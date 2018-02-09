То ли он не любит, то ли я

Мне 20 лет, ему 30. Я спокойная, логичная, сдержанная в чувствах. Он умный, преуспевающий, считал себя завидным женихом. У нас идеальное сходство характеров, за год общения только 1 крупная ссора. Меня, возможно, в силу возраста, вопрос будущего и брака не сильно тяготит, а он постоянно делает намёки. Но недавно во время маленькой ссоры сказал, что не любит меня, ждёт когда любовь появится, но не любит. А хочет полюбить, я спокойная, не выношу мозг, именно такую он хочет в жёны, но без любви это невозможно. Двое его предыдущих отношений, где любовь была, закончились ужасно. Сказал, что, может, не нужно тратить время друг друга. Я на удивление отреагировала крайне спокойно, сказала, что тоже его не люблю, замуж за него не хочу, и, да, давай расставаться и искать любовь. Он вначале опешил, начал просить расстаться временно, чтоб он разобрался в своих чувствах, потому что, когда мы недавно поругались и я несколько дней его игнорировала, ему без меня было плохо, что, может, ему просто нужно понять свои чувства ко мне, может, он ошибся в том, что сейчас сказал. Я ответила, что, нет, я ждать не буду, пока он разбирается, пусть, когда разберется даже не вздумает мне звонить. Потом примчался с цветами и просьбами помириться, я ответила, что мы и не ругались, просто у него нет любви, его этот вопрос мучает, а меня нет. Я не садист, чтоб мучить человека, логично расстаться в этой ситуации. Но он теперь это не хочет, говорит, что разберётся в чувствах и без расставания и вообще тогда погорячился. Прошу у Вас совета, как мне поступить? Расстаться? Или продолжить встречаться как ничего и не было? Относится он ко мне очень хорошо, часто бывает, что говорят «люблю», но отношение ужасное... А тут, если бы он не сказал, что не любит, то по поведению все признаки любви. Всегда первый мирился, просил прощения, переживал из-за моей холодности, были намёки на брак. Говорят, что нужно смотреть на поступки, а не слова. А тут, получается, наоборот?

Настя,

Краснодар, 20 лет

09.02.18

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