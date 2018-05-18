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Он может жить со мной без любви, а я – нет


Моя ситуация такая: живу с мужем десять лет. Разница возрасте 15 лет. Есть ребенок. Нет отношений, нет любви между супругами. Я как жена уже разлюбила. Он живет, так как семья и разводится жалко. Разговаривать пробовала. Не выходит. У него свои взгляды на жизнь и отношения. И любовь для него yне имеет значения. Так как я первая его женщина, отношений у него никогда ни с кем не было. Ему 45 лет. А мне 30 лет. Я не смогу без любви. А он может Прошу пояснить мне. Может я что-то не понимаю… Или мы два разных человека, которым лучше не жить вместе? Может, натянуть эту лямку... Он может сексом заниматься и без любви. А я не могу так больше…

Я зависима, я не работаю. Хочу стать независимой и любить. А для этого надо разводится и начинать новую жизнь... Это страшно, но понимаю, что уже пора... Посоветуйте шаги или чтоб в следующих отношениях такого не было у меня. Не хочу ни от кого зависеть. И хочется любви взаимной. Страшно начать. Но надо.... Спасибо огромное.. Буду рада любому совету... Так как самой разобраться уже сложно...

Анжела, Россия, 30 лет / 18.05.18
Он может жить со мной без любви, а я – нет

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анжела, под лежачий камень вода не течет. Хочешь что-то изменить в своей жизни – начинай действовать. Ты уже и так потеряла уйму времени, пока сидела дома и не работала. Да, я в курсе, что хорошая домохозяйка – это труд, сравнимый с работой в офисе. Но после такого «опыта работы» тебе придется долго восстанавливать свои рабочие навыки и опыт. А главное – жена-домработница – это не оплачиваемая ставка в доме. Так что, первое, что тебе нужно сделать, - это любой ценой выйти на работу. А если с трудоустройством совсем плохо, поскольку поучиться нужной профессии как следует не удалось, – под любым благовидным предлогом начни получать необходимые навыки. А уже после будешь искать работу по своей новой специальности.

    Если муж начнет интересоваться, что это ты вдруг решила начать работать (учиться) – говори ему ту правду, которой достаточно, чтобы не начать врать. Ты устала от жизни в четырех стенах, ты хочешь разнообразия, чтобы у тебя тоже была жизнь за стенами дома. Это ведь честно?

    Вообще, новое дело – это всегда новые знакомства, новые приятели, друзья, единомышленники. Выберешься из своей берлоги – жизнь заиграет новыми красками. А там, может, и муж на тебя начнет с интересом смотреть, и ты вспомнишь, за что его любила когда-то.

  • Сергей

    Анжела, лично я считаю, что в ситуации, когда между людьми нет нормального взаимопонимания, но зато явно присутствует желание разойтись, продолжать жить вместе – это путь в никуда. И никто от этого ничего хорошего не получит. Дело в том, что в таких условиях невозможно создать нормальную атмосферу, зато напряжения будет сколько угодно. И всякий раз, достигнув определенной отметки, оно станет прорываться скандалами и руганью. И проблема не в отсутствии высоких чувств.

    Есть большое количество пар, где ничего воздушно-розового никогда не было. Однако имеется взаимоуважение, понимание причин, по которым люди вместе, и обоюдное согласие с принятыми правилами. Такие партнеры не любят друг друга, но хотят жить рядом, воспитывать общих детей. В вашей семье этого нет. В результате ты уже испытываешь неудовлетворение от происходящего, уже копишь раздражение в отношении супруга, и, скорее всего, недалек тот миг, когда перейдешь к открытой неприязни. Дальше будет только хуже. Ну, и зачем? Кроме того, у вас есть ребенок, который всё это видит, и очень боится. Боится не вашего возможного развода, а именно конфликта. Вы очень хотите сделать из человека невротика?

    В общем, на мой взгляд, вам действительно лучше расстаться. Однако сделать это нужно аккуратно и без бурных эмоций. В то же время, сильно спешить с резкими движениями я бы не советовал. Для начала найди работу и начни зарабатывать. Затем подумай, как и где вы все будете жить после расставания. Найди юридическую консультацию, и посоветуйся с юристом, что и как делать. Собери необходимые документы. Только после этого, если еще останется желание, можно начинать двигатсья к разводу.

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Обсуждение 3  

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  • Оксана / 18.05.18 05:46
    -
    0
    +
    Автор, в нашей жизни полюбить, да ещё и взаимно - подарок судьбы. Как не прискорбно, но многие пары держатся отнюдь не на этом великом чувстве - на взаимоуважении, на симпатии, на соответствии каких-то черт характера, на общих интересах, на банальном удобстве и т.д. Но не на любви. Поэтому дерзай, учись, ищи работу, возвращай интерес жизни, потому что ребенок маленький не навсегда, а пресная жизнь породит апатичное состояние, а там и до депрессии может быть недалеко. А там может и муж встрепенется. Ну или нового найдёшь.
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  • doremi / 18.05.18 02:38
    -
    1
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    Я согласна с Аленой. Лучше сперва поискать занятие по душе, там может и веселей станет. А если искать любовних приключений на пятую точку, то это до первого разочарования... По поводу мужской (мужниной) любви, так она же в делах выражается. Подумайте.
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  • Никольски / 18.05.18 01:56
    -
    2
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    Если только два желания незавивимость и любить, то они легко выполнимы. Начинайте искать себе работу по душе. Для того, что бы найти работу разводиться не надо.Просто работу надо искать..Все остальное , уже после. А не наоборот.
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