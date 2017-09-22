Странный подарок - в кредит

Алена

Аня, если после продажи твоего телефона и добавления «энной суммы» ежемесячные выплаты по кредиту за мобильный телефон являются для тебя почти неподъемной суммой, то влезать в такой кредит – совершенно неразумно. Нужно уметь жить по средствам, а если средств мало – думать, как улучшить свое материальное положение за счет собственных ресурсов – смены работы, смены профессии, дополнительного повышения квалификации и прочее. Я даже не берусь предположить, какой телефон может в кредит стоить столько, что тебе придется на него пахать и еще и у родителей занимать, чтобы выплаты по кредиту делать. Новый айфон что ли? Но я точно знаю, что есть не мало достаточно бюджетных моделей, которые по своему функционалу не уступают раскрученным маркам, те же корейские и китайские топовые бренды, которые сейчас выходят на наш рынок. А если и они для тебя пока слишком дороги, то, читай выше. Сначала повысь свой уровень доходов, и только потом делай покупки, которые тебе станут по карману. Я не против кредитов как таковых, но брать кредит ради предмета роскоши, который тебе не по карману даже в рассрочку, - это верх глупости. И то, что твой молодой человек так легко предлагает тебе влезть в эту кабалу, наводит на грустные мысли о его инфантильности и безответственности. А также о том, что с таким партнером можно огрести по жизни массу неприятностей на почве финансов. Начнется с кредитов на телефон, закончится каким-нибудь потребительским кредитом под 20% годовых на полмиллиона рублей, чтобы съездить на отдых. А потом придется думать, что продать или где взять кредит, чтобы погасить кредит… Ты у него спроси, к слову, аккуратно, пробовал ли он брать что-то в кредит, и если да, то чем дело закончилось.