Устала от мужа и его азартных игр
Россия, 30 лет
26.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаДана, часто можно слышать, что игромания, тяга к азартным играм – это болезнь. Можно утешить себя этой мыслью. Но лично я считаю, что игроманы – это люди-эгоисты, нарциссы, которые не любят никого, кроме себя. Отсюда и проблемы с такими людьми. Они не готовы подстраиваться, не готовы меняться, не готовы понять, что кому-то плохо из-за них. Им важно получить удовольствие. И если приравнивать любовь к азартным играм к наркозависимости, то в таком случае туда же надо отправлять и тех, кто изменяет своим женам и не может остановиться. Получается, это тоже не вина мужчины, а болезнь такая. И вообще все зависимости и пороки можно списать на болезни. Сейчас можно на «гиперактивность» списывать, к примеру, банально плохо воспитанных детей. И в итоге дети, у которых действительно имеет место синдром недостаточного внимания, и которым нужна реальная помощь, растворяются в толпе детей с недостатком воспитания. Также и с навязчивостями и с зависимостями. На десяток таких вот «зависимых» реально болен – один-два, но их профессионалу видно сразу. И это уже совсем «клиника». Остальные имеют совокупность проблем: неразвитый самоконтроль, неспособность нести ответственность за свои поступки, неуважение к окружающим и отсутствие любви к кому бы то ни было, кроме себя. И то, что твой муж все 8 лет вашего брака делает ставки, пропадает, заставляет тебя нервничать, сходить с ума, подвергает стрессу детей, - говорит о том, что и ты, и дети нужны ему как зайцу стоп-сигнал. То, что он до сих пор не слился, - это потому, что ему в семье удобнее, чем самому. То, что ты все это 8 лет терпишь, живя с мужчиной, который тебя не любит и не заботится о тебе, да еще и детей продолжаешь от него рожать, означает, что и тебе так удобнее. Так что, в чем вопрос, - не понятно. Под лежащий камень вода не течет.
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СергейДана, к сожалению, жалобами в данном случае помочь невозможно. Игромания – это что-то вроде болезни. И если не предпринимать серьезных, подчас довольно неприятных и решительных шагов, то ничего не изменится. Прятаться, убегать в дебри совершенно бессмысленно. Зависимый человек, как любой наркоман, так или иначе, но найдет свою «дозу» даже в пустыне. Да ты и сама это видишь. Поэтому, если между вами с мужем есть хоть какое-то взаимопонимание, и он сам понимает необходимость избавиться от зависимости, то вам не в поселок переезжать нужно, а обращаться к врачу. Игромания лечится. Главное, чтобы было желание лечиться. Если же его нет, то никто и ни чем помочь не сможет. Придется либо привыкать и терпеть, либо уходить. Что лучше для тебя, лично я не знаю. Однако советую не придумывать причины, чтобы оправдать свое нежелание принимать неприятные решения. Говоря о том, что дети не могут без отца, ты всего лишь повторяешь избитый штамп и делаешь скидку себе, не более того. Детям важно жить в спокойной атмосфере рядом с любящим и заботливым взрослым. Лучше с мамой. Наличие отца желательно, но совершенно не обязательно. Особенно если он является источником постоянного стресса и скандалов в семье. В таких условиях, для нормального воспитания и взросления гораздо лучше, если подобный папа будет где угодно, главное, не рядом. Так что если ты действительно устала и все плохо, то предложи мужу начать лечение. Не согласится – не придумывай ничего и уходи. Не готова, не хочется, тогда просто привыкай, терпи и не жалуйся.
Обсуждение 16
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МатрешкаРадуйся )))) Ты же законная жена зато )))) Вот многим больше ничего для счастья и не надо )))) А то, что муж нервы трепит, это херня ))))
26.01.18 09:26
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НикаЗнаете... вы не написали, как и на что вы живете. Если игры играми, а муж вам все равно обеспечивает нормальную беззаботную в финансовом отношении жизнь, то не на что жаловаться. Мой прапрадед был из бедной семьи. Играл. Однажды все проиграл, сорвал обручальное кольцо жены и выиграл несколько кораблей. Если б не революция, то обеспечил бы даже нас.
26.01.18 09:24
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звездочка )Дана, муж мужем, но с нервами и своими реакциями надо работать. Я даже фантазировать не буду во что бы ты превратилась, окажись твой мужчина на войне, на передке и не каким-нибудь поваром... Мало того, что ты сама себя разрушаешь, ты так не в состоянии быть оберегом для своей семьи, у тебя нет силы для этого. Не на то ты свою энергию тратишь, повышенная тревожность это очень плохо. Надо быть спокойно уверенной, что с твоим мужчиной все в порядке, почитать за него молитвы когда его телефон замолкает.
26.01.18 09:05
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Лучше гор могут быть только горы и на мой взгляд это не лечится. Разводитесь, пока он не проиграл все имущество и вас не стали донимать кредиторы. Уже боитесь до трясучки, значит понимаете.
26.01.18 08:00
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Может быть, я покажусь жестокой и не умеющий сочувствовать, но посоветую все-таки взрослого человека оставить наедине со своими понятиями о жизни. Кстати, в игре муж героини может и не видеть никакой проблемы, поэтому решать ему нечего. Я понимаю, что "в горе и в радости", но тащить на себе одержимых и зависимых - это не ко мне. Автор, Вы-то чего с ним живете и размножаетесь?
26.01.18 06:24
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А куды он там пропадает на 3-4 дня после проигрышей? Добывает денежки каким-нибудь нетривиальным путём? Оччень интересно. Не представляю себе ситуацию - муж периодически пропадает по нескольку дней, а я не в курсе, что с ним. Потом приходит - и как ни в чем не бывало, и молчит. Как бы не пришлось передачки ему таскать по результатам "пропаданий".
26.01.18 06:15
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Ну, я бы в состоянии постоянного стресса жить бы не смогла. А дети... Это без вас они не могут - вы о них заботитесь, без вас что с ними будет? Детдом? Или жить с игроманом, который пропадает по нескольку дней? А без него смогут. И вы сможете. И руки не будут трястись. Так что для начала можно спросить - хочет ли он избавиться от игромании, лечиться. От его ответа и "пляшите".
26.01.18 06:03
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Расслабиться и получить удовольствие. 8 лет вместе, 8 лет он играет. Вас это не остановило детей заводить. Созависимость она такая.
26.01.18 05:39
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Ничего с этим не сделать... Разве что посадить на биржу, пусть там «играет» с какими-нибудь биткоинами.
26.01.18 04:58
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ZavoronokИнтернет отключать не пробовали? Кстати, сколько он проигрывает и как часто? Хватает ли вам на жизнь? Попробуйте договориться, что финансы в семье ты будешь контролировать, чтоб у него не было возможности играть. Если откажется, не выдумывай ничего и уходи. Если казино для него важнее семьи и детей, тут вряд ли что-то сделаешь.
26.01.18 04:26