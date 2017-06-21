Сказано уже много, а сделано...
Москва, 35 лет
21.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, думаю, тебе надо собирать вещи и ехать назад, к себе. Благо, у тебя собственная квартира, то есть, не на улицу уйдешь, и вопрос «куда я денусь с подводной лодки» не стоит вообще. Не бойся ничего. Хуже всего – это бездействие в такой ситуации. Та совершенно права: ждать уже достаточно. Мужчина, который серьезно намерен создавать семью со своей женщиной, будет действовать в интересах этой семьи. Твой живет, что по течению плывет, - куда вынесет. Возможно, его вполне устраивает, что ключевые проблемы за него решает мама, как умеет. Опять же, всегда можно рассказывать, что предыдущий брак разрушила она, а не он постарался. Хотя его вина здесь – основная. Любящий мужчина защитит свою женщину даже от собственной матери. Твой просто не слишком любил, чтобы что-то предпринимать. В этом вся проблема. Так что, просто говори ем, что время вышло, и тебе нужно двигаться дальше. Спроси его: он с тобой, или нет? Положа руку на сердце, проблема ведь не в квартире, которая далеко от работы (при желании можно и работу сменить, и квартиру обменять). А в том, что он действительно еще сомневается, тот ли ты для него человек. В общем, езжай назад. И не жди его долго. Потому что любящий мужчина – прилетит почти сразу. А если он сидит и выгадывает, значит, отношения его к тебе – это не про любовь.
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СергейОльга, на мой взгляд, тебе стоит либо брать инициативу в свои руки, либо уходить. Твоему дяденьке действительно просто удобно жить более или менее привычной жизнью, и он совершенно не собирается брать на себя ответственность и что-то делать. Увы. Поэтому ни переезда, ни свадьбы не будет, пока ты сама не начнешь активные действия. А раз так, то, наверное, стоит задуматься, нужен ли подобный пассажир? Ведь человек, который сейчас не хочет напрягаться и хоть что-то делать, останется точно таким же и в будущем. Ну и как с таким строить семью? Про воспитание детей даже не говорю. Так что я бы предложил тебе собрать вещи и вернуться в собственную квартиру. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Захочет мужик быть с тобой, значит приедет и постарается наладить отношения. Только мне почему-то кажется, что он сделает обиженный вид, представит дело так, будто его бросили, и перестанет общаться. Сильно подозреваю, что ему на самом деле не нужны никакие действительно серьезные отношения, и что он очень хотел бы расстаться, но как человек нерешительный, сказать тебе об этом не может. Потому и ведет себя та странно. Просто доводит ситуацию до абсурда, когда ты сама плюнешь на все и уйдешь. А раз так, то какой смысл тянуть с неизбежным? Только время зря теряешь. Так что собирай вещи, говори мужику «пока», и уезжай. Хотя, конечно, можешь подождать еще полгода или даже год. Больше вы вряд ли протянете. Но затем все равно придется начинать все заново.
Обсуждение 23
Лучшие комментарии
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ПрелестьГод знакомы. Полгода как отдались в пользование. Неужели вам непонятно что это все на что он способен - пользоваться до тех пор сколько у вас хватит терпения.
21.06.17 06:52 Контекст комментария
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Слушайте, а зачем вот его матери чужие ей люди в ее доме? Ни в туалет с утра не попасть, ни душ не принять в комфортном режиме. Есть опять же кто готовит на всех? А на продукты кто тратится? Что-то подозреваю, что вы об этом и не думаете. Вот она и ругается. Своего балбеса терпит, потому что свой вроде. А чужие балбесы ей нафиг не упали, кормить их и терпеть. Ну а он не переезжает по разным причинам. Основная - не орёл. И денег нет лишних на съем тратиться. Вы ж приехали и все дали: и внимание, и секс.
21.06.17 04:36 Контекст комментария
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KoshkaЛучше всего о человеке судить по делам. Взгляните отстраненно на ситуацию. Мужчина за сорок приводит в дом матери девушку. Не каждая мать рада, даже если сыну 20, и он приводит девушку жить. Почему Ваш сожитель ничего не меняет? Ответ простой, его все устраивает. Он привык жить с мамочкой, точно так же он привык с ней скандалить. Их скандалы вообще не зависят от Вас никак. Ваше место там временное и никто о Вас не переживает. Угодить никто Вам не собирается. Подскажу: если бы его намерения были серьёзными, он бы, зная свою мамашу, не привёл бы Вас туда. Снял бы квартиру, даже комнату, если совсем уж бедный.
21.06.17 08:05 Контекст комментария
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лакиОльга, с вашим лю все понятно - маминкин сынок мямля, это деиагноз и это не лечится в 42 года никак вообще от слова совсем, увы. с таким тоже можно жить, если вы станете мамочкой с большИми яйцами, чем его собственная - т.е. свернете в бараний рог, чтоб пискнуть не смел, чтобы вас боялся больше, чем маму, сами находите жилье и в приказном порядке его туда переселяете. ну такой вариант для генерала в юбке, такие пары не редки, многие довольны таким раскладом и живут всю жизнь если вас такое устраивает, можете пробовать. если нет - собираете вещи и уходите, и на будущее уже думайте головой, прежде чем к мужчине вселяться с его мамой, ну все-таки не маленькая уже, такие основы в 35 уже надо бы знать...
21.06.17 10:13 Контекст комментария
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M51Как Вы вообще в 35 лет умудрились переехать в дом к его маме? В 19 понимаю ещё, но в 35? Вы, я надеюсь, отдаете себе отчёт, что Ваш мужчина нерешительный, слабохарактерный, ещё и не по уши влюблённый, не сильно мотивирован. Вы тоже влюблённой не выглядите. Что держит вместе-то? Ну а выходов я вижу три: любой ценой налаживать отношения с его мамой; становиться мужиком, брать вожжи в свои руки, искать квартиру, ставить его перед фактом; и третий, самый разумный - переезжать к себе. С вашим мужчиной эта ленивая жевачка будет тянуться годами.
21.06.17 11:40 Контекст комментария
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ХахахаБлин!!! В таком болоте живете! Вязком, топком. Зачем Вам мужчина, который к маме привязан и ни при каких обстоятельствах от нее не отвяжется? Это тип мужчины такой и ничего Вы с ним не сделаете!!! Оно вам надо???
21.06.17 16:40
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Я бы уехала жить к себе домой. Точнее, я бы не переезжала даже из своего дома. Но вы уже переехали к ним. Как можно нормально жить и отдыхать в чужой хате, где тебя ещё должны терпеть? Ну нет. Он у вас удобный очень. К работе поближе, женЧина под боком. Зачем рвать и метать, ему и так нормуль. Далеко работа это не смертельно. Я тоже на работу далеко ездила, час добиралась, и то только потому, что на метро. На машине через центр было бы хуже. Мне кажется лучше далеко на работу ездить, чем так жить. И с чего это вы его так слушаете, уши развесила. Он не тот кадр, которому можно подчиняться. Тем более, не жена.
21.06.17 13:40
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Прочитала все комментарии , согласна со всеми. И добавить нечего , кроме вопроса : в чём ваш интерес , Ольга ?
21.06.17 12:28
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Так о браке говорит, о детях) это магические слова для женщины 30+.
21.06.17 13:02
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50/50в чём ваш интерес , Ольга ? ну в создании семьи же. по ее разумению, это плата за семью) видимо, со свободными от мам и жён не выходит, так с этим пробует. но лучше жить одной в собственной квартире, чем с отвращением заходить "домой" после работы
21.06.17 13:16
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Я думаю, она ждёт. Когда он выполнит своё обещание. Можно и дома у себя ждать, верно? В чём проблема. Села попой на свой родной диван, ножки на пуфик и жди между своими делами. Если уж так надо. Мужик - тормоз.
21.06.17 13:42
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Ну да , видимо так. А может там у маман квартира на Партиарших или в Москва-сити ?)))
21.06.17 14:30
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M51Как Вы вообще в 35 лет умудрились переехать в дом к его маме? В 19 понимаю ещё, но в 35? Вы, я надеюсь, отдаете себе отчёт, что Ваш мужчина нерешительный, слабохарактерный, ещё и не по уши влюблённый, не сильно мотивирован. Вы тоже влюблённой не выглядите. Что держит вместе-то? Ну а выходов я вижу три: любой ценой налаживать отношения с его мамой; становиться мужиком, брать вожжи в свои руки, искать квартиру, ставить его перед фактом; и третий, самый разумный - переезжать к себе. С вашим мужчиной эта ленивая жевачка будет тянуться годами.
21.06.17 11:40
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ЕсенияНе орел мужик
21.06.17 10:55
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ОксанаАбсолютно не поняла, в чем козырь жить с ЧУЖОЙ матерью, имея собственную жилплощадь, где не придется никого терпеть и никому угождать, учитывая тот факт, что отношения не то, что вежливо-терпеливые, в натянутые вплотную. Я думаю, что полгода - это еще не срок, не сомневаюсь, что матушка приложила руку к краху первой семьи, а здесь и сомневаться не стоит, как только речь зайдет о регистрации брака - ваши отношения ухудшатся просто в разы. И вы останетесь с носом. Собирайте пожитки и переезжайте к себе. Если Ваш мужчина любит - он переберется к Вам, ну или по крайней мере предложит какой-то приемлемый вариант на альтернативной территории. НО! Не с женщиной, которая портит жизнь своему всем вокруг, пусть даже это и мать.
21.06.17 10:34
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лакиОльга, с вашим лю все понятно - маминкин сынок мямля, это деиагноз и это не лечится в 42 года никак вообще от слова совсем, увы. с таким тоже можно жить, если вы станете мамочкой с большИми яйцами, чем его собственная - т.е. свернете в бараний рог, чтоб пискнуть не смел, чтобы вас боялся больше, чем маму, сами находите жилье и в приказном порядке его туда переселяете. ну такой вариант для генерала в юбке, такие пары не редки, многие довольны таким раскладом и живут всю жизнь если вас такое устраивает, можете пробовать. если нет - собираете вещи и уходите, и на будущее уже думайте головой, прежде чем к мужчине вселяться с его мамой, ну все-таки не маленькая уже, такие основы в 35 уже надо бы знать...
21.06.17 10:13
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50/50" А меня она хотя бы терпит, как он говорит." ну всё, Вы выиграли! Вы лучше предыдущей Вам должно повезти))) орден он уже выпилил, надеюсь?))) если нет, то потерпите еще, раз "еще не решил". посидите там лет до сорока, не решит - уедете. а пока боритесь за счастИе. где Джей с её часиками?
21.06.17 08:35
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KoshkaЛучше всего о человеке судить по делам. Взгляните отстраненно на ситуацию. Мужчина за сорок приводит в дом матери девушку. Не каждая мать рада, даже если сыну 20, и он приводит девушку жить. Почему Ваш сожитель ничего не меняет? Ответ простой, его все устраивает. Он привык жить с мамочкой, точно так же он привык с ней скандалить. Их скандалы вообще не зависят от Вас никак. Ваше место там временное и никто о Вас не переживает. Угодить никто Вам не собирается. Подскажу: если бы его намерения были серьёзными, он бы, зная свою мамашу, не привёл бы Вас туда. Снял бы квартиру, даже комнату, если совсем уж бедный.
21.06.17 08:05
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ПрелестьГод знакомы. Полгода как отдались в пользование. Неужели вам непонятно что это все на что он способен - пользоваться до тех пор сколько у вас хватит терпения.
21.06.17 06:52
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Слушайте, а зачем вот его матери чужие ей люди в ее доме? Ни в туалет с утра не попасть, ни душ не принять в комфортном режиме. Есть опять же кто готовит на всех? А на продукты кто тратится? Что-то подозреваю, что вы об этом и не думаете. Вот она и ругается. Своего балбеса терпит, потому что свой вроде. А чужие балбесы ей нафиг не упали, кормить их и терпеть. Ну а он не переезжает по разным причинам. Основная - не орёл. И денег нет лишних на съем тратиться. Вы ж приехали и все дали: и внимание, и секс.
21.06.17 04:36
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Его семья - это мама, как бы он с ней не ссорился. Все остальные женщины, включая вас - проходят по его жизни транзитом. О семье и детях говорит, т.к. это то, что хочет слышать каждая женщина, он это выучил за свои годы) на самом деле это ему особо не нужно. Была я в похожих отношениях, и мужчина старше, примерно этих лет, и жил с мамой,и ссоры, и многочисленные жены/ невесты до меня... когда съехала - облегченно вздохнула)
21.06.17 06:35
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KoshkaТоже подумала, счастьице матери на старости лет такой сыночка. Хотя сама и воспитала.
21.06.17 07:58
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