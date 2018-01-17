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Такое бывает у женщин после измен?


Я уже несколько лет мучаюсь над проблемой, постоянно думаю о ней, извела себя окончательно, погрузилась в депрессию, а ответы всё не могу найти. Я интересная, симпатичная, яркая натура и у меня в жизни было достаточно отношений. К 22 годам я сама сформировалась как личность и полностью поняла, какой партнёр мне нужен: какой должен быть характер, ценности, взгляды на жизнь. И очень скоро я встретила его! Мы познакомились, но он сразу улетел в другую страну по учёбе, и мы стали общаться по скайпу, могли разговаривать по 6 часов без остановки. Скажу сразу, что при знакомстве я вообще его в упор не заметила, а обратила внимание только в процессе общения, т.к. выяснилось, что мы с ним совпадаем по всем ключевым жизненным вопросам. Спустя полгода общения мы встретились, чтоб решить можем ли мы быть вместе. Не могу сказать, что он мне сильно понравился, сердце не колотилось от него, колени не дрожали, но меня очень привлекала наша взаимность и то, насколько мы похожи, то, как мы умеем общаться, то, какой он умный и ценит, уважает, понимает меня, то, какое у нас с ним доверие – мы были полностью открыты друг с другом! И я решила, что мне вовсе не нужна эта пресловутая «любоффф», а нужен подходящий для серьёзных отношений человек. И решила, что он мне подходит! Были поцелуи, секс – всё нормально, всё устроило, но без эмоций. Он пробыл на родине 5 дней. После снова улетел, и мы следующий раз встретились уже через 3 месяца – я прилетела к нему в гости. Там провели 3 дня, всё супер, я счастлива, мне с ним хорошо, в жизни появилась уверенность, что я встретила своего человека, вопрос о второй половине решён и закрыт. Он думал идентично, мы давно решили, что хотим прожить всю жизнь вместе, ведь мы идеально друг другу подходим. На отсутствие тяги и влечения к нему я просто не обращала внимания, решила, что это мелочи и не существенно, главное, чтобы в сексе был нежен и изобретателен. Но спустя 2,5 месяца, когда мы опять были в разлуке, я случайно ему изменила. Не влюбилась, нет, просто поддалась соблазну на одной летней вечеринке. Вышло это совершенно случайно! То, как меня мучила совесть, даже не буду говорить. Но случилась очень странная вещь, которая не даёт мне покоя по сей день: когда мы снова встретились с моим парнем, меня ужасно мучила совесть, я не смогла из-за этого дотронуться до него, между нами больше ничего не было, ни поцелуев, ни секса. Вскоре он стал меня раздражать и бесить, стал мне противен! Я не поняла сама себя: что это? Такое бывает у женщин после измен? Такое бывает от чувства вины? Я дала себе время, мы общались, как друзья, а он всё равно меня бесил и раздражал. И дотрагиваться неприятно! В итоге я во всём призналась ему, и мы поставили точку. Общаемся иногда до сих пор, остались друзьями. Он простил. А я до сих пор парюсь: не разрушила ли я свою судьбу той случайной одноразовой глупой изменой, или он просто не моё...
Арина,
Москва, 25 лет
17.01.18
Такое бывает у женщин после измен?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Арина, единственная твоя проблема – это драматизация любых ситуаций, в которые попадаешь. Доводишь все до абсурда, потом с тем же остервенением страдаешь по последствиям. Какая судьба? О чем ты? Ты сколько реальных лет или месяцев знала парня? Общение по скайпу по 6 часов? Несколько встреч длиной в несколько дней? Хороший секс, которого было еще меньше за это время? И ты все поняла и решила? Это же смешно. В 23 года ты выбрала себе мужа, как в магазине – по определенным параметрам, и решила, что основная жизненная задача уже решена. Ты даже ради решения этой задачи на какое-то время уговорила себя, что секс с этим парнем тебя устраивает, потому что он все делает хорошо. И после всего этого ты удивляешься, что изменила? Поддавшись соблазну, ты поняла, что чувства в сексе для тебя все-таки важны. Важны эмоции, которые ты испытываешь к партнеру. И то, что тебе после этого стало противно прикасаться к парню, которого ты назначила себе в супруги, совершенно понятно. Тебе больше не хочется секса с человеком, с которым ты готова только задушевно общаться по скайпу. И ничего общего с твоей «судьбой» он не имеет. Не надо спать с друзьями, и не стоит превращать друзей в мужей, только потому, что «хороший парень, надо брать».

  • Сергей

    Арина, честно говоря, не вижу ничего странного в том, что произошло. На мой взгляд, ты просто собственным опытом доказала верность поговорки – насильно мил не будешь. Ну, и чему тут удивляться? Более того, я бы предложил тебе сходить в церковь свечку поставить за то, что дело до свадьбы не дошло. И уж тем более до беременности и родов. Надеюсь, ты понимаешь, какие проблемы тогда бы возникли. А еще будет неплохо поблагодарить высшие силы за преподанный урок. Хотя, как мне кажется, ты его не усвоила и даже не поняла. А ведь тебе наглядно показали, что ты пока ничего толком не знаешь о жизни, хотя при этом считаешь себя гуру. Собственно поэтому и делаешь неверные выводы и принимаешь неправильные решения, которые вполне могут привести к весьма плачевным последствиям. Реальность же такова, что ты в свои 25 лет еще только взрослеешь, набираешься опыта, учишься жить взрослой жизнью. И получается далеко не все. То есть считать себя окончательно сформированной личностью, человеком, который точно знает что ему нужно и не разменивается на мелочи несколько самонадеянно. Поэтому очень советую пока не делать глобальных выводов. А вот задуматься над произошедшим и постараться проанализировать будет нелишним. И очень советую запомнить, что начинать отношения с мужчиной, который даже «не сильно понравился», уповая на то, что стерпится – слюбится – это очень рискованное мероприятие. При таких исходных условиях слишком велики шансы на то, что довольно скоро встретится некто, с кем ты поддашься соблазну. Это аксиома. Что же касается бывшего приятеля, то не советую заниматься ерундой и тратить время на совершенно пустое рефлексирование и перемывание старых костей. Ты сама разрушила ваши отношения, причем довольно радикально, а значит именно тебе это было нужно. Ну и прими это как факт, и ищи по-настоящему своего человека, с которым все будет иначе, и от которого не захочется ходить налево.

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Обсуждение 4  

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  • ethernity
    В двадцать два можно сформироваться как личность. Но в двадцать-то пять пора бы понимать, что до формирования ещё ой-ёй-ёй сколько - вся жизнь. Парень не заслужил рога, отпустите.
    		 17.01.18 04:56
         
    1
         
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  • Юля
    Странно так . Такая танковая увернность, что к 22 годам "сформировалась , как личность и поняла кого мне надо" И начала сову на глобус натягивать..Вроде как получилось. Сова пискнула , налезла и сформированная личность начала пользоваться "успехом" натягивания..Хотя , все как то странно.Не буду в эту странность даже входить -скукота, а не жизнь.. Наконец, сова спрыгнула с этого глобуса "случайныйм, совершенно случайным сексом с другим! " И бац!! А личность то, не сформирована вообще никак. Все оказалось не все так как разложилось по полочкам. Сова захохотала уже просто как филин, девушка Вам! Вам бы задуматься о вашей личности всерьез и многопланово..Вот что выяснилось то! Случайный то секс для Вас не такой легкий , как описываете Вы совершенно себя не знаете и личность у Вас все в зачаточном состоянии, так как собственный анализ отсутствует вооюще...Но вместо этого "ой, а вдруг разрушила я свою судьбу?" Вам жалко вашей натянутой совы? Так она все равно спрыгнет с вашего глобуса...Как ее не натягивай на него....
    		 17.01.18 02:15
         
    5
         
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  • 666
    Судьбу ничем не разрушишь,как и ничем не избежишь.
    		17.01.18 01:47
         
    0
         
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