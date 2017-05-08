Смириться с одиночеством в 30 лет?
С.-Петербург, 30 лет
08.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаОксана, «хороший мужчина» - понятие относительное. Оно зависит от запросов конкретной женщины, и что для одной – хорошо, для другой – совершенно неприемлемо. Чаще уходят не от «плохих», а от не соответствующих. И это – две большие разницы. Кто-то и от пьяницы не уйдет за всю жизнь. А кто-то уйдет только потому, что мужчина зарабатывает меньше, чем нужно женщине (и это «нужно» может варьировать – от «чтобы иметь возможность съездить в отпуск в Турцию по горячей путевке» до «чтобы иметь возможность покупать себе шмотки в люксовых магазинах, не глядя на ценник»). Я думаю, ты сама себя пытаешься убедить, что тебе ничего уже не светит. Но на самом деле ты же просто скучно живешь. У тебя есть только работа, интернет, и отпуск. Все. Круг интересов исчерпывается этими пунктами. На работе искать мужа не только бесполезно, но даже вредно. Служебные романы – зло, а работать в одном коллективе с мужем зло два раза. Но что на счет увлечений? Одна моя знакомая после трагической смерти мужа, имея двух несовершеннолетних детей на руках, круто изменила свою жизнь, отправившись заниматься альпинизмом. До смерти мужа она весила под 90 кг, стресс и желание что-то изменить в жизни, поскольку ей было, для кого жить, сделали свое дело. В итоге она не только похудела до 60 кг (при ее росте это отличный вес) и всерьез увлеклась горами, скалами, походами и здоровым образом жизни. Она встретила в группе, в которой занималась, мужчину, который стал ее вторым мужем. И ей было не 30, а почти 40 тогда. В итоге – родила третьего ребенка и теперь всей семьей осваивают горы в свободное от работы время (старшие дети уже большие и у них свои увлечения). И примеров тому, что одиночество грозит только скучным и ничем не увлеченным женщинам, - масса. Если у женщины огонек в глазах, если она чем-то увлечена, если у нее есть смысл в жизни, - это как магнит. Она не будет одинока. Не живи как брошенная и обреченная баба, которой нужен мужчина. На таких, действительно, клюют одни искатели свободных отношений, женатые или альфонсы. Живи интересно. Найди себе «дело жизни», поставь себе цели. Можно ведь и около профессиональные – например, задайся целью повысить квалификацию, получить смежную профессию, или заняться какой-то волонтерской работой, как врач, в свободное время. Деятельная женщина притягательна. В 30 лет быть унылой старушкой – это совершенно точно себя похоронить для личной жизни. Но, к слову, личная жизнь – это ведь не только отношения с мужчиной. В первую очередь надо уметь выстраивать отношения с самой собой.
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СергейОксана, на мой взгляд, ты несколько неверно оцениваешь ситуацию и чаще пользуешься слухами, «общественным мнением», вместо собственного опыта и фактов. А это не очень хорошо. Ну, например, утверждение, что от хороших мужей жены не уходят, как и выражение от хороших жен мужья не бегут - является не более чем констатацией того факта, что если в семье все хорошо, то она не распадется. Не более того. Ты же делаешь из него какие-то глобальные выводы и даже не понимаешь, что сама записываешь себя в ряды плохих. Ведь от тебя муж сбежал? Стало быть, хорошей женой ты уже быть не можешь, по-твоему же определению. А что по факту? Ведь хороший муж, как и хорошая жена – это понятия весьма относительные. Если двое сошлись характерами, они друг для друга хорошие, если нет – плохие. Но разве это означает, что такой мужчина окажется плохим для другой женщины, или женщина станет плохой женой для по-настоящему подходящего ей мужчины? Конечно нет. Тут весь вопрос в том, чтобы найти этого настоящего. Поэтому я бы не советовал тебе собирать слухи и сплетни, и не сбрасывать со счетов никакие варианты знакомств. Только относиться к ним нужно внимательно и «отшивать» неподходящих сразу. Кроме того, очень советую заняться собой и найти какое-то активное хобби. Походы туристические, рафтинг, горный туризм, хитничество, кладоискательство, да хоть рыбалка. Главное, чтобы действовать приходилось группой и требовалась взаимовыручка. С твоей специальностью, я уверен, ты в любой группе будешь очень востребована, а раз так, значит и отношение будет соответствующее, и войти в коллектив гораздо проще. В общем, начинай меняться и становиться более активной, приобретай новых знакомых, и все само собой наладится. Если же продолжишь сидеть на попе ровно, ругать социальные сети, пренебрегать вариантами знакомств, жаловаться и просто ждать приезда принца, то, боюсь, придется мириться с одиночеством.
Обсуждение 25
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лакину, если коротко, то в вашем случае, да - смиритесь с одиночеством)
08.05.17 09:15
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KoshkaСпрошу вслед за Прелестью, а о чем тогда письмо? Нет мужчин, живите одна или с женщиной. Я удивляюсь только, как другие женщины находят и в 40, и в 50 и старше, и дети у этих женщин, и не все выглядят, как голливудские звезды... Возможно, у тех женщин тараканов поменьше.
08.05.17 08:58
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Проходя мимоРазведенных не хочу рассматривать" Разве мало стервозных, алчных или гулящих дамочек, от которых, по мере раскрытия их сущности, хочется бежать без оглядки? Найти нормальную женщину не менее сложно, чем приличного мужчину. Разве что алкоголизма среди дам поменьше.
08.05.17 08:29
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ДжейРасширьте диапазон возраста, рассматривайте молодых мужчин с 25ти. Правда будьте готовы, что они будут меньше вас зарабатывать... пока. К 35ти этот вопрос решится, главное выбирайте поперсрективнее.
08.05.17 07:10
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ДжейЕще совет: путешествуйте, не в Турцию конечно, в страны Западной Европы — Германия, Бенилюкс, Дания, Скандинавия. Края непуганых мужчин. Женщина в юбке, на каблуках и с помадой производит фурор. Конкуренции меньше значительно, чем на просторах бывшего Союза. Европейцы женским вниманием не избалованы, местная женская фауна выглядит бледной молью по сравнению с нашими. Гостишки только выбирайте не меньше четверки,чтобы публика посолиднее была. Еще как вариант хобби, популярное у мужчин — гольф, яхты, че-нить спортивное, акромя фитнесса, там есть шанс подцепить только тренера. В опчем определяйтесь с целевой аудиторией и вперед. Пару лет у вас еще есть. Потом требования станут несоразмерно завышенными и шансы выйти замуж начнут резко падать.
08.05.17 07:32
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KoshkaОна же будет в геев влюбляться, ее сердце не выдержит. Вы же из Европы, много ли "дрессманов" тут по улицам ходит?
08.05.17 09:06
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ДжейДа не, нормальных полно))
08.05.17 09:15
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ЛэйлалоОййй, гордыня до добра не доводит. Будьте проще :)
08.05.17 06:22
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ZavoronokМужчина, который до 30-ти не был женат, либо никому не нужен, либо не хочет жениться в принципе, так с какого перепугу захочет жениться на тебе?
08.05.17 01:41
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Прелестьувы, найти нормального мужчину, кого можно было бы рассмотреть, как достойный вариант, в моем возрасте просто невозможно.. *** И о чем тогда письмо? Быть или не быть? Всего лишь 2 варианта. Выбор за Вами.
08.05.17 00:59
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Спасибо , посмеялась. Ну смирись ?,и дальше пополняй список: курит, лишний вес, носки с оленями и тд .
08.05.17 00:33
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звездочка )строгая и серьезная дама, да ) наверное, сейчас ей лучше подойдет просто флирт и роман, для возвращения легкости и очарования
08.05.17 00:37
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звездочка )строгая и серьезная дама, да ) наверное, сейчас ей лучше подойдет просто флирт и роман, для возвращения легкости и очарования
08.05.17 00:37
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звездочка )Разведенных не хочу рассматривать хотя бы из-за того, что от хороших мужчин женщины не уходят...\\\ вообще это интересно, что себя, разведенную, автор воспринимает и ценит высоко, а мужчину в таком же социальном статусе бракует. Это как-то не честно и даже заносчиво, не находите? ) я уверена, что все решает собственный настрой и открытость миру, если быть уверенной, что мужчину на
08.05.17 00:29
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звездочка )что хорошего свободного мужчину найти не возможно, то так все и будет ) для легкого решения всех жизненных вопросов самое лучшее - находится в состоянии любовь-радость, это высокая частотность и в ней текущие жизненные задачи в неразрешимые проблемы не превращаются.
08.05.17 00:33
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KoshkaЕсть мужчины, рассуждающие точно так же, "зачем мне разведенка".
08.05.17 09:02
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ShebaНе все мужчины готовы принять чужих детей, да и женщины то же... Чужой ребенок - это действительно, отягощающий прицеп
08.05.17 09:20
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KoshkaРебенок не "прицеп", а ответственность.
08.05.17 09:28
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ShebaДля родителей он- ответственность, а для новой жены - совершенно постороний человек. Понимаю автора, поскольку если попадется мужчина с довеском, требующий полюбить его, как родного, то это - махровый эгоизм. И молодой женщине, если у нее нет детей, детный папаша никчему.
08.05.17 09:46
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