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Смириться с одиночеством в 30 лет?


Моя ситуация такая: год назад развелась с мужем, он решил вернуться к бывшей гражданской жене, с которой жил до того, как мы познакомились. Немного оправившись от стресса, я поняла, что жизнь продолжается, и надо ее как-то устраивать. Я - молодая, симпатичная, с высшим образованием, сама себя обеспечиваю, имею свое жилье. Казалось бы, что еще нужно? Но, увы, найти нормального мужчину, кого можно было бы рассмотреть, как достойный вариант, в моем возрасте просто невозможно... На работе – женский коллектив (я – врач), подруги озабочены проблемами своих семей, если еду куда -то на отдых, то обращают внимание только женатые папики. Сайты знакомств – тоже не вариант, там просто собраны те, с кем в жизни не стала бы встречаться – женатые ловеласы, альфонсы, старые холостяки, освободившиеся из МЛС, разведенные алиментщики. Разведенных не хочу рассматривать хотя бы из-за того, что от хороших мужчин женщины не уходят, да и я не тот человек, что примет чужого ребенка. Кроме того, боюсь, что и в этом случае мужчина вернется в первую семью. Что же мне делать? Смириться с одиночеством?
Оксана,
С.-Петербург, 30 лет
08.05.17
Смириться с одиночеством в 30 лет?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Оксана, «хороший мужчина» - понятие относительное. Оно зависит от запросов конкретной женщины, и что для одной – хорошо, для другой – совершенно неприемлемо. Чаще уходят не от «плохих», а от не соответствующих. И это – две большие разницы. Кто-то и от пьяницы не уйдет за всю жизнь. А кто-то уйдет только потому, что мужчина зарабатывает меньше, чем нужно женщине (и это «нужно» может варьировать – от «чтобы иметь возможность съездить в отпуск в Турцию по горячей путевке» до «чтобы иметь возможность покупать себе шмотки в люксовых магазинах, не глядя на ценник»). Я думаю, ты сама себя пытаешься убедить, что тебе ничего уже не светит. Но на самом деле ты же просто скучно живешь. У тебя есть только работа, интернет, и отпуск. Все. Круг интересов исчерпывается этими пунктами. На работе искать мужа не только бесполезно, но даже вредно. Служебные романы – зло, а работать в одном коллективе с мужем зло два раза. Но что на счет увлечений? Одна моя знакомая после трагической смерти мужа, имея двух несовершеннолетних детей на руках, круто изменила свою жизнь, отправившись заниматься альпинизмом. До смерти мужа она весила под 90 кг, стресс и желание что-то изменить в жизни, поскольку ей было, для кого жить, сделали свое дело. В итоге она не только похудела до 60 кг (при ее росте это отличный вес) и всерьез увлеклась горами, скалами, походами и здоровым образом жизни. Она встретила в группе, в которой занималась, мужчину, который стал ее вторым мужем. И ей было не 30, а почти 40 тогда. В итоге – родила третьего ребенка и теперь всей семьей осваивают горы в свободное от работы время (старшие дети уже большие и у них свои увлечения). И примеров тому, что одиночество грозит только скучным и ничем не увлеченным женщинам, - масса. Если у женщины огонек в глазах, если она чем-то увлечена, если у нее есть смысл в жизни, - это как магнит. Она не будет одинока. Не живи как брошенная и обреченная баба, которой нужен мужчина. На таких, действительно, клюют одни искатели свободных отношений, женатые или альфонсы. Живи интересно. Найди себе «дело жизни», поставь себе цели. Можно ведь и около профессиональные – например, задайся целью повысить квалификацию, получить смежную профессию, или заняться какой-то волонтерской работой, как врач, в свободное время. Деятельная женщина притягательна. В 30 лет быть унылой старушкой – это совершенно точно себя похоронить для личной жизни. Но, к слову, личная жизнь – это ведь не только отношения с мужчиной. В первую очередь надо уметь выстраивать отношения с самой собой.

  • Сергей

    Оксана, на мой взгляд, ты несколько неверно оцениваешь ситуацию и чаще пользуешься слухами, «общественным мнением», вместо собственного опыта и фактов. А это не очень хорошо. Ну, например, утверждение, что от хороших мужей жены не уходят, как и выражение от хороших жен мужья не бегут - является не более чем констатацией того факта, что если в семье все хорошо, то она не распадется. Не более того. Ты же делаешь из него какие-то глобальные выводы и даже не понимаешь, что сама записываешь себя в ряды плохих. Ведь от тебя муж сбежал? Стало быть, хорошей женой ты уже быть не можешь, по-твоему же определению. А что по факту? Ведь хороший муж, как и хорошая жена – это понятия весьма относительные. Если двое сошлись характерами, они друг для друга хорошие, если нет – плохие. Но разве это означает, что такой мужчина окажется плохим для другой женщины, или женщина станет плохой женой для по-настоящему подходящего ей мужчины? Конечно нет. Тут весь вопрос в том, чтобы найти этого настоящего. Поэтому я бы не советовал тебе собирать слухи и сплетни, и не сбрасывать со счетов никакие варианты знакомств. Только относиться к ним нужно внимательно и «отшивать» неподходящих сразу. Кроме того, очень советую заняться собой и найти какое-то активное хобби. Походы туристические, рафтинг, горный туризм, хитничество, кладоискательство, да хоть рыбалка. Главное, чтобы действовать приходилось группой и требовалась взаимовыручка. С твоей специальностью, я уверен, ты в любой группе будешь очень востребована, а раз так, значит и отношение будет соответствующее, и войти в коллектив гораздо проще. В общем, начинай меняться и становиться более активной, приобретай новых знакомых, и все само собой наладится. Если же продолжишь сидеть на попе ровно, ругать социальные сети, пренебрегать вариантами знакомств, жаловаться и просто ждать приезда принца, то, боюсь, придется мириться с одиночеством.

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