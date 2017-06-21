Сказано уже много, а сделано...

Мне 35 лет, живу вместе с мужчиной (ему 42, он давно в разводе, есть ребенок от первого брака, 15 лет) и с его мамой уже полгода. Знакомы мы год. Изначально, когда съезжались, была договоренность, что это ненадолго, а потом мы переедем на съемное жилье или ко мне (у меня есть собственная квартира, но она довольно далеко и от его, и от моего места работы). Я считаю, что переезжать обязательно нужно, чтобы наладить именно совместную жизнь, т.к. отношение его мамы ко мне, мягко говоря, сложное, и она этого не скрывает, у них постоянные скандалы. Кстати, предыдущие его отношения она тоже не одобряла настолько, что выгнала его невесту из дома, и они вынуждены были снимать квартиру. А меня она хотя бы терпит, как он говорит. Он со мной тоже согласен, что жить нужно отдельно, и сам признает, что он жить так больше не может. Но… Ничего не происходит. Живем по принципу «от ссоры до ссоры»: пока всё тихо, всё вроде и ничего. Но случается очередная ссора (не моя, а его самого с мамой, из-за меня ли, или просто по другому поводу) – и, да, он опять соглашается, что так жить нельзя, надо уезжать, но ничего не делает. Несколько раз я пыталась поговорить с ним относительно нашего будущего, говорила, что если мы хотим чего-то совместного, то надо это делать или расходиться. Задавала прямой вопрос, может, он хочет расстаться, если столько времени нет никакого движения в отношениях. Но он отвечал, что нет, конечно, расставаться не хочет, и надо переезжать. И потом опять – ничего. Я допускаю мысль, что он просто еще не решил, хочет ли вообще быть со мной или нет, подходим ли мы друг другу, поэтому его все устраивает и так, ему удобно. Со своей стороны, я тоже не знаю, как у нас все сложится или не сложится, но уверена, что чтобы это узнать, нужно все-таки жить отдельно, так мы быстрее придем к какому-то решению, и оно будет именно совместным, без участия третьих лиц. Я уже очень устала. После работы вечером даже домой идти не хочется, такая там напряженная ситуация. Стоит ли ждать что-то от таких отношений? Ведь прошло уже достаточно времени, чтобы принять решение, расходиться или двигаться дальше. Потому что наговорил он мне уже много (и замуж, и детей, и предложение сделал), а реальных дел нет.

Ольга,

Москва, 35 лет

21.06.17

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