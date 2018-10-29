Разводимся с женой из-за денег

Сергей, на мой взгляд, не стоит пытаться выдать желаемое за действительное. Лично мне кажется, что в вашей ситуации финансовый вопрос – это лишь дополнительный повод, а не причина для расставания. Боюсь, даже если бы твой доход позволял жить на более широкую ногу, вы все равно не были бы счастливы. Судя по тому, что ты пишешь, ни о каком взаимопонимании в ваших взаимоотношениях, никогда и речи не шло. Да и высоких чувств не наблюдалось. Думаю, в самом начале имелась некоторая романтика и симпатия, не более того, а у девушки еще и большое желание выйти замуж просто потому, что надо. Учитывая твою настойчивость и неплохой доход, девушка сдалась и согласилась выйти замуж. Через некоторое время новизна с романтикой, конечно, прошли, и, скорее всего, появились первые ссоры, упреки и недовольство. Но у молодой женщины оставалась надежда, что «стерпится – слюбится», да и желания выглядеть дурой, которая упустила неплохого мужика, у неё не было. Поэтому терпели и пытались играть в семью. Затем беременность, роды, хлопоты и забота о малыше.

Однако все течет, все меняется. И когда основные проблемы ушли, ребенок подрос и уже не требует особой заботы, твоя супруга стала испытывать все более сильное неудовольствие от совместной жизни просто потому, что его, я имею в виду удовольствие, не было и раньше. Увы, но в таких условиях вряд ли получится что-то изменить. Твоя жена не любит и никогда не любила тебя, и не хочет жить вместе. Более того, учитывая довольно агрессивную позицию, полагаю, что у неё уже имеется кто-то другой. Так что развода вряд ли получится избежать. Это я к тому, что как бы ни было неприятно, но придется признать, что по-прежнему уже ничего не будет, и нужно готовиться к изменениям.

Что же касается дочери, то она у тебя есть, как и ты у неё. И ваши отношения в будущем, если ты не захочешь, хуже не станут. Но для того, чтобы неизбежные изменения в вашем семейном статусе и дальнейшее общение, в том числе и с дочкой, не приобрели черты трагедии, на мой взгляд, нужно договориться с супругой. Поэтому для начала постарайся успокоиться, взять себя в руки, принять тот факт, что всё закончилось, и откровенно поговорить с женой. Постарайтесь мирно, по-взрослому, решить, где и как будете жить, как и когда общаться с ребенком. Ну, а затем посмотришь по обстоятельствам.