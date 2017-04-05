Он сильно старше, но меня к нему тянет

Алена

Анастасия, зафиксируйся на том, что ты девушка «энергичная по жизни». Поверь, каким бы «перцем» ни был 40-летний мужчина, он не будет круче и бодрее твоего 24-летнего сожителя, и уж точно не сможет составить тебе компанию в твоих энергичных интересах. Конечно, 40 лет – не тот возраст, когда люди начинают разваливаться. Но мне самой 40+, и я знаю, что энергии в этом возрасте, при всем желании, даже при самом правильном и здоровом образе жизни, не столько, сколько было в 20 лет. В 20-летнем возрасте можно было запросто прогулять всю ночь с любимым человеком, исходить пешком полгорода, лечь спать в 6 утра, а в 9 подорваться на учебу и еще отсидеть 4 пары и не заснуть на лекциях. В 40 лет совершенно иной энергетический обмен. И, главное, то, чего ты пока не видишь и не понимаешь, - совершенно другие цели и желания. Твой 40-летний мужчина прямо тебе говорит: он понимает, почему его ровесники выбирают молодых жен. Знаешь, почему? Потому что хотят иметь радом темпераментную женщину, которая еще не устала от жизни. Ибо самим им темперамента не хватает. И они становятся своеобразными «энергетическими вампирами» для своих юных жен. Ты обращала внимание на то, как быстро стареют рядом с возрастными мужьями их молодые жены? Бывают исключения, но они редки. Есть и еще одна причина, по которой «выбирают молодых»: опыт. Точнее, его отсутствие. То, чем 40-летний мужчина может удивить 20-летнюю девочку, он не очарует свою ровесницу. Потому что она уже сама из себя достаточно много представляет, она знает себе цену и, главное, знает цену той пыли, которую так легко пустить в глаза юным дурочкам. И, разумеется, его ровесница прекрасно понимает, что такое совместный быт, и куда уходит романтика, когда ты живешь с человеком, а не встречаешься с ним, да еще и тайком (вот уж где адреналин). Так что, прежде, чем окунуться в эти отношения, подумай, чего ты от них ждешь, и что на самом деле очень рискуешь получить. И особенно подумай, куда ты денешь свою энергичность лет через десять.