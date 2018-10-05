Сказать ему, что я знаю о жене?

Марина, я бы не советовала играть в такие игры с беспринципными мужиками. Потому что тот, кто тебя обманул, понимая, что перед ним – девственница, которая берегла себя для действительно серьезных отношений (как бы старомодно это ни звучало), может ведь пойти и дальше. Что, если он испугается твоих слов и попробует тебя припугнуть в ответ? Что бы будешь делать, если он, например, в ответ на твое «я знаю, что ты женат» ответит: «Если попробуешь только рассказать жене, я тебя закопаю»? Что, если твои ненастоящие угрозы столкнутся с вполне реальными от человека, у которого нет принципов и чести? Что будет, если, к примеру, его жена все равно узнает о тебе, хоть и не от тебя, а этот тип приедет к тебе разбираться или «мстить»? Но даже если он просто тебе ответит грубо и агрессивно – что ты будешь делать?

Просто представь ситуацию, что ты говоришь «я знаю о жене», а он тебе отвечает «ну и что? Она тебе не поверит никогда, а я скажу, что ты на меня вешалась и теперь мстишь, что не польстился»? Знаешь, сколько вариантов ответов может быть на твое «я знаю»? И надеяться, что своими словами ты заставишь его переживать – наивно. Начав такую игру, ты поставишь себя в еще более опасное и обидное положение. Ты покажешь свою уязвимость.

Еще один плохой вариант развития событий: он скажет тебе, что он виноват, что, да, он женат, и есть дети, но когда увидел тебя, то понял, что никогда никого так не любил, и брак был ошибкой, но теперь он связан по рукам и ногам и пока дети маленькие – не может их бросить. И что ваша чудесная первая ночь, когда ты отдала ему самое сокровенное, - она не выходит у него из головы, но он пытался все прекратить, пока не поздно. И после вот такой тирады ты гарантированно станешь его преданной любовницей, страдающей от жестокости мира и верно ждущей его редких приездов ради траха. Нужно тебе это?

Так что, искренне не рекомендую вообще искать с этим человеком контактов. А если он сам на тебя выйдет, сказать ему, что первый секс с ним был так ужасен, что ты очень ему благодарна за то, что он тогда исчез и тебе не пришлось выдумывать, как от него отделаться. Мол, увы, но химии не случилось, так что, ты рада, что все закончилось без долгих попыток объясниться. И все.