Он сильно старше, но меня к нему тянет
Киев, 22 года
05.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнастасия, зафиксируйся на том, что ты девушка «энергичная по жизни». Поверь, каким бы «перцем» ни был 40-летний мужчина, он не будет круче и бодрее твоего 24-летнего сожителя, и уж точно не сможет составить тебе компанию в твоих энергичных интересах. Конечно, 40 лет – не тот возраст, когда люди начинают разваливаться. Но мне самой 40+, и я знаю, что энергии в этом возрасте, при всем желании, даже при самом правильном и здоровом образе жизни, не столько, сколько было в 20 лет. В 20-летнем возрасте можно было запросто прогулять всю ночь с любимым человеком, исходить пешком полгорода, лечь спать в 6 утра, а в 9 подорваться на учебу и еще отсидеть 4 пары и не заснуть на лекциях. В 40 лет совершенно иной энергетический обмен. И, главное, то, чего ты пока не видишь и не понимаешь, - совершенно другие цели и желания. Твой 40-летний мужчина прямо тебе говорит: он понимает, почему его ровесники выбирают молодых жен. Знаешь, почему? Потому что хотят иметь радом темпераментную женщину, которая еще не устала от жизни. Ибо самим им темперамента не хватает. И они становятся своеобразными «энергетическими вампирами» для своих юных жен. Ты обращала внимание на то, как быстро стареют рядом с возрастными мужьями их молодые жены? Бывают исключения, но они редки. Есть и еще одна причина, по которой «выбирают молодых»: опыт. Точнее, его отсутствие. То, чем 40-летний мужчина может удивить 20-летнюю девочку, он не очарует свою ровесницу. Потому что она уже сама из себя достаточно много представляет, она знает себе цену и, главное, знает цену той пыли, которую так легко пустить в глаза юным дурочкам. И, разумеется, его ровесница прекрасно понимает, что такое совместный быт, и куда уходит романтика, когда ты живешь с человеком, а не встречаешься с ним, да еще и тайком (вот уж где адреналин). Так что, прежде, чем окунуться в эти отношения, подумай, чего ты от них ждешь, и что на самом деле очень рискуешь получить. И особенно подумай, куда ты денешь свою энергичность лет через десять.
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СергейАнастасия, лично я считаю, что взрослого мужчину, который на самом деле влюблен и хочет что-то серьезное создать с женщиной, пусть и гораздо более молодой, ничто остановить не сможет. И если такой человек имеет предложить нечто серьезное, то он предложит. И отстаивать будет свое мнение перед кем угодно. Если же взрослый сорокалетний мужик находит в себе силы спать с молодой женщиной, но на остальное его сил не хватает, если появляются куча весьма веских причин, по которым он «не может» наладить с ней честные отношения, то это не более чем «разводняк». Нет, я понимаю почему ты им интересуешься. Сама пишешь, что он всегда был как старший брат, то есть с детства воспринимался как авторитет, а к авторитетам мы все тянемся. Только вот перенос и реальные чувства - это разные вещи. Увы, но чаще всего, ничего реального под такими чувствами нет, и подобные союзы, если вдруг создаются, то живут ровно до той поры, пока быт не съест подростковую романтику младшего члена коллектива. Так что я бы посоветовал тебе как можно быстрее повзрослеть и избавиться от «наваждения». То есть послать дяденьку куда подальше и искать по-настоящему своего человека. Однако, безусловно, каждый из нас волен портить себе жизнь по-своему. Ты тоже. Только не говори потом, что не предупреждали.
Обсуждение 10
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лакиговорит, говорит..а что делает? что конекретно вам предлагает и планирует ли что-то серьезное? ну если такая разница в паре, то мужчина таки несет с собой определенный уровень достатка, женится, берет на себя обеспечение семьи и молоденькой жены, одним словом, понравиться родителям шансы у него есть, если он поведет себя достойно и по-взрослому, собственно соответсвенно возрасту...у меня есть такая пара близко знакомых, разница 17 лет, есть ребенок, женаты уже 15 лет..могу сказать, что когда возраст за 30 переваливает, эта разница как-то практически не ощущается, хз почему так, но наблюдала ни раз...
05.04.17 08:47
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РеджНе, я верю конечно, что любви все возрасты покорны. У меня подруга недавно замуж вышла за мужчину значительно старше себя. Но они скрывались только от коллег по работе, а родственники были в курсе их отношений. Но у Вас далеко не такая ситуация.
05.04.17 08:46
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случайноА то говорит, что понимает, чего выбирают молодую жену. - так вы для него просто молодое мясо .
05.04.17 08:02
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ВераЖизнь дается один раз! Живите! Тоскуете с 24летним? Он не ваш человек. Тянет к мужчине постарше? Ну и попробуйте, будьте с ним, а если привяжетесь друг к другу, значит, созданы вы друг для друга. Он немного растерян, скорее потому что ему неловко перед своими и вашими родителями, поскольку знал вас маленькой девочкой. Но теперь, когда вам 22, вы не маленькая. От вашего письма интуитивно чувствуется зарождение любви, а ей возраст не помеха.
05.04.17 07:11
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Джейживем с ним в разных комнатах/// откуда такая тяга к проживанию в коммунальной квартире?))
05.04.17 05:45
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Никогда не понимала, почему в столь благодатном возрасте тянет на секонд хенд?
05.04.17 04:48
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ПрелестьНе вступать в сексуальные отношения. Если у него хватит такта сдерживать свои порывы и начать серьёзно ухаживать, то он прекрасно найдёт подход и а родителям. А если просто втихаря поиграться решил, то пусть идёт своей дорогой. Не ведитесь на его притворное " ой боюсь боюсь.."
05.04.17 04:32
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Скорее всего, родители наконец-то вскоре будут вами не довольны:)
05.04.17 01:01
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ZavoronokСпроси прямо, что он хочет от этих отношений и планирует ли в будущем жениться на тебе, и действуй в зависимости от ответа.
05.04.17 00:42