Почему мне попадаются альфонсы?
Ангарск, 39 лет
19.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаНаталья, если тебе «все время» попадаются альфонсы, то дело точно не в том, что «мужчины стали нынче не те», а в тебе самой. Ты таких выбираешь. Причем, не испытывая сильных чувств, а подходишь к выбору практично. Точно также практично ты начинаешь с ними жить – не слишком хорошо узнав, не поняв, что между вами может быть общего. Просто нужен мужик в доме. А дальше – сплошная практичность и бухгалтерия. Даже интересно, если бы нашелся мужчина, который бы зарабатывал столько же, сколько и ты, - чем бы дело закончилось? Как бы ты объясняла ему траты на дорогую косметику? Вроде как фраза «я сама заработала» уже не прокатит, либо придется разрешать ему такие же суммы тратить на его хобби. На дорогие удочки, например… На мой взгляд, проблема твоя именно в неразборчивости и в скорости, с которой ты переводишь отношения в сожительство. Это отличные условия для тех мужчин, которым не терпится сесть на женскую шею (как правило, слезают такие экземпляры с маминой шеи). Давай будем откровенны вот еще в чем: когда тебе почти 40, вокруг остается не так уж много приличных свободных мужчин, таких, чтобы и без детей от предыдущих браков, и с зарплатой коммерческого директора (или хотя бы высокооплачиваемого специалиста), и при этом с характером прекрасным. Поэтому тот факт, что ты за относительно короткий период умудрилась завести отношения с сожительством сразу с несколькими свободными мужчинами своего возраста (плюс-минус), и все они оказались никудышними спутниками по жизни, то, очевидно, проблема в том, что хорошие уже давно «разобраны», и чтобы найти своего, нужно быть самой более критичной и внимательнее смотреть, с кем ты знакомишься и тем более – начинаешь вместе жить. Ну не бывает такого, чтобы работящий мужчина по собственной инициативе вдруг становился альфонсом. У каждого мужчины твоего возраста есть бэкграунд. Достаточно его внимательно изучить, чтобы понять, есть ли у него предпосылки к лени и к лузерству.
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СергейНаталья, лично я считаю, что делать глобальные «общемужские» выводы на основании нескольких собственных неудач – это не совсем правильно. Людей на этой Земле слишком много, чтобы все были одинаковые. А потому, если что-то не получается, причем систематически, возможно не стоит обвинять весь несовершенный Мир. Быть может, лучше поменять подход, изменить схему, отступить и начать с другой стороны? Это я к тому, что если тебе постоянно попадаются мелкие мужчинки, может быть, стоит просто сменить место знакомств? А еще очень советую задуматься, не в тебе ли самой проблема, если постоянно выбираешь одинаковую «некондицию»? Ведь ты уже достаточно взрослый человек, обладающий солидным жизненным опытом, и вряд ли тебя можно заподозрить в легковерности и наивности. И раз так, значит к вопросу выбора партнера ты подходишь вполне осознанно. Вот и спроси для начала с самой себя, зачем тебе нужны дяденьки, которые сразу пытаются сесть на шею, и почему действительно состоятельные и независимые мужчины тебя не интересуют, а только потом переходи на обобщения и глобальные обвинения. Полагаю, если сможешь проанализировать собственные действия и честно ответить на вопрос «зачем», все само собой начнет меняться. В противном случае, просто смирись с тем, что мужчины действительно ответственные, хозяйственные и домовитые тебе не подходят, и пользуйся тем, что доступно.
Обсуждение 83
Лучшие комментарии
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лакивозможно, вы такая "баба с яйцами" и обычные мужчины к вам не хотят даже приближаться, а такие вот "сосунки" считывают эту инфу на раз, потому что именно таких и ищут - присосаться к такой бабе с яйцами, не шуметь не мешать ей и жить рядышком вместо домашнего питомца - комфортно и не дует)
19.04.17 09:07 Контекст комментария
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ЮликонВероятно Вы живете вместе у Вас, в Вашей квартире, где Вы несете все расходы на коммуналку, Вы покупаете продукту, Вы оплачиваете ремонт и покупку новой мебели. ПОробуйте в следующем знакомстве жить у мужчины и даже секс только в доме мужчины, сразу станет понятно какой он хозяйственный и обеспеченный. У хорошего мужчины есть жилье после ремонта разной степени свежести, шторы может не висят , но мебеля с телеком стоят и в холодильнике есть еда. мое имхо, говорящие о перспективах в 40 лет какая то странная история,обычно в этом возрасте планы дореализовывают или просто пожинают плоды наработанного.
19.04.17 07:12 Контекст комментария
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ДжейНе живите с малознакомыми мужчинами))
19.04.17 09:21 Контекст комментария
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P.S. Короче, автору: покупайте себе косметику, одежду, путешествия и балуйте себя. Себя, а не их. Вы не мама им, чтобы их одевать. Если вам нужен мужчина на более чем секс, будьте более избирательны и терпеливы. Хороших и пылких любовников больше, чем хороших мужей. Терпение и ещё раз терпение.
19.04.17 09:45 Контекст комментария
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Выпросить легче, чем заработать. Понятно, что не для всех, но видно привлекаете вы любителей халявы чем-то. Кстати, жениться на богатой вдове раньше было относительно приличным способом поправить свои дела) так что типажи со временем не меняются... А вообще, не все то золото, что блестит, человек, пышно ухаживающий, может просто не уметь жить по средствам, и будет тратить уже ваши деньги, есть и такие...
19.04.17 07:13 Контекст комментария
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Почему все хотят обеспеченного мужчину, но никто не хочет его таким сделать?:)) например, жить вместе и развиваться вместе))) на готовом жить всегда проще
19.04.17 14:08
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Алёна Санкт-ПетербургУ меня такая же проблема. Только я не работающая женщина с 2 детьми после развода Бывший обеспечил жильем и денег дает по нынешним нормам нормально. Знакомлюсь с мужчинами, они все в один голос утверждают, что хотят серьёзных отношений, говорят о браке, обещают помочь в моих проблемах, купить машину, помочь расширить жилье. Я красивая, выгляжу моложе. Не работаю тк у меня ребёнок инвалид, ухаживаю за ним. Они все это прекрасно знают и их не пугает. Начинают общаться с детьми , находят общий язык, строят планы, просят родить им ребёнка. А дальше интересно. Возникают какие либо трудности и они занимают денег, кто 5 тыс на лечение, кто тысячу до вечера, и тп. В итоге ещё и ещё, и не отдают. При этом с удовольствием едят мою еду. Попросту пользуются мною. Я человек решительный, всегда готова помочь и предана, но ездить на своей шее не готова давать. Каждый утверждает что он не такой как все. При этом мониторят мои переписки взламывая почту и устраивая ревность. Поначалу я верила людям, а сейчас вижу нет мужчин, одни прихлебыватели. И дело не в женщинах. Сама попросила на проезд однажды и он мне дал, потом заявив что это он часть долга вернул. Т.е. мои деньги можно брать и не возвращать, на мои деньги питаться. Каждого возвращаю к нему домой. Начинают истерить и пытаться вернуть меня, но если доверие потеряно я не возвращаюсь. Поняла одну вещь, мужчины не ценят тех кто им готов быть верен и помочь во всем. Так что я теперь не осуждаю тех девушек что разводят мужчин на деньги. Так и надо видимо.
19.04.17 14:05
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Может вы торопитесь каждого заявившего , что у него серьёзные планы , , записать в отцы семейства и тащить в свой дом ??? Как , я поняла, вы женщина еще молодая , а таких "случаев" уже несколько. Когда успели-то ?
19.04.17 14:11
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Я наверное очень цинична, но я считаю, что существует очень-очень маленький процент мужчин, готовых жениться и помочь расширить жилье женщине с двумя детьми, один из которых инвалид. Это хороший заход взять 1000 до вечера...ну и в целом попользоваться. Очень грустная история.
19.04.17 14:15
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50/50Алён, возвращайте бывшего)) серьёзно. это надо умудриться такой хлам собирать, который у матери инвалида деньги стреляет. талант, можно сказать. в студенчестве были какие-то случаи стрельбы денег, потом в пору частного предпринимательства, ну так по мелочи на шару прокатиться. но как взрослая женщина может не только выслушать, но и дать в долг ухажёру??????
19.04.17 14:23
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Я не понимаю этого совета "ищи богатого и 40-летнего". Вы хоть представляете себе очередь из женщин, которые точно так же как и ГГ мечтают о хорошей жизни? И имя им легион! Да и выглядеть нужно как ангел Виктории Сикрет не меньше, чтоб захомутать такого)) Как моя аватарка например:))
19.04.17 13:49
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Сама-то чего не захомутала такого , раз аватарку имеешь приличную ?)) А всё потому, что мужчины в большинстве своём тоже люди) И , кроме аватарки , им ещё мозги иногда интересны и личность женщины .
19.04.17 13:53
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лакичета вы в крайности кидаетесь: или богатый или альфонс - а куда всю серединку дели? адекватных, работающих, приличных мужчин??? ну есть же такие! не может не быть!)
19.04.17 14:20
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Наталья , а где вообще вы с ними знакомитесь ? В одном и том же клубе ?)) Вы отвлекитесь от того , какие они. Похоже , что вы сама производите впечатление рабочей лошади или добренькой мамочки , вот и липнут страждущие.
19.04.17 13:45
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А зачем вам мужчины с доходом 20 000 в месяц? Они кто вообще, это ж не ваш круг общения?
19.04.17 13:07
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Татьяна.ой,ладно.одна знакомая приехала с Барселоны.наследство получила в России,боялась мужу деньги послать:он себе машину купит.всё от людей зависит.а Барселона-вроде и Европа
19.04.17 12:35
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А я вот следую советам Алены и Сергея - критично подхожу к выбору спутника, поэтому уже много лет одна. Так что вариантов в 39 лет немного: либо одна, либо вот такие альфонсы (или лентяи, не суть важно). Да, есть еще третий вариант - искать мужчину за границей, но не по сайтам знакомств, а в процессе путешествий или работы.
19.04.17 12:07
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Вера МоскваНаталья, Ваша ситуация мне очень знакома. У вас два выхода - искать мужчину с таким же уровнем дохода как у вас, но мне кажется, это очень сложно (сужу по себе), поэтому шанс остаться одной при таком поиске = 99,9%. Либо связывать свою жизнь с малообеспеченным мужчиной, но, например, с хорошим характером и другими достоинствами, кот. для Вас важны. При втором варианте дать себе клятву никогда не вспоминать о деньгах в споре с ним. На этого мужчину надо повесить максимум домашних обязанностей: пусть сидит с детьми, делает ремонт в вашей квартире, готовит, убирает, стирает, т.е. компенсирует свой низкий доход домашней работой. Тогда вы не будете чувствовать себя используемой, вы просто поменяетесь с мужчиной ролям, вы зарабатываете деньги, а он ведет домашнее хозяйство.
19.04.17 12:04
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Наталья, на второй месяц проживания считать твой кошелек общим... ты однозначно что-то делаешь не так в начале. Скорее всего так хочешь понравитьяс, что устраиваешь застолья, делаешь дорогие подарки и т.д. А ведь и от мужчины может прийти такое письмо. Мне жаловался знакомый, что ка ктолько познакомиться с девушкйо, она сразу теряет айфон, у нее начинаются проблемы с работой и т.д.
19.04.17 10:21
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звездочка )Наталья, если это повторяющийся сценарий, то причина в Вас. Мужчины переходит на женский стиль поведения рядом с женой, которая внутри вся мужик-мужик. Для баланса, в природе все очень гармонично. И никакая дорогая косметика внутреннее звучание не спрячет ) Вы их собой перепрограммируете, выключаете. Я знаю много примеров, когда люди начинали жить вместе и доходы семьи взлетали. Но для этого нужно а) искренняя сильная любовь в паре, б) классный регулярный секс, в) женщина не должна на работе оставлять слишком много энергии и оставалось что отдать мужчине и дому. Чем больше энергии любви и секса мужчина получает в отношениях, тем лучше его доходы, появляются неожиданные приглашения на другую работу, появляются новые партнеры в бизнесе (если он работает сам на себя). Просто прет в делах ) А у Вас вообще как? Финансовый поток у Вас не пассивный доход, судя по всему. Вы руководитель или...? Ни у одного полноценного мужчины с капиталом, который попадался мне на глаза, жена не была махровая карьеристка. Тем более она не была классический образ бизнес леди. Зато все они были... попытаюсь поточнее это выразить... полные жизни, солнечные, эмоциональные, теплые, подвижные, женственные женщины. Они со своими мужьями друг друга гармонично дополняют, как инь и ян.
19.04.17 09:42
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доцяПростите, но от этой пиzдoтерики уже тошнит) Вот совершенно разные бывают жены у успешных мужчин. И работящие лошадки, и гламурные киски. И не всегда те и другие теплые, солнечные, искренне любящие и прочее. Не надо возлагать такую ответственность за успешность мужчин на характер жён.
19.04.17 10:30
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звездочка )конечно-конечно ) только там, где жены не такие, у мужа такие любовницы.
19.04.17 10:36
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доцяПричем не только у успешных) У середняков тоже:))))))) Но это не отменяет того, что частенько такие не идеальные жены все равно крепко сидят на своем месте.
19.04.17 10:40
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Наталья, у меня такое предположение, что вы торопитесь. Вы быстро заселяете их к себе - потомучто вам удобнее с самого начала иметь свидания у себя. Вы же у себя дома, не так ли? Дома всё своё, всё красивое, свой шкаф и своя косметика. Лучше, чем холостяцкая квартира.Они приходят на ВАШУ территорию и им там тоже хорошо, потомучто это лучше чем то, что у них было на их 20 тысяч. И они сначала балдеют, а потом расслабляются. Я считаю, что вы слишком быстро готовы разделить свою территорию и что вы зря раскошеливаетесь. Не надо покупать одежду, оплачивать им бензины, отпуски и другие прочие потребности. Знаете как раньше было, такая игра. Женщина хоть бы и кинулась уже с поцелуями на М, но она сначала подержит дистанцию и присмотрится, даст себе и ему время. А у вас что, познакомились, посексились, заселились.
19.04.17 09:28
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Ещё осмелюсь одно предположение, про одежду им покупать. Так как основная масса населения это трудяги или офисный планктон, а не бизнес-акулы с ролексами и на ягуарах, мужички ваши на их 20 тысяч имеют гардероб по карману. То есть, простенько, чистенько, но не дорого. Вам хочется видеть рядом с собой мужчину в очень хорошем костюме, в обуви подороже. И у вас чешется рука одеть их, обуть и причихвостить. Но голос совести и здравого ума где-то внутри говорит: эй, а чегой это й должна?
19.04.17 09:35
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ДжейНе живите с малознакомыми мужчинами))
19.04.17 09:21
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ДжейНе ВАМ должно хватать на дорогую косметику, а мужчине должно хватать на вашу дорогую косметику)) в этом ошибка. Почитайте учебники по экономике, в данном случае это будет полезнее, чем любые психологические сопли.
19.04.17 09:26
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Джей, я думаю, у богатых дядь после 40, желающих покупать дорогую косметику, бельё и прочее, женЧины немного другого склада и... возраста тоже, кстати. По крайней мере, на серьёзно. Секс по дружбе или по симпатии - не вопрос. Но если сидеть в Ангарске в своей гламурной квартире, намазанной пудрой Диор и помадой Рубинштейн, в шёлковом халате и ждать, когда прийдёт миллионЭр, полюбит ее 3 раза подряд и озолотит.. можно ждать долго?
19.04.17 09:41
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звездочка )можно просто купить путевку на острова и познакомиться в самолете ) все от Бога, ему свести и познакомить двух людей, как нам с вами просто пальцами щелкнуть
19.04.17 09:45
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P.S. Короче, автору: покупайте себе косметику, одежду, путешествия и балуйте себя. Себя, а не их. Вы не мама им, чтобы их одевать. Если вам нужен мужчина на более чем секс, будьте более избирательны и терпеливы. Хороших и пылких любовников больше, чем хороших мужей. Терпение и ещё раз терпение.
19.04.17 09:45
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лакиАнгарск — один из лучших по уровню благоустройства в Восточной Сибири: в 2003 году город занял второе место в конкурсе на самый благоустроенный город России[2], а в 2005[3] и 2008[4] — первое. В СМИ по отношению к Ангарску часто используется определение — Город нефтехимиков. - во чиво википедия пишет) благодаря клео я расширяю свою географию)) город кстати свосем небольшой - чуть больше 200 тысч житетелей...кароч, рубенштейн не поможет)
19.04.17 09:51
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хахахаДа уж, в 39 лет главным критерием должна быть разборчивость
19.04.17 10:18
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лакиесли прям ВСЕ ваши мужчины присаживаются к вам на шею, значит причина в вас, все-таки..ищите что именно вы делаете не так, причем делаете буквально с первых шагов знакомства, в каких-то мелочах и тыды, и этим и привлекаете своих альфонсов. в письме мало деталей как так случается, поэтому трудно предметно советовать, но дело явно в вас.
19.04.17 09:03
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лакивозможно, вы такая "баба с яйцами" и обычные мужчины к вам не хотят даже приближаться, а такие вот "сосунки" считывают эту инфу на раз, потому что именно таких и ищут - присосаться к такой бабе с яйцами, не шуметь не мешать ей и жить рядышком вместо домашнего питомца - комфортно и не дует)
19.04.17 09:07
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ЭстерСара приказала долго жить. Теперь здесь выступает её доча.
19.04.17 08:43
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Прелесть, в том то и дело, что "мужья". Такие как вы говорите хозяйственные и хорошо зарабатывающие в чем-то другом невыносимы настолько, что вы разводитесь и ищете другого хозяйственного и хорошо зарабатывающего. Хороших мужчин не бросают)) а сколько мужей у Вас было, если не секрет?
19.04.17 08:18
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доцяженские "а вот у меня" можно даже не читать, и не принимать во внимание. Ведь как известно, только у пишущей о себе женщины все не так как у других обычных баб) а на деле в каждой избушке свои погремушки. Идеальных нет, есть счастливые. А счастливы они могут быть при совершенно разных данных.
19.04.17 08:29
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Я на 100% согласна. Вот и Прелесть пишет, что нашла и богатого и хорошего и хозяйственного, но отчего-то пишет слово "мужья", а не "один единственный, любящий муж".
19.04.17 08:37
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Доця, не удивлюсь, если вы также как и я видели слияние капиталов раз или два раза в жизни и это никак не зависило от самих людей (все решали родители). И не удивлюсь, если Вы также как и я видели богатых и успешных мужчин не только где-то там на машине, но и вблизи, а возможно даже и жили с таким. У многих дам, которые мыслят как 50/50 или Прелесть взгляд на мир состоит из 100% иллюзий
19.04.17 08:42
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Идеальных нет, есть счастливые. А счастливы они могут быть при совершенно разных данных. - однозначно соглашусь!
19.04.17 14:04
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+у неё смена мужей через 6-7 лет
19.04.17 08:52
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Татьяназдесь дело не в хорошести.если мужчина много зарабатывает,ему хозяйством некогда заниматься.голова и дома забита,зарабатыванием денег,не до пирогов)))
19.04.17 12:27
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50/50Наталья, 40-летние неудачники хотят кушать, жить в тепле и без проблем. это на вопрос, почему они так себя ведут. ну и да, вы не обязаны им ничего покупать. а что, прямо просят - купи, накорми и т.д.? или Вы сама раскрываете свой кошелек, дабы облагородить спутника приличными вещами?)) ну никто, кроме Вас, в этом не виноват. никто! привыкли покупать любовь. а зачем жить вместе, если не клеится постоянно? встречайтесь. ну пирожок ему испечь можно, это недорого))
19.04.17 08:03
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KoshkaЯ думаю, ошибка в скоро Ростислав. Вы не проверенных мужчин сразу тянет к себе жить (так ведь?), показываете им свои доходы, модную одежду и прочую "красивуюжизнь". А они по факту не подтверждают свою состоятельность ничем, кроме болтовни. Расслабьтесь, можно же просто встречаться с мужчиной, не обязательно сразу его тащить в дом и всем обеспечивать.
19.04.17 07:50
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Выпросить легче, чем заработать. Понятно, что не для всех, но видно привлекаете вы любителей халявы чем-то. Кстати, жениться на богатой вдове раньше было относительно приличным способом поправить свои дела) так что типажи со временем не меняются... А вообще, не все то золото, что блестит, человек, пышно ухаживающий, может просто не уметь жить по средствам, и будет тратить уже ваши деньги, есть и такие...
19.04.17 07:13