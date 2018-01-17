Такое бывает у женщин после измен?
Москва, 25 лет
17.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаАрина, единственная твоя проблема – это драматизация любых ситуаций, в которые попадаешь. Доводишь все до абсурда, потом с тем же остервенением страдаешь по последствиям. Какая судьба? О чем ты? Ты сколько реальных лет или месяцев знала парня? Общение по скайпу по 6 часов? Несколько встреч длиной в несколько дней? Хороший секс, которого было еще меньше за это время? И ты все поняла и решила? Это же смешно. В 23 года ты выбрала себе мужа, как в магазине – по определенным параметрам, и решила, что основная жизненная задача уже решена. Ты даже ради решения этой задачи на какое-то время уговорила себя, что секс с этим парнем тебя устраивает, потому что он все делает хорошо. И после всего этого ты удивляешься, что изменила? Поддавшись соблазну, ты поняла, что чувства в сексе для тебя все-таки важны. Важны эмоции, которые ты испытываешь к партнеру. И то, что тебе после этого стало противно прикасаться к парню, которого ты назначила себе в супруги, совершенно понятно. Тебе больше не хочется секса с человеком, с которым ты готова только задушевно общаться по скайпу. И ничего общего с твоей «судьбой» он не имеет. Не надо спать с друзьями, и не стоит превращать друзей в мужей, только потому, что «хороший парень, надо брать».
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СергейАрина, честно говоря, не вижу ничего странного в том, что произошло. На мой взгляд, ты просто собственным опытом доказала верность поговорки – насильно мил не будешь. Ну, и чему тут удивляться? Более того, я бы предложил тебе сходить в церковь свечку поставить за то, что дело до свадьбы не дошло. И уж тем более до беременности и родов. Надеюсь, ты понимаешь, какие проблемы тогда бы возникли. А еще будет неплохо поблагодарить высшие силы за преподанный урок. Хотя, как мне кажется, ты его не усвоила и даже не поняла. А ведь тебе наглядно показали, что ты пока ничего толком не знаешь о жизни, хотя при этом считаешь себя гуру. Собственно поэтому и делаешь неверные выводы и принимаешь неправильные решения, которые вполне могут привести к весьма плачевным последствиям. Реальность же такова, что ты в свои 25 лет еще только взрослеешь, набираешься опыта, учишься жить взрослой жизнью. И получается далеко не все. То есть считать себя окончательно сформированной личностью, человеком, который точно знает что ему нужно и не разменивается на мелочи несколько самонадеянно. Поэтому очень советую пока не делать глобальных выводов. А вот задуматься над произошедшим и постараться проанализировать будет нелишним. И очень советую запомнить, что начинать отношения с мужчиной, который даже «не сильно понравился», уповая на то, что стерпится – слюбится – это очень рискованное мероприятие. При таких исходных условиях слишком велики шансы на то, что довольно скоро встретится некто, с кем ты поддашься соблазну. Это аксиома. Что же касается бывшего приятеля, то не советую заниматься ерундой и тратить время на совершенно пустое рефлексирование и перемывание старых костей. Ты сама разрушила ваши отношения, причем довольно радикально, а значит именно тебе это было нужно. Ну и прими это как факт, и ищи по-настоящему своего человека, с которым все будет иначе, и от которого не захочется ходить налево.
Обсуждение 4
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В двадцать два можно сформироваться как личность. Но в двадцать-то пять пора бы понимать, что до формирования ещё ой-ёй-ёй сколько - вся жизнь. Парень не заслужил рога, отпустите.
17.01.18 04:56
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ЮляСтранно так . Такая танковая увернность, что к 22 годам "сформировалась , как личность и поняла кого мне надо" И начала сову на глобус натягивать..Вроде как получилось. Сова пискнула , налезла и сформированная личность начала пользоваться "успехом" натягивания..Хотя , все как то странно.Не буду в эту странность даже входить -скукота, а не жизнь.. Наконец, сова спрыгнула с этого глобуса "случайныйм, совершенно случайным сексом с другим! " И бац!! А личность то, не сформирована вообще никак. Все оказалось не все так как разложилось по полочкам. Сова захохотала уже просто как филин, девушка Вам! Вам бы задуматься о вашей личности всерьез и многопланово..Вот что выяснилось то! Случайный то секс для Вас не такой легкий , как описываете Вы совершенно себя не знаете и личность у Вас все в зачаточном состоянии, так как собственный анализ отсутствует вооюще...Но вместо этого "ой, а вдруг разрушила я свою судьбу?" Вам жалко вашей натянутой совы? Так она все равно спрыгнет с вашего глобуса...Как ее не натягивай на него....
17.01.18 02:15
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666Судьбу ничем не разрушишь,как и ничем не избежишь.
17.01.18 01:47