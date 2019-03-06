Он ниже меня по социальному статусу

С мужем развелась почти 20 лет назад. С тех пор живу одна с детьми. Замуж больше не стремилась. Комфортно в одиночестве. Работаю, часто учусь, хобби, много путешествуем. Все это время были отношения с успешными и умными мужчинами, было интересно чему-то учиться у них. Переехали в Европу. Дети выросли, стали жить отдельно. Полтора года назад случайно познакомилась с мужчиной. Он рабочей профессии, в социальном и интеллектуальном плане ниже меня, мало где был и мало что видел. Финансово я также немного более обеспечена, так что предложить мне ничего особо не может. Но мне с ним очень хорошо в физическом плане. Я имею в виду не только секс, но и просто нахождение вместе и бытовое общение. Чувствую себя спокойно, уютно и по-домашнему, очень тянет к нему.

Мужчина все основательнее стремится к более серьезным отношениям. Предлагает жить вместе (у обоих свое жилье). Пока пытаюсь удерживать дистанцию и продолжать общение в виде регулярных встреч. Боюсь, что достаточно быстро заскучаю, и будет не хватать того драйва, когда интересно тянуться за мужчиной, восхищаться и открывать для себя что-то новое. Также еще со времен молодости остался стереотип, что чем «проще» мужчина, тем тяжелее расставание.

Со всеми остальными мужчинами я расставалась очень цивилизованно и до сих пор прекрасно дружим, или по крайней мере общаемся. Нынешний мужчина также не сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой, несмотря на наличие общего ребенка.

В общем, как расслабляюсь, то мне хорошо и уютно, как включаю голову, начинаются сомнения и страхи. Хотелось бы услышать мнение местных мудрых дам, возможны ли гармоничные отношения, основанные лишь на физическом комфорте, или я скорее принимаю влечение за чувства? Мой пунктик насчет статуса мужчины - мой снобизм и устаревшие установки или это действительно важно в долгосрочных отношениях?