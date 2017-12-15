Он не может мне простить секса втроем

Кира, при наличии двоих несовершеннолетних детей нужно быть разборчивее в связях, и держаться подальше от мужчин, которые сначала доводят тебя до состояния «полного раскрепощения», а потом ставят сексуальные эксперименты над плохо соображающей «телкой». Я не очень верю в то, что секс втроем – это совершенно спонтанная история. И не верю, что твой сожитель так уж сильно по этому поводу переживает. Как минимум, ему было все равно, когда вы это делали. Но я полагаю, на самом деле, ему этого хотелось. А все остальное – дело техники. Мужчина, который всерьез относится к женщине, не подпустит к ней никого, даже в состоянии алкогольного опьянения. Полагаю, друга он знает дольше, чем тебя. И с другом он из-за этого «инцидента» не рассорился. Так что, прости, но тебя имеют, тобой пользуются, но ничего большого и светлого ждать не стоит. Выход? Просто расставаться с этим партнером. Сначала он напьется с тобой и устроит групповуху. Потом у него могут возникнуть другие фантазии, касающиеся твоих детей. То. Что ты его «уговорила» остаться – не льсти себе. Он дал себя уговорить только потому, что ему самому это было нужно, ему так удобно пока. Но это не тот мужчина, с которым стоит что-то планировать.

Сергей

Кира, проститутки - это женщины, которые сознательно предоставляют услуги сексуального плана, получая за это материальное вознаграждение. Воспринимать их можно как угодно, но они работают. И отношение в обществе имеют соответствующее. Те же дамы, что позволяют себе напиваться и перестают контролировать собственный «передок», имеют совершенно иное название и отношение. Именно поэтому женитьба на проститутке, хоть и не одобряется в обществе, но и не сильно осуждается. А вот желание связать жизнь с откровенной представительницей второго пути, как минимум вызывает сомнения в умственных способностях мужчины, и резкое неприятие со стороны родных и близких. Поэтому не стоит смешивать одно с другим. Что же касается непосредственно вопроса, то лично я считаю, что, имея двоих детей и неопределенную жизненную позицию, для начала стоит бросить пить. Раз не умеешь себя контролировать, значит, категорически нельзя употреблять релаксанты. Ну, и вместе с этим, полагаю, что тебе стоит как можно скорее прекращать нынешние отношения. Они точно ничем долговременным или приятным не обернутся. А потому, на мой взгляд, ты просто зря теряешь время. Нет, оно понятно, что хочется замуж, или хотя бы постоянного партнера обрести. Но нынешний - точно не твой вариант. Видишь ли, я совершенно уверен, что нормальный мужчина, по-настоящему любящий, или хотя бы допускающий какое-то более или менее серьезное общее будущее, в каком бы состоянии он ни находился, никогда не согласится разделить свою женщину с кем-то еще. Это нонсенс. Это противоречит хотя бы основополагающему желанию самца иметь от данной самки только своих детей. И алкоголь в данном случае ни при чем. Собственно, к тебе это тоже относится. Если бы ты реально любила данного мужчину, то вела бы себя совершенно иначе. Кроме того, смею тебя уверить, что мужчина никогда не забудет факт того, что его подруга была еще с кем-то. И не простит. А раз так, то ничего хорошего вас в будущем точно не ждет. Ну, и для чего тогда весь этот цирк? Вы уже показали друг другу, как относитесь один к другому. Сделайте следующий сам собой разумеющийся шаг - разойдитесь. И начните строить что-то новое, более подходящее. Ну, и с алкоголем завязывай.