Тяжело принять, что он снова отказался от меня

Я не знаю, что мне делать в моей ситуации... Помогите правильно сделать шаг... Я вышла второй раз замуж за первого мужа. Наш перерыв был в 25 лет, дочь выросла без отца. За эти 25 лет муж покаялся, принял Господа и женился. В общем, когда мы снова встретились, у него была семья с двумя мальчиками 12 и 9 лет. Но на тот момент это не стало помехой: мы оба потеряли разум, наверное, и он развелся с той женщиной. Вскоре мы снова поженились и жили счастливо 2 года, помогая детям финансово.

Мы из Москвы, а дети в Артеме Приморского края. И вот, сейчас муж вернулся к детям (совесть замучила), живет с ними в их доме, но без интима с мамой детей, которая сейчас одинока. А я живу одна на съемной квартире. Со мной поддерживает общение редкими смс – почти игнорирует, развода не просит. Говорит, что любит и только когда детей поднимет, то вернется (это минимум считать от 6 лет и далее), а не общается, так как я эгоистка, думающая о себе, и против его детей, которые в трудном возрасте, и мама не справляется...

Мы сейчас в городе Артеме по делам супруга – приехали на 1 год, там, где дети. Я не знаю, как вернуться одной в Москву, где наши родные и друзья... Это длится 6 месяцев. Я его люблю и все испробовала, чтоб жить вместе и помогать детям, далеко не уезжая от них, а в его глазах я – враг детей. Он просит меня смириться и ждать его. Мне это невыносимо больно. Есть ли у меня надежда, что он вернется ко мне (так хочется в это верить) или он так вынуждает меня на развод? Мне тяжело принять данность, что любящий и заботливый супруг так резко отказался от наших отношений – разве это так просто?