Сказать ему, что я знаю о жене?
Встречалась с парнем постарше, под 30 ему, мне 24. Лишил невинности и сразу пропал. Не звонит и не пишет. Недавно узнала, что он женат и даже есть дети. Мучает один вопрос: сказать ему, что я узнала?! Пусть понервничает. Он сделал мне больно. Я ведь любила и доверилась ему. А жене однозначно не расскажу, не хочу рушить чужую семью. Помогите советом.
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, я бы не советовала играть в такие игры с беспринципными мужиками. Потому что тот, кто тебя обманул, понимая, что перед ним – девственница, которая берегла себя для действительно серьезных отношений (как бы старомодно это ни звучало), может ведь пойти и дальше. Что, если он испугается твоих слов и попробует тебя припугнуть в ответ? Что бы будешь делать, если он, например, в ответ на твое «я знаю, что ты женат» ответит: «Если попробуешь только рассказать жене, я тебя закопаю»? Что, если твои ненастоящие угрозы столкнутся с вполне реальными от человека, у которого нет принципов и чести? Что будет, если, к примеру, его жена все равно узнает о тебе, хоть и не от тебя, а этот тип приедет к тебе разбираться или «мстить»? Но даже если он просто тебе ответит грубо и агрессивно – что ты будешь делать?
Просто представь ситуацию, что ты говоришь «я знаю о жене», а он тебе отвечает «ну и что? Она тебе не поверит никогда, а я скажу, что ты на меня вешалась и теперь мстишь, что не польстился»? Знаешь, сколько вариантов ответов может быть на твое «я знаю»? И надеяться, что своими словами ты заставишь его переживать – наивно. Начав такую игру, ты поставишь себя в еще более опасное и обидное положение. Ты покажешь свою уязвимость.
Еще один плохой вариант развития событий: он скажет тебе, что он виноват, что, да, он женат, и есть дети, но когда увидел тебя, то понял, что никогда никого так не любил, и брак был ошибкой, но теперь он связан по рукам и ногам и пока дети маленькие – не может их бросить. И что ваша чудесная первая ночь, когда ты отдала ему самое сокровенное, - она не выходит у него из головы, но он пытался все прекратить, пока не поздно. И после вот такой тирады ты гарантированно станешь его преданной любовницей, страдающей от жестокости мира и верно ждущей его редких приездов ради траха. Нужно тебе это?
Так что, искренне не рекомендую вообще искать с этим человеком контактов. А если он сам на тебя выйдет, сказать ему, что первый секс с ним был так ужасен, что ты очень ему благодарна за то, что он тогда исчез и тебе не пришлось выдумывать, как от него отделаться. Мол, увы, но химии не случилось, так что, ты рада, что все закончилось без долгих попыток объясниться. И все.
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Сергей
Марина, честно говоря, я не знаю, как бы сам вел себя на твоем месте. С одной стороны, можно, конечно, потрепать нервы товарищу. Причем довольно серьезно. Ведь ты можешь сначала написать ему, что у тебя задержка. Заметь, не беременность. Всего лишь задержка. И даже если вы занимались сексом с использованием презерватива, всем давно известно, что 100% гарантии он не дает. Стало быть, уже нервное состояние обеспечено. После этого можешь сказать, что попросила помощи у родителей, и если он не вернется, то будут проблемы. Через некоторое время можно сказать, что всё сообщишь его жене. В общем устроить локальный Армагеддон вполне возможно.
Другое дело, стоит ли оно того? Ведь понятно, что возвращаться к тебе и брать замуж данный ловелас не собирается. Да и если бы собирался, я бы рекомендовал 100 раз подумать. Ну для чего нужен такой «ходок»? То есть практической составляющей в данной нервотрепке нет. Получить чисто моральное удовлетворение? Это дело вкуса. Так что увы, но никакого толкового совета я тебе дать не смогу. Ты уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения. В том числе и с кем идти «на контакт», а с кем нет. Кстати, вполне возможно, что парень «сбежал» именно потому, что испугался. Он ведь мог и не знать, что будет у тебя первым. Надеялся на легкое «левое» приключение с опытной девушкой, которая понимает, что происходит и зачем, а нарвался на ожидание любви и похода в ЗАГС. Вот и струхнул малость. В общем, решай сама.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 05.10.18 00:32Свалил и хорошо. Мог ведь сделать своей любовницей и динамить несколько лет. Писала когда-то давно одна дама, 35 лет, 15 лет в любовницах у женатика без перспектив. Редкие секс-свидания, никаких денег или подарков и невозможность начать нормальные отношения. Так что хорошо, что слился.
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Koshka 05.10.18 10:20Э... сообщить ему, что он женат. Ну это он и без Вас знает. Или какую еще Вы боль хотите причинить тому, кому Вы безразличны? Это будет жалкая выходка, самой же и будет больно потом. Или Вы думаете, он побежит извиняться? Первый опыт не у всех удачный (а есть девушки, у которых первый раз вообще было изнасилование). Если бы меня, скажем, племянница бы спросила, я отвела бы ее прежде всего к гинекологу, мужик, гуляющий от жены, вызывает большие подозрения. Вы хотя бы презервативом пользовались? Привыкайте, здоровье, вот что действительно важно, а не девственности и чужие мужики.
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krazy 05.10.18 01:12Это все печально конечно, но у меня вопрос - зачем "отдавать свою невинность" незнакомому мужику? Вы реально берегли себя? И вот так вот без определенных намерений? Не верю. Или просто затянули с поиском и практически с первым попавшимся, а он не заценил гад. (было б что ценить, чай не средневековье) Ну лопухнулась, бывает. Скажите спасибо, что быстро все выяснили.
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Элфи Крекс 05.10.18 01:06Хм, а когда жена желает выполнять свои обязанности, то у нее против иммунитет против сифилиса?
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50/50 05.10.18 08:37"Скажите спасибо, что быстро все выяснили." именно. а то бы сперва долго не знала, потом узнала, но не смогла уйти, роман с женатым на годы, а после "украл лучшие годы"))
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жужа@ / 05.10.18 22:23Я не поняла, если он пропал и не звонит и не пишет, то зачем ему что-то говорить? Я понимаю, если бы он пороги обивал и трубки обрывал. А тут сам слился, да и забвлтнаверное про автора. Странная девушка.
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[email protected] / 05.10.18 17:58Он не будет нервничать. Напаскудил и был таков. Думаю, не стОит ничего говорить. Такой вопрос можно бы было себе задавать, если бы он к вам приходил и мозги пудрил. А тут, его реально нет. И, скорее всего, уже не будет. Не нужно придавать себе бОльшего значения для него и его семьи, чем надо. Реально смотреть на мир. Воспринимай как неудачный опыт и сделай выводы.
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Ираида / 05.10.18 16:53Даже в жизни половой надо думать головой в 24 года.
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*** / 05.10.18 14:28"парень постарше" это единственное его достоинство? более мощный генератор цветов, конфет и прочих ништяков? Пора уже начать ценить людей по их сущности, а не внешней атрибутики. И себя тоже, целка это только пленка сами знаете где. Если уж хранила девственность согласно своей вере, так храни до первой брачной ночи.
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Прелесть / 05.10.18 12:07Наконец хоть кого то полюбила и доверилась.а то вообще никому бы не отдалась. 24 года забудьте эти драмы. Это реально смешно. Уже старушка для таких страданий. Можно конечно дорого продать девственность. Но это надо быть ещё редкой красавицей и быть топ на рынке алигархов.а так с таким унылым настроем и то поздно лишилась. Если уж так важна девственность сходите на интим операцию и торгуйтесь лучше.
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Прелесть / 05.10.18 12:00Лишил в 24. Пора уже начинать во всю половую жизнь. Спасибо ему. Ну а Вы сама как-то носитесь со своей писаной торбой :кому давать кому нет. Мой совет - не звонить. Не позориться.
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лаки / 05.10.18 10:36ну с поздней девственностью такое дело знаете ли...знаю реальную историю, когда такая вот 24-летняя девкственница сообщила парню об этом собсвтенно прямо перед сексмо, так парень впечатлился предлагаемой ему ответвенностью, быстро все свернул, барышню одел и откланялся) тоже она в шоке была конкретном) словом на самом факте лишения невинности соверую не циклится, а вот к генекологу сходить стоит..почему-то думается, что и резинкой вы не пользовались, сорри. берегите себя, и ваше здоровье и нежелательность беременности в первую очердь вами и должны контролирвоаться. а мужика просто оставьте в покое)
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Koshka / 05.10.18 10:40Это, по-моему, виргофобия называется.
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Koshka / 05.10.18 10:41Добавлю: у парня, не у Вас, конечно.
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лаки / 05.10.18 11:15ну не фобия, а парень честно ей сказал: я на серьезные отношения не готов, а раз такое дело, то не мне и первым быть, подруга не знала что ответить даже, ну неприятная ситуация в любом случае вышла(
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Прелесть / 05.10.18 12:15Хорошая ситуация. Молодец парень не поддался слабости. Респект. Не знаю куда пост улетит. Это было для лаки на пост 11.15
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Koshka / 05.10.18 12:50Ну да, а сейчас 21 век, если лишил девственности (блин, какое выражение), то никто не заставляет жениться. Тоже мне, проблема.
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Koshka / 05.10.18 13:12Счас поясню мыслю. Многие парни так носятся со своими членами (наперевес), что даже не допускают простой мысли, а девушка-то его может воспринимает как тренировочную площадку. С фига ли параллель "девственница - серьезные отношения" проводить? Кстати, меня в молодости одинаково пугали зацикленные на девственности в ту или в другую сторону парни. И вообще зацикленные на чем-то.
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лаки / 05.10.18 13:41Koshka, ну я не знаю тонкостей, просто вспомнилась история по случаю, парень тот толковый, я думаю девушка тогда скорее больше расстоилась признанию, что он сразу ничего серьезного с ней не планировал, но видел, что она не против, думал наверное легкий романчик крутануть для взаимного удовльсвтия, а тут такой сюрпрайз - 24-летняя девственница вдруг) ну он и посерьезнел резко, видимо)
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Склифософский / 05.10.18 10:23Нелепый вопрос. Зачем вообще про него думать и поддерживать контакты, если нет перспектив дальнейших отношений? Сказать ему, чтобы что? Чобы он ночей не спал и думал, как бы жена не узнала? Ну а Вам это чем поможет? Ну и Вам урок: не оказываться в постели с малознакомыми людьми.
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Koshka / 05.10.18 10:20Э... сообщить ему, что он женат. Ну это он и без Вас знает. Или какую еще Вы боль хотите причинить тому, кому Вы безразличны? Это будет жалкая выходка, самой же и будет больно потом. Или Вы думаете, он побежит извиняться? Первый опыт не у всех удачный (а есть девушки, у которых первый раз вообще было изнасилование). Если бы меня, скажем, племянница бы спросила, я отвела бы ее прежде всего к гинекологу, мужик, гуляющий от жены, вызывает большие подозрения. Вы хотя бы презервативом пользовались? Привыкайте, здоровье, вот что действительно важно, а не девственности и чужие мужики.
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50/50 / 05.10.18 08:31зачем жене звонить? скажите ему мысленно спасибо и идите дальше) ну и если девственность была так дорога, сейчас есть операции
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Джей / 05.10.18 08:06Так а смысл?? Ну лишил и лишил, теперь всерьез пора задуматься, какой именно мужик Вам нужен. Этот свою миссию выполнил, следующий. Не тратьте время на чужик мужиков, тратьте время на себя. Чай не девочка уже сопли на кулак мотать.
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Лада / 05.10.18 07:01Вы легли в постель с человеком, ничего о нем не зная. Такую "мелочь", как жена и дети, трудно утаить в наш век мобильных телефонов. Один раз позвонила "невовремя" - и уже все понятно. Это даже не наличие другой девушки, это такое "шило в мешке"... так что делайте выводы сами, насколько он вам был нужен и интересен. А любители "секса на одну ночь" вам еще встретятся в изобилии. Вместо того, чтобы мстить, подумайте, зачем ложиться с малознакомым человеком. Если хотите серьезных отношений. Считайте это жизненным уроком - доверяй, но проверяй. Мужику- то уж 30, можно было понимать, что должно что-то быть "за плечами".
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Лада / 05.10.18 08:52Минусующие хотят сказать, что можно не выяснять семейное положение 30-летнего мужика?) да прям при первой же встрече надо "в лоб" спрашивать)
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Koshka / 05.10.18 10:36Мужчина, если он заинтересован в женщине, старается ее затащить в свою пещеру. Если не старается затащить в пещеру, то после пары встреч можно прощаться, мамонта не будет. Это не значит, что нужно сразу идти к нему домой, но его желание показательно. Женатые, по идее, не стремятся тащить к себе, следы присутствия жены и детей, даже если они в отъезде, скрыть трудно. Если, что, я кэп, да.
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Лада / 05.10.18 11:14По молодости в 22 года начала встречаться с мч-ровесником. Втюрилась. В голову не пришло, что может быть женатым с ребенком. А зря. По поводу пещеры - ну иногда молодые люди живут с родителями. Не к каждому родителю притащишь. Это уже когда более- менее серьезно.
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Koshka / 05.10.18 12:52С родителями живут, не фри тащить. Повзрослеют, заведут пещеры, тогда пусть и тащит. Половина проблем в семьях из-за того, что пришли на родительскую жилплощадь, а потом родителям еще и ультиматум выкатывают.
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Лада / 05.10.18 12:57Ну млин, а секститься как?)
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Koshka / 05.10.18 13:17Э... В смысле? Проблемы пубертата во все времена решались одинаково, кто как умел, так и решал. А далее масса вариантов, снимать, заработать и т.д.
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Лада / 05.10.18 13:40Почему прям пубертата. Полно молодежи за 20 живет с родителями. И секстится когда те на даче, к примеру, или договариваются с родителями, что те не лезут в их личную жизнь в их личной комнате. Большинство учатся. Или работают но на сьем не зарабатывают. Если молодой специалист или студент то снимать и жить только на свои проблематично. Или невозможно.
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Koshka / 05.10.18 14:19Согласны обходиться без мамонта? Я лично - нет. Всех бездомных слала в пень. Сейчас не актуально, ибо не одна, но сейчас бы слала даже снимающих. Своя пещера и мамонт, и точка. Нет пещеры, развернулся на 180. Приличный счет, дача и тому подобное, все это в нашем возрасте есть у нормального мужчины. Про хрень типа машин даже не говорю.
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Zavoronok / 05.10.18 18:54Кошка, в нашем возрасте у мужчин всё это быть должно, но замуж выходят (женятся) обычно в более раннем возрасте, когда всего этого может и не быть. И если влюбиться, становится пофигу, есть своя квартира или нету у него, лишь бы рядом был.
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Вера / 05.10.18 05:58Вот сволочь а... ну слов нет... браво Алене эксперту, Сергей тоже хорошую мысль подкинул, может, он и вправду испугался?не ожидал,что вы, Марина, девствены или не поверил, вы-то наверняка ему говорили об этом... ох уж эти мужики сво да и только... мда... письмо коротенькое, а эмоции у меня вызвал море, девуленьки. Забудьте, как советует Алена делайте. Стойкости вам.
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Инна / 05.10.18 11:06Вера, согласна, ей стоит сделать выводы на будущее и не портить свою жизнь местью всяким разным...
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Zavoronok / 05.10.18 12:59Бывают такие люди, если сильно обидеть, не успокоятся, пока душу не отведут. Главное, уголовный кодекс при этом не нарушать. Ну а сообщить жене об измене не преступление, тем более что она и не собирается этого делать, а только мужику нервы помотать. Ну пусть помотает, может, легче станет. Можно ещё сообщить ему, что она была у гинеколога после их секс-контакта и у неё триппер обнаружили, мол, это ты, козёл, меня заразил. Если он такой ходок, вполне мог подхватить что-нибудь, пусть побегает, понервничает.
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krazy / 05.10.18 01:12Это все печально конечно, но у меня вопрос - зачем "отдавать свою невинность" незнакомому мужику? Вы реально берегли себя? И вот так вот без определенных намерений? Не верю. Или просто затянули с поиском и практически с первым попавшимся, а он не заценил гад. (было б что ценить, чай не средневековье) Ну лопухнулась, бывает. Скажите спасибо, что быстро все выяснили.
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Элфи Крекс / 05.10.18 01:03Он не звонит и не пишет. Может, и номер уже сменил. И вы что, пойдёте разыскивать его, чтобы сообщить, что знаете, что он женат? "А жене однозначно не расскажу, не хочу рушить чужую семью". Вы что, действительно такая наивная? Полагает, что жена тут же пойдёт с ним разводиться?
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Zavoronok / 05.10.18 00:32Свалил и хорошо. Мог ведь сделать своей любовницей и динамить несколько лет. Писала когда-то давно одна дама, 35 лет, 15 лет в любовницах у женатика без перспектив. Редкие секс-свидания, никаких денег или подарков и невозможность начать нормальные отношения. Так что хорошо, что слился.
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anna,toronto / 05.10.18 00:12Я думаю он просто испугался. Он знал что он будет первым. Я бы не связылас бы с женой.