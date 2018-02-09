То ли он не любит, то ли я
Краснодар, 20 лет
09.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаУ парня рано вылезший кризис среднего возраста, усиленный растущим стремлением к гнездованию. Он выбрал тебя по принципу «хорошая девушка, надо брать». Любви нет, привязанности нет, даже страха потерять нет (ну, разве что сейчас, наконец, испугался, но не потому, что любовь проснулась, а потому что «такая корова нужна самому»). Ты, конечно, права, что часто парни говорят о любви, а ведут себя пренебрежительно и грубо. Но ведь и «хороший человек» - не повод для замужества. Все-таки к парню нужно испытывать нечто большее, чем обычную человеческую симпатию. Я могу предположить, почему у вас нет крупных ссор. Потому что вы не пара. Вы – двое хороших знакомых, которые мило проводят друг с другом время. Друзья же не выясняют отношения. Вот и вам делить нечего. У вас есть общие интересы, но нет потребности подстраиваться друг под друга. Поэтому за год у вас так и не начался этап притирки, неизбежный для любых других пар, между которыми есть любовь. И, знаешь, для меня показатель – чувства, которые у тебя возникли, когда он предложил расстаться. Точнее, отсутствие чувств. Если в тебе ничего не болит, не ноет, от того, что вы расстались, если ты совершенно спокойна и не готова рыдать в подушку по потерянному счастью, то лучше прислушаться к себе и понять, что он тебе не нужен. Каким бы положительным он при этом ни был. Увы.
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СергейНастя, на мой взгляд, если за год общения у тебя не появилось желания строить с этим мужчиной что-то серьезное, то уже вряд ли появится. Судя по всему, вы, на самом деле, довольно разные, и именно поэтому не смогли найти ничего общего. Что ж, ничего необычного в этом нет. Просто не сошлись характерами. Увы, далеко не всем удается сразу встретить свою судьбу. В большинстве случаев для этого приходится пройти через несколько «пустых» отношений. Но, возможно, это даже хорошо. Ведь пытаясь создать что-то серьезное, ты учишься. Учишься понимать себя, партнера, искать и находить компромиссы. И это здорово, поскольку к следующей встрече ты уже будешь более подготовленной и не станешь размениваться на ненужное. И поскольку, как я понимаю, ты сама чувствуешь, что это не твой мужчина, то очень не советую зря тратить время. А уж тем более не стоит выходить замуж только потому, что парень состоятельный. Поверь, быт – это довольно серьезное испытание даже для любящих друг друга людей. В случае же полного отсутствия чувств, он становится просто мукой. Кроме того, пожалей парня. Это ты пока не стремишься к браку, и имеешь полное право тянуть с данным вопросом сколько пожелаешь. Но он уже готов строить семью. И чем дольше ты будешь держать его рядом просто чтобы был, тем больше украдешь его времени. Не стоит. Отпусти человека. Да и сама получишь возможность поискать по-настоящему своего мужчину. В общем, я считаю, что вам лучше расстаться и не морочить друг другу голову.
Обсуждение 33
Лучшие комментарии
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ZavoronokДа, мужик явный манипулятор. Он расчитывал, что ты будешь плакать и умолять остаться, и совершенно не ожидал другого, вот и опешил. Если останетесь вместе, попытки манипулирования будут и впредь, но если к тому времени ты будешь замужем, с детьми и на 7 месяце, сказать:"да, давай расстанемся" будет намного сложнее.
09.02.18 10:04 Контекст комментария
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***слово не воробей, манипулятор ткнулся в стену, не на это он рассчитывал. Думал, щаз начнет героиня разжигать в нем чуйства. Героиня все верно сделала, абсолютно.
09.02.18 11:14 Контекст комментария
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SushiговорЯт "люблю" - это она про других мужчин, которые говорят к чувствах, а относятся плохо. А этот не говорит, но относится хорошо. С логикой у нее все в порядке.
09.02.18 06:56 Контекст комментария
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rerfhfxfвы не разбужены. он - манипулятор, не умеющий давать и отдавать от души. Вам оно не нужно, пусть оно идет лесом) Игры в любовь самые дурацкие.
09.02.18 08:53 Контекст комментария
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Элфи КрексОна не тиран. Она просто умная девчонка, у которой всё в порядке с логикой и которая может видеть на пару шагов вперёд другого человека.
09.02.18 12:31 Контекст комментария
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50/50"Говорят, что нужно смотреть на поступки, а не слова." "Относится он ко мне очень хорошо, часто бывает, что говорят «люблю», но отношение ужасное... " так хорошо относится или отношение ужасное?)) такие оговорки бывают, когда человек хочет что-то скрыть)) Вы не хотите расставаться, но отношение не устраивает, Вы стыдитесь) Настя, расставайтесь, Вы так хорошо начали расставаться, а сейчас скуксились - больно хорош и престижен жених) и пошло-поехало - а вдруг срастется, слюбится? знаете, что бывает вдруг?))
10.02.18 11:33
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КосмополитМаленькая стервочка, главное не заиграться, а то так и прошляпите любовь за играми.
09.02.18 23:38
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Вы молодец просто. Причем если бы вы его любили надо было сделать все тоже самое. (Ну с поправками на свои чувства). А поступпить как? Ждать встречи с нормальным любимым, этот - не орел.
09.02.18 17:40
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Элфи КрексВы его так красиво и элегантно переиграли, что просто жалко начинать всё сначала. Второй раз так классно поставить точку не получится.
09.02.18 11:47
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Удивлена. Парень манипулирует? Скорее девушка. То приближает, то игнорирует. Силы свои проверяет, влияние на мужчин. Неосознанно возможно. Для нее игра пока еще все это. Только вот объект она выбрала слишком "взрослый", которому уже хочется "по-настоящему", а настоящим здесь и не пахнет, вот и мечется - то ли люблю, то ли не люблю, с куклой на самом деле сложно понять, что испытываешь - вроде любимая, но кукла же.
09.02.18 11:30
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Кманипулятор манипулятора видит издалека)) разница у них все таки в возрасте большая. Парень 10 лет выбирал себе жену, а ей видите ли нельзя? К тому же девушка просто не любит подчиняться это нормально, это зовется "защита личных границ".
09.02.18 11:47
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А что Вы так всполошились? Пусть и выбирает, и перебирает - на то и дана юность. Только с чувствами все-таки делать это намного приятнее.
09.02.18 12:00
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И так-то легко элегантно пинать, когда нет никаких эмоций по отношению к человеку. И если честно, была бы моя дочка, был бы серьезный разговор. Какого фикуса ты встречаешься с молодым человеком, если у тебя даже намека нет на чувства? Подружкам что ли показать, какой у тебя крутой ухажер?
09.02.18 12:20
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Ну не всегда же с кем встречаешься море чуств. Как раз чаще "в принципе парень ничего - будет с кем кофе пить и в боулинг ходить". Ну я по себе сужу.
09.02.18 17:47
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Я думаю, боулингом же не обошлось. А для дочери я бы не хотела, чтобы "переспать" было естественным продолжением такого вечера. Ну, чисто мое мнение, что для девочки в 20 лет это слишком уж цинично.
09.02.18 18:09
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Кда за вас переживаю, чего вас до сих пор в министерство не взяли.
09.02.18 12:34
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***слово не воробей, манипулятор ткнулся в стену, не на это он рассчитывал. Думал, щаз начнет героиня разжигать в нем чуйства. Героиня все верно сделала, абсолютно.
09.02.18 11:14
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звездочка )Собрались два тирана, кто кого переиграет )) и зачем столько раз было писать слово "любовь"? она в эту историю даже не заглядывала
09.02.18 10:55
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Элфи КрексОна не тиран. Она просто умная девчонка, у которой всё в порядке с логикой и которая может видеть на пару шагов вперёд другого человека.
09.02.18 12:31
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звездочка )тирания это же не только агрессия со скандалами, но ещё и изводящий молчаливый игнор, колкие шутки и замечания, сарказм, насмешки, постоянная критика. По этому письму я её чувствую такой. Не круглосуточно, конечно, но в большой степени. И минимум тепла, добра, душевного уюта.
09.02.18 12:40
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ВераЖил-был мальчик. Рос. Сила мужчиной. Встретил женщину, женился. Жил с ней и жил. Когда по жизни встречался с Любовью, удивлялся. Что ты есть? что ты такое? Я тебя не знаю. Однажды его жена заболела и умерла. Мужчина - он же не знает что такое чувства! - без слез, спокойно похоронил ее. Прошел день после похорон, другой и третий. Мужчина не мог ни спать, ни есть, ни встречаться с друзьями, ни говорить, ни в детях не мог найти успокоения. Он молча пил и молча курил. Мужчина осознал вдруг, что свет ему не мил без его милой. Я не носил тебя на руках, а теперь буду - сказал он и шагнул за ней....
09.02.18 10:53
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ВераТелефон мудрит. Стал вместо сила)))) как то так. Настя , проспите свою любовь, а она у вас (и у него к вам, и у вас к нему) есть)) любите и живите без проверок
09.02.18 10:57
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КТак не она же тупит, а 30-летний мальчик. Автор просто не ведется на его провокации и не хочет ему подыгрывать, где гарантия что он не игрун?
09.02.18 11:39
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ВераКа, героиня в свои невеликие годы не глупа, очень даже. Она, скорее всего, зная о его чувствах к ней, изучив его характер, на удивление (это не удивление, а хладнокровие) отреагировала спокойно. Во как! Ему недостаточно чувств, тоже зная о ее любви к нему желает доказательств. Оба манипуляторы.
09.02.18 16:39
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ДжейХих, умеет редакция выбить почву из-под ног! :-) форумчанки так часто дают советы расстаться, что наконец появилось письмо, в котором героиня так и сделала :-) по теме: героиня, вы уже приняли решение, которое далось Вам легко, значит оно созрело задолго до собстна момента расставания. С точки зрения переговоров, можно было оставить дверь открытой, сказав —"надумаешь, звони, если буду еще свободна, рассмотрим твое предложение". Но, в принципе, если Вам переговоры ни к чему и профита для себя Вы не видите, то и смысла нет.:-) спокойной всем пятницы! :-)
09.02.18 09:54
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КИскусственное пробивание на эмоции на форумах, чувствуется даже не очень опытными юзерами в интернете))) Между прочим "беги от него (нее)" опытный психолог не имеет права писать=Р Да и вообще давать категоричные советы. Это жизнь автора, и только ей решать что со всем этим делать.
09.02.18 10:03
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rerfhfxfвы не разбужены. он - манипулятор, не умеющий давать и отдавать от души. Вам оно не нужно, пусть оно идет лесом) Игры в любовь самые дурацкие.
09.02.18 08:53
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КСогласна! Парень из разряда "я люблю тебя, но высосу тебе весь мозг". Искусственное пробивание на эмоции чувствуется за версту даже не шибко опытной девушкой.
09.02.18 09:53
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ZavoronokДа, мужик явный манипулятор. Он расчитывал, что ты будешь плакать и умолять остаться, и совершенно не ожидал другого, вот и опешил. Если останетесь вместе, попытки манипулирования будут и впредь, но если к тому времени ты будешь замужем, с детьми и на 7 месяце, сказать:"да, давай расстанемся" будет намного сложнее.
09.02.18 10:04
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Решил, что нужна спокойная, но тянет-то к эмоциональным)девушка, вам оно вообще надо?
09.02.18 07:58
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Jeanine"Относится он ко мне очень хорошо, часто бывает, что говорят «люблю», но отношение ужасное... " "Я спокойная, логичная, сдержанная в чувствах." Где тут логика? Относится хорошо, но отношение ужасное?
09.02.18 06:45
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Мультик. В куклы героине еще играть надо.
09.02.18 06:26