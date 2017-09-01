 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Финал моей истории более, чем неожиданный


Через 5 лет после свадьбы, его друг ознакомил меня с его неверностью. Мне было больно, но я решила сохранить семью. Взяла в кредит машину, думала, вместе будем на ней путешествовать. Сблизимся. Прав не было. Поэтому на ней ездил только муж. Через какое-то время я поняла, что никто нас возить не собирается и пошла сама на права. Потом купила машину и для себя. Стала возить деток по близлежащим городам, на экскурсии... Муж так и не изменился, а я сблизилась с его другом. Мы встречались в моей же машине, чтобы никто не узнал о такой щепетильной ситуации. Потом муж попал в ДТП, и его машина не поддавалась ремонту. Он попросил мою на время и тоже ее разбил. Любовника стало это злить. Я предложила снять квартиру вместе. Он отказался, мотивируя тем, что денег у него на это нет, так как взят кредит. Я развелась с мужем и решила купить квартиру. Купила. Бывший муж помог с ремонтом и попросил пожить в ней в качестве квартиранта. Я согласилась. Любовник стал требовать, чтобы я выгнала бывшего. Сказал, что хочет жить со мной. Но с одним «но». Пока в ближайшие 5 лет он не сможет помочь с деньгами. Цитируя его слова: «Пару тысяч в месяц я наскребу, но все остальное маме». Потом начались упреки, что он и так столько лет терпит житье на два фронта. Мол, «я тебя по-настоящему любил, а это ценнее всех подарков». Да, он никогда ничего не дарил. Говоря, ну вот мужу ты же купила машину. Да купила работая на трех работах. И он ушел. Финал был более чем неожиданным. Проснувшись ночью обнаружила на себе бывшего мужа. Который, как оказалось, спаивал снотворным и делал со мной что хотел. Нет слов.
Диана,
Москва, 30 лет
01.09.17
Финал моей истории более, чем неожиданный

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Диана, как любил говаривать мой дедушка, есть мужики, а есть чудаки на букву «м». Так вот, настоятельно тебе рекомендую перестать окружать себя такими вот чудаками. Чем меньше их будет в твоей личной жизни, тем счастливее ты будешь, поверь. Для каких целей тебе любовник? Покувыркаться? Тогда используй его по назначению и не позволяй ему себя критиковать и тем более ставить тебе какие-то условия. Кто он такой? Ты уже две машины и квартиру в 30 лет смогла купить, а он кто? Нищеброд, который хочет жить на твоей жилплощади за 2 тысячи рублей в месяц? Пусть поищет другую болезную, ты-то тут при чем? Не может вносить равноценный или хотя бы адекватный вклад в совместное проживание – пусть живет у мамы. Она его и борщом накормит, и ничего взамен не попросит. Вот, правда, зачем тебе эти двое? С какой великой целью ты пустила «пожить» бывшего мужа к себе? Смысл тогда разводиться, если так цепляешься за прошлое и за мужнины штаны? История про снотворное – это какой-то сюр, в который мне, честно говоря, не очень верится. Но даже если допустить нечто такое хотя бы разово, то вообще-то это значит, что твой бывший – на всю голову больной человек, который воспринимает женщину только как дырку. По уму, такое надо лечить заявлением в полицию. С другой стороны, судя по твоим рассказам, муж у тебя и так никто и звать никак, так что, навряд ли ему таким образом можно испортить репутацию. Так что, просто пинком под зад, причем, можно даже в театральной манере – с вещами в окошко. Пока тепло и дожди вроде прекратились – не отказывай себе в удовольствии. Иногда полезно дать немного драмы. Будет о чем вспомнить. В общем, Диана, лечи голову (не знаешь, как – беги к психотерапевту, ибо есть проблемы с самооценкой, а иначе бы ты не позволяла двум ничтожествам тобой манипулировать). И заканчивай общаться с «чудаками». Это очень вредно для самооценки или для личной жизни. Ты же должна понимать, что и один, и второй крутятся возле тебя, потому что видят в тебе ломовую лошадь. Я даже не удивлюсь, если любовник рассчитывал на подарок в виде машины. А что – мужу же ты целых две купила. Не будь такой дурой, пожалуйста. Любовник, который оправдывает отсутствие подарков, помощи и желания вкладываться в ваши отношения финансово, фразой «зато я тебя все это время люблю» - это унылое ничтожество. Любовь монетизируется поступками. А их-то как раз и нет. Другой бы в лепешку расшибся, на трех работах пахал бы, лишь быть достойным партнером для тебя. А этому явно хочется за твой счет пожить, да бывший муж мешает. Гони обоих. И, главное, не вляпайся в третью кучку.

  • Сергей

    Диана, действительно «нет слов». Причем, интереснее всего, а что делают дети, пока ты столь интересно развлекаешься? Что же касается письма, то лично я не понял в чем вопрос. Однако судя по описываемым событиям, у тебя все в порядке и с деньгами, и с мужчинами. Нет, обидно, конечно, что любовник денег не дает. Но такое, увы, случается. И если проблема в этом, то, полагаю, нужно просто найти более щедрого товарища. Тем более, что прежний уже сам ушел. С мужем тоже как-то неудобно получилось. Хотя, если ты разводишься с супругом, покупаешь себе отдельную квартиру и уезжаешь туда, то для чего брать его же квартирантом? Какой смысл был в разъезде в таком случае? Может быть, расчет как раз и состоял в возможности некоторой нестандартной комбинации вроде жизни втроем? Иначе мне просто непонятно зачем покупать отдельную жилплощадь и вместо того, чтобы заниматься в ней личной жизнью с любовником, тащить приживалу в виде мужа. Что теперь делать? Ну, судя по положению, в котором ты обнаружила бывшего супруга, можно просто продолжить ваши странные игры. В конце концов что ты теряешь? Любовник уже ушел. Поиски нового могут затянуться. А бывший муж и так живет рядом. Так и пользуйся пока им. Но как только найдешь нового щедрого спонсора, лучше выставляй своего бывшего из квартиры. Хотя, безусловно, каждый волен устраивать себе проблемы как хочет. Правда детей жалко. С такой насыщенной личной жизнью, на них обычно времени не остается.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 8  

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору