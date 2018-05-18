Он может жить со мной без любви, а я – нет

Моя ситуация такая: живу с мужем десять лет. Разница возрасте 15 лет. Есть ребенок. Нет отношений, нет любви между супругами. Я как жена уже разлюбила. Он живет, так как семья и разводится жалко. Разговаривать пробовала. Не выходит. У него свои взгляды на жизнь и отношения. И любовь для него yне имеет значения. Так как я первая его женщина, отношений у него никогда ни с кем не было. Ему 45 лет. А мне 30 лет. Я не смогу без любви. А он может Прошу пояснить мне. Может я что-то не понимаю… Или мы два разных человека, которым лучше не жить вместе? Может, натянуть эту лямку... Он может сексом заниматься и без любви. А я не могу так больше…

Я зависима, я не работаю. Хочу стать независимой и любить. А для этого надо разводится и начинать новую жизнь... Это страшно, но понимаю, что уже пора... Посоветуйте шаги или чтоб в следующих отношениях такого не было у меня. Не хочу ни от кого зависеть. И хочется любви взаимной. Страшно начать. Но надо.... Спасибо огромное.. Буду рада любому совету... Так как самой разобраться уже сложно...