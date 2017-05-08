Смириться с одиночеством в 30 лет?

Алена

Оксана, «хороший мужчина» - понятие относительное. Оно зависит от запросов конкретной женщины, и что для одной – хорошо, для другой – совершенно неприемлемо. Чаще уходят не от «плохих», а от не соответствующих. И это – две большие разницы. Кто-то и от пьяницы не уйдет за всю жизнь. А кто-то уйдет только потому, что мужчина зарабатывает меньше, чем нужно женщине (и это «нужно» может варьировать – от «чтобы иметь возможность съездить в отпуск в Турцию по горячей путевке» до «чтобы иметь возможность покупать себе шмотки в люксовых магазинах, не глядя на ценник»). Я думаю, ты сама себя пытаешься убедить, что тебе ничего уже не светит. Но на самом деле ты же просто скучно живешь. У тебя есть только работа, интернет, и отпуск. Все. Круг интересов исчерпывается этими пунктами. На работе искать мужа не только бесполезно, но даже вредно. Служебные романы – зло, а работать в одном коллективе с мужем зло два раза. Но что на счет увлечений? Одна моя знакомая после трагической смерти мужа, имея двух несовершеннолетних детей на руках, круто изменила свою жизнь, отправившись заниматься альпинизмом. До смерти мужа она весила под 90 кг, стресс и желание что-то изменить в жизни, поскольку ей было, для кого жить, сделали свое дело. В итоге она не только похудела до 60 кг (при ее росте это отличный вес) и всерьез увлеклась горами, скалами, походами и здоровым образом жизни. Она встретила в группе, в которой занималась, мужчину, который стал ее вторым мужем. И ей было не 30, а почти 40 тогда. В итоге – родила третьего ребенка и теперь всей семьей осваивают горы в свободное от работы время (старшие дети уже большие и у них свои увлечения). И примеров тому, что одиночество грозит только скучным и ничем не увлеченным женщинам, - масса. Если у женщины огонек в глазах, если она чем-то увлечена, если у нее есть смысл в жизни, - это как магнит. Она не будет одинока. Не живи как брошенная и обреченная баба, которой нужен мужчина. На таких, действительно, клюют одни искатели свободных отношений, женатые или альфонсы. Живи интересно. Найди себе «дело жизни», поставь себе цели. Можно ведь и около профессиональные – например, задайся целью повысить квалификацию, получить смежную профессию, или заняться какой-то волонтерской работой, как врач, в свободное время. Деятельная женщина притягательна. В 30 лет быть унылой старушкой – это совершенно точно себя похоронить для личной жизни. Но, к слову, личная жизнь – это ведь не только отношения с мужчиной. В первую очередь надо уметь выстраивать отношения с самой собой.