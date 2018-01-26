Устала от мужа и его азартных игр

Алена

Дана, часто можно слышать, что игромания, тяга к азартным играм – это болезнь. Можно утешить себя этой мыслью. Но лично я считаю, что игроманы – это люди-эгоисты, нарциссы, которые не любят никого, кроме себя. Отсюда и проблемы с такими людьми. Они не готовы подстраиваться, не готовы меняться, не готовы понять, что кому-то плохо из-за них. Им важно получить удовольствие. И если приравнивать любовь к азартным играм к наркозависимости, то в таком случае туда же надо отправлять и тех, кто изменяет своим женам и не может остановиться. Получается, это тоже не вина мужчины, а болезнь такая. И вообще все зависимости и пороки можно списать на болезни. Сейчас можно на «гиперактивность» списывать, к примеру, банально плохо воспитанных детей. И в итоге дети, у которых действительно имеет место синдром недостаточного внимания, и которым нужна реальная помощь, растворяются в толпе детей с недостатком воспитания. Также и с навязчивостями и с зависимостями. На десяток таких вот «зависимых» реально болен – один-два, но их профессионалу видно сразу. И это уже совсем «клиника». Остальные имеют совокупность проблем: неразвитый самоконтроль, неспособность нести ответственность за свои поступки, неуважение к окружающим и отсутствие любви к кому бы то ни было, кроме себя. И то, что твой муж все 8 лет вашего брака делает ставки, пропадает, заставляет тебя нервничать, сходить с ума, подвергает стрессу детей, - говорит о том, что и ты, и дети нужны ему как зайцу стоп-сигнал. То, что он до сих пор не слился, - это потому, что ему в семье удобнее, чем самому. То, что ты все это 8 лет терпишь, живя с мужчиной, который тебя не любит и не заботится о тебе, да еще и детей продолжаешь от него рожать, означает, что и тебе так удобнее. Так что, в чем вопрос, - не понятно. Под лежащий камень вода не течет.