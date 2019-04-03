Терпеть ли мужа-неудачника?
В браке мы 1 год и 3 месяца, знакомы на год больше. Это был сложный период. До росписи я в облаках особо не витала и понимала, что у человека фактически ничего нет, но он старался делать мне приятности в силу своих возможностей и всегда находил эти возможности. После свадьбы через пару месяцев он потерял работу и 8 месяцев дохода в семью не было. Все это время я пыталась поддерживать, активно помогала в поисках, мы ездили отдыхать, покупались вещи и т.д. недостатка в чем-то он не чувствовал. По крайней мере, я старалась максимально наш дом сделать уютным. Но! Я работала 7 дней в неделю на двух работах (никто не отменял еще и домашнюю работу)!
Когда стал вопрос детей (а я безумно хочу деток), появились отговорки, что ситуация не та, ну куда же еще детей и т.д. За мной начал ухаживать «друг семьи» (как я всегда считала). Он увидел в этой ситуации возможность реализовать то, на что не хватило смелости несколько лет назад. Его ухаживания открыли мне глаза на ситуацию, которая сложилась. Понятно, что между нами быть ничего не может, пока я в браке. Но проблема в том, что муж не понимает, почему мы должны развестись, и пытается все время уйти от серьезных разговоров. Как мне быть? Стоит ли терпеть? Все-таки всего год в браке. А с другой стороны, первый год должен быть самым «медовым», а получился сплошной ад.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Анастасия, думаю, проблема не в трудных финансовых обстоятельствах, а в твоих запросах. Ты подхватила парня, который с самого начала не подавал особых надежд на безбедную семейную жизнь, потому что считала, что это твой максимум, на который ты можешь претендовать. Однако теперь появился другой мужчина. «А что, так можно было?» И ты поняла, что реально можешь рассчитывать на большее, чем имеешь сейчас. Любовь ли это? Нет. Более того, если завтра появится еще более состоятельный претендент на твое внимание, «друг семьи» будет без сожалений отвергнут и забыт.
Что делать в сложившейся ситуации? Говорить мужу, как есть: ты его не любишь и навряд ли когда-то любила. Просто больше никто замуж не звал. Он поймет. Главное, чтобы следующий кавалер не потерял работу внезапно. Ведь от этого никто не застрахован.
Что же касается детей, то советую подумать многократно. Они куда больше отнимают средств и сил, нежели временно неработающие мужья. Но им даже не предъявишь претензию за то, что сидят на шее лет по 18-20.
-
Сергей
Анастасия, как я понимаю, в ваших отношениях с мужем произошел перелом, и ты больше не хочешь сохранять брак. Что ж, печально, но так бывает. Далеко не всегда получается сразу найти по-настоящему своего человека, а потому и ошибки случаются. Пока люди знакомятся, пока романтика играет красками, всё видится в одном цвете. Однако проходит время, страсти утихают, появляется быт, и картинка меняется. Видимо, в твоем случае именно это и произошло. Да еще и несовпадение жизненных ориентиров обнаружилось.
В общем, не удивительно, что ты решила уйти. И лично я считаю, что «терпеть» в данном случае не стоит. Судя по тому, что ты пишешь, лучше уже не будет, а вот нервы попортить друг другу вы можете очень даже качественно. Ну, и зачем? К тому же давай не забывать, что время не резиновое, ты не молодеешь, а потому, чем быстрее наконец завершишь этот цирк, тем больше его останется, чтобы начать что-то новое, более подходящее. Так что на мой взгляд, не стоит пытаться натянуть шарик на глобус. Раз уж не сложилось, лучше не тянуть с неизбежным. Разводитесь и стройте другие пары, пока есть время и возможности.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 2
-
Джей / 03.04.19 06:21Ну прям старатели: один приятности старался делать, второй уют создавать. Он Вам леденец, а Вы ему салфеточки что ли??))) так и говорите, что решили переиграть. Поменьше бла-бла, побольше по делу. И к другу поближе присмотритесь, а то опять вляпаетесь в авно. И врите поменьше себе, и все будет чики. Другу кстати сразу программу озвучьте (семья, дети), а то он рассчитывает на необременительный роман с замужней дамой, возможно, а тут Вы со стараниями и программой в голове.))) старательная Вы наша.))) меньше лжи, больше по делу, и все сложится)))
-
Zavoronok / 03.04.19 02:12А почему безработный муж не делал домашнюю работу, пока жена на работе? Типо и деньги в дом приносит, и готовит-стирает-убирает? По 7 дней на двух работах и всё успевай? Свихнуться можно. Муж-то чем в это время занимался, только работу искал? Нафиг такого. Подавай на развод, детей нет, разведут быстро в одностороннем порядке.