Разводимся с женой из-за денег
Мы с женой 8 лет в браке, ребенку 6лет. Расходимся из-за денег. Я помогаю жене во всем, работаю сутками, после суток не сплю, иногда подрабатываю в такси, убираю дома, готовлю еду, мою после них посуду, которая осталась с вечера, постоянно с ребенком играю. Получаю немного меньше, чем жена. Вся моя зарплата уходит на кредит квартиры, а у жены с зарплаты немного остаётся, на что мы и живём. Постоянно мне упрёки: дай денег... Ей нужны миллионы, она покупает себе дорогие духи, вещи, возил за свой счет ее в Египет, а летом она захотела в Тунис, и мы поехали в долг. У нас квартира в кредите, она купила айфон 7. А на еду почти ничего нет.
Говорит, разлюбила, не так пахну, не так одеваюсь, когда стою в пробке и не успеваю их забрать, кричит на меня, что лучше бы на маршрутке поехала, обзывает и постоянно собирает вещи! Говорит, подала на развод.
Я люблю свою семью и хочу видеть их каждый день. Когда завожу дочку в школу, дочка меня целует, постоянно за помощь что-то починить просит, или с каштанов что-то ей слепить, или на роликах научить. Учил на велосипеде, бегал за ней, а жена никогда так с дочкой не играет, ей проще куклу купить. Как подумаю, что этого не будет, хочется душу продать, чтоб все вернуть. Дайте совет. Спасибо.
Мнения наших экспертов
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Алена
Не думаю, что тут есть, что возвращать. Во-первых, ничего такого, что достойно возвращения я не увидела. Ваша пара сложилась по стечению обстоятельств, однако любви как таковой между вами не было. Иначе вы бы нашли точки соприкосновения. Твоя супруга живет параллельной жизнью, вспоминая о тебе, когда дело касается денег. Ты же, если продолжишь пытаться работать без сна, рискуешь огрести очень серьезные проблемы. Во-первых, вместо суток на смене таксовать – это подвергать риску жизнь пассажиров, которые не виноваты, что твоей жене денег вечно мало. Во-вторых, ты у себя и у родителей тоже один, и никакие деньги мира не будут оправданием, если ты попадешь в аварию от усталости и погибнешь. И, к слову, любящая жена никогда бы в жизни не позволила тебе это делать. А твоей супруге важен только конечный результат в виде денег. Так что, не вижу я тут ничего, за что стоило бы цепляться.
Что касается дочери, то 8-летний ребенок вполне способен сам разобраться, с кем он хочет общаться. И если у вас сейчас доверительные отношения, и дочка с тобой играет, гуляет, учится полезным для ее возраста вещам, то просто пообещай ей, что между вами все будет именно так и дальше, просто тебе и ее маме нужно пожить порознь, так иногда случается. Главное, конечно, чтобы жена не начала бурную деятельность по твоей дискредитации в глазах ребенка. Но 8-летке мозги промыть сложнее, особенно, если папа всегда принимал деятельное участие в жизни детей.
С женой придется провести серьезный разговор. Без криков, ругани и претензий. Потому что все это не поможет делу, а наоборот, его усложнит. Говори супруге, что понял, что любви между вами нет, что на развод согласен, с ребенком готов и дальше помогать, но жить вам нужно порознь. И поскольку тебе придется теперь содержать себя, то расходы по кредиту за квартиру вы должны будете поделить поровну, потому что тебе тоже надо что-то кушать. Да, и не забудь сначала сходить на консультацию к юристам по гражданскому праву и выяснить все нюансы вашего развода, поскольку помимо дочери у вас с женой есть еще совместно нажитое, причем, даже еще не до конца оплаченное. И тут надо быть хорошо осведомленным, чтобы не наломать дров на переговорах с женой.
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Сергей
Сергей, на мой взгляд, не стоит пытаться выдать желаемое за действительное. Лично мне кажется, что в вашей ситуации финансовый вопрос – это лишь дополнительный повод, а не причина для расставания. Боюсь, даже если бы твой доход позволял жить на более широкую ногу, вы все равно не были бы счастливы. Судя по тому, что ты пишешь, ни о каком взаимопонимании в ваших взаимоотношениях, никогда и речи не шло. Да и высоких чувств не наблюдалось. Думаю, в самом начале имелась некоторая романтика и симпатия, не более того, а у девушки еще и большое желание выйти замуж просто потому, что надо. Учитывая твою настойчивость и неплохой доход, девушка сдалась и согласилась выйти замуж. Через некоторое время новизна с романтикой, конечно, прошли, и, скорее всего, появились первые ссоры, упреки и недовольство. Но у молодой женщины оставалась надежда, что «стерпится – слюбится», да и желания выглядеть дурой, которая упустила неплохого мужика, у неё не было. Поэтому терпели и пытались играть в семью. Затем беременность, роды, хлопоты и забота о малыше.
Однако все течет, все меняется. И когда основные проблемы ушли, ребенок подрос и уже не требует особой заботы, твоя супруга стала испытывать все более сильное неудовольствие от совместной жизни просто потому, что его, я имею в виду удовольствие, не было и раньше. Увы, но в таких условиях вряд ли получится что-то изменить. Твоя жена не любит и никогда не любила тебя, и не хочет жить вместе. Более того, учитывая довольно агрессивную позицию, полагаю, что у неё уже имеется кто-то другой. Так что развода вряд ли получится избежать. Это я к тому, что как бы ни было неприятно, но придется признать, что по-прежнему уже ничего не будет, и нужно готовиться к изменениям.
Что же касается дочери, то она у тебя есть, как и ты у неё. И ваши отношения в будущем, если ты не захочешь, хуже не станут. Но для того, чтобы неизбежные изменения в вашем семейном статусе и дальнейшее общение, в том числе и с дочкой, не приобрели черты трагедии, на мой взгляд, нужно договориться с супругой. Поэтому для начала постарайся успокоиться, взять себя в руки, принять тот факт, что всё закончилось, и откровенно поговорить с женой. Постарайтесь мирно, по-взрослому, решить, где и как будете жить, как и когда общаться с ребенком. Ну, а затем посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Солярская 29.10.18 07:16Совет: отпустить жену. Ей не нужен брак с вами, и развод - только вопрос времени. Идите к юристу, консультируйтесь насчёт недвижимости и кредитов. Вы, как большинство мужчин, пребываете в уверенности, что раз вы разведетесь, то перестанете быть отцом дочке. Нет, не перестанете, представляете? Вы наверное очень мягкий человек и будете переживать. Не стоит. И виновата не только ваша жена,но и вы тоже. Есть такая поговорка: всяк сверчок знай свой шесток. Это и к вам, и к вашей жене относится. Не ездят в отпуск в заграницы, когда денег нет. Ездят к бабушке в село, помогают помидоры закатывать и картошку копать, и едят те помидоры с картошкой зимой, и айфоны не покупают, телефон стоимостью в постройку бани никак в бюджет семейный не укладывается. Равно как и кредит на квартиру в величину зарплаты. Равно как и машина и траты на нее, можно и на маршрутке поездить. Скромнее надо быть.
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Никольски 29.10.18 12:07Какой то плач Ярославны по деньгам. Видимо, глянцевые журналы и реклама единственный источник представлений о жизни. Посторайтесь не продать почки на финансовый Рай жены.
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Солярская 29.10.18 09:38И кстати, разводитесь вы не из-за денег. То, как вы с женой переживаете сложный финансовый период всего лишь маркер ваших отношений. Она жалеет, что как дура, поскакала срочно замуж, видно по понятиям ее уже горело, уже часики тикали. Вот и выскочила за того, кто взял. А оказалось, что не то, что ей мечталось. Но могу вас успокоить: полно женщин, переживших развод с придурком, воспитывающих детей и страстно желающих выйти снова замуж за простого, спокойного парня. Так что ваше будущее вполне радужно рисуется.
-
ethernity 29.10.18 05:07По мощам и елей. Можно подумать, что в двадцать пять лет не понимали, на ком женитесь. Нужна была яркая, стильная, модная. Ну так и обеспечивайте, розы без удобрений не цветут.
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Krazy 29.10.18 06:20Вы какой-то неприятный. Помогаете во всем? Вы делите обязанности по дому и с ребёнком занимаетесь. чего пяткой в грудь бить? С велосипедом жена должна бегать? Серьёзно? 7 iPhone? Он уже древний, давно десятка вышла. ( у меня тоже древний, но семерка реально устарела) И ни слова о любви. Вы ее любите? Ухаживаете? Как с сексом? А за собой ухаживаете? Фигура, гигиена?
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artificail intellect / 30.10.18 11:08Я все таки стал бы на защиту мужчины. Он много делает для сохранения семьи. Он ее разрушать не хочет. Женщины сейчас действительно очень хотят потреблять. А дорогие вещи на самом деле нес тоят ничего. Это просто умелый маркетинг. Завтра, по велению мудрых маркетологов, будет в моде салатовое жабо с экраном и все женщины будут его хотеть... Но только главное не это. Главное всегда внутри. Айфон и модные штаны не обнимут, не приласкают, не согреют, не поддержат, не заберут ребенка из садика, не поиграют с вами в осенних листьях, не помогут, не дадут совет. Женщины- берегите главное. Берегите семью и мужчин. А все остальное- мишура.
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[email protected] / 29.10.18 22:23Посуду не надо так неистово мыть, есть посудомоющие машины, супер вещь. Вечером загрузили, таблетку засунули, кнопку нажали и всё. Уж если есть на Египет, значит и на это должно найтись. Про конфликты с женой - не в деньгах дело тут.
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Клуша Новокузнецк / 29.10.18 19:02"За свой счет в ее в Египет" - надеюсь, это про "подзаработал") Ситуация знакомая. "Я бы был пошел в президенты, да ,сейчас некогда, таксовать надо" А по сути: "Вам надо, чтобы ей было надо столько, сколько надо Вам". Но у нее другие потребности. А далее насколько Вы оба способны оценивать свои возможности и насколько Вы готовы поступиться сегодняшним потреблением в счет бегущего потребления. У меня на работе 5 лет назад пришел кладовщик. 35 лет. Всю жизнь работал водителем. Надоело. Поступил в ВУЗ, сменил профессию, сейчас уже директор одной из фирм группы компаний. Заработок соответствующий. Понимаете о чем я? Чтобы начать зарабатывать нужно что-то вложить. В мозги, в бизнес, но вложить. Иначе уровень жизни не поменять. Вы готовы к такому временному провалу? Об этом подумайте и с женой поговорите на эту тему. А говорить о том, что: "Маша, я и работаю и подрабатываю и это наш потолок ", - ну, не комильфо. Прыгайте и жена начнет рядом прыгать (здравый смысл ей в помощь!). И да - посуду помыть прямо совсем не подвиг - обычное нормальное дело. Это не "ценность".
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Инна / 29.10.18 17:15Недавно был вопрос про ремонт, где жена жаловалась на мужа - тряпку. Вот что-то мне подсказывает, что сегодняшняя жена - копия той. Не умеет жить по средствам, а мужа шантажирует разводом и дочкой. Стыдно за таких женщин... Развод - лучшее средство в такой ситуации. А дочка сама разберется, кто ей ближе.
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Darya / 29.10.18 16:24Спасибо, Господи, что я не на месте дочери. Такая мать-сущее наказание. Полный писец.... Дай Бог, чтобы дочка не выросла в ее копию.
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Елена / 29.10.18 17:04Согласна, нормальный мужик - и не оценила. Там у них сейчас заработать на айфоны не так легко, тем более с ипотекой. Если дамочка хочет олигарха, скатертью ей дорога. За дочку надо бороться. У меня трое примеров из знакомых, когда ребенок оставался с отцом, а мамаша улетала к новому богатому кавалеру - которому дитя от прежнего брака не нужно.
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Лада / 29.10.18 15:53Чтобы не попрекать жену духами и смартфоном и не требовать от мужа денег, которых у него нет (это к обоим относится) - не надо брать ипотеку на половину семейного дохода. Стоит кому из вас потерять работу - и что будет? В каком жопито вы окажетесь?
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Джей / 29.10.18 16:36Ага, в этом месте я тож не поняла, 50% дохода уходит на оплату кредита, с ума сойти
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Клуша Новокузнецк / 29.10.18 19:12Это, жесть) Люди на что рассчитывают? Что завтра будет лучше, чем сегодня? Есть хороша поговорка на этот счет (лично я придерживаюсь) - "надейся на худшее, лучшее придет само" - на мой взгляд отличное правило, когда нужно принимать решение.
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Джей / 29.10.18 14:31Разводитесь вы не из-за денег, а из-за того, что не знаете потребностей друг друга :-) бывает,:-) люди женяцо, детей рожают, а потом знакомяцо :-) а так по тексту, да, женщины пользуются духами, и представляете даже в салоны красоты ходят, и да, пользуются телефонами :-) это для вас новость?? И в отпуск на моря ездят :-) и не тока в Египет. И да, при двух работающих, домашние обязанности делятся пополам. И да, с детьми папа должен проводить время и общаться. И это тоже норма :-) что Вас заставляет думать, что вы прям подвиги совершаете? :-) женщина аще может зарабатывать тока на булавки себе любимой, а семью должен содержать мужчина :-) вашей зп явно не хватает, тады, будьте добры предоставить своей жене возможность себя побаловать хоть иногда. Как я понимаю, она именно иногда себя балует :-) я бы за вас замуж не пошла :-)
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Элфи Крекс / 29.10.18 13:31Как- то меня не тянет вам сострадать. " Свозил за свой счёт в Египет". У вас бюджет раздельный? Мою за ними посуду...А как по- вашему должно быть? Каждый свою чашку моет, каждый себе суп варит? Ну, разведетесь, так и будет. А про страдания про мытье посуды и уборки после суточной работы... Кем вы там работаете? Вахтером ( гордо называясь охранником) сутки через трое? Не врач же на " Скорой". И про велик смешно. Хорошо хоть не пацан у вас, а то играли бы с ним в футбол и жаловались, что жена так не делает. Не так пахнете? Так, может, действительно не так. Иногда в транспорте едешь, так люди до того не так пахнут, хоть противогаз надевай.
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Нету ника / 29.10.18 12:30Кажется мне, что ребята просто не рассчитали силы с ипотекой. Платишь-платишь, а ещё и жить хочется. Тем более жена, наверное, видит, как коллеги-подруги ездят отдыхать, телефоны покупают, и ей тоже хочется. Вы выполняете нормальные обязанности отца, это не вот прям геройство...ДО ипотеки Вы с женой обсуждали, как Вы будете жить в плане денег: сколько вы вместе зарабатываете, сколько можете потратить, сколько отложить? Может быть, Вам надо с женой разговаривать нормально, а не сюда писать...если жена раньше такой не была, то она устала на фоне постоянного стресса из за ипотеки. А если была, то чего Вы ждали, что она прям изменится??
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Никольски / 29.10.18 12:07Какой то плач Ярославны по деньгам. Видимо, глянцевые журналы и реклама единственный источник представлений о жизни. Посторайтесь не продать почки на финансовый Рай жены.
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Прелесть / 29.10.18 11:29Я не поняла какие деньги она просит и на какие свои вы её свозили в отпуск, если все ваши деньги уходят на кредит квартиры. А вообще я скажу из своего опыта :я никогда не знала сколько денег есть у мужа и никогда не контролировала. ПОЭТОМУ мне кажется что у Вас нет мужского лица. Зачем не спать ночами и мыть после них посуду и готовить еду. Я лично реально такого не понимаю и не оценю. Вы слишком прогнулись. Как раб. Таких не любят.
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Клуша Новокузнецк / 29.10.18 19:31Не, Прелесть, я с Вами не согласна. Что значит "нет мужского лица"? Сколько таких, которые из себя гнут "крутых" только потому, что ведут себя как бары, не отягощая себя мытьем посуды, но забывая о том, что барыни также не мыли посуду, а им были - теми же баринами- обеспечены посудомойки. Но вот последнее отпало как атавизм, а вот "мужское" осталось в отношение решения бытовых проблем. Вопрос сохранения мужского лица не в мытье посуды, и даже не в отношение имеющихся на сегодня денег - а в вопросе "расклада" - что я имею, что я могу, и что нужно делать - четко, по существу, то бишь по-мужски. А герой наш "осел" и перспектив не предлагает, при существенном ощущении недостатка. Таких не любят, действительно.
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Солярская / 29.10.18 09:38И кстати, разводитесь вы не из-за денег. То, как вы с женой переживаете сложный финансовый период всего лишь маркер ваших отношений. Она жалеет, что как дура, поскакала срочно замуж, видно по понятиям ее уже горело, уже часики тикали. Вот и выскочила за того, кто взял. А оказалось, что не то, что ей мечталось. Но могу вас успокоить: полно женщин, переживших развод с придурком, воспитывающих детей и страстно желающих выйти снова замуж за простого, спокойного парня. Так что ваше будущее вполне радужно рисуется.
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Лада / 29.10.18 09:01С тем, что она подала на развод, вы ничего не сделаете. И деньгами "все, как было раньше", не купите, даже если деньги появятся. Раз уж даже запах ваш не нравится. Так что определяйтесь с юристами и женой, что там с ипотекой будет и думайте, как с дочкой общаться будете в разводе.
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50/50 / 29.10.18 08:16Сергей, Вы прелесть)) свозили жену за свой счет в Египет, ну хорошо хоть не за чужой)) а кто должен учить на велике? мой муж, например, учил дочь кататься начиная с самоката и далее по всем средствам передвижения. ну просто покупал и учил, я даже не подозревала, что это подвиг. жена после родов осознала, насколько Вы жалкий. мелочный. не любит и не уважает, но у нее тоже есть различные установки, которые мешают просто послать и жить счастливо. какой бы она ни была стервой, но эта женщина не про Вас
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Koshka / 29.10.18 07:29Не знаю, что там с женой, отчего она взъелась, но это ее проблемы, взрослой женщины. Но она не может Вам помешать общаться с дочкой. Возможно, Вы даже больше будете вместе проводить времени, чем до этого. Так бывает. Уточните насчет Ваших прав по закону и предложите жене взять ребенка к себе насовсем, а она пусть платит алименты.
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Солярская / 29.10.18 07:16Совет: отпустить жену. Ей не нужен брак с вами, и развод - только вопрос времени. Идите к юристу, консультируйтесь насчёт недвижимости и кредитов. Вы, как большинство мужчин, пребываете в уверенности, что раз вы разведетесь, то перестанете быть отцом дочке. Нет, не перестанете, представляете? Вы наверное очень мягкий человек и будете переживать. Не стоит. И виновата не только ваша жена,но и вы тоже. Есть такая поговорка: всяк сверчок знай свой шесток. Это и к вам, и к вашей жене относится. Не ездят в отпуск в заграницы, когда денег нет. Ездят к бабушке в село, помогают помидоры закатывать и картошку копать, и едят те помидоры с картошкой зимой, и айфоны не покупают, телефон стоимостью в постройку бани никак в бюджет семейный не укладывается. Равно как и кредит на квартиру в величину зарплаты. Равно как и машина и траты на нее, можно и на маршрутке поездить. Скромнее надо быть.
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Krazy / 29.10.18 06:20Вы какой-то неприятный. Помогаете во всем? Вы делите обязанности по дому и с ребёнком занимаетесь. чего пяткой в грудь бить? С велосипедом жена должна бегать? Серьёзно? 7 iPhone? Он уже древний, давно десятка вышла. ( у меня тоже древний, но семерка реально устарела) И ни слова о любви. Вы ее любите? Ухаживаете? Как с сексом? А за собой ухаживаете? Фигура, гигиена?
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Солярская / 29.10.18 07:01Президент, ну какой им айфон в принципе? Хоть десятый, хоть седьмой. Надо жить по средствам. А тут вон сплошные загоны, чтоб все круто: отпуск, шмотки, духи... Все это прекрасно, но не про них.
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Солярская / 29.10.18 07:05Хе, мой китайский друг правит вместо меня текст, а я не увидела, пардон. Крези. Не президент,конечно.
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Zavoronok / 29.10.18 10:04Солярская, отключите в айфоне автоматическое исправление ошибок, не будет таких приколов. Я уже давно так сделала.
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Солярская / 29.10.18 10:26Спасибо, только что залезла в настройки, сделала. Хотя иногда полезно, но чаще наоборот таки.
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Солярская / 29.10.18 10:51У меня не айфон:) и не было никогда.
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krazy / 29.10.18 20:53У меня всяких смартфонов было - LG, Huawei, galaxy. И с ними все время что-то случалось - то микрофон сломается, то еще что-то. А потом завелся пятый яблокофон и он до сентября этого года идеально отработал. Собсно он и сейчас ОК, просто более новая модель в руки попалась (родственник на последний перешел и отдал свой старый). Хотя лучший мобильник - Nokia с кнопочками, неубиваемая. Ей фик знает сколько лет, а она и не собирается ломаться. Плюс батарейка вечная
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Zavoronok / 30.10.18 01:49Эт точно, жаль, без интернета. Но как мобильный точно лучше. Батарея долго держит, почти не ломается, можно из разных стран звонить.
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Zavoronok / 30.10.18 01:50Эт точно, жаль, без интернета. Но как мобильный точно лучше. Батарея долго держит, почти не ломается, можно из разных стран звонить.
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Zavoronok / 30.10.18 01:55Блин, продублировалось. Хотя на свою семёрку жалоб особо нет, хоть и смартфон. Батарея быстро садится, но всё работает, и наушники, и микрофон.
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krazy / 30.10.18 02:15Вот да. У меня ни разу проблем с продукцией от Яблока не было. Пока муж фик знает какой ноут PC по счету поменял у меня древний iМac фырчит и ломаться не собирается. То же могу сказать про iPad и iPod, оба преобрела в 11 году, при учете ежедневного пользования оба в прекрасном рабочем состоянии.
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Zavoronok / 30.10.18 09:52Я имела ввиду, что смартфон у меня не яблоко, но за 2,5 лет никаких проблем. И обычный кнопочный мобильник у меня имеется, в некоторых ситуациях просто незаменим.
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Никольски / 30.10.18 10:24Для Крези.У меня до сих пор первыя модель Нокии есть. Как Вы точно выразились - неубиваема. Дети бровсали в воду. Сохла на радиаторе и опять в работу. Я ее роняла у машины и по ней проезжала колесом и окей!)) Все остальное летит в хлам очень быстро. Дети выросли, сто тысяч друших марок пролетели, а Нокиа- жива курилка! Хоть на продажу выставляй)
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Koshka / 29.10.18 07:36Насмотрелись Инстаграмов. А в Африке дети голодают.
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Krazy / 29.10.18 07:59Ну эт понятно, просто чел так семёрку выделил, Словно она последний взяла. Может там духи тоже «дорогие» Вообще он ее так описал, что непонятно чего так развода боится.
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Zavoronok / 29.10.18 10:07У меня тоже семёрочка. 2,5 лет назад купила. Уже давно не новая модель.
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Лада / 29.10.18 12:52Из-за ребенка не хочет развода, он же написал. Мой муж тоже колбасился, когда бж подала на развод. Исключительно из-за сына. Я тогда работала с ним, и видела, как он переживает, что будет воскресным папой. Есть такие мужчины, да.
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krazy / 29.10.18 22:09Пусть берет 50/50, чего сразу воскресный? А можно вообще воскресную маму сделать. Почему нет? Оно легко раз в неделю в зоопарк сводить, пусть попробует отвечать за ребенка, делать уроки, разбираться со школой, лечить и вообще растить ее. Эт не велик с каштанами.
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ethernity / 29.10.18 05:07По мощам и елей. Можно подумать, что в двадцать пять лет не понимали, на ком женитесь. Нужна была яркая, стильная, модная. Ну так и обеспечивайте, розы без удобрений не цветут.
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Koshka / 29.10.18 07:33А она не знала, за кого шла? Конечно, сейчас к ней очередь олигархов выстроится.
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ethernity / 29.10.18 11:36Как понимаю, её-то всё устраивает.
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Ник / 29.10.18 05:01Похоже, жена хоть и работает, но работает только для себя и на семью не особо ориентирована. Семья у неё для галочки, но судя по всему, ни к вам, ни к дочери у нее такой любви как к себе - нет. И конечно правильно наверное в такой ситуации сказать, что лучше развод, но откровенно жаль девочку, ведь она будет скорее всего либо заброшена матерью, либо мать будет попрекать её, что та мешает устраивать ей личную жизнь. Знаем такие примеры махровых эгоисток, к сожалению.