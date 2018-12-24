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Он никогда не женится, он так решил


У меня очень хороший молодой человек. Веселый, красивый и умный. Доход у него высокий. Я очень с ним счастлива. Мы встречаемся уже третий год. Я живу с родителями, а он снимает жилье. Просит переехать к нему. Все хорошо, но вопрос в том, что он никогда не будет жениться. Ни на ком. Никогда. Так и говорит. Я потому и не переезжаю к нему. Я бы хотела настоящую семью. В браке настоящем. Что делать мне – не знаю. Если брошу его – буду мучаться страшно. Но и никого хоть отдаленно его уровня в моем окружении нет. Гражданский брак не хочу. Он это понимает. И грустит. И я это понимаю и грущу.

Лиза, С.-Петербург, 27 лет / 24.12.18
Он никогда не женится, он так решил

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Лиза, если состоятельный мужчина зовет женщину к себе жить, сразу заявляя, что делается это не с целью создания семьи, то, прости, но это означает, что он не воспринимает ее как достойную себя пару. Ему, безусловно, будет удобнее иметь тебя в неограниченном доступе каждый вечер. Но в качестве кого? В качестве телочки для секса с расширенными функциями «домохозяйка»?

    Ты уже была замужем? Нет. Обычно разведенные женщины спокойно относятся к жизни без штампа в паспорте, ибо они уже в курсе, что это ничего не гарантирует. Но на самом деле уверенности им прибавляет не это знание, а тот факт, что они уже были замужем, то есть, их выбирали, им предлагали. И, как ни крути, но наше общество спокойнее смотрит на разведенную женщину, устраивающую свою личную жизнь в гражданском браке, нежели на ту, что соглашается жить в гражданском браке, ни разу не будучи замужем. Так мы устроены. Развелась – характерами не сошлись, ошиблись с выбором. Такие формулировки предполагают вариативность: было много ухажеров, выбрала не того, ничего, может, в следующий раз повезет. В случае молодой женщины, согласившейся на сожительство мысли иные: видимо, никто ничего лучшего не предложил, бедняжка.

    На мой взгляд, когда мужчина говорит женщине, что он никогда не женится, он ее «строит». Это в чистом виде манипуляция с целью посмотреть, что будет дальше. Однако история показывает, что если женщина, которая его действительно очень привлекает, после таких заявлений пожимает плечиками и молча уходит, не бросив ни единого грустного взгляда напоследок, то куда-то все принципы испаряются. Особенно, если «принципиальный» мужчина лишается доступа к телу.

    Самое обидное в таких «никогда» - это когда, прожив лет 10 в статусе сожительницы, ты узнаешь, что он встретил «любовь всей жизни» и тебе надо срочно паковать вещи, потому что он собрался жениться, дабы эту любовь не упустить.

    Еще из «прекрасного» - когда ты не просто живешь лет 10 вместе, но еще и детей успеваешь родить, а он вдруг умирает, не написав завещания (что в 99% так и случается), и тут выясняется, что его родственникам ты и твои бастарды никогда не нравились, и поскольку ты не была официальной женой, то делить имущество придется совсем не так, как если бы ты была законной женой.

    В общем, есть масса причин не соглашаться на сожительство при таких заявлениях со стороны мужчины. И масса причин – перестать с ним спать и вообще тратить на него время и жизнь. Мужчина тебя просто не выбрал. По крайней мере, не на этом этапе ваших отношений. Но тебе совершенно точно не стоит переводить их в сожительство, так как тебе уже на берегу сказали, что на тебе не женятся, и все твои страдания дальнейшие будут только твоей проблемой. Так что, я бы в данном случае сказала: «Прости, но мне 27 лет, я хочу нормальную семью, стабильные отношение и уверенность в завтрашнем дне. Мне нужно, чтобы мужчина, с которым я буду жить, хотел бы со мною состариться, хотел бы дать мне уверенность, что он меня выбрал не на время, а на всю жизнь. Поэтому, прости, но нам лучше перестать морочить друг другу голову и продолжить искать свои половинки».

  • Сергей

    Лиза, людей в этом Мире много, и у каждого свои «тараканы» в голове. Ведь все мы разные, всяк с личным воспитанием, историей и мнением. И это хорошо. Должно быть разнообразие в жизни. Хуже то, что для нормального сосуществования с другими людьми, а особенно с партнером, требуется совпадение очень многих факторов. А вот это уже подобрать довольно сложно. Потому и получаются зачастую накладки, когда вроде всем хороша пара, или деловой союз, но какие-то не заметные сразу особенности вылезают со временем и портят всю малину. И тогда дело либо разваливается, либо начинается процесс притирки, когда люди ищут компромиссы, чем-то жертвуют, с чем-то соглашаются, лишь бы остаться рядом. Тут все зависит от взаимных желаний и искренней обоюдной заинтересованности.

    В вашем случае, судя по тому, что ты пишешь, особой привязанности со стороны молодого человека нет. Он готов жить с тобой, но только на своих условиях, не желая что-то менять. Увы, но это говорит лишь о том, что ничего большого и светлого между вами не наблюдается. И учитывая тот факт, что ситуация не изменилась за три года, вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных подвижек в лучшую сторону в будущем.

    Нет, ты можешь, конечно, продолжать надеяться и пытаться как-то воздействовать на парня, но, боюсь, без толку. В результате, через некоторое время, твой приятель встретит другую женщину, а тебе станет не только грустно, но еще и больно, в том числе и из-за убитого непонятно на что времени. Ведь он и через десять лет всё еще будет молодым мужчиной, а вот ты уже обретешь статус дамы под сорок.

    В свете этого, я бы предложил не заниматься ерундой, а поставить вопрос ребром уже сейчас. Мол, либо оформляем отношения и строим семью, либо расходимся. Конечно, расставаться – это не самое приятное занятие в этой жизни. Однако лучше переболеть сейчас, и начать искать действительно своего человека, чем проходить через всё тоже самое, только потеряв десяток лет.

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 10  

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  • Лиз / 24.12.18 05:52
    -
    0
    +
    Я вот не пойму, а Вы хотите сразу предложение? Являюсь категорическим сторонником совместной жизни до фиксации факта создания семьи на бумаге.желательно без всяких посторонних и помощников.еще неизвестно, как вам поживется с ним и ему с вами.
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  • Я / 24.12.18 04:53
    -
    0
    +
    А я бы переехала к нему. Совместная жизнь охота как отличается от встреч то.и какие там комплексы и откуда у мужчины мы не знаем.не хотел -не хотел, а потом захотел.я против манипуляций, но вы можете пожить с ним(вдруг ВАМ не понравится) ,и если решите ,что настала точка развития отношений, а от него инициативы нет,так и заявите,что вам очень хорошо, вы его любите, но надо расти,хочу детей и т.п.,и кто знает ,как среагирует Ваш МЧ.но из письма я не увидела, люблю, хочу быть с ним, увидела только,хорош собой, уровень, нет подобного, а есть ли то,что мы называем любовью с вашей стороны?
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  • Солярская / 24.12.18 02:46
    -
    -1
    +
    Если бы я была красивым, интересным, молодым.мужчиной с высоким доходом, я бы точно не женилась. По крайней мере если б не влюбилась так, что совсем потеряла бы голову. Зачем? Во-первых, я могла бы позволить себе жить свободно: ездить куда хочу, жить в том режиме, как я хочу, заниматься любимым экстримом, купить параплан и мотоцикл вместо семейного авто. Во-вторых, мне никто не будет строить козью морду и выносить мозг, если я забуду про день рождения чьей-то мамы. В третьих, сейчас есть доставка любой еды, самой разнообразной, от национальной кухни до ПП с подсчётом калорий. И уборщицу нанять. И кучу экономящих время супергаджетов купить. И квартиру оформить в своем стиле: лофт, стеклянная ванна в спа?льне и т.п., а не розовые обойки. В четвёртых, мне просто не было бы времени на все эти "отношения", потому что хороший заработок предполагает много работать. Посему проще иногда "отношаться" с приятной девушкой, но не тратить на нее все свое время. А о женитьбе я б задумалась годам эдак к сорока. Когда уже хочется как-то осесть, все уже не ново, уже и детей мужчины начинают воспринимать иначе, получают радость от их наличия и контакта с ними.
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    • ? / 24.12.18 03:17
      -
      0
      +
      на ком жениться будет он в сорок лет, на 25-летней, с которой у него 15 лет разницы в возрасте, которая выросла в совсем другом параллельном (то есть, не пересекающемся ) ему мире, с которой кроме секса у них не будет никаких других точек пересечения?
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      • Кееейт / 24.12.18 05:10
        -
        1
        +
        Именно что на 25летней и женится Или вообще на вчерашней школьнице Точки пересечения он потом может попозже поискать в направлении налево А женится на молодой хорошенькой мордашке И отбоя еще от жтих мордашек не будет, с доходом то
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    • Апельсиновая / 24.12.18 04:04
      -
      0
      +
      Ээээ, какой нормальной девице сорокалетний сдался? Ни состоятельный (чувак-с-ветром-в-попе) не научившийся строить отношения и умеющий лишь отягощаться, ни несостоятельный (тоже самое, но ещё и без умения зарабатывать). Не, но третий сорт не брак, но я в своё время побрезговала. Именно по причине того, что жить с таким "знающим жизнь" в 24 это издевательство над самой собой.
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      • Кееейт / 24.12.18 05:12
        -
        2
        +
        Вагону нормальных девиц сдался 40летний с хорошим доходом Никому не охота жить от зп до зп и платить ипотеку 30 лет Поэтому на ресурсного мужика всегда будет огромный спрос, только выбирай
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    • Н / 24.12.18 04:41
      -
      1
      +
      Забавно, что брак по умолчанию предполагает розовые обойки, козью морду и вынос мозга. Вас почитать и я б не женилась) Ни в 25, ни в 40. А еще всегда странно читать и слушать о женитьбе в контексте функционала: уборщица, доставка еды. Живых людей за этим всем не видно. Хотя это, живое, в общем, и определяет желание/нежелание жениться. Выбрали люди друг друга или нет. И если выбрали, то с остальным само как-то решается. А если нет - начинаются теории и стереотипы про розовые обойки.
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  • Берта / 24.12.18 01:55
    -
    2
    +
    Лиза, Вы сами понимаете, что с этим парнем Вам не по пути, так как у Вас с ним диаметрально противоположное отношение к браку. Вам всего 27, Вы еще молоды, но, увы, мы живем не 1000 лет. Поэтому для Вас не лучшей идеей будет потратить еще 3-5-10 лет, ожидая, что этот парень разглядит в Вас свою вторую половинку и женится. Самое разумное для Вас решение в такой ситуации - расстаться. Да, это будет больно, но расставание в Вашем случае - это как удаление не поддающегося лечению зуба (дурацкий пример, конечно, но это первое, что пришло в голову). Рана на месте вырванного зуба пару дней поболит, покровит и начнет потихоньку заживать, а через месяц-второй можно уже и имплант ставить. Так и при расставании - сначала больно и кажется, что лучше уже никого не найдешь, а потом постепенно становится легче, и в один прекрасный день оказывается, что вокруг много достойных интересных людей. Пишете, что в Вашем окружении никого его уровня нет? Но это необъективно, ведь из-за любви при сравнении своего парня с другими Вы ему даете +100 бонусных очков. Да и когда Вы станете свободной от отношений девушкой, у Вас появится больше времени и возможностей, чтобы расширить свой круг общения и встретить своего мужчину.
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