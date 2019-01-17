На работе меня никто не любит
У меня проблема на работе. Работаю в учебном заведении, рядовой преподаватель, и теперь меня все не любят, просто ненавидят, потому как я прямолинейная и высказываю все в глаза, всегда была за детей, и всегда за то, чтобы люди выполняли свои обязанности по должности. Но такого не происходит, и я постоянно говорю о проблемах руководителю, он вроде меня поддерживает, а с другой стороны, слушает сплетни про меня, и постоянно мне это говорит... Иногда слушаю наговоры и просто поражаюсь, так как половина коллектива со мной перестала общаться только из-за этих сплетен. Я не могу смириться с этим, так как поведение сотрудников с детьми, ведение уроков, ведет к снижению рейтинга вуза. Что мне делать? Ведь, когда делаю замечания, меня все считают директором.
Мнения наших экспертов
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Алена
У меня есть несколько таких знакомых с разной степенью выраженности «горя». Одна – мама ребенка из общей группы в детском саду. Вторая – работница из соседнего отдела… Третьей когда-то была я сама. Ну… что я тебе могу сказать как человек, который долго не мог избавиться от юношеского максимализма и искренне верил в свою правоту… Это никому не помогает жить, наоборот. Посмотри внимательно на свою ситуацию: твоя «прямолинейность» портит твои отношения с окружающими, портит настроение окружающим, ответная реакция портит настроение тебе, то есть, вокруг твоей персоны клубится сплошной негатив. Кому это нужно и кто от этого выигрывает? Никто. Если ты работник среднего уровня, то в итоге проиграешь только ты – тебя уволят (поверь, любому руководителю проще удалить из коллектива одного смутьяна, нежели разбираться со всеми в угоду одному). Если же ты – отличный работник, то в проигрыше останешься и ты, и твоя компания.
Я понимаю, как сложно, порой, сдержаться, когда видишь откровенную халтуру или нарушение «правил», но ты действительно не имеешь полномочий для того, чтобы отчитывать, вмешиваться, ябедничать. И еще – ты не представляешь, как неприятно выглядят люди, которые пытаются учить жизни, качают права. И, порой, при таком подходе уже не важно, прав этот человек, или нет. Люди не любят, когда их ставят в позицию школьников или дураков. Поэтому выдохни. И прекрати ко всем лезть, поучать и ябедничать. Даже если ты триста раз права – это не повод лезть ко взрослым людям с замечаниями и указаниями.
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Сергей
Маргарита, на мой взгляд, если не получается ужиться в коллективе, то нужно что-то менять. Либо себя, либо коллектив. Третьего, по-моему, не дано. Поэтому предлагаю задуматься и постараться проанализировать происходящее. И если ты убеждена, что права на все 100%, если гордишься своей принципиальностью и не собираешься подстраиваться под существующие условия, то придется искать другую учебную организацию. В этой тебя, судя по всему, так или иначе, все равно «сожрут». Ведь любому директору приходится решать огромное количество очень непростых задач. В том числе и преподавателей уже проверенных страшно потерять, ибо потом непонятно кого найдешь. А тут ты со своей правдой-маткой, чуть ли не революцию собираешься устраивать, народ баламутишь. Уверен, он еще некоторое время посмотрит, послушает, да и предложит тебе уволиться по собственному желанию. Стоит ли этого дожидаться? Не думаю. Лучше заранее начать подыскивать какое-то заведение, в котором более жесткие руководители и условия, и где твои идеи могут быть реализованы хотя бы частично.
В то же время, хочу тебе напомнить, что идеальных обществ, коллективов, Миров, не бывает в принципе. Даже в армии, просто поверь мне на слово, нет страшнее наказания, чем жить строго по уставу. Это я к тому, что обнаружить какое-то место, где все и всё делают правильно, где скрупулезно выполняются все обязанности, вряд ли получится. Даже Японцы с Корейцами, уж на что «правильные», и те при любой возможности, чем-то будут манкировать. Лично наблюдал, и не раз. Такова, видимо, наша человеческая сущность. В свете этого, возможно, тебе стоит подумать над тем, что, возможно, тебе самой стоит немного сместить акценты. Быть прямолинейной и высказывать всё в глаза – неплохо в подростковом возрасте, когда на это смотрят снисходительно. Во взрослой жизни подобный подход принесет лишь проблемы. Поэтому постарайся научиться говорить то, что считаешь нужным, не оскорбляя других, и добиваться своих целей не методом проламывания стен, а умением их обходить или находить дверцы.
Ведь одну и ту же информацию можно донести по-разному. И результата достигнуть тоже можно различными способами. Ты пока выбираешь самый прямой путь. Но он, увы, далеко не всегда самый правильный. Это как муха, которая часами бьется в стекло, вместо того, чтобы остановиться, осмотреться, подумать, сделать на пару десятков взмахов крыльями больше, и вылететь в открытую форточку. Но мухе простительно. У неё на голове самое большое – это глаза, а внутри пара базальных ганглиев, и ноль фантазии. Ты же, вроде как венец творения, с семьюдесятью миллиардами нейронов под шапкой. Вот и начни думать. Уверен – поможет.
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Krazy / 17.01.19 03:49Вас, автор, нигде любить не будут. У вас есть список обязанностей вот и следуйте ему. Вас совершенно не касается как выполняют работу ваши коллеги. И всякие ненужные советы оставляйте при себе. Руководству докладывать тоже плохая идея.
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Тыковка / 17.01.19 02:58Автор, Вы ведь рядовой преподаватель в школе, не так ли?? В вузе директоров нет, там деканы и ректоры)
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Тыковка / 17.01.19 02:53Да, автор, меняйте коллектив)) правдивых и прямолинейных людей мало, их ещё поискать надо. Я была бы очень рада, если бы со мной работал прямолинейный человек, который говорил бы прямо и по делу. Чаще всего мне говорят прекрасные вещи в глаза и неприятную чушь за спиной)) Постарайтесь найти работу по престижней, например, в университете, уверена, таких как вы оценят только где-то, где есть более жесткий регламент, деньги и люди, которых вам не захочется критиковать, а у которых захочется поучиться и подружиться. В школы очень часто берут кого-попало, лишь бы было.
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*** / 17.01.19 01:30Менять коллектив. Я думала, что со мной что-то не то, когда училась в одном университете, отношения не складывались, перепоступила в другой - всё сложилось. Иногда всё-таки дело в тех, кто нас окружает.