Такое бывает у женщин после измен?

Я уже несколько лет мучаюсь над проблемой, постоянно думаю о ней, извела себя окончательно, погрузилась в депрессию, а ответы всё не могу найти. Я интересная, симпатичная, яркая натура и у меня в жизни было достаточно отношений. К 22 годам я сама сформировалась как личность и полностью поняла, какой партнёр мне нужен: какой должен быть характер, ценности, взгляды на жизнь. И очень скоро я встретила его! Мы познакомились, но он сразу улетел в другую страну по учёбе, и мы стали общаться по скайпу, могли разговаривать по 6 часов без остановки. Скажу сразу, что при знакомстве я вообще его в упор не заметила, а обратила внимание только в процессе общения, т.к. выяснилось, что мы с ним совпадаем по всем ключевым жизненным вопросам. Спустя полгода общения мы встретились, чтоб решить можем ли мы быть вместе. Не могу сказать, что он мне сильно понравился, сердце не колотилось от него, колени не дрожали, но меня очень привлекала наша взаимность и то, насколько мы похожи, то, как мы умеем общаться, то, какой он умный и ценит, уважает, понимает меня, то, какое у нас с ним доверие – мы были полностью открыты друг с другом! И я решила, что мне вовсе не нужна эта пресловутая «любоффф», а нужен подходящий для серьёзных отношений человек. И решила, что он мне подходит! Были поцелуи, секс – всё нормально, всё устроило, но без эмоций. Он пробыл на родине 5 дней. После снова улетел, и мы следующий раз встретились уже через 3 месяца – я прилетела к нему в гости. Там провели 3 дня, всё супер, я счастлива, мне с ним хорошо, в жизни появилась уверенность, что я встретила своего человека, вопрос о второй половине решён и закрыт. Он думал идентично, мы давно решили, что хотим прожить всю жизнь вместе, ведь мы идеально друг другу подходим. На отсутствие тяги и влечения к нему я просто не обращала внимания, решила, что это мелочи и не существенно, главное, чтобы в сексе был нежен и изобретателен. Но спустя 2,5 месяца, когда мы опять были в разлуке, я случайно ему изменила. Не влюбилась, нет, просто поддалась соблазну на одной летней вечеринке. Вышло это совершенно случайно! То, как меня мучила совесть, даже не буду говорить. Но случилась очень странная вещь, которая не даёт мне покоя по сей день: когда мы снова встретились с моим парнем, меня ужасно мучила совесть, я не смогла из-за этого дотронуться до него, между нами больше ничего не было, ни поцелуев, ни секса. Вскоре он стал меня раздражать и бесить, стал мне противен! Я не поняла сама себя: что это? Такое бывает у женщин после измен? Такое бывает от чувства вины? Я дала себе время, мы общались, как друзья, а он всё равно меня бесил и раздражал. И дотрагиваться неприятно! В итоге я во всём призналась ему, и мы поставили точку. Общаемся иногда до сих пор, остались друзьями. Он простил. А я до сих пор парюсь: не разрушила ли я свою судьбу той случайной одноразовой глупой изменой, или он просто не моё...

Арина,

Москва, 25 лет

17.01.18

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