Подскажите мне, что он хочет?
Москва, 21 год
07.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаМариша, на мой взгляд, тебе стоит ответить на другой вопрос. Зачем тебе самой это нужно? Ты по уши влюблена? У тебя от мыслей об этом человеке бабочки в животе порхают? Ты решила, что это тот самый, на белом коне, только немножко женатый и с придурью? Ты же все сама видишь. Тебя мягко обрабатывают, готовят в любовницы. Ты сначала ультиматумы ставила, а теперь уже спокойно соглашаешься на кино с местами для поцелуев, ждешь их и испытываешь неподдельное разочарование, что ничего не было. Ты понимаешь, что уже практически готова? Он делает вид, что все зависит от тебя, даже ваши контакты. Он говорит тебе «если не хочешь, я отстану», и то, что ты ему не ответила «да, я не хочу», это уже согласие на продолжение игры по ЕГО правилам. Ты не управляешь ситуацией. Напротив, тобой управляют. Тебе говорят, что ты красивая и умная, но при этом к тебе не проявляют сексуального интереса, и тебя это сбивает с толку. Ты ждешь, когда же он предпримет какие-то шаги, а он ждет, когда ты дозреешь до того, что тебя даже уговаривать не придется. И, судя по походу в кино и последнему ряду, ждать ему осталось не долго. А вот тебе его развода ждать придется долго. Возможно, он и не живет со своей женой (раз ты так уверена в этом), но и ты не предел его мечтаний. Мужчина, который влюблен и боится потерять любимую женщину, не морочит ей голову и не ведет себя так, словно ему безразлично будут ли они продолжать общение или нет. Твой знакомый просто умелый кобель, и на твой счет у него совершенно определенные планы. И это не свадьба.
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СергейМариша, на мой взгляд, ты задаешь не тот вопрос. Какая разница, что творится в голове у парня, который не в состоянии ни поцеловать, ни хотя бы определиться с желаниями, но зато уже пытается ограничить твою свободу? Людей на свете много, тараканы у всех свои, и пытаться понять каждого - жизни не хватит. Поэтому я считаю, что тебе лучше задуматься над тем, зачем тебе все это нужно? Для чего ты теряешь время на общение с человеком, не только не способным на адекватные поступки, так еще и женатого? Это у тебя спортивный интерес, или ты все еще хочешь чего-то серьезного? Если последнее, то тут я вряд ли смогу чем-то помочь. Глупость даже таблетками не лечится. Если же это всего лишь свойственная молодости некоторая тяга к более взрослым ребятам и желание иметь среди ухажеров того, кем можно при случае похвастаться, то очень рекомендую подумать головой и послать молодого человека к жене, после чего перестать общаться. Причем совсем. Впрочем, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Только не говори потом, что тебя не предурреждали.
Обсуждение 4
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Zavoronok«Если не хочешь, давай, не будем общаться, ты только скажи и я отстану» - ну скажи ему, чтоб отстал и посмотри на реакцию. Кто он вообще такой, чтобы указывать тебе, что делать? Если общение напрягает, не общайся, или чётко обозначь границы дозволенного и прекращай общение, если он их нарушит. Ты считаешь его другом и вправе заводить парней для романтических встреч.
07.06.17 01:23
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KoshkaЭ... а точно "Москва, 21 год"? Вы совсем отребье, что ли, пардон? У Вас рожа кривая или сиськи на спине? Как Вы докатились до жизни такой?
07.06.17 01:09
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Masha NYДа молодая она, не опытная, а он манипулятор со стажем. Вот и весь расклад. А героине советую послать его по дальше, пока он вконец ей мозги не запудрил. Чувств светлых у него к героине нет. Это видно по его действиям. Вообщем козел он.
07.06.17 02:02
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Masha NYДа молодая она, не опытная, а он манипулятор со стажем. Вот и весь расклад. А героине советую послать его по дальше, пока он вконец ей мозги не запудрил. Чувств светлых у него к героине нет. Это видно по его действиям. Вообщем козел он.
07.06.17 02:02
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