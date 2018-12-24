Он никогда не женится, он так решил

Лиза, если состоятельный мужчина зовет женщину к себе жить, сразу заявляя, что делается это не с целью создания семьи, то, прости, но это означает, что он не воспринимает ее как достойную себя пару. Ему, безусловно, будет удобнее иметь тебя в неограниченном доступе каждый вечер. Но в качестве кого? В качестве телочки для секса с расширенными функциями «домохозяйка»?

Ты уже была замужем? Нет. Обычно разведенные женщины спокойно относятся к жизни без штампа в паспорте, ибо они уже в курсе, что это ничего не гарантирует. Но на самом деле уверенности им прибавляет не это знание, а тот факт, что они уже были замужем, то есть, их выбирали, им предлагали. И, как ни крути, но наше общество спокойнее смотрит на разведенную женщину, устраивающую свою личную жизнь в гражданском браке, нежели на ту, что соглашается жить в гражданском браке, ни разу не будучи замужем. Так мы устроены. Развелась – характерами не сошлись, ошиблись с выбором. Такие формулировки предполагают вариативность: было много ухажеров, выбрала не того, ничего, может, в следующий раз повезет. В случае молодой женщины, согласившейся на сожительство мысли иные: видимо, никто ничего лучшего не предложил, бедняжка.

На мой взгляд, когда мужчина говорит женщине, что он никогда не женится, он ее «строит». Это в чистом виде манипуляция с целью посмотреть, что будет дальше. Однако история показывает, что если женщина, которая его действительно очень привлекает, после таких заявлений пожимает плечиками и молча уходит, не бросив ни единого грустного взгляда напоследок, то куда-то все принципы испаряются. Особенно, если «принципиальный» мужчина лишается доступа к телу.

Самое обидное в таких «никогда» - это когда, прожив лет 10 в статусе сожительницы, ты узнаешь, что он встретил «любовь всей жизни» и тебе надо срочно паковать вещи, потому что он собрался жениться, дабы эту любовь не упустить.

Еще из «прекрасного» - когда ты не просто живешь лет 10 вместе, но еще и детей успеваешь родить, а он вдруг умирает, не написав завещания (что в 99% так и случается), и тут выясняется, что его родственникам ты и твои бастарды никогда не нравились, и поскольку ты не была официальной женой, то делить имущество придется совсем не так, как если бы ты была законной женой.

В общем, есть масса причин не соглашаться на сожительство при таких заявлениях со стороны мужчины. И масса причин – перестать с ним спать и вообще тратить на него время и жизнь. Мужчина тебя просто не выбрал. По крайней мере, не на этом этапе ваших отношений. Но тебе совершенно точно не стоит переводить их в сожительство, так как тебе уже на берегу сказали, что на тебе не женятся, и все твои страдания дальнейшие будут только твоей проблемой. Так что, я бы в данном случае сказала: «Прости, но мне 27 лет, я хочу нормальную семью, стабильные отношение и уверенность в завтрашнем дне. Мне нужно, чтобы мужчина, с которым я буду жить, хотел бы со мною состариться, хотел бы дать мне уверенность, что он меня выбрал не на время, а на всю жизнь. Поэтому, прости, но нам лучше перестать морочить друг другу голову и продолжить искать свои половинки».