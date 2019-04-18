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Моя подруга отбивает у меня парней?


Пришла за советом. У меня есть подруга, вроде как лучшая, но каждый раз, когда я ей говорю, что мне нравится тот или иной парень, она начинает с ним слишком уж близко общаться, а мне говорит, что «прощупывает почву». Что делать – не знаю. Если я ей что-то предъявляю, то начинает грубить и говорить, мол, вот какая я для нее подруга. А я пока напрямую не скажу человеку что-то, что меня не устраивает, не могу с ним общаться. Вроде как подруги, но вроде и соперницы, а соперничать с ней очень уж глупо.

Камила, Россия, 18 лет / 18.04.19
Моя подруга отбивает у меня парней?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Я бы не торопилась называть эти отношения «дружбой» и уж тем более не стала бы давать титул лучшей подруге девушке, с которой ты чувствуешь себя некомфортно. Хочется тебе, или нет, но у вас идет соперничество. В этом деле обоюдное согласие не требуется. Возможно, она делает это неосознанно, а, может, как раз в полном сознании, потому что, например, в чем-то тебе завидует. Может, она просто эгоистка, которая общается с тобой, но никогда не станет учитывать твои интересы, и, скорее, поссорится с тобой, нежели откажет себе в чем-то. А еще есть такие люди, которым становится интересно что-то или кто-то только после того, как этим заинтересовался кто-то другой (обычно тот, чье мнение, выбор, вкус имеют значение). Но и это не про дружбу. Скорее уж про вид зависти. Или сталкерства.

    В любом случае я бы рекомендовала тебе не откровенничать с этой «подругой», если не хочешь, чтобы у тебя и дальше возникали подозрения, что она перебивает всех парней, которые тебе интересны. Можно общаться по интересам, но не переходить определенные рамки и темы. Ну и всегда помнить, что друг – этот тот, с кем тебе комфортно, и если тебе кажется, что девушка активно отбивает у тебя парней, то, вполне возможно, что тебе не кажется.

  • Сергей

    Камила, на мой взгляд, насчет дружбы между вами, ты несколько ошибаешься. Вы, скорее, приятельницы, и держитесь рядом до поры до времени. И учитывая возраст, рискну предположить, что довольно скоро жизнь разведет вас в разные стороны. Нет, вполне возможно, что какие-то отношения останутся, но вряд ли вы будете именно подругами. Видишь ли, все мы с течением времени меняемся, а в ваши годы особенно серьезно и активно.

    Поэтому через какое-то время, весьма непродолжительное кстати, у каждой стороны появятся интересы, никак не связанные с другой. И взаимный интерес начнет угасать. Ну, а появление постоянного серьезного партнера, тем более сведет общение к нулю. Так что я бы посоветовал заранее принять тот факт, что всё это ненадолго. Кстати, первые «ласточки» разрыва уже имеются. И в будущем противостояние, скорее всего, лишь усилится. В результате вы либо окончательно поругаетесь и разбежитесь, либо начнете ограничивать общение, что приведет к угасанию интереса и потере смысла в нём. Но в этом нет ничего странного или неправильного. Это всего лишь неизбежные спутники взросления, и мы все через это проходили. В дальнейшем рядом появятся новые люди, и кто-то из них, вполне возможно, сможет стать другом. Ну, или, повзрослев и помудрев, вы вспомните друг о друге, и заново начнете «дружить».

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