Разве они не должны любить всех внуков одинаково?

На самом деле, ответ «нет». То, о чем ты пишешь, - очень распространенное явление. И у него даже есть объяснение. Отношение к внуком, как правило, напрямую зависит от отношения к семье своего сына или дочери. В еще большей степени – от отношения к невестке, если речь о сыне.

К примеру, мой папа женился по любви и не на той девушке, которую прочила ему его мама. В результате – я и мой младший брат были примерно так же «обласканы» вниманием, как твои дети. Более того – мой папа был старшим сыном, более ответственным и хорошо продвигал карьеру, живя за 1500 км от родителей. А младший сын – избалованный, творческий, вечно нуждавшийся в помощи родителей. Поэтому наша семья тоже «ни в чем не нуждалась». А младшему сыну они помогали – и деньгами, и с ребенком, когда тот родился. В общем, всегда было ощущение, что у моей бабушки всего один внук.

Мои собственные дети тоже условно имеют двух бабушек. Та же причина – я «не та» невестка (порушила планы свекрови на жизнь сына). И даже тот факт, что у младшей дочери до сих пор нет детей, не особо играет роли: наши дети для мамы мужа – внуки для галочки. Фотосессии с ними во время редких встреч – единственное, на что бабушка способна. И таких историй тебе могут рассказать очень много.

Часто родители больше общаются и принимают более живое участие в жизни семьи того ребенка, который остается под боком и ведет себя так, что они (родители) считают себя важной частью его жизни, особенно, если сам ребенок старается это подчеркнуть – и просьбами о помощи, и общением более плотным, и т.д. А те дети, кто уезжает далеко, ведет себя очень самостоятельно и не особо с мамой-папой советуется по жизни – они вроде как «оторванный ломоть», и к их детям такое же отношение. Так что, обижаться на родителей мужа – пустое дело. Ждать, что они «образумятся» – тем более глупо, они люди в возрасте и уже не поменяются.

Что с этим делать? Любить свою семью, своих детей, и не обращать внимание на «равнодушных» бабушек и дедушек. Вы живете далеко, у вас своя жизнь, у них – своя. Вы все равно не сможете наладить плотное общение с родителями мужа. Так что, просто поддерживайте нормальные отношения со своей стороны, каким бы оно ни было в ответ. И все. А детей своих вы и сами обеспечите всем, что им нужно, включая внимание и любовь, так ведь?