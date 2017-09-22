Странный подарок - в кредит
Волгоград, 24 года
22.09.17
Мнения наших экспертов
-
АленаАня, если после продажи твоего телефона и добавления «энной суммы» ежемесячные выплаты по кредиту за мобильный телефон являются для тебя почти неподъемной суммой, то влезать в такой кредит – совершенно неразумно. Нужно уметь жить по средствам, а если средств мало – думать, как улучшить свое материальное положение за счет собственных ресурсов – смены работы, смены профессии, дополнительного повышения квалификации и прочее. Я даже не берусь предположить, какой телефон может в кредит стоить столько, что тебе придется на него пахать и еще и у родителей занимать, чтобы выплаты по кредиту делать. Новый айфон что ли? Но я точно знаю, что есть не мало достаточно бюджетных моделей, которые по своему функционалу не уступают раскрученным маркам, те же корейские и китайские топовые бренды, которые сейчас выходят на наш рынок. А если и они для тебя пока слишком дороги, то, читай выше. Сначала повысь свой уровень доходов, и только потом делай покупки, которые тебе станут по карману. Я не против кредитов как таковых, но брать кредит ради предмета роскоши, который тебе не по карману даже в рассрочку, - это верх глупости. И то, что твой молодой человек так легко предлагает тебе влезть в эту кабалу, наводит на грустные мысли о его инфантильности и безответственности. А также о том, что с таким партнером можно огрести по жизни массу неприятностей на почве финансов. Начнется с кредитов на телефон, закончится каким-нибудь потребительским кредитом под 20% годовых на полмиллиона рублей, чтобы съездить на отдых. А потом придется думать, что продать или где взять кредит, чтобы погасить кредит… Ты у него спроси, к слову, аккуратно, пробовал ли он брать что-то в кредит, и если да, то чем дело закончилось.
-
СергейАнна, на мой взгляд, в данной ситуации важнее не правильность, или неправильность подобного подарка, а то, что тебе это не по душе. Ты уже сама все подсчитала, несколько раз проверила, обдумала, и пришла к выводу, что такая схема не устраивает. Ну, так и что тебя повергает в сомнения? Просто честно скажи молодому человеку, что данный вариант не для тебя, и объясни, почему. Или ты опасаешься, что молодой человек обидится? Если так, то, быть может, стоит задуматься о смысле ваших отношений? Ведь люди любящие друг друга, должны заботиться один о другом, поддерживать, и уж никак не вгонять в долги. Поэтому в случае, если твой приятель оскорбится тем, что ты не хочешь брать на себя непосильный кредит, значит что-то между вами не так. Но мне кажется, что он как раз будет не против. Только нужно сказать об этом. Предложи пригласить тебя в кафе, и скажи, что это будет значительно приятнее. Полагаю, если молодой человек не дурак, то сам все правильно поймет и согласится. Ну, а дальше чего-нибудь придумаете. Что же касается моего мнения о целесообразности такого подарка, то я бы не стал этого делать. Новый телефон – это, безусловно, здорово. Однако если при этом придется положить зубы на полку, то смысла не вижу. Никакого удовольствия.
Обсуждение 16
Лучшие комментарии
-
А как парень участвует в подарке, если надо продать Ваш старый телефон и взять на себя кредит? Идею что ли подарил? "Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня" )))
22.09.17 00:37 Контекст комментария
-
KoshkaА чего мелочиться-то, пусть уж дарит квартиру, ну или машину хотя бы. Все за Ваши деньги. Честно, во времена моей юности такой молчел сразу бы пошёл в лес после такого предложения.
22.09.17 08:50 Контекст комментария
-
звездочка )да, самое время в нем очень сильно разочароваться
22.09.17 08:52 Контекст комментария
-
Что-то мне ваш парень не нравится. Решения проблем он предлагает "оригинальные". Что вам с него толку, в чем его любовь проявляется? Такие предложения - это звоночек, не пропустите его без внимания.
22.09.17 08:36 Контекст комментария
-
лакиа что вы парню своему все это не скажите? мол, ну милый, ну какой это подарок - мне за мои же деньги в кредит?) давай ты мне сам что-то подаришь, что сочтешь нужным, пусть будет сюрпиз. и все, дальше сидите и ждете чо подарит, да и подарит ли) и смотрите и делаете выводы, и не зря вам неспокойно, потому что ваш парень УЖЕ опозорился с такими пределожениями, но если прям так уж любите - дайте вот такой шанс косяк исправить)
22.09.17 08:42 Контекст комментария
-
"""ФФФФ ВолгоградНе правильное мнение о том,что я сама горю желанием получить именно айфон!!!у меня данной болезни нет...смысл в другом,что он заметил,что у меня в последнее время глючит телефон и предложил вот такую идею (ее я описала в письме редакции)...У меня по сути телефон в рабочем состоянии,просто меня смутило именно как он захотел его приобрести-в качестве "подарка"...Мое мнение, если не можешь дарить такой дорогой подарок, то и не нужно было вообще поднимать эту тему..Поверьте,я не расстроена..так как легко обхожусь без новинки..просто мне хотелось услышать мнение со стороны...И вообще не согласна какпоняла мое мнение Алена. Не от меня шла инициатива данной покупки, и телефон стоит около 50 000 рублей,на данный момент я не готова оплачивать эту рассрочку,так как есть на то причины.И тоже выше высказывалась,что по мне так накопить и приобрести,чем брать что либо в кредит!!!
22.09.17 11:38
-
Не орёл ! И не потому, что нет денег на дорогой подарок. А по отношению к вам .
22.09.17 11:35
-
KoshkaА чего мелочиться-то, пусть уж дарит квартиру, ну или машину хотя бы. Все за Ваши деньги. Честно, во времена моей юности такой молчел сразу бы пошёл в лес после такого предложения.
22.09.17 08:50
-
звездочка )Не хочу показаться меркантильной.../// Хорошо, пусть это будет называться практичной. Это очень полезное качество в жизни, потому что в семье, помимо любви, всегда есть материальная и бытовая составляющая. Итак, твой парень считает возможным, не имея общего бюджета с тобой в качестве мужа, вводить тебя в траты. Большие или маленькие это уже даже не очень важно, сам факт того, что мужчина считает приемлемым свою женщину вводить в траты это плохое качество, для меня так вообще не приемлемое. В моей системе координат мужчина женщине дает, а не берет у неё. Аня, допустим, он ещё молод и у него впереди рост в карьере и доходах, НО принцип распределения денег у него уже сложился и он считает возможным съехать на подарке за твой счет. И не стыдно ему. Аня, слушай свою душу, она тебе не зря сигналит неприятными ощущениями. Я с ней солидарна ))
22.09.17 08:50
-
KoshkaЭто ещё и по другой причине плохо, помимо того, что Вы перечислили. Это человек, привыкший без мозгов обходиться. Чтобы брать кредиты, надо быть уверенным, что кредит ты сможешь выплатить. Не зря на Западе люди годами делают кредитную историю. А тут он навязывает девушке какой-то непонятный кредит, нужно ей, не нужно, есть у неё деньги или нет. Такой молчел может в дальнейшем набрать на нее кредитов, а потом свалить в закат.
22.09.17 09:18
-
звездочка )Это, конечно, вопрос ответственности и надежности человека. Для того, чтобы обходится с мозгами, есть очень удобная форма ведения бюджета - в таблице excel, с встроенными формулами и балансом. Могу прислать кому надо. Есть сайты, где встроена подобная таблица, суть та же - считать и контролировать свои деньги. Есть уроки на ютубе по управлению личными средствами. У парня есть все возможности научиться обходится с деньгами, никогда не поздно, но ответственность и надежность в таком возрасте уже не пришьешь )
22.09.17 09:28
-
-
-
лакиа что вы парню своему все это не скажите? мол, ну милый, ну какой это подарок - мне за мои же деньги в кредит?) давай ты мне сам что-то подаришь, что сочтешь нужным, пусть будет сюрпиз. и все, дальше сидите и ждете чо подарит, да и подарит ли) и смотрите и делаете выводы, и не зря вам неспокойно, потому что ваш парень УЖЕ опозорился с такими пределожениями, но если прям так уж любите - дайте вот такой шанс косяк исправить)
22.09.17 08:42
-
Что-то мне ваш парень не нравится. Решения проблем он предлагает "оригинальные". Что вам с него толку, в чем его любовь проявляется? Такие предложения - это звоночек, не пропустите его без внимания.
22.09.17 08:36
-
Я надеюсь, что «...добавить энную сумму...» он со своих финансов планирует? Тогда пусть дарит наличные. Открывайте он-лайн вклад с возможностью пополнения и каждый день туда по рублю-два перечисляйте. И вскоре телефон будет.
22.09.17 04:54
-
аааа, телефон в кредит опять. нафик? я понимаю комп в кредит - вещь нужная. но телефон?? (когда не было денег на яблокофон ходила с Нокией и не жужжала)
22.09.17 03:10
-
А как парень участвует в подарке, если надо продать Ваш старый телефон и взять на себя кредит? Идею что ли подарил? "Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня" )))
22.09.17 00:37