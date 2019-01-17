На работе меня никто не любит

Маргарита, на мой взгляд, если не получается ужиться в коллективе, то нужно что-то менять. Либо себя, либо коллектив. Третьего, по-моему, не дано. Поэтому предлагаю задуматься и постараться проанализировать происходящее. И если ты убеждена, что права на все 100%, если гордишься своей принципиальностью и не собираешься подстраиваться под существующие условия, то придется искать другую учебную организацию. В этой тебя, судя по всему, так или иначе, все равно «сожрут». Ведь любому директору приходится решать огромное количество очень непростых задач. В том числе и преподавателей уже проверенных страшно потерять, ибо потом непонятно кого найдешь. А тут ты со своей правдой-маткой, чуть ли не революцию собираешься устраивать, народ баламутишь. Уверен, он еще некоторое время посмотрит, послушает, да и предложит тебе уволиться по собственному желанию. Стоит ли этого дожидаться? Не думаю. Лучше заранее начать подыскивать какое-то заведение, в котором более жесткие руководители и условия, и где твои идеи могут быть реализованы хотя бы частично.

В то же время, хочу тебе напомнить, что идеальных обществ, коллективов, Миров, не бывает в принципе. Даже в армии, просто поверь мне на слово, нет страшнее наказания, чем жить строго по уставу. Это я к тому, что обнаружить какое-то место, где все и всё делают правильно, где скрупулезно выполняются все обязанности, вряд ли получится. Даже Японцы с Корейцами, уж на что «правильные», и те при любой возможности, чем-то будут манкировать. Лично наблюдал, и не раз. Такова, видимо, наша человеческая сущность. В свете этого, возможно, тебе стоит подумать над тем, что, возможно, тебе самой стоит немного сместить акценты. Быть прямолинейной и высказывать всё в глаза – неплохо в подростковом возрасте, когда на это смотрят снисходительно. Во взрослой жизни подобный подход принесет лишь проблемы. Поэтому постарайся научиться говорить то, что считаешь нужным, не оскорбляя других, и добиваться своих целей не методом проламывания стен, а умением их обходить или находить дверцы.

Ведь одну и ту же информацию можно донести по-разному. И результата достигнуть тоже можно различными способами. Ты пока выбираешь самый прямой путь. Но он, увы, далеко не всегда самый правильный. Это как муха, которая часами бьется в стекло, вместо того, чтобы остановиться, осмотреться, подумать, сделать на пару десятков взмахов крыльями больше, и вылететь в открытую форточку. Но мухе простительно. У неё на голове самое большое – это глаза, а внутри пара базальных ганглиев, и ноль фантазии. Ты же, вроде как венец творения, с семьюдесятью миллиардами нейронов под шапкой. Вот и начни думать. Уверен – поможет.