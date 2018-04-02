Разве они не должны любить всех внуков одинаково?
Я замужем, у нас сын и дочка. Не могу понять родителей своего мужа. Скажу сразу, что они люди не бедные, хоть и живут в Казахстане. У них два сына. Старший – это мой муж, мы живем в Германии. Младший сын живёт рядом с ними, у него один ребёнок. Для родителей мужа тот внук значит всё. Балуют его, всё ему покупают, что он ни захочет, и за садик платят, и одежду, и игрушки. Нашим же за 6 лет совместной жизни ни разу ни игрушки, ни конфетки не купили. Да что там, даже про дни рождения не всегда вспоминают. Говорят, что у нас и так всё есть. Ни разу фотографии внуков не лайкнули в Инстаграм. По скайпу сами никогда не позвонят – только если мы. В прошлом году ездили к ним в гости, отношение к тому внуку и к нашим сильно отличалось, наши для них – будто чужие.
Я понимаю, что расстояние значит много, но хоть иногда можно вспомнить и о наших детях, ведь внуки – они все одинаковые или нет? Хотелось бы услышать ваше мнение.
Германия, 32 года
02.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
На самом деле, ответ «нет». То, о чем ты пишешь, - очень распространенное явление. И у него даже есть объяснение. Отношение к внуком, как правило, напрямую зависит от отношения к семье своего сына или дочери. В еще большей степени – от отношения к невестке, если речь о сыне.
К примеру, мой папа женился по любви и не на той девушке, которую прочила ему его мама. В результате – я и мой младший брат были примерно так же «обласканы» вниманием, как твои дети. Более того – мой папа был старшим сыном, более ответственным и хорошо продвигал карьеру, живя за 1500 км от родителей. А младший сын – избалованный, творческий, вечно нуждавшийся в помощи родителей. Поэтому наша семья тоже «ни в чем не нуждалась». А младшему сыну они помогали – и деньгами, и с ребенком, когда тот родился. В общем, всегда было ощущение, что у моей бабушки всего один внук.
Мои собственные дети тоже условно имеют двух бабушек. Та же причина – я «не та» невестка (порушила планы свекрови на жизнь сына). И даже тот факт, что у младшей дочери до сих пор нет детей, не особо играет роли: наши дети для мамы мужа – внуки для галочки. Фотосессии с ними во время редких встреч – единственное, на что бабушка способна. И таких историй тебе могут рассказать очень много.
Часто родители больше общаются и принимают более живое участие в жизни семьи того ребенка, который остается под боком и ведет себя так, что они (родители) считают себя важной частью его жизни, особенно, если сам ребенок старается это подчеркнуть – и просьбами о помощи, и общением более плотным, и т.д. А те дети, кто уезжает далеко, ведет себя очень самостоятельно и не особо с мамой-папой советуется по жизни – они вроде как «оторванный ломоть», и к их детям такое же отношение. Так что, обижаться на родителей мужа – пустое дело. Ждать, что они «образумятся» – тем более глупо, они люди в возрасте и уже не поменяются.
Что с этим делать? Любить свою семью, своих детей, и не обращать внимание на «равнодушных» бабушек и дедушек. Вы живете далеко, у вас своя жизнь, у них – своя. Вы все равно не сможете наладить плотное общение с родителями мужа. Так что, просто поддерживайте нормальные отношения со своей стороны, каким бы оно ни было в ответ. И все. А детей своих вы и сами обеспечите всем, что им нужно, включая внимание и любовь, так ведь?
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Сергей
Паулина, с точки зрения генетики, безусловно, все внуки одинаково связаны с бабушками и дедушками. И с точки зрения науки, разницы между ними особой в этом смысле нет. Стало быть, и отношения, по идее, должны быть примерно равные. Однако в жизни, увы, всё далеко не всегда так. И, как бы ни было грустно, но в реальности чаще всего присутствуют внуки любимые, и просто внуки. Почему так?
Причин может быть огромное количество. Но главное, на мой взгляд, то, что между вами и родителями мужа нет никаких связей кроме чисто номинальных. Вы живете далеко друг от друга. Вы не принимаете участия в жизни своих старших родственников. Не думаю, что ошибусь, если предположу, что даже созваниваетесь вы, мягко говоря, очень редко. Среда обитания у вас другая, заботы и интересы совершенно непонятные. Поговорить, в общем-то, не о чем. Помогать вам не надо, а вы сами помощь родне не предлагаете. То есть, по сути, вы друг другу не нужны. И это чувствуете вы все. Потому и такое отношение.
Кроме того, вполне возможно, в период взросления и становления самостоятельности, твой муж активно вступал в конфликты с родителями, чтобы доказать собственную состоятельность. И женился, скорее всего, наперекор их желаниям. То есть имеется застарелый конфликт и весьма прохладные взаимоотношения в результате. И они, неизбежно, переносятся и на ваших детей.
В то же время, младший сын остался рядом. Он задействован в жизни родителей, в чем-то до сих пор зависим от них, с ним идет активное общение. Кроме того, он до сих пор нуждается в помощи, просит её у родных, чем дает им почувствовать свою нужность, значимость. Ну, и к детям его соответственное отношение.
Так что не думаю, что стоит сильно возмущаться. Всё вполне естественно. И изменить что-либо, вряд ли получится. Нет, безусловно, если вы вдруг начнете активно интересоваться жизнью родных, созваниваться, приглашать в гости и принимать, дарить подарки и оказывать помощь, то ситуация станет меняться. Но вам-то это не нужно. Ну, а раз так, значит просто смирись и живи как обычно.
Обсуждение 24
Лучшие комментарии
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Одинаковыми внуками при таком раскладе быть нельзя, это факт. С вашими дед с бабкой практически не знакомы, мало что о них знают, да и вы сами полностью автономны, далеки и успешны. В близкого внука они вкладываются, он растёт у них на глазах, они получают от него любовь, дарят ему любовь... Что они получают от дальних внуков? Какие эмоции, чувства? Для того, чтобы были чувства - должно быть общение, не формальное, живое, лучше личное. Нет этого - значит, успокойтесь на том, что есть.
02.04.18 07:38 Контекст комментария
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ZavoronokПаулина, а ты уверена, что родители мужа умеют интернетом пользоваться и в инстаграм заглядывают? Старшее поколение не особо увлекается виртуальным способом общения, и многих действительно трудно этому научить.
02.04.18 02:33 Контекст комментария
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Проходя мимоС глаз долой - из сердца вон! Но даже не это главное. Вы пишите: не должны ли... Нет. НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. Вы своих детей должны кормить-одевать до 18 лет. Это по закону. А остальное - от души, а это уже добровольно. Не стоит ждать от кого-то помощи и внимания, опираясь на слово "должен!.
02.04.18 08:52 Контекст комментария
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KoshkaМеньше знаешь, крепче спишь. Я бы не стала в такой ситуации интересоваться материальным. Объясню, почему. Один сын далеко, ясно, что он в Казахстан не вернется. Второй сын рядом. Кто будет ухаживать за стариками в 99% случаев? А вот если не зацикливаться на материальном, то прекрасно можно общаться на расстоянии. Даже если каждый день свекрови смс посылать, много денег не потратишь. Не ждать от свекрови, что она будет инстаграм отслеживать, а послать ей фото по электронной почте. Напечатать красивые фото внуков и отправить почтой.
02.04.18 15:10 Контекст комментария
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вераНет, не должны, Паулина. Слышали о человеческом факторе, который сильнее зова крови? Можно полюбить постороннего абсолютно человека сильнее родного, хотя бы потому что тот к тебе относится с большей теплотой, чем твои родные.
02.04.18 11:28 Контекст комментария
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50/50чтобы о тебе вспоминали, надо о себе напоминать))) поддерживать связь, интересоваться, прилагать усилия, подарочки там присылать, смс писать) вот конкретно что ВЫ сделали для какой-никакой связи бабушки и внуков?
02.04.18 16:14
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ИДИЛИЯОщущение что автору денег не хватает. Приезжайте поближе к свекрови, отдавайте ей чаще внучат и сразу будут подарки у ваших дней, а у вас геморрой в одном месте. Знаете сколько женщин мечтают оказаться на вашем месте, потому что у них свекрови такие сякие?
02.04.18 15:21
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ПрелестьБабушки и дедушки должны любить всех внуков одинаково а помогать по существу каждому по разному. А дети (то есть вы) должны устанавливать и всю жизнь поддерживать тесную связь между вашими родителями и детьми. Начните спрашивать с себя - всё ли вы делаете для их связи.
02.04.18 14:15
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Обо всём-то вы в курсе , и сколько дают , и что оплачивают . Амбарную книгу ведете , что ли ? Вот посочувствовала бы вам, если бы не такая явная зависть именно к материальному . И еще хочу заметить , мне тоже моя бабушка не звонила , я ей сама набирала регулярно.
02.04.18 13:24
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Элфи КрексА старшему поколению вообще сложно. Звонят - значит, контролируют, заняться им нечем. Не звонят - значит, не любят.
02.04.18 13:36
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KoshkaМеньше знаешь, крепче спишь. Я бы не стала в такой ситуации интересоваться материальным. Объясню, почему. Один сын далеко, ясно, что он в Казахстан не вернется. Второй сын рядом. Кто будет ухаживать за стариками в 99% случаев? А вот если не зацикливаться на материальном, то прекрасно можно общаться на расстоянии. Даже если каждый день свекрови смс посылать, много денег не потратишь. Не ждать от свекрови, что она будет инстаграм отслеживать, а послать ей фото по электронной почте. Напечатать красивые фото внуков и отправить почтой.
02.04.18 15:10
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Елена МоЯ считаю, что любые коммуникации в семье - это женское дело. Если вы постоянно поддерживаете с ними контакт, звоните, интересуетесь здоровьем, с праздниками поздравляете, просто болтаете о том о сем, внуку трубку даете, то между вами налажена родственная дружеская связь. И внук им будет родной. Иначе же у них к внуку особого чувства не возникнет, тем более, что есть рядом родная кровиночка под боком. У моего мужа мать далеко. С внуками, что живет рядом, она нянчится. А его дети от первого брака ей не особо близки. Мало того, что они далеко, да и когда приезжают к бабушке и дедушке со стороны бывшей, она их к себе не забирает. Там правда еще проблема в виде вражды между семьями. Но если бы хотела, то забрала погостить. Тем более, что муж договаривался, с то ей внуков привезут.
02.04.18 11:57
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Меня мама в детстве заставляла письма свекрови своей писать, она жила далеко от нас. Хотя между ними были натянутые отношения. Пару раз я приезжала к бабушке с отцом в детстве - на стене мой рисунок висел:) но мы, конечно понимали, что внук от другой невестки, который рядом с ней жил, по-любому родней, и думать, сколько денег она на него тратит, в голову не приходило.
02.04.18 12:45
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вераНет, не должны, Паулина. Слышали о человеческом факторе, который сильнее зова крови? Можно полюбить постороннего абсолютно человека сильнее родного, хотя бы потому что тот к тебе относится с большей теплотой, чем твои родные.
02.04.18 11:28
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Элфи КрексВдогонку: меня из России регулярно поздравляют с неизвестным здесь праздником 8 Марта, но вчера с Пасхой поздравили из Финляндии, Греции, Израиля, и не одного поздравления из России. Та же история с Рождеством. Это не значит, что мои российские родственники или друзья меня не любят.
02.04.18 11:01
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Элфи КрексЛюбить казахстанского внука проще: он ближе и территориально, и ментально. Всё, что у него есть - ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой, книжка про Буратино, которую ему читают, картинка, нарисованная для мамы на Восьмое марта, Марья Петровна из садика - простое и понятное бабе-деду. А про Николауса, Пасхального зайца или День матери они и не знают. Конечно, можно об этом расспросить, но говорят ли они вообще на одном языке? Знают ваши дети достаточно русский или дед- бабушка немецкий?
02.04.18 10:43
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звездочка )Паулина, Вы точно так же удалены в другой стране и от Ваших родителей. А какие они бабушка и дедушка? они ведут себя иначе?
02.04.18 09:32
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Проходя мимоС глаз долой - из сердца вон! Но даже не это главное. Вы пишите: не должны ли... Нет. НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. Вы своих детей должны кормить-одевать до 18 лет. Это по закону. А остальное - от души, а это уже добровольно. Не стоит ждать от кого-то помощи и внимания, опираясь на слово "должен!.
02.04.18 08:52
-
KoshkaНе очень понятно, какого внимания Вы хотите. Денег? Первое, что Вы вспомнили, оплату садика. Видимо, родители мужа считают, что за садик Вы и сами можете заплатить. Вы приглашаете бабушку с дедушкой в гости? Приезжаете к ним? Вы посылаете подарки или открытки им? Или общение с Вашей стороны с целью выгоды? А ребенок вообще-то видел родственников? Он уже в таком возрасте, что может сам позвонить по скайпу бабушке с дедушкой или послать открытку к празднику.
02.04.18 07:42
-
Одинаковыми внуками при таком раскладе быть нельзя, это факт. С вашими дед с бабкой практически не знакомы, мало что о них знают, да и вы сами полностью автономны, далеки и успешны. В близкого внука они вкладываются, он растёт у них на глазах, они получают от него любовь, дарят ему любовь... Что они получают от дальних внуков? Какие эмоции, чувства? Для того, чтобы были чувства - должно быть общение, не формальное, живое, лучше личное. Нет этого - значит, успокойтесь на том, что есть.
02.04.18 07:38
-
ZavoronokПаулина, а ты уверена, что родители мужа умеют интернетом пользоваться и в инстаграм заглядывают? Старшее поколение не особо увлекается виртуальным способом общения, и многих действительно трудно этому научить.
02.04.18 02:33
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Лайкнуть в инсте - умора =) Ничего прям страшного не происходит. Вы сами поддерживаете близкие отношения? Если звонить раз в неделю невозможно забыть о дне рождения. Ну потому что поневоле обсудишь планы отмечать. И вообще зависть не есть гут.
02.04.18 01:12