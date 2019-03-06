Он ниже меня по социальному статусу
С мужем развелась почти 20 лет назад. С тех пор живу одна с детьми. Замуж больше не стремилась. Комфортно в одиночестве. Работаю, часто учусь, хобби, много путешествуем. Все это время были отношения с успешными и умными мужчинами, было интересно чему-то учиться у них. Переехали в Европу. Дети выросли, стали жить отдельно. Полтора года назад случайно познакомилась с мужчиной. Он рабочей профессии, в социальном и интеллектуальном плане ниже меня, мало где был и мало что видел. Финансово я также немного более обеспечена, так что предложить мне ничего особо не может. Но мне с ним очень хорошо в физическом плане. Я имею в виду не только секс, но и просто нахождение вместе и бытовое общение. Чувствую себя спокойно, уютно и по-домашнему, очень тянет к нему.
Мужчина все основательнее стремится к более серьезным отношениям. Предлагает жить вместе (у обоих свое жилье). Пока пытаюсь удерживать дистанцию и продолжать общение в виде регулярных встреч. Боюсь, что достаточно быстро заскучаю, и будет не хватать того драйва, когда интересно тянуться за мужчиной, восхищаться и открывать для себя что-то новое. Также еще со времен молодости остался стереотип, что чем «проще» мужчина, тем тяжелее расставание.
Со всеми остальными мужчинами я расставалась очень цивилизованно и до сих пор прекрасно дружим, или по крайней мере общаемся. Нынешний мужчина также не сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой, несмотря на наличие общего ребенка.
В общем, как расслабляюсь, то мне хорошо и уютно, как включаю голову, начинаются сомнения и страхи. Хотелось бы услышать мнение местных мудрых дам, возможны ли гармоничные отношения, основанные лишь на физическом комфорте, или я скорее принимаю влечение за чувства? Мой пунктик насчет статуса мужчины - мой снобизм и устаревшие установки или это действительно важно в долгосрочных отношениях?
Мнения наших экспертов
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Алена
Татьяна, долго удерживать дистанцию, если второй партнер хочет сближения, не получится. Тебе придется принимать решение – или с ним, или без него. Пока вас обоих устраивали встречи на нейтральной территории, и вы оба не стремились к чему-то большему, – все было замечательно. Но мужчина тебя выбрал. То есть, ощутил потребность не только с тобой спать периодически, но и делить с тобой свою жизнь. А это уже совсем другое дело.
Я не утверждаю, что ты должна отбросить все сомнения и, осчастливленная мужчиной, срочно соглашаться на его предложение, пока не передумал. Но если тебя смущает только разница в ваших социальных статусах, то в паре про это можно просто забыть. В эпоху радикального феминизма морочить себе голову тем, кто из пары больше зарабатывает, – просто смешно. Единственное исключение – это когда пара создается для того, чтобы один сел на шею другому. Но ведь это – не ваш случай, так? Тогда расслабься и дай себе принять решение, которое сделает тебя счастливее.
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Сергей
Татьяна, на мой взгляд, ты уже достаточно опытный человек, чтобы не опираться на детские стереотипы. Все-таки и замужем побывала, и детей вырастила, и вниманием мужским не обделена была, но и с одиночеством знакома. То есть что почем и зачем вполне представляешь и чего на самом деле хочешь – тоже, в общем-то, знаешь. В таких условиях опасаться каких-то тяжелых расставаний, как мне думается, не совсем правильно.
Нет, конечно, если очень хочется «поморочиться», поиграть в интеллектуализацию, то Бога ради. В конце концов, каждый взрослый человек волен развлекаться как ему заблагорассудится, лишь бы Уголовный Кодекс не был против. Но не думаю, что еще есть что-то, с чем ты не сможешь, при необходимости, справиться. Кроме того, ты свободна, дети заботы не требуют, материально полностью независима. В чем проблема? Ну, нравится тебе мужчина. Отлично. Судя по тому, что предлагает жить вместе, ты ему тоже. Так почему не попробовать? Ведь для того, чтобы понять, что из себя человек представляет в реальности, нужно именно в совместный быт окунуться. А дальше посмотришь.
Что же касается социального и интеллектуального неравенства, то очень советую пересмотреть на досуге «Москва слезам не верит». Очень, знаешь ли, показательные образы там, причем на любой вкус. Да и в реальной жизни примеров – хоть отбавляй. Я лично знаю множество семей, где имеются жены с несколькими высшими образованиями, и их мужья, которые среднее со скрипом получили. И живут ведь. Причем хорошо живут, дружно. Это, наверное, потому, что если двое на самом деле находят друг друга и по-настоящему хотят быть вместе, то вся остальная чепуха просто исчезает. И кто там из них двоих проще, он с ПТУ-шным образованием, или она – доктор наук, через некоторое время уже не разберешь. Люди просто дополняют друг друга и не заморачиваются, ибо им хорошо вдвоем. Но для того, чтобы понять это, нужно попробовать. В конце концов, если не получится, то ничего страшного не произойдет. Расстанетесь, да и все.
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Ваше мнение 13
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Koshka / 06.03.19 09:38По факту у Вас не было ни одних успешных отношений. Муж-рабочий сбежал, крутые ухажеры "дружат", но на расстоянии. Девы не дадут соврать (тут почти все из Европы и Америки), что полно дам из бывшего СССР, которые чванятся своим арбузолитейным ВУЗом, сто лет никому не нужным. Так это я к чему? Каждый имеет то, что заслуживает. И не "расти" надо, а признать, что да, я обычная женщина с обычным мужчиной. Спесь немного сбить с себя. А то и рабочий сбежит.
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Лада / 06.03.19 09:06Еще посоветую съездить вместе в отпуск, недельки на две. Такая демо-версия совместной жизни, но с развлечениями) какие- то вопросы снимутся однозначо)
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Проходя мимо / 06.03.19 08:35Не обязательно сразу замуж выходить. Поживите вместе.
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Никольски / 06.03.19 08:26Тут "бабушка на двое сказала". По моим наблюдениям, как правило , такие пары не выдерживают испытание временем. Ну , однажды, социальное неравенство сказывается в паре . Думаю, что Вы правильно делаете, что об этом беспокоитесь. Неравентство зарплат я бы не рассматривала. Сейчас мир таков, что женщины совершенно равноправны в зарплатах. И нет зависимости от мужчин. Очень многие пары строят отношения на выгодности. Есть отцы, которые сидят с детьми дома, а жены работают . Просто так интереснее по зарплате.Я бы не стала брать параметр зарплаты и параметр " видел меньше" как основу отношений. А вот социальный уровень - это важно. Если вы оба на разных , то беда ..Это совершенно другой образ жизни и другие понятия. В один момент это "рванет". Тут бы я не советовала соединятся в стопроцентную пару, если так уж хочется. Понаблюдайте . 44 года - это еще молодость. Причем , практически расцвет. Если бы Вам было к 70 , то да , уже возраст Сеньер. Тут очень важно чувство защищенности другим. Вам только 44. Хотя , пока читала пост думала, что хорошо за 60. Думаю, что Вам не надо отказываться от этой истории тотально. Но и входить в настоящую пару не надо, раз такие сомнения. Думаю, что если бы он был тонким человеком , он бы почувствовал ваше напряжение. А он настаивает . ( !) Уже не чувствует Вас . Или наплевать. Так может быть вообще по жизни с Вами. И еще . Когда хочешь по настоящему, таких сомнений нет. Море по колено. Нет, не стоит соединятся. У Вас сомнения. А это значит - нет.
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Лада / 06.03.19 08:18А может быть во всех предыдущих отношениях вам как раз не хватало "сердца"? Союзы умных интеллектуалов, а чувств маловато. А тут тепла больше. Вопрос денег - лично для меня было бы непринципиально, что мужчина немного меньше зарабатывает, не знаю, как для вас. Если это не ведет к перемене образа жизни, отпускным планам и тд - да и ладно. Но для меня очень важно, чтобы с мужчиной было интересно поговорить и обсудить разные вещи, чтобы у него в жизни были свои увлечения, чтобы он был как минимум очень неглупым. В общем, смотрите сами, за полтора года вы его узнали уж наверное лучше, чем мы за несколько строчек вашего письма)
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Нету ника / 06.03.19 07:46Меня вот интересует другое: если он предлагает жить вместе, то вы (как пара) обсуждали, кто будет платить за аренду квартиры, куда и как часто вы будете ездить отдыхать (если будете, конечно) и т.д Мое мнение - если кто - то из пары явно ниже по статусу ( морально и материально), то кто - то из партнеров должен дотягиваться \ опускаться до уровня второго партнера. Вас сейчас устраивает, как вы проводите время (кафе, кино, театр, встречи с друзьями или вы просто сидите \ лежите дома). Вы ездили в отпуск вместе за время вашего романа? Вы видите хобби \ интересы Вашего мужчины? Они вообще есть. Ответьте себе честно на эти вопросы. Если он ясно тянется к вашему уровню, это видно и должно чувствоваться Вами. Если нет, а по письму видно, что Вас уже чуток не устраивает ситуация, то это, уж извините, секс в пользу бедных и все. ДУмаю, Вы это как взрослый человек, уже сейчас понимаете...
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krazy / 06.03.19 03:12Чисто спортивный интерес - как можно спать с тем, кого презираешь? Ведь не разовое развлечение по-пьяни. Вы уже полтора года вместе. Это ж надо так себя не любить и не уважать >_< (А вообще я лично верю, что мы все имеет только то, что заслужили. Значит этот мужчина вам соответствует, не стройте иллюзий, что вы прям снизошли до него.)
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Элфи Крекс / 06.03.19 02:12Думаю, никто не скажет вам, как "надо". Тот случай, когда человек должен решить сам. Я бы не смогла жить с человеком ниже меня интеллектуально, ниже по статусу и меньше зарабатывающему. Но у меня и близких отношений с такими мужчинами никогда не было, и колебаний-сомнений тоже - не моё изначально.
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Татьяна / 06.03.19 08:44Вот и я после первого мужа этого избегала. А тут как-то случайно получилось и зацепило. Спасибо, конечно я не за решением сюда пришла. А поговорить на тему с приятной мне компанией. Это помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон. И люди посторонние, в высказываниях не стесняющиеся - тоже плюс.
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lera / 06.03.19 02:01Татьяна , дайте покоя себе и этому мужчине тоже . Вы двадцать лет жили без брака , с " отношениями " , и дальше несложно в таком же режиме будет . А этому человеку дайте шанс найти того , кто без чванства будет его просто воспринимать хорошо , без "социальных статусов " , "цивилизованных расставаний " и тому подобных словоблудных штампов . Вы его и себя изведете потом , в глубине души напоминая , что это " не ваш уровень " . И ,кстати , ничего особого нет в том , что люди " плохо расстались " , разводы редко бывают ,когда в семье есть согласие .Ну если он не выносит бывшую жену, он ,по крайней мере , искреннен в проявлении чувств . А это тоже немало для европейского менталитета, так как там этого недостает, а все больше видимость и манеры .