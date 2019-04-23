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Тяжело принять, что он снова отказался от меня


Я не знаю, что мне делать в моей ситуации... Помогите правильно сделать шаг... Я вышла второй раз замуж за первого мужа. Наш перерыв был в 25 лет, дочь выросла без отца. За эти 25 лет муж покаялся, принял Господа и женился. В общем, когда мы снова встретились, у него была семья с двумя мальчиками 12 и 9 лет. Но на тот момент это не стало помехой: мы оба потеряли разум, наверное, и он развелся с той женщиной. Вскоре мы снова поженились и жили счастливо 2 года, помогая детям финансово.

Мы из Москвы, а дети в Артеме Приморского края. И вот, сейчас муж вернулся к детям (совесть замучила), живет с ними в их доме, но без интима с мамой детей, которая сейчас одинока. А я живу одна на съемной квартире. Со мной поддерживает общение редкими смс – почти игнорирует, развода не просит. Говорит, что любит и только когда детей поднимет, то вернется (это минимум считать от 6 лет и далее), а не общается, так как я эгоистка, думающая о себе, и против его детей, которые в трудном возрасте, и мама не справляется...

Мы сейчас в городе Артеме по делам супруга – приехали на 1 год, там, где дети. Я не знаю, как вернуться одной в Москву, где наши родные и друзья... Это длится 6 месяцев. Я его люблю и все испробовала, чтоб жить вместе и помогать детям, далеко не уезжая от них, а в его глазах я – враг детей. Он просит меня смириться и ждать его. Мне это невыносимо больно. Есть ли у меня надежда, что он вернется ко мне (так хочется в это верить) или он так вынуждает меня на развод? Мне тяжело принять данность, что любящий и заботливый супруг так резко отказался от наших отношений – разве это так просто?

Светлана, Москва, 48 лет / 23.04.19
Тяжело принять, что он снова отказался от меня

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Светлана, твой муж каким был, таким и остался. Эгоистом, который думает только о том, чтобы ему самому было удобно. То, что он винит в эгоизме тебя, – это естественно для таких людей, как он. Перенос с больной головы на здоровую – отличный прием манипуляции. Обвинил тебя в черством отношении к своим «мальчикам», и теперь любая твоя претензия по теме «а как же я и моя личная жизнь?» может трактоваться как эгоизм. А то, что он предлагает тебе подстроиться под его жизнь и его потребности, забыв о себе – замалчивается.

    Увы, но, на мой взгляд, самое мудрое решение – это разводиться и ехать в Москву. Там у тебя друзья, родные. И там у тебя была налаженная жизнь. Ты не пенсионерка еще. Значит, вопрос работы тоже стоит в повестке. В общем, возвращайся домой, восстанавливай свое статус кво и просто живи. Твой муженек снова технично тебя слил под благовидным предлогом. Это больно, согласна. Но ты же сама была в ситуации, когда тебя бросили с ребенком на руках. Потом ты позволила пережить то же самое женщине, которая тебе лично ничего не сделала, поскольку появилась в жизни твоего бывшего мужа, спустя десяток лет после вашего с ним развода. Так на что ты рассчитывала? На счастливую жизнь с мужиком, который может запросто бросить жену с несовершеннолетними детьми, потому что ему моча в голову ударила? Так не бывает.

    Хочется верить и ждать, что он вернется? Верь и жди, но не в Приморском крае, где у тебя никого нет, а в Москве. Глядишь, посидишь дома среди адекватных людей, с дочкой под боком, и поймешь, что дала себя использовать и готова была раствориться в чужой жизни, в жизни человека, который, по большому счету, ничего хорошего для тебя за всю жизнь не сделал, и никогда о тебе не думал.

  • Сергей

    Светлана, на мой взгляд, любовь к детям – это прекрасно. И то, что полная семья, при условии нормальных отношений между родителями, лучше неполной – неоспоримо. Но причем тут твой случай? Насколько я понимаю, мужик сейчас, ну, если верить его словам, живет в предыдущей семье как гость. Ну, и о каких нормальных отношениях там может идти речь в таком случае? Сама представь, что бы ты чувствовала, как бы себя вела, если бы отец твоего ребенка сначала ушел из семьи, женился на стороне, а потом явился назад и вы начали жить как соседи по коммуналке, типа ради детей? Как в таких условиях «поднимать» детей? Ведь для того, чтобы они росли нормально, требуется не только забирать вовремя из школы. Нужно, чтобы родители имели более или менее приемлемые взаимоотношения, уважали друг друга и подавали положительный пример. А как это обеспечить, если папа женат на другой тете, и непонятно, что тут делает? Какая советь и кого замучила? Бред какой-то. Кроме того, в отношении тебя дяденька и вовсе повел себя просто подло. А где есть подлость, там не может быть никакой любви. Так что на мой взгляд, единственным правильным решением будет немедленно разводиться и уезжать. А уж вернется он потом или нет – это как получится. Хотя, конечно, можешь поиграть в «невозможные отношения». В конце концов, каждый волен портить себе жизнь по-своему.

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Алена | Сергей
8
1


Ваше мнение 17  

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  • Нету ника / 23.04.19 08:20
    -
    0
    +
    Дорогая героиня, откройте глаза, собирайте чемодан и уезжайте жить своей жизнью. Он просит ждать 6 лет. Вы, извините, уже не девочка. И ждать, мотать себе нервы 6 лет, а потом получить ещё какой-нибудь фокус, это уж слишком. Поэтому не теряйте времени. ЖИВИТЕ! Работайте, идите в спорт.зал, путешествуйте, если нужна помощь, найдите психолога и плачьте, пока плачется. Вы просто ошиблись с мужчиной. 2 раза. И этого достаточно, чтобы не ошибиться ещё и в третий раз.
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  • Кейт / 23.04.19 08:17
    -
    1
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    Блин, вот тетки дают. Это гэ в штанах не интересовалось своей дочерью 25 (!!) лет, а автор за него взамуж второй раз!
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  • Проходя мимо / 23.04.19 08:16
    -
    3
    +
    Не Господь у него в голове, а тараканы
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  • Кейт / 23.04.19 08:14
    -
    2
    +
    Дядьке негде было жить в Москве просто ???? Пс. По без интима - такая большая, а в сказки верите
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  • Апельсиновая / 23.04.19 08:02
    -
    0
    +
    А, и забыла написать, разводитесь. Это чемодан без ручки пора выкинуть. Зачем Вам этот брак на бумаге?
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  • Лада / 23.04.19 07:55
    -
    0
    +
    Муж ваш фактический многоженец. Как гастарбайтеры находят "вторую жену". Только у него не по работе, а своё в голове. Тут надоело - туда поехал. Там надоело - к вам. И везде принимают, как ни странно. И вы приняли второй раз, и вторая жена приняла, а сейчас он пудрит вам мозги, чтобы приняли третий, если вдруг опять всё перерешает. Москва это Москва, как ни крути. На ваши чувства ему плевать, ему нужно разнообразие ощущений.
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  • Прелесть / 23.04.19 07:42
    -
    -1
    +
    Да влипли вы капитально. Потому что прилипли к мужчине без понятий ещё и с неустойчивой психикой.. И тут уже самой не справиться. Советовать понятно что и как. Но вы сама уже не справитесь. Он вас заколдовал основателтно.ничем. Просто самим собой. И такое бывает. Никакие аргументы не охладят вашу любовь. Я думаю ваша судьба такая - любить на расстоянии. И такое бывает. Живите где хотите пока всевышний не решит что с вами делать. И вы это поймёте. Не мучайтесь насильно. Все равно ничего не получится. Значит так надо. Работает временной фактор. И все прийдет в свое время.
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  • Берта / 23.04.19 07:34
    -
    6
    +
    Вы спрашиваете, как вернуться в Москву? Да много способов - на поезде, на самолете или на машине. Так что собирайте вещи, отдавайте хозяину ключи от съемной квартиры, выбирайте самый удобный для Вас вид транспорта и поезжайте домой. Видите ли, Светлана, мы, люди, живем не по 1000 лет, и жизнь у нас одна (впрочем, может, и не одна, но этого никто точно не знает). А значит, выкинуть 6 лет на ожидание такой сомнительной награды, как Ваш еще-по-документам-муж - это грабеж самой себя. Так что уезжайте из Орла, подавайте документы на развод и найдите для себя более интересное и полезное времяпровождение, чем ожидание во второй раз предавшего Вас мужа.
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  • Апельсиновая / 23.04.19 07:14
    -
    3
    +
    Я так понимаю, мужик решил молодость вспомнить, потому и воспользовался автором. Но молодость, яркость чувств и "крепость оружия" которая была в молодости не удалась. И гражданин решил вернуться в привычному борщу. А не разводится, потому как подстилку в виде московского пенсиона (а к жене юридически проще вернутся, чем к любовнице) терять не хочет. Хитросделанный. Автор, оно все Вам надо?
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  • krazy / 23.04.19 04:18
    -
    8
    +
    Счастливо судя по всему вы одна жили. А ему как оказалось лучше с той семьей. Муж ваш совестью не обезображен, сначала кинул молодую девушку с ребенком. Потом кинул жену (минимум 13 лет брака) с двумя сыновьями. И опять вас бросил. Челу вообще на всех пофик, ищет где теплее и сытнее кормят. А вот зачем вам все это - загадка.
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  • Никольски / 23.04.19 02:19
    -
    1
    +
    Как это принял Господа?? По моему "Далека дорога твоя". Не справился дяденька с Господом. Пожалеть его надо и своим путем идти. Пусть со своими странности сам разбирается. И то почему вам стыдно должно быть? Мужичок мозги крутит и сам себя Господом морочит, а Вам стыдно. Вот столько лицемеров у этих" принявших Господа", что уже реально опасаюсь этих нью верующих. Как про Господа так обязательно крутой замес на аморалке прикрытый Божественным Именами. Идите домой и не связывайтесь больше с теми кто "принимает Господа". А то грешат они, а на вас все сталкиваются.
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  • lera / 23.04.19 02:04
    -
    3
    +
    что-то не складывается у меня картинка , если автору 48 лет , а " перерыв " ,по ее словам был 25 лет , при этом после повторного брака " жили два года " . То есть , когда ей было 21 всего лишь ..они уже развелись ? А насколько она вообще его хорошо знает , ну что такое роман двадцатилетней девочки , кратковременный ? Это уж скорее вторая жена должна убиваться , там хоть худо-бедно лет 12-15 прожили , учитывая возраст детей . А то что он игнорирует , объяснимо - он как бы вернулся в прежнюю жизнь , где первой жены не было , может , это смущает его , кажется странным и так далее , ну а может просто мужик решает таким образом свои какие-то внутренние проблемы - старение , ностальгия по молодости или по Москве- все что угодно , а жены не имеют к этому отношения , просто инструмент для него
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  • Zavoronok / 23.04.19 02:01
    -
    11
    +
    Подождать его 6 лет? Вы в своём уме? Развод и возврат домой однозначно. Интима у него с мамой его детей нет - лапша на уши для дур доверчивых, но в таком возрасте лапша на ушах уже не должна держаться. Все 6 лет жить на съёме, без мужа, без интима, без общения - чего ради? Совет один - включить мозги.
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