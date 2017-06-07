Подскажите мне, что он хочет?

Мне 21, ему 29. Симпатичный, спортивный, работает экономистом, ездит на хорошей машине. Общалась три года назад с парнем, он каждый день звонил по сто раз, писал по тысячи sms на дню, виделись часто, потом я узнала, что у него есть девушка, с которой он несколько лет вместе, и наше общение после ссоры скатилось на ноль. Секса не было, поцелуев не было, намек на секс был только один раз по пьяни, и поцелуи также, но ничего не произошло. Я тогда была очень расстроена и переживала, что все закончилось именно так. Потом через год примерно, они поженились! Сейчас, спустя три года, он объявился, предложил встретиться. Я посмотрела все его соцсети, там у него фотки с его женой. Мы начали общаться с ним просто налегке, на дружеской волне, он ничего не спрашивал толком, да и я тоже не стала ничего выяснять. Общение с ним протекало легко, мне с ним весело, прикольно, комфортно, восприняла его только как друга. Тут с его стороны начались сцены ревности и претензии, я ему объяснила: «Зачем ты мне что-то предъявляешь, если у тебя есть жена?» Он сказал, что они как полгода не вместе, но штамп у него стоит до сих пор. Он меня контролирует, звонит каждый час, по ночам разговариваем по телефону по три часа перед сном, но на деле с его стороны никаких сексуальных намеков нет, он не пристает, не соблазняет, как-то в шутку он мне сказал, что у него «маленький», вот я думаю, может, он комплексует и это была совсем не шутка? Но я ему дала понять, что пока у него везде фотки с его женой, он может ни на что не рассчитывать. Обещает удалить, но так ничего и не удаляется. С женой они сейчас не вместе это 1000%. Может, поссорились, может, окончательно расстались, я без понятия, но его этот вечный контроль и сцены ревности меня дико напрягают! Он говорит, что хочет мне звонить, ему интересно, как мои дела, ему интересны мои планы, постоянно говорит, чтоб никуда не ходила, сидела дома, чтоб не знакомилась с парнями. Когда я у него спрашиваю, что ему от меня нужно, он говорит: «Если не хочешь, давай, не будем общаться, ты только скажи и я отстану». Делает комплименты, говорит, что я красивая, умная, друзьями нас не считает, но и кем-то большим тоже. Ни на что даже намека нет. Недавно ходили в кино, сказал, что пойдем на диваны на последний ряд, чтоб обниматься и целоваться, но в итоге даже за руку меня не подержал! Видимся не так часто, как бы мне хотелось. Договариваемся на завтра, а на следующий день он даже никаких напоминаний о встрече не делает, когда спрашиваю, почему, он говорит, что я сама у него не спрашивала. Ни себе, ни людям. Что ему нужно от меня?

Мариша,

Москва, 21 год

07.06.17

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