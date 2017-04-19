Почему мне попадаются альфонсы?

Алена

Наталья, если тебе «все время» попадаются альфонсы, то дело точно не в том, что «мужчины стали нынче не те», а в тебе самой. Ты таких выбираешь. Причем, не испытывая сильных чувств, а подходишь к выбору практично. Точно также практично ты начинаешь с ними жить – не слишком хорошо узнав, не поняв, что между вами может быть общего. Просто нужен мужик в доме. А дальше – сплошная практичность и бухгалтерия. Даже интересно, если бы нашелся мужчина, который бы зарабатывал столько же, сколько и ты, - чем бы дело закончилось? Как бы ты объясняла ему траты на дорогую косметику? Вроде как фраза «я сама заработала» уже не прокатит, либо придется разрешать ему такие же суммы тратить на его хобби. На дорогие удочки, например… На мой взгляд, проблема твоя именно в неразборчивости и в скорости, с которой ты переводишь отношения в сожительство. Это отличные условия для тех мужчин, которым не терпится сесть на женскую шею (как правило, слезают такие экземпляры с маминой шеи). Давай будем откровенны вот еще в чем: когда тебе почти 40, вокруг остается не так уж много приличных свободных мужчин, таких, чтобы и без детей от предыдущих браков, и с зарплатой коммерческого директора (или хотя бы высокооплачиваемого специалиста), и при этом с характером прекрасным. Поэтому тот факт, что ты за относительно короткий период умудрилась завести отношения с сожительством сразу с несколькими свободными мужчинами своего возраста (плюс-минус), и все они оказались никудышними спутниками по жизни, то, очевидно, проблема в том, что хорошие уже давно «разобраны», и чтобы найти своего, нужно быть самой более критичной и внимательнее смотреть, с кем ты знакомишься и тем более – начинаешь вместе жить. Ну не бывает такого, чтобы работящий мужчина по собственной инициативе вдруг становился альфонсом. У каждого мужчины твоего возраста есть бэкграунд. Достаточно его внимательно изучить, чтобы понять, есть ли у него предпосылки к лени и к лузерству.