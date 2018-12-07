Я ненавижу детей, а муж хочет ребенка

Я бы выбрала пойти к мозгоправу. Потому что ты – не чайлдфри ни разу. Люди, которые не хотят детей, спокойно относятся к их существованию в мире. Они просто для себя их не хотят, вот и все. Никаких приступов тошноты, никакого желания наложить на себя руки при этом не происходит. В твоем же случае все настолько эмоционально, что хочется отправить тебя к психотерапевту, чтобы он помог тебе найти истинную причину такой реакции. Ибо, люди, которые не хотят иметь в доме кошку – просто не заводят кошек, но у них не возникает рвотного рефлекса, когда они приходят в гости к человеку, у которого кошки есть. Люди, которым не нравится карпаччо – просто не заказывают его в ресторане, но они не теряют аппетит от того, что кто-то в их присутствии будет есть карпаччо. То, что ты до дрожи не можешь выносить даже временное присутствие детей – говорит о том, что что-то у тебя в голове замкнуло. Что именно – это должен копать психолог.

Скажу тебе одну печальную вещь. Ты не настолько любишь своего мужа, чтобы хотеть родить от него ребенка. Я за свою долгую жизнь видела такие пары несколько раз. 10 лет совместной жизни, почти идеальные отношения, но она – не желает иметь детей (или оба не хотят). Потом внезапно – развод (именно по причине отсутствия детей), новая семья у обоих и… она рожает ребенка от нового мужа, причем, почти сразу. Почему так? Потому что несмотря на всю внешнюю идиллию, несмотря на то, что тебе кажется, что лучше мужа и быть не может, это не твой мужчина. И твое подсознание замыкает тебя на идее, что ты ненавидишь детей. Потому что это, формально, единственный аргумент для разрыва отношений. И ты скорее всего доведешь дело до победного. А потом встретишь другого мужчину. И родишь. Потому что в природе практически нет женщин, которые не хотят иметь детей. Есть женщины, которые не хотят иметь детей от своих мужчин. Меган Маркл была в отношениях с первым мужем 7 лет и не родила, а от принца Гарри забеременела сразу после свадьбы. Летиция была несколько лет замужем и развелась до того как встретила принца Филиппа, а в браке с ним родила двоих девочек. Дженнифер Энистон не хотела рожать в браке с Брэдом Питтом, а когда он от нее ушел, признавалась, что хотела бы иметь детей, да нет подходящего мужчины (увы, так и не появился). И таких примеров можно привести бесконечно много.