Финал моей истории более, чем неожиданный

Алена

Диана, как любил говаривать мой дедушка, есть мужики, а есть чудаки на букву «м». Так вот, настоятельно тебе рекомендую перестать окружать себя такими вот чудаками. Чем меньше их будет в твоей личной жизни, тем счастливее ты будешь, поверь. Для каких целей тебе любовник? Покувыркаться? Тогда используй его по назначению и не позволяй ему себя критиковать и тем более ставить тебе какие-то условия. Кто он такой? Ты уже две машины и квартиру в 30 лет смогла купить, а он кто? Нищеброд, который хочет жить на твоей жилплощади за 2 тысячи рублей в месяц? Пусть поищет другую болезную, ты-то тут при чем? Не может вносить равноценный или хотя бы адекватный вклад в совместное проживание – пусть живет у мамы. Она его и борщом накормит, и ничего взамен не попросит. Вот, правда, зачем тебе эти двое? С какой великой целью ты пустила «пожить» бывшего мужа к себе? Смысл тогда разводиться, если так цепляешься за прошлое и за мужнины штаны? История про снотворное – это какой-то сюр, в который мне, честно говоря, не очень верится. Но даже если допустить нечто такое хотя бы разово, то вообще-то это значит, что твой бывший – на всю голову больной человек, который воспринимает женщину только как дырку. По уму, такое надо лечить заявлением в полицию. С другой стороны, судя по твоим рассказам, муж у тебя и так никто и звать никак, так что, навряд ли ему таким образом можно испортить репутацию. Так что, просто пинком под зад, причем, можно даже в театральной манере – с вещами в окошко. Пока тепло и дожди вроде прекратились – не отказывай себе в удовольствии. Иногда полезно дать немного драмы. Будет о чем вспомнить. В общем, Диана, лечи голову (не знаешь, как – беги к психотерапевту, ибо есть проблемы с самооценкой, а иначе бы ты не позволяла двум ничтожествам тобой манипулировать). И заканчивай общаться с «чудаками». Это очень вредно для самооценки или для личной жизни. Ты же должна понимать, что и один, и второй крутятся возле тебя, потому что видят в тебе ломовую лошадь. Я даже не удивлюсь, если любовник рассчитывал на подарок в виде машины. А что – мужу же ты целых две купила. Не будь такой дурой, пожалуйста. Любовник, который оправдывает отсутствие подарков, помощи и желания вкладываться в ваши отношения финансово, фразой «зато я тебя все это время люблю» - это унылое ничтожество. Любовь монетизируется поступками. А их-то как раз и нет. Другой бы в лепешку расшибся, на трех работах пахал бы, лишь быть достойным партнером для тебя. А этому явно хочется за твой счет пожить, да бывший муж мешает. Гони обоих. И, главное, не вляпайся в третью кучку.