Я ненавижу детей, а муж хочет ребенка
Не сильно рассчитываю на то, что кто-то или что-то может мне помочь, но и хуже не станет, если спрошу. Проблема в том, что я замужем за самым замечательным и любимым мужчиной, но не хочу иметь детей, а он хочет. От одного разговора о детях мне плохо на физическом уровне, и я не могу нормально функционировать следующие три дня. Я понимаю, что это не нормально, но у меня с души воротит даже от мысли, что к нам в гости придут друзья с маленькими детьми. Это просто пытка для меня слышать детские визги и неразборчивую речь, и при этом сохранять лицо и типа этому хотя бы из вежливости умиляться. Ничего, что связано с детьми, не вызывает у меня ни то, что умиления, даже просто терпимости не вызывает.
А муж хочет детей. Я очень люблю мужа, очень, я не могу передать. Но это его желание иметь ребенка, о котором он вспоминает все чаще, это просто убивает меня. Я бы себе проще ногу отпилила или отдала ему почку, если б надо было, но существовать вместе с ребенком – это уже не жизнь для меня, это существование, я не выдержу этого. Другого мужа мне не надо, но, когда заходит разговор о детях, у меня сразу в голове два варианта – выйти в окно сразу, или все-таки попробовать родить и выйти в окно потом. Что бы вы выбрали – перешагнуть через себя и, вероятнее всего, жить с ребенком через силу и через не могу, или?..
Мнения наших экспертов
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Алена
Я бы выбрала пойти к мозгоправу. Потому что ты – не чайлдфри ни разу. Люди, которые не хотят детей, спокойно относятся к их существованию в мире. Они просто для себя их не хотят, вот и все. Никаких приступов тошноты, никакого желания наложить на себя руки при этом не происходит. В твоем же случае все настолько эмоционально, что хочется отправить тебя к психотерапевту, чтобы он помог тебе найти истинную причину такой реакции. Ибо, люди, которые не хотят иметь в доме кошку – просто не заводят кошек, но у них не возникает рвотного рефлекса, когда они приходят в гости к человеку, у которого кошки есть. Люди, которым не нравится карпаччо – просто не заказывают его в ресторане, но они не теряют аппетит от того, что кто-то в их присутствии будет есть карпаччо. То, что ты до дрожи не можешь выносить даже временное присутствие детей – говорит о том, что что-то у тебя в голове замкнуло. Что именно – это должен копать психолог.
Скажу тебе одну печальную вещь. Ты не настолько любишь своего мужа, чтобы хотеть родить от него ребенка. Я за свою долгую жизнь видела такие пары несколько раз. 10 лет совместной жизни, почти идеальные отношения, но она – не желает иметь детей (или оба не хотят). Потом внезапно – развод (именно по причине отсутствия детей), новая семья у обоих и… она рожает ребенка от нового мужа, причем, почти сразу. Почему так? Потому что несмотря на всю внешнюю идиллию, несмотря на то, что тебе кажется, что лучше мужа и быть не может, это не твой мужчина. И твое подсознание замыкает тебя на идее, что ты ненавидишь детей. Потому что это, формально, единственный аргумент для разрыва отношений. И ты скорее всего доведешь дело до победного. А потом встретишь другого мужчину. И родишь. Потому что в природе практически нет женщин, которые не хотят иметь детей. Есть женщины, которые не хотят иметь детей от своих мужчин. Меган Маркл была в отношениях с первым мужем 7 лет и не родила, а от принца Гарри забеременела сразу после свадьбы. Летиция была несколько лет замужем и развелась до того как встретила принца Филиппа, а в браке с ним родила двоих девочек. Дженнифер Энистон не хотела рожать в браке с Брэдом Питтом, а когда он от нее ушел, признавалась, что хотела бы иметь детей, да нет подходящего мужчины (увы, так и не появился). И таких примеров можно привести бесконечно много.
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Сергей
Екатерина, на мой взгляд, проблема не в детях. Видишь ли, люди, которые не хотят иметь отпрысков, именно не хотят этого. То есть не имеют желания по каким-то личным причинам. Финансовым, моральным, да каким угодно. При этом они нормально относятся к малышам других людей и не впадают в истерики от одного их вида. Это и есть «чайлдфри». То есть могу, понимаю, но не хочу. В твоем же случае имеет место страх. А это уже совсем другая история. Ты не «не хочешь», ты боишься иметь ребенка. И я бы очень советовал тебе разобраться в причинах этого состояния. Что вызывает ужас? Страх не справиться? Опасение оказаться плохой и осуждаемой? Боязнь боли и прочих сопутствующих проблем? Или корень в детстве? Увы, иногда взрослых «заносит», и они вполне могут при малыше начать живописать свои страдания при родах, или делиться «жуткими» проблемами воспитания, после чего у ребенка, который это слышал и представил, прожил своим маленьким умом, появляется весьма серьезная травма и развивается фобия. Особенно если рядом не было разумных и терпеливых родителей, способных сгладить негативный эффект таких историй. Вот и появляются взрослые люди, просто боящиеся рожать и воспитывать. Для того, чтобы понять, не твой ли это вариант, очень советую обратиться к психологу.
Кроме того, давай не забывать, что есть такая штука, как страх перемен. Увы, но в сегодняшнем Мире многие люди просто не хотят менять имеющийся статус, не желают брать на себя ответственность, обременять любимое статус кво какими-то иными обязательствами. По сути, люди не желают взрослеть. Ведь гораздо проще жить как вольный ветер. Тусить с друзьями, ложиться спать, когда получится, не зависеть от чьих-то потребностей, не решать неизбежные сложные вопросы, не переживать за кого-то. И если ты из тех, кто пока просто не дорос до ответственности, то могу только посочувствовать. Тут придется выбирать. Либо терять мужа, либо очень быстро становиться взрослой. Хотя, я лично знаю пары, которые совместили одно и другое. Вроде была пара, прекрасные отношения, убежденные «бездетники», и вдруг разругались, расстались, и через год уже две разные семьи, и обе с детьми. Советую подумать над этим.
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Лучшие комментарии
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Krazy 07.12.18 02:59Алёну нафиг с ее определением любви. Можно обожать мужчину и не хотеть детей. Чего солёное с зелёным сравнивать. По теме, я б спросила мужа готов ли он все проблемы взять на себя. Вообще все. Вы как инкубатор, а сразу после родов желанный ребёнок его проблема. Он кормит, он моет, он ночами не спит, он выгуливает и прочее прочее. А то это легко ныть про ребёнка если вся работа по созданию 20 минут радости. Готов? Я б уступила. Нет? Ну пусть приготовится сначала. Это ваша жизнь, ваше тело и ваше время.
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[email protected] 07.12.18 11:46Я прочитала пост Алён и на не согласна с утверждением, что желание детей это вопрос правильного мужчины. Не все женщины наделены материнским инстинктом, и это очевидно. Меган Маркл не рожала - она делала карьеру. Энистон панически боялась испортить фигуру и тоже снималась беспрерывно. Я помню как ей в интервью задали вопрос, из-за чего она может поссориться с Брэдом. И она ответила: Брэд хочет иметь детей, а я нет, и ему не нравится еда, которую я загружаю в холодильник.Правда где-то посередине. У моего приятеля была любимая девушка, они расстались после 10 лет отношений. Он безумно хотел детей, она - женщина Гейша. Ухоженная, роскожная, образованная. Но попробуй ее попроси сварирь борщ или убрать квартиру. Хаха, сичаззз. Она не хочет иметь детей и даже сейчас она живёт исключительно путешествиями, новыми отношениями. То ножки у камина греет на фото в соцсети с бокалом вина, то лежит на Бали с цветами в волосах. Богемная женщина. Она не будет какашки с попы вытирать и не спать ночами. Она не будет рано вставать и возить детей в садик/школу, потомучто она спит до 11. Она никого так не будет любить, как себя и она имеет на это право. Кстати, она была сразу честна, когда сообщила ему, что никогда рожать не будет. Так и живёт, как хотела. Я думаю, не нужно от себя убегать. Просто нужно также понять потребности мужа и не пилить его, если он примет решение реализовать себя как отец.
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Наталья 07.12.18 09:52Так муж может наобещать чего угодно. А потом и передумать или какие-либо обстоятельства разного рода. Нельзя верить обещаниям ни родителей, ни мужа. Если рожать-то полностью быть уверенной, что это твоё любимое маленькое чудо! И ты играешь главную роль. Но это не означает, отказ от помощи и -я сама! Просто быть уверенной. Не надо рожать с такими мыслями. Вот представьте себе, сидит это ваше маленькое сокровище где-то там наверху и в ужасе уже ощущает ваше недовольство. Зачем? Ещё одного человека сделать несчастливым? Возможно, ваши обстоятельства изменятся и вы с радостью будете воспринимать и боль, и неудобства-особенно когда чудо просыпается и видишь эту радостную лапочку. Моей красавице уже 21, но до сих пор столько неожиданных открытий. И да -ребёнку нужна Мама! Добрая, любящая, заботливая! Если просто даже не хотите-зачем ?
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лаки 07.12.18 11:43соглашусь с *** - достали реально) причем тема такая модная сейчас: ах-ах, я вся такая непонятая и детей нехотящая! ах, махайте на меня, махайте. да, бля, не рожай, ёмае)) у природы есть механизм естественного отбора- вот она таких и выбраковывает. сорри, резко конечно, но чета накипело) перечитала я видимо таких "непонятных"))
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Персикова 07.12.18 13:27Спокойно отношусь к тому, что не все женщины мечтают о материнстве . Вполне себе представляю таких женщин и даже знакомы с ними )) Меня удивляет зашкаливающий уровень ненависти у нашей героини. Описания её "страданий" заняли бОльшую часть письма - жесть ! по три дня в себя прийти не может. Вот это на мой взгляд - клиника. А насчёт прекрасного мужа, которому , якобы , боятся открыть личико - согласна с Прелестью и Никольски. Что-то не чисто в этой истории )
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Элфи Крекс / 07.12.18 15:12А мне вообще многое непонятно в письме. Вот вас воротит от мысли, что к вам придут друзья с маленькими детьми. А зачем друзьям с маленькими детьми к вам приходить? С малышами обычно ходят в дом, где есть дети приблизительно такого же возраста, тогда дети играют, а взрослые между собой общаются. Или к бабушке, например, ходят, где ребёнку рады, и печенье к его приходу испекли, и игрушку какую-то купили. Если же маме хочется пообщаться с бездетной подругой, то либо ребёнок остаётся дома с кем- то, либо эта бездетнаяподруга сама приходит, так ребёнок в знакомой и безопасной обстановке. Ну, и эти вскрики насчет выйти в окно, ногу отпилить... Не говорят так взрослые люди с чёткой позицией.
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Алинка Баку / 07.12.18 14:10По ходу у вас сголовой не все в порядке. Просто разведитесь и выходите замуж за того кто не может иметь детей. Он не станет настаивать на том чтобы зачать ребенка потому что знает что не может иметь детей. Вы просто не хотите портить себе фигуру и не хотите возиться с ребенком и мыть попу грязную ребенку. Вы себя настолько сильно любите что вы даже не хотите иметь ребенка. Лучше просто не рожайте а то я думаю ваш ребенок будет просто страдать от того что мать не любит его!!!
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ШаоЛень / 07.12.18 21:09>Вы себя настолько сильно любите что вы даже не хотите иметь ребенка. О, очередная глупость, выданная за причинно-следственную связь. Множество людей заводят детей исключительно из-за безмерной любви к себе. Им надо СЕБЯ отксерокопировать, сделать "еще одну миниатюрную КОПИЮ" себя же, любимой/любимого. Или удовлетворить СВОЮ хотелку ребенка. Так что с этими плохонькими обвинениями вы ох как мимо.
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Аня / 07.12.18 14:05А я вот когда вижу гороховую кашу, сразу тошнить начинает - настолько не люблю. Значит, тоже надо идти к мозгоправу, учиться воспринимать гороховую кашу спокойно?
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Солярская / 07.12.18 14:11Видите ли, вы - человек, и живёте среди людей, и как бы нормально иметь ровный взгляд на любых людей - новеньких, стареньких, среднего возраста. А уж кашу можете не любить, на бобовые у многих аллергия. Но если вы - горох, и вас тошнит от гороховой каши, то таки да, вам к мозгоправу.
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Аня / 07.12.18 14:41Я считаю, что иметь эмоции - это нормально для человека, а не робота. И скорее всего в письме они гиперболизированы для красочного описания.
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Аня / 07.12.18 14:50Кроме того, эти эмоции могут быть протестом против навязываемой другими мысли о ребенке
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Солярская / 07.12.18 16:03Да нормально иметь эмоции. Просто ваше сравнение никаким боком сюда не подходит. Меня например от чужих грязных расчесок с клубком спутанных пыльных волос тошнит. Я не думаю, что мне к психотерапевту с этим.
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Элфи Крекс / 07.12.18 15:28Если вы видите гороховую кашу, и вас начинает тошнить, то к мозгоправу не надо. А если вы видите гороховую кашу и потом три дня в себя придти не можете и кричите, что лучше я ногу отпилю и в окно выйду, если мне предложат гороховую кашу, то да, надо.
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krazy / 07.12.18 17:40Ну если вы начинаете истерить, всем рассказывать как вы ненавидите кашу, устраивать сборища и интернет форумы кашененавистников таки к врачу =)
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Точечка / 07.12.18 13:59Мое мнение такое- если не хотите иметь детей- лучше не заводите их! Вы объясните свою точку зрения мужу и если он вас действительно любит он вас поймет и останется с вами. А если нет, то найдете себе другого, у того кто тоже детей иметь не хочет. Потому что заведя ребенка, вопреки своему желанию вы сломаете всем жизнь! И прежде всего себе и новому человечку. Вам это нужно??? Не нужно идти на поводу у других вопреки своему желанию! Вы потом пожелеете, если послушаете и родите ребенка вопреки своему желанию! Ребенок- это не котенок, что надоел- выбросил! Ребенок - это живой человек! И он на всю жизнь уже! С его рождением все проблемы и трудности лягут на вас! Вы будете ответственны за жизнь и здоровье другого человека! Хочу сказать, как мама троих детей... Не делайте роковую ошибку, не заводите детей если не хотите! Ребенок должен расти в любви, а не в ненависти от своих родителей, он не должен быть обузой и нежеланным для своих родителей. Иначе родив, вы всю жизнь будете жалеть об этом. А маленький человечек будет страдать, видя, что он нелюбим. Не мужу вынашивать ребенка, не ему рожать, ни ему кормить ребенка грудью и ночей не спать.... Все трудности лягут на вас, Катерина, в большей степени. И здоровье, не прибавится у вас если вы будете рожать, не спать ночами, слушать бесконечный плачь и истерики, требования ребенка... Я точно знаю, поверьте мне, в большинстве случаев, когда у пары рождается ребенок- отношения в семье только портятся, они не становятся лучше. И потом, когда у вас будет ребенок, нет гарантии того, что ваш муж вас не бросит с ребенком. А так пока вы без ребенка, вы свободны и не обремены. А если не дай бог муж бросит вас когда вы будете иметь ребенка- это же будет кошмар! Вы одна будете растить. А это поверьте, ужасно нелегко! Поэтому прежде всего думайте, идти или не идти на поводу у других! Слушайте себя, и не делайте роковой ошибки!
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Polie / 07.12.18 14:16А что котят можно выбрасывать?
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Солярская / 07.12.18 14:18Откуда у вас такая странная статистика про то, что отношения в семье с рождением детей только портятся, да ещё вы и точно это знаете? Какие-то кривые семьи, не находите?
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Точечка / 07.12.18 14:48Почитайте в интернете много написано об этом. Вот, к примеру: http://www.matrony.ru/supruzheskie-otnosheniya-posle-rozhdeniya-rebenka/
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Солярская / 07.12.18 16:01Я уже много лет Клео читаю, мне хватает:D Ещё раз повторюсь: нормальная семья - это семья, где друг друга понимают, друг другу помогают, если возникла необходимость. И вообще когда в семье друг друга любят. Т.е. папа ночью к кроватке встает наравне с мамой, или няню в состоянии оплатить, если что. Мама папе бульончик сварит, если папа простудился и лежит никакой. Как-то так. И ничего дети не портят в таких отношениях. Но если изначально сову на глобус натягивать, и замуж за кого попало выходить, а потом только знакомиться и трезветь, то пардоньте - кривые мозги, кривая семья, что ж делать.
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Элфи Крекс / 07.12.18 17:09Я иногда читаю клео-архив во время бессонницы( преимущество перед романом, а особенно перед крими- прерваться можно в любом месте). Думаю, лет десять назад тональность обсуждения была бы другой, типа: рожай, это счастье. А сегодня все говорят: не хочешь - не рожай. И как жить, когда люди с тобой не спорят?
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Koshka / 07.12.18 18:50Обнимаю Вас за эти слова!
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Персикова / 07.12.18 19:17Солярская / 07.12.18 16:01 - Да! Именно так. Вот так просто и сложно одновременно )))
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Точечка / 07.12.18 15:02Нельзя никого выбрасывать! Хотя люди, заводя домашних животных, если разочаровываются в них, часто так и делают. Поэтому, я к чему говорю. Что прежде чем решаться на ребенка, нужно милион раз подумать.
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Персикова / 07.12.18 13:27Спокойно отношусь к тому, что не все женщины мечтают о материнстве . Вполне себе представляю таких женщин и даже знакомы с ними )) Меня удивляет зашкаливающий уровень ненависти у нашей героини. Описания её "страданий" заняли бОльшую часть письма - жесть ! по три дня в себя прийти не может. Вот это на мой взгляд - клиника. А насчёт прекрасного мужа, которому , якобы , боятся открыть личико - согласна с Прелестью и Никольски. Что-то не чисто в этой истории )
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Калисто / 07.12.18 13:22Будьте собой. Поставьте мужа перед фактом: любишь меня - люби без возможности иметь детей. Если он Вас действительно любит - то поймёт. И не слушайте идиотов, которые здесь считают Вас ненормальной. Просто у нас общество такое - закостенелое и тупое - не способно понять, что счастливой женщина может быть и без детей.
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Персикова / 07.12.18 13:29Ну да , все идиоты , а пришла одна умная и открыла глаза ))) Да она прекрасно знает реакцию мужа на её ультиматумы , потому и изображает их себя не то , что есть на самом деле.
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Элфи Крекс / 07.12.18 14:54Да ей все уже написали, я где-то в самом низу, не хочешь детей - не имей. Она просто боится, что муж бросит. Но это 50на 50.
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Прелесть / 07.12.18 12:43А если честно - так "муж" аргументирует желание секса. Мы так с одним мужем до брака играли :я ложилась на него и просила раздвинуть ножки. И говорила :я так хочу с тобой ребёнка. Давай родим. Прошу тебя. Прошу. Потом точно поженимся. Он смеялся. Понимал кого я играю.
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Прелесть / 07.12.18 12:39Екатерина, по моим понятиям письмо попахивает психопатией. Много вопросов : это точно ваш муж после периода ухаживает, после совместного решения стать мужем и женой? Я честно говоря очень сомневаюсь. Скорее похоже на свежего сожителя. Второе :неужели кто-то реально может заставить вас рожать если вы не хотите? По мне так это вообще невозможно. 9 месяцев носить в себе то что тебе противно. Это невозможно. Так о чем базар то? Похоже на истерику. Так люблю мужа прямо никого другого никогда и бла бла. Это тоже гипербола. Ты сначала найди другого и лучшего а потом отказывайся :-). Короче - не письмо а искажение истиной ситуации. Совет :льда в шляпку подкиньте. И спокойно приземляйтесь..
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Персикова / 07.12.18 13:32На мой взгляд , так тут психопатией не просто не попахивает... Странно всё же , а муж слепоглухонемой что ли ?
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Инна / 07.12.18 12:33ЕКАТЕРИНА, не отчаивайтесь. Со мной тоже было такое же. Детей не переносила вообще, очень неприятно было их слушать. Это последствия детской психотравмы - в садике, в начальной и средней школе была очень застенчивой и постоянно боялась травли со стороны других детей (и, конечно, чем больше боялась, тем больше самым наглым из детей нравилось меня запугивать, толкать и угрожать). К психологу не ходила, просто объяснила близким, почему мне не хочется заводить своих хулиганчиков. Мама и подруги поняли меня и перестали поднимать эту тему. Потом у лучшей подруги появился малыш. Приходила к ней в гости время от времени и видела, что дети могут быть совсем не такими жестокими и страшными, как мне запомнилось. Потихоньку оттаяла и захотела своего хулиганчика. На это ушло 6 лет. У вас еще есть время. Успокойтесь и поговорите с мужем. Кто для него важнее - мифический детеныш или вы? Может ли он дать вам время и не давить на вас? В зависимости от этого и нужно принять решение о том, подходите ли вы друг другу. Детей насильно ни в коем случае не заводите - вы будете ревновать к мужу и станете еще несчастнее, чем теперь. Удачи вам и мудрости!
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[email protected] / 07.12.18 11:46Я прочитала пост Алён и на не согласна с утверждением, что желание детей это вопрос правильного мужчины. Не все женщины наделены материнским инстинктом, и это очевидно. Меган Маркл не рожала - она делала карьеру. Энистон панически боялась испортить фигуру и тоже снималась беспрерывно. Я помню как ей в интервью задали вопрос, из-за чего она может поссориться с Брэдом. И она ответила: Брэд хочет иметь детей, а я нет, и ему не нравится еда, которую я загружаю в холодильник.Правда где-то посередине. У моего приятеля была любимая девушка, они расстались после 10 лет отношений. Он безумно хотел детей, она - женщина Гейша. Ухоженная, роскожная, образованная. Но попробуй ее попроси сварирь борщ или убрать квартиру. Хаха, сичаззз. Она не хочет иметь детей и даже сейчас она живёт исключительно путешествиями, новыми отношениями. То ножки у камина греет на фото в соцсети с бокалом вина, то лежит на Бали с цветами в волосах. Богемная женщина. Она не будет какашки с попы вытирать и не спать ночами. Она не будет рано вставать и возить детей в садик/школу, потомучто она спит до 11. Она никого так не будет любить, как себя и она имеет на это право. Кстати, она была сразу честна, когда сообщила ему, что никогда рожать не будет. Так и живёт, как хотела. Я думаю, не нужно от себя убегать. Просто нужно также понять потребности мужа и не пилить его, если он примет решение реализовать себя как отец.
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Н / 07.12.18 14:09согласна с вами. И тоже удивил в этот раз ответ Алёны. Какие-то совершенно неуместные примеры из жизни звёзд, откуда мы вообще можем знать, что там у Маркл и Энистон. И утверждение, что желание детей - вопрос правильного мужчины. И вот это: "в природе практически нет женщин, которые не хотят иметь детей". Да прям уж.
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*** / 07.12.18 11:33достали уже с этими дИтями. Не хАААчу рожать, что же делати ? ох закидайте меня тАААкую тапками тетки прААААтивные. А если серьезно никто никого заставить рожать не может, героиня, не рожайте за ради бога. Современная контрацепция и проблема решена. А что с мужем делать - это ему решать. Как на мпх сесть и конфетку съесть - решайте сами.
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Элфи Крекс / 07.12.18 11:39Да можно и трубы перевязать, чтоб не париться.
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лаки / 07.12.18 11:43соглашусь с *** - достали реально) причем тема такая модная сейчас: ах-ах, я вся такая непонятая и детей нехотящая! ах, махайте на меня, махайте. да, бля, не рожай, ёмае)) у природы есть механизм естественного отбора- вот она таких и выбраковывает. сорри, резко конечно, но чета накипело) перечитала я видимо таких "непонятных"))
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[email protected] / 07.12.18 11:53У меня только один вопрос: ДО свадьбы вопрос детей не обсуждали? Это ведь важно. Если есть такие нежелания, надо честно сказать. Один мой родственник после свадьбы узнал, что его жена не любит секс. Так и переспали 5 раз после свадьбы, 2 раза из которых закончились беременностями. Родили 2 детей и развелись. До свадьбы всё было ОК. Шифровалась.
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Элфи Крекс / 07.12.18 12:03Один мой дальний родственник, гинеколог, рассказывал. Пришла к нему на приём женщина и спросила, нельзя ли ей справку, что по медицинским причинам ей нельзя заниматься сексом. Мужа она очень любит, ребёнка уже родила, а больше ей не надо. На вопрос: а почему нужна справка, почему ей не сказать мужу, ответ был потрясающий. Если она скажет, муж будет с другими спать или уйдёт, а если ей нельзя по медицинским показаниям, то мужу будет совестно изменять или развестись.
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[email protected] / 07.12.18 12:11Идентично. Даже тёщу там задействовали, на что тёща говорила: ну что я могу, как я ее заставлю, ну такая она у меня. Про совестно - жесть((( У здорового мужчины здоровые потребности. При чём тут совесть… эх.
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Инна / 07.12.18 13:02Лаки, а мне, наоборот, встречались только те женщины, которые обожают детей и считают, что их дети - главное в жизни. Причем не только их собственной, но и их соседей, коллег, прохожих, властей и всего человечества :) Если скажешь слово поперек - во враги записывают. Может, потому, что живу в новом районе, вокруг очень много мамочек с колясками.
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лаки / 07.12.18 11:32на мое имхо, вам надо лечиться. я не подначиваю, а серьезно. у вас реальные проблемы, девушка, и не факт ктстати, что корень вашей шизы именно в детях. идите к психотерапевту. он вам все равно понадобиться, когда вы с обожествляемым мужем расстанетесь. а так может вам помогут и предотвратят такой драматический исход вашей "любви".
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[email protected] / 07.12.18 11:09Я думаю, тут просто нужно осмыслисть то, что если муж очень сильно хочет детей, а вы очень сильно не хотите, то у него могут быть дети, но уже не с вами. Нет, я не уговариваю вас рожать. С такими установками - не надо. Но "переварить" такой потенциальный ход событий, надо. Спокойнее дышать. Принять себя и свой выбор и жить. Муж - сам решит, что ему делать. Но не удивляться сильно, если вдруг...
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Koshka / 07.12.18 10:11Мне кажется, здесь надо разбираться, а почему вообще эта мысль стала для Вас проблемой. Земля перенаселена, если одна женщина не родит, беды не будет. А многие пары живут много лет без детей. Хотели бы, но не получается. И вот вопрос: а что будет, если Вы не родите. Уйдет? Тогда ребенок в проекте ему дорожеваших отношений? Или останется с Вами и обойдется без детей, только бы вместе?
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Я / 07.12.18 10:07К психологу все равно надо бы может ,подскажет чего,хоть разово сходите.Вы знаете, у женщин часто весь мир переворачивается после родов, возможно, Вы впадете в другую крайность- также фанатично будете любить малыша, превратитесь в яжемать, что не есть тоже хорошо. Только учтите, после родов роли в семье перераспределяются, люди узнают друг друга с новой стороны, а если ребенок больной не дай Бог.Вы не знаете себя и вашего мужчину до конца.
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Никольски / 07.12.18 09:48Странно, что любимый, единственный мужчина всей вашей жизни не "видит", что идея иметь детей вам отвратительная. Мой муж не выносит даже видеть устрицы. Мне в голову не приходит, начать ему их предлогать. В Европе всегда хожу в устричные рестораны только с подругой или сама. Ну не переносит их человек! Но, то что он их не любит я поняла сама. По его взгляду. Как это так, что близкий вам человек до такой степени глух??
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Лада / 07.12.18 10:04Мужчины вообще более эгоистичны и настроены больше на себя. Эмпатия более свойственна женщине именно в силу её природы. К тому же он может думать, что она не любит чужих детей, а своего полюбит. Но тут лотерея на самом деле. И силу своей нелюбви она может ему не показывать, просто всё у неё молча в душе происходит. Боится она его реакции на её откровения. Но шила в мешке не утаишь, рано или поздно сказать придётся.
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Никольски / 07.12.18 10:16Мне кажется, что в любящей паре есть такая вещь, как доверительная беседа и понимание. Мужчины могут быть в целом более эгоистичны. Но, в отдельно взятой любящей паре-нет. Неплохо бы поговорить с понимающий мужем. И без капризов и истерик. По сути вопроса.)
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Koshka / 07.12.18 10:21Согласна. Если такой ужас в признании мужу. А что, интересно, муж сделает, если она признается? Мне все же кажется, не все у них так гладко, как ей хочется представить.
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Лада / 07.12.18 10:22Боится она этого разговора. Оттягивает, сколько можно. Боится, что бросит или разочаруется. Боится перемен.
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Никольски / 07.12.18 10:32Ну если боится поговорить с любимым мужем, то как можно говорить о счастливой паре. Вот и причина задуматься о главном! На самом деле, как Кошка, справедливо заметила, нет детей и беды не будет. А вот муж претворяется, что не видит. Ну не может быть. Это же не сосватанная невеста из кишлака.
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Лада / 07.12.18 10:51Это для планеты Земля беды не будет) а для мужа - кто знает. Может, для него это принципиальный момент, и он будет полностью счастлив только став отцом. А может, он думает, что ребёнок нужен обязательно, а по факту выяснится, что это слишком тяжело для него. Бывает, люди годами борятся с бесплодием вдвоём, рождается желанный ребёнок, а потом папа усвистывает от него. В общем, всякое в жизни бывает.
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Никольски / 07.12.18 12:14Ну, если так ему хочется, то жену для полного счастья тоже соответствующую выбирать над, а не слепца разыгрывать. Уговоривать нехотящую рожать женщину на детей. Ну родит и будет горгоной и с мужем и с ребёнком. Ожидаемое счастье не явится. Мужик бессмыслецей занимается. А если уж любит, то пусть принимает действительность. А не занимается продавлеванием.
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Инна / 07.12.18 12:51Лада, согласна, мужики зачастую наслушаются других людей, а сами и не представляют, сколько всего приходится изменить в жизни ради детей. Как говорил мой начальник - дети это по женской части, я с сыном начну общаться, когда подрастет. И ведь неглупый, обеспеченный мужчина, за тридцать - но вот такие стереотипы. Отдыхать ездит с друзьями по заграницам, а жена дома как-то сама. Вот так они и "любят" детей.
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Персикова / 07.12.18 13:34Лада, мне кажется , что боится не из-за страха перемен , а потому, что точно знает , чем этот разговор закончится.
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Лада / 07.12.18 16:03Так разговор и закончится тем, что он будет другую мать своему ребёнку искать. Вот такие будут перемены. А не то, что она родит. Нет, конечно.
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Koshka / 07.12.18 10:12Сравнение, конечно, забавное, но по сути согласна.
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