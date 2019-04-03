Терпеть ли мужа-неудачника?

В браке мы 1 год и 3 месяца, знакомы на год больше. Это был сложный период. До росписи я в облаках особо не витала и понимала, что у человека фактически ничего нет, но он старался делать мне приятности в силу своих возможностей и всегда находил эти возможности. После свадьбы через пару месяцев он потерял работу и 8 месяцев дохода в семью не было. Все это время я пыталась поддерживать, активно помогала в поисках, мы ездили отдыхать, покупались вещи и т.д. недостатка в чем-то он не чувствовал. По крайней мере, я старалась максимально наш дом сделать уютным. Но! Я работала 7 дней в неделю на двух работах (никто не отменял еще и домашнюю работу)!

Когда стал вопрос детей (а я безумно хочу деток), появились отговорки, что ситуация не та, ну куда же еще детей и т.д. За мной начал ухаживать «друг семьи» (как я всегда считала). Он увидел в этой ситуации возможность реализовать то, на что не хватило смелости несколько лет назад. Его ухаживания открыли мне глаза на ситуацию, которая сложилась. Понятно, что между нами быть ничего не может, пока я в браке. Но проблема в том, что муж не понимает, почему мы должны развестись, и пытается все время уйти от серьезных разговоров. Как мне быть? Стоит ли терпеть? Все-таки всего год в браке. А с другой стороны, первый год должен быть самым «медовым», а получился сплошной ад.