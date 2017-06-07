 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Подскажите мне, что он хочет?


Мне 21, ему 29. Симпатичный, спортивный, работает экономистом, ездит на хорошей машине. Общалась три года назад с парнем, он каждый день звонил по сто раз, писал по тысячи sms на дню, виделись часто, потом я узнала, что у него есть девушка, с которой он несколько лет вместе, и наше общение после ссоры скатилось на ноль. Секса не было, поцелуев не было, намек на секс был только один раз по пьяни, и поцелуи также, но ничего не произошло. Я тогда была очень расстроена и переживала, что все закончилось именно так. Потом через год примерно, они поженились! Сейчас, спустя три года, он объявился, предложил встретиться. Я посмотрела все его соцсети, там у него фотки с его женой. Мы начали общаться с ним просто налегке, на дружеской волне, он ничего не спрашивал толком, да и я тоже не стала ничего выяснять. Общение с ним протекало легко, мне с ним весело, прикольно, комфортно, восприняла его только как друга. Тут с его стороны начались сцены ревности и претензии, я ему объяснила: «Зачем ты мне что-то предъявляешь, если у тебя есть жена?» Он сказал, что они как полгода не вместе, но штамп у него стоит до сих пор. Он меня контролирует, звонит каждый час, по ночам разговариваем по телефону по три часа перед сном, но на деле с его стороны никаких сексуальных намеков нет, он не пристает, не соблазняет, как-то в шутку он мне сказал, что у него «маленький», вот я думаю, может, он комплексует и это была совсем не шутка? Но я ему дала понять, что пока у него везде фотки с его женой, он может ни на что не рассчитывать. Обещает удалить, но так ничего и не удаляется. С женой они сейчас не вместе это 1000%. Может, поссорились, может, окончательно расстались, я без понятия, но его этот вечный контроль и сцены ревности меня дико напрягают! Он говорит, что хочет мне звонить, ему интересно, как мои дела, ему интересны мои планы, постоянно говорит, чтоб никуда не ходила, сидела дома, чтоб не знакомилась с парнями. Когда я у него спрашиваю, что ему от меня нужно, он говорит: «Если не хочешь, давай, не будем общаться, ты только скажи и я отстану». Делает комплименты, говорит, что я красивая, умная, друзьями нас не считает, но и кем-то большим тоже. Ни на что даже намека нет. Недавно ходили в кино, сказал, что пойдем на диваны на последний ряд, чтоб обниматься и целоваться, но в итоге даже за руку меня не подержал! Видимся не так часто, как бы мне хотелось. Договариваемся на завтра, а на следующий день он даже никаких напоминаний о встрече не делает, когда спрашиваю, почему, он говорит, что я сама у него не спрашивала. Ни себе, ни людям. Что ему нужно от меня?
Мариша,
Москва, 21 год
07.06.17
Подскажите мне, что он хочет?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Мариша, на мой взгляд, тебе стоит ответить на другой вопрос. Зачем тебе самой это нужно? Ты по уши влюблена? У тебя от мыслей об этом человеке бабочки в животе порхают? Ты решила, что это тот самый, на белом коне, только немножко женатый и с придурью? Ты же все сама видишь. Тебя мягко обрабатывают, готовят в любовницы. Ты сначала ультиматумы ставила, а теперь уже спокойно соглашаешься на кино с местами для поцелуев, ждешь их и испытываешь неподдельное разочарование, что ничего не было. Ты понимаешь, что уже практически готова? Он делает вид, что все зависит от тебя, даже ваши контакты. Он говорит тебе «если не хочешь, я отстану», и то, что ты ему не ответила «да, я не хочу», это уже согласие на продолжение игры по ЕГО правилам. Ты не управляешь ситуацией. Напротив, тобой управляют. Тебе говорят, что ты красивая и умная, но при этом к тебе не проявляют сексуального интереса, и тебя это сбивает с толку. Ты ждешь, когда же он предпримет какие-то шаги, а он ждет, когда ты дозреешь до того, что тебя даже уговаривать не придется. И, судя по походу в кино и последнему ряду, ждать ему осталось не долго. А вот тебе его развода ждать придется долго. Возможно, он и не живет со своей женой (раз ты так уверена в этом), но и ты не предел его мечтаний. Мужчина, который влюблен и боится потерять любимую женщину, не морочит ей голову и не ведет себя так, словно ему безразлично будут ли они продолжать общение или нет. Твой знакомый просто умелый кобель, и на твой счет у него совершенно определенные планы. И это не свадьба.

  • Сергей

    Мариша, на мой взгляд, ты задаешь не тот вопрос. Какая разница, что творится в голове у парня, который не в состоянии ни поцеловать, ни хотя бы определиться с желаниями, но зато уже пытается ограничить твою свободу? Людей на свете много, тараканы у всех свои, и пытаться понять каждого - жизни не хватит. Поэтому я считаю, что тебе лучше задуматься над тем, зачем тебе все это нужно? Для чего ты теряешь время на общение с человеком, не только не способным на адекватные поступки, так еще и женатого? Это у тебя спортивный интерес, или ты все еще хочешь чего-то серьезного? Если последнее, то тут я вряд ли смогу чем-то помочь. Глупость даже таблетками не лечится. Если же это всего лишь свойственная молодости некоторая тяга к более взрослым ребятам и желание иметь среди ухажеров того, кем можно при случае похвастаться, то очень рекомендую подумать головой и послать молодого человека к жене, после чего перестать общаться. Причем совсем. Впрочем, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Только не говори потом, что тебя не предурреждали.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
  • Zavoronok
    «Если не хочешь, давай, не будем общаться, ты только скажи и я отстану» - ну скажи ему, чтоб отстал и посмотри на реакцию. Кто он вообще такой, чтобы указывать тебе, что делать? Если общение напрягает, не общайся, или чётко обозначь границы дозволенного и прекращай общение, если он их нарушит. Ты считаешь его другом и вправе заводить парней для романтических встреч.
    		 07.06.17 01:23
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Э... а точно "Москва, 21 год"? Вы совсем отребье, что ли, пардон? У Вас рожа кривая или сиськи на спине? Как Вы докатились до жизни такой?
    		 07.06.17 01:09
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Masha NY
      Да молодая она, не опытная, а он манипулятор со стажем. Вот и весь расклад. А героине советую послать его по дальше, пока он вконец ей мозги не запудрил. Чувств светлых у него к героине нет. Это видно по его действиям. Вообщем козел он.
      		 07.06.17 02:02
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Masha NY
      Да молодая она, не опытная, а он манипулятор со стажем. Вот и весь расклад. А героине советую послать его по дальше, пока он вконец ей мозги не запудрил. Чувств светлых у него к героине нет. Это видно по его действиям. Вообщем козел он.
      		 07.06.17 02:02
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору