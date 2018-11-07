В любви не признается, переезжать не хочет

Алина, очень трезвая мысль в конце письма. Строить, действительно, нечего. Все настолько прозрачно, что даже в разъяснениях не нуждается. Парень тебя не выбрал. Он не определился с партнершей. Ты – просто вариант, но не лучший. Поэтому он поддерживает с тобой контакты, но его нервирует, когда ты начинаешь что-то требовать от него. Потому что жить с тобой он не хочет и не планирует.

О любви не любят говорить тогда, когда чувств нет. Мужчина, который действительно любит, себя пересилит ради женщины, которую боится потерять. Некоторым мужчинам, конечно, сказать «люблю» как чихнуть. И эти слова ничего не будут стоить. Но гораздо симптоматичнее, когда мужчина за 1,5 года так и не выдавил из себя ни одного слова о любви. Это значит, что он не настолько законченный циник, и для него сложно врать в таком важном деле.

В общем, на мой взгляд, ты и сама понимаешь, что тратишь время, что парень не хочет с тобой жить, потому что ты – не девушка его грез, а просто промежуточный этап. И, да, лучше заканчивать с этим. Ты у себя одна, и время у тебя не резиновое.