Моя подруга отбивает у меня парней?

Я бы не торопилась называть эти отношения «дружбой» и уж тем более не стала бы давать титул лучшей подруге девушке, с которой ты чувствуешь себя некомфортно. Хочется тебе, или нет, но у вас идет соперничество. В этом деле обоюдное согласие не требуется. Возможно, она делает это неосознанно, а, может, как раз в полном сознании, потому что, например, в чем-то тебе завидует. Может, она просто эгоистка, которая общается с тобой, но никогда не станет учитывать твои интересы, и, скорее, поссорится с тобой, нежели откажет себе в чем-то. А еще есть такие люди, которым становится интересно что-то или кто-то только после того, как этим заинтересовался кто-то другой (обычно тот, чье мнение, выбор, вкус имеют значение). Но и это не про дружбу. Скорее уж про вид зависти. Или сталкерства.

В любом случае я бы рекомендовала тебе не откровенничать с этой «подругой», если не хочешь, чтобы у тебя и дальше возникали подозрения, что она перебивает всех парней, которые тебе интересны. Можно общаться по интересам, но не переходить определенные рамки и темы. Ну и всегда помнить, что друг – этот тот, с кем тебе комфортно, и если тебе кажется, что девушка активно отбивает у тебя парней, то, вполне возможно, что тебе не кажется.