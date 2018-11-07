В любви не признается, переезжать не хочет
Добрый день, вот встречаемся с молодым человеком уже 1.5 года. За это время он только обещает переехать, но не уточняет, когда. Живёт через две остановки от меня с родителями, я одна живу. Видимся раз-два в неделю, работает допоздна. В любви так и не признался до сих пор, он не любитель говорить о чувствах. Когда спрашиваю, когда переедет, начинается скандал. Больше об этом на говорим. Даже не знаю, что думать... Может нечего дальше строить, если нет стремления с его стороны быть каждый день вместе?
Мнения наших экспертов
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Алена
Алина, очень трезвая мысль в конце письма. Строить, действительно, нечего. Все настолько прозрачно, что даже в разъяснениях не нуждается. Парень тебя не выбрал. Он не определился с партнершей. Ты – просто вариант, но не лучший. Поэтому он поддерживает с тобой контакты, но его нервирует, когда ты начинаешь что-то требовать от него. Потому что жить с тобой он не хочет и не планирует.
О любви не любят говорить тогда, когда чувств нет. Мужчина, который действительно любит, себя пересилит ради женщины, которую боится потерять. Некоторым мужчинам, конечно, сказать «люблю» как чихнуть. И эти слова ничего не будут стоить. Но гораздо симптоматичнее, когда мужчина за 1,5 года так и не выдавил из себя ни одного слова о любви. Это значит, что он не настолько законченный циник, и для него сложно врать в таком важном деле.
В общем, на мой взгляд, ты и сама понимаешь, что тратишь время, что парень не хочет с тобой жить, потому что ты – не девушка его грез, а просто промежуточный этап. И, да, лучше заканчивать с этим. Ты у себя одна, и время у тебя не резиновое.
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Сергей
Алина, я понимаю, конечно, что тебе уже хочется определенности, хочется семью и детей. Понимаю, что ради этого ты готова многое терпеть. Однако в данном случае, боюсь, все бесполезно. Ты просто совершенно впустую тратишь время. Видишь ли, мужчина, который на самом деле хочет быть с женщиной, который любит и планирует совместное будущее, сам проявит всю нужную и даже ненужную инициативу. Если же парню проще жить у мамы, а к девушке ходить для того, чтобы удовлетворить плотские желания, значит, ничего большего ему не нужно. Увы, судя по всему – это как раз твой вариант. Поэтому я бы предложил тебе собраться и серьезно поговорить с парнем. Мол, если хочешь быть со мной – будь со мной. Если же нет, то иди к маме. После этого прекращай общаться. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Если у молодого человека все-таки есть какие-то чувства, то он сам будет проявлять инициативу. И тут главное не дать ему вернуться к привычному образу жизни. Никаких скидок. Либо живем вместе и готовимся к свадьбе, либо никак. Если же парень начнет уговаривать, ссылаясь на обстоятельства, если примется жаловаться и пытаться тебя «привести в чувство», значит, ничего серьезного ему не нужно, значит, мама против, и вообще он «пока не готов». А раз так, то тратить на данный экземпляр время – совершенно бессмысленно. Он еще лет десять будет держать тебя в подвешенном состоянии, а потом женится на том, что ему выберет мама. Ну и зачем? В общем, на мой взгляд, молодого человека надо посылать. И чем быстрее, тем лучше.
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Лучшие комментарии
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krazy 07.11.18 01:37Ну вообщет это он должен в любви вам признаваться, к себе звать и уговаривать. Вы за мальчика в этих отношениях. Вот он и выеживается как девочка.
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Koshka 07.11.18 09:21Что делать? Отстать. Вот прямо в буквальном смысле. Не звонить, не писать, не приходить первой. Пусть он. И сразу все станет ясно.
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Лада 07.11.18 10:11А вообще подумайте. Вот сейчас затащите, может быть, в сожительство. А потом же из него женщине сложнее выбраться. Сейчас вы имеете почти целую свободную неделю. Иди, куда хочешь, встречайся, с кем хочешь. А будете с ним жить - на вас дом и при этом вы будете считать себя "при мужике", а он будет считать себя свободным. Потому как в загс вы при таком раскладе точно не затащите. Он будет считать, что вообще сделал вам одолжение, поселившись у вас и поедая ваши борщи. Вы же этого хотите, правда? Вот зачем вам притаскивать к себе в дом мужика через его сопротивление, а? Видимость семьи создать?
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Zavoronok 07.11.18 01:41Ну если жильё есть и недалеко, вообще проблем нет переехать, и если парень этого не хочет, значит, девушка ему не нужна на постоянной основе, лишь бегать время от времени, когда припрёт.
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Ольга 07.11.18 09:40Ой, а у меня обратная ситуация. Мужчина порывается ко мне переехать. Наверное, лет в 25 я была бы счастлива, а сейчас мне за 40 и я категорически против. Если ты мужчине нужна всерьёз и надолго, то предложит замуж и позовёт к себе, если есть куда, ну или предложит совместное жильё. Я в Европе, у них принято равноправие в финансовых вопросах. Только тогда имеет смысл начинать всерьёз обдумывать совместное проживание, нужно оно или нет. Вариант перезда к себе в невнятном статусе не рассматриваю от слова совсем. А скандалы не эффективны. Не слушайте, кто что говорит, просто наблюдайте, что человек делает сам без давления и решайте, комфортно Вам с этим или нет. Силой и скандалами, конечно, можно додавить, но, поверьте, ничего хорошего из этого не получится.
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Прелесть / 07.11.18 14:41С ума сойти.! Девушка он даже в любви не признался. Чего ему к Вам переезжать то? Даже вопросов нет, а что он сделал ради любви, которой нет?
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Солярская / 07.11.18 14:32Оспади, все что вы строите - это облачные замки в своей собственной фантазии. Реальность же такова, что даже затащив парня в сожительство, и родив ему, и женив его на себе, вы все равно окажетесь несчастной нелюбимой, все тянущей на себе, и в итоге выгоняющей из своей хаты никчемного безполезного нахала (кем он и станет вашими усилиями). Так что расслабьтесь.
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Апельсиновая / 07.11.18 13:54Ээээ! Я в осадке. Раньше мужики женщин замуж звали, потом ограничились предложением сожительства. Но чтобы уже бабы уламывали мужичков на сожительство, а те ломались словно невинные институтки это выше моего понимания. У меня сбой системы.
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Никольски / 07.11.18 13:04Спросите себя, а не людей. Или перечитайте ваше письмо. Столько "НЕ". НЕ переезжает, НЕ остается, НЕ признается в любви. Думаю, что и финансово НЕ учавствует. А Вы даже и не знаете, что думать. Но подумайте, наконец!
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[email protected] / 07.11.18 12:11Не признаётся, говоришь? А утюгом не пробовала?
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Солярская / 07.11.18 14:35Во-во)))
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Склифософский / 07.11.18 10:23Ну конечно нет смысла. Ясно же, что ничего серьёзного у Вас с МЧ нет и никаких совместных планов на будущее МЧ с Вами не строит. Прям как в том анекдоте "ах, опять эта проклятая неизвестность!".
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Лада / 07.11.18 10:11А вообще подумайте. Вот сейчас затащите, может быть, в сожительство. А потом же из него женщине сложнее выбраться. Сейчас вы имеете почти целую свободную неделю. Иди, куда хочешь, встречайся, с кем хочешь. А будете с ним жить - на вас дом и при этом вы будете считать себя "при мужике", а он будет считать себя свободным. Потому как в загс вы при таком раскладе точно не затащите. Он будет считать, что вообще сделал вам одолжение, поселившись у вас и поедая ваши борщи. Вы же этого хотите, правда? Вот зачем вам притаскивать к себе в дом мужика через его сопротивление, а? Видимость семьи создать?
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Лада / 07.11.18 10:04А почему он обязательно должен переехать? Потому, что вы так решили? И о том, что он не любитель говорить о чувствах -тоже вы додумали за него? А правда проще. Его всё устраивает так, как есть. Вас не устраивает - вы и меняйте. Сначала тактику, переставайте под него подстраиваться. А если ничего не изменится - меняйте кавалера.
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Ольга / 07.11.18 09:40Ой, а у меня обратная ситуация. Мужчина порывается ко мне переехать. Наверное, лет в 25 я была бы счастлива, а сейчас мне за 40 и я категорически против. Если ты мужчине нужна всерьёз и надолго, то предложит замуж и позовёт к себе, если есть куда, ну или предложит совместное жильё. Я в Европе, у них принято равноправие в финансовых вопросах. Только тогда имеет смысл начинать всерьёз обдумывать совместное проживание, нужно оно или нет. Вариант перезда к себе в невнятном статусе не рассматриваю от слова совсем. А скандалы не эффективны. Не слушайте, кто что говорит, просто наблюдайте, что человек делает сам без давления и решайте, комфортно Вам с этим или нет. Силой и скандалами, конечно, можно додавить, но, поверьте, ничего хорошего из этого не получится.
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Ольга / 07.11.18 14:28Вдогонку. Я вообще не поняла, чего Вы хотите. "Чтобы переехал" звучит в письме как конечная цель. Что Вы хотите от этого "переехал" кроме второй зубной щётки в стаканчике? Если хотите наслаждаться отношениями с данным конкретным мч, то совместное проживание и быт потртят отношения, убивают романтику и кайф от совместно проведённого времени. Если хотите строить семью, то тоже не с того начинаете. Попытки заманить на свою территорию мужчину любыми средствами в любом статусе не приведут к заветной цели. Я бы на Вашем месте разобралась в себе. Какая у Вас цель? Чтобы переехал. Зачем? Есть техника "5 зачем", чтобы добраться до ключевой потребности, а осознав её уже думать, как её удовлетворять. Способов обычно много. А Вы зациклились почему-то на одном очень кривом варианте, который практически бесперспективен в плане достижения цели. Начните с другого конца.
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Koshka / 07.11.18 09:21Что делать? Отстать. Вот прямо в буквальном смысле. Не звонить, не писать, не приходить первой. Пусть он. И сразу все станет ясно.
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Проходя мимо / 07.11.18 08:231. Мама ему в обмен на борщик и стирку мозг не выносит, а Вы будете. 2. Секса парню 1-2 раза в неделю хватает. Или вы во время встреч по театрам- ресторанам-музеям ходите? Не скандальте с ним, просто скажите, что хотите серьезных отношений, думаете о браке и детях, поэтому до свидания!
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Элфи Крекс / 07.11.18 02:48Ну что тут непонятного. Встречаться с девушкой - это одно, а совместное проживание, хозяйство, а там и "когда поженимся", ребёнок - это другое. Вот первое ему хочется, а второе - нет. И мама тут не при чем ( "женится на том, что ему мама выберет"). Просто это ему на данный момент и с этой девушкой не нужно.
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ethernity / 07.11.18 06:24Это Одесса... Так что мама очень может быть "при чём" :-)
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Zavoronok / 07.11.18 01:41Ну если жильё есть и недалеко, вообще проблем нет переехать, и если парень этого не хочет, значит, девушка ему не нужна на постоянной основе, лишь бегать время от времени, когда припрёт.
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krazy / 07.11.18 01:37Ну вообщет это он должен в любви вам признаваться, к себе звать и уговаривать. Вы за мальчика в этих отношениях. Вот он и выеживается как девочка.