечернем доступе гулящий отец. Подумай просто, что теми губами, которыми он целует ваших детей, он целует еще кого-то, предавая и тебя, и их каждый раз. И включи разумную стерву.