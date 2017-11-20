Не вижу выхода, и семью рушить не хочу
Таллинн, Эстония, 34 года
20.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаНина, честно говоря, часть логических связей остались для меня загадкой. Как связан твой отпуск по уходу за ребенком с походами по магазинам всего раз в неделю на час? Ты же в Таллинне живешь, а не в деревне Гадюкино. У вас что – в супермаркеты перестали пускать женщин с колясками? Ребенку год, он же не инвалид? В коляске сидит? В чем проблема ходить с малышом в магазины чаще одного раза в неделю, если надо? Можно еще и старшего с собой брать – тогда еще проще. У меня у детей разница в возрасте 6 лет, так что, не поверю, что годовалого ребенка невозможно взять с собой по магазинам, тем паче, прихватив в качестве дополнительных рук сына-школьника. Было бы желание. А желания нет. Зато есть отговорки. Про мытье головы раз в 3 недели тоже не поняла. Знаешь, тут, боюсь, провинция тебя не поймет. В чайнике воды нагрела и помыла. Отсутствие горячей воды не оправдание, уж прости. Ну и то, что муж, который в 6:30 уже уезжает на работу, не встает ночью к ребенку, - знаешь, это совсем придирки. У вас сейчас вот такое распределение обязанностей. Он зарабатывает, ты растишь малыша дома. У мужа нет возможности вздремнуть днем. У тебя – есть. Если ты ею не пользуешься – это уже, извини, твои проблемы с организацией своего времени. Но пока из письма твоего вижу, что тебе просто надоело сидеть дома и ты завидуешь своему мужу. Он счастлив на работе, у него есть возможность переключаться. А у тебя нет. Тебе скучно, тебя засосало это домашнее болото. И ты уже начала срываться на всех из-за этого. Причем, ты не ищешь выходов из проблем, ты в них купаешься, тебе нравится ими тыкать в нос мужу, сыну. Поэтому ты не можешь взять и сходить в магазин с коляской. Поэтому ты не можешь нагреть себе воды, чтобы помыть голову (в деревнях люди до сих пор головы в тазиках моют, и не раз в 3 недели, так что…). Ты же знаешь, на самом деле, что муж ремонтирует другую квартиру, и вы туда скоро переедете. И ты знаешь, что у вас нет денег на бригаду ремонтников. Но ты решила, что надо на эту тему порефлексировать. Зачем? Эмоции, которых не хватает. То же и с выходом на работу. «Мне надо выходить на работу, но у нас нет денег на няню…» - так ты выходишь или нет? Что за любовь к драме? Ты зарабатываешь меньше, чем запросит няня? Если все же больше, то в чем тогда проблема? Тебе на самом деле не хочется выходить на работу? Просто надо это сделать, чтобы не потерять место? В общем, очень много совершенно поперек логики, уж прости. Муж уходит в 6:30, а уже в 18 дома – плохо. Муж счастлив на рабочем месте – плохо. Муж делаете ремонт сам, экономит деньги семьи, - плохо. По-моему, ты, действительно, просто очень устала от монотонности собственной жизни. И слегка обленилась в плане активных телодвижений. Хотя бы в магазин за продуктами начни ходить чаще. А не только на детскую площадку. И подумайте с мужем на счет твоего выхода на работу как можно быстрее. Даже если вся твоя зарплата будет поначалу уходить на няню – считай, что это плата за то, что ты опять сможешь почувствовать себя полноценным человеком, а не придатком к малышу, и перестанешь тихо завидовать мужу.
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СергейНина, на мой взгляд, единственное, что может помочь в вашем случае – это как можно чаще общаться с мужем, объяснять ему происходящее, просить помощи, совета, обсуждать вашу общую жизнь. А еще нужно строить общие планы, и заранее предупреждать о том, что нужно сделать. То есть постарайтесь научиться распределять время и обязанности, начните говорить друг с другом, делиться проблемами, оказывать один другому помощь. Честно говоря, даже странно читать подобные письма от человека, который в браке уже 11 лет и имеет опыт воспитания ребенка. Ведь люди редко сильно меняются в течение взрослой жизни. Стало быть, твой благоверный и в период первой беременности, родов, воспитания первенца, был точно таким же, как и сейчас. Ну, разве, что на 10 лет моложе. Но его нежелание заниматься ребенком, увлеченность работой, ремонтом, да чем угодно, лишь бы не домашними делами, не должны были быть для тебя новостью. Или все-таки супруг в этот раз превзошел сам себя? Хотя, если предположить, что второй малыш потребовался именно для того, чтобы хоть как-то скрепить, начавшие разваливаться отношения, если взаимное непонимание, отдаление, началось совсем не с рождением, а задолго до этого события, то все понятно. Однако, в таком случае вряд ли, что-то получится сильно изменить. Увы, но придется либо привыкать к существующему положению, и ждать еще большего отчуждения, оставаясь супругами лишь номинально, либо все-таки расходиться, и пытаться построить, что-то более высокое. Кстати, почему бы тебе не обсудить это с мужем? Так и скажи, что, судя по всему, между вами все закончилось. Ведь если муж занимается только собой, своими заботами, и чихать хотел на то, что у жены три недели голова не мытая, значит, и семьи нет. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 74
Лучшие комментарии
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Что за бред про голову раз в три недели? Вы её три часа моете? В чем проблема душ каждый день принимать? Тема для холивара. ( вообще, муж аж после шести дома. Да у вас не жизнь, а малина :)
20.11.17 07:39 Контекст комментария
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***от такой ноющей размазни куда-угодно побежишь, даже на работу как в офис так и на стройку.
20.11.17 09:16 Контекст комментария
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Или автор готовит первое, второе и компот каждый день по три раза, или я вообще не понимаю в чем проблема...
20.11.17 09:32 Контекст комментария
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Надоело дома сидеть, перерыв между детьми большой - все отвыкли. Вот только одного не поняла - а что такого страшного для старшего ребёнка в помощи по дому-то? Я тоже старшая, тоже помогала. И ничего, с младшим братом хорошие отношения. В конце концов, сын может и посидеть с годовалым-то полчаса, пока вы сноситесь в магазин развеяться.
20.11.17 04:39 Контекст комментария
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лакитак, начнем с простого: мыть голову каждый второй день, просто потому что. все, без вариантов. далее: гда ваши бабушки-дедушки? вообще не хотят помогать? договаривайтесь на бартер - они вам, вы им какую-то помощь - как вариант? далее: старшему 10 лет - нормальный возраст, чтоб осилить развешивание белья, расзор и сбор посудомойки, вынос мусора и пылесонение - все, это на нем. далее: че там с садиком? у нас есть возможность в ясли отводить на пару часов в день - узнайте, может у вас тоже так можно. в эти пару часов делаете только для себя что-то, спите, читаете, кофе в кафе пьете, с подругой встречаетесь можетю кстати, а где подруги? нет никого что-ли? ввдетите за правило - раз в неделю выйти с кем-то из них в кафе, в парк, в косметику перемазаться там все и перебрызгаться духами - считай, терапия). муж работает - ок, на выходных пусть меняет род деятельности и посидит с ребенком, тем более он на нем настаивал, не стесняйтесь ему это напоминать. ну ип в целом, держитесь, время работает на вас, ребенок растет, пойдет в садик, вам станет легче, просто потому что смените занятия, конечно вечера остануться загруженными, но зато днем вы будете среди взрослых, заниматься НЕ детьми, ну и с головой чистой ;-))) тоже плюс, да?)) удачи вам и сил! вспомните что вас радует и расслабляет и прямо вот в ближайшее время сделайте это!
20.11.17 11:11 Контекст комментария
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ИОАвтор, все наладится, этот период нужно просто пережить, как стихийное бедствие - он скоро пройдёт. Ну и постарайтесь перестать себя жалеть, всем только хуже от этого, вам в первую очередь
21.11.17 02:43
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аннаавтор, не слушайте тех, кто с пеной у рта рассказывает как с тремя детьми все успевал, гулял и голову намывал по 5 раз на дню с масками... дети разные. одного посадил в коляске и он сидит там 20 минут спокойно - пока мама делает то, что хочет. другие дети спят уже с полугода спокойно.. и мамашки себе в заслугу ставят, что все успевают и порхают как птички (молодцы какие). а есть дети , которые плохо спят всю ночь - и мама просыпается разбитой утром (будто каток проехал,, уже с утра начинают мечтать о том, когда в обед смогут прилечь хоть на полчаса), а еще есть дети, которые ни минуты не сидят на месте - и прогулка с ними превращается в беганье по всей площадке (к концу которой мама взмыленная доползает вместе с ребенком до дома), а еще бывают дети, которые плохо реагируют на пищу - и им приходится не просто готовить, а еще перемалывать блендером и и перебирать все.. а бывают дети, котлрые сочетают все вышеперечисленное одновременно. те, кто успевал все - просто не могут представить, что дети РАЗНЫЕ. и абсолютно глупо советовать маме такого ребенка - ставить привязанного ребенка рядом с ванной ..))) потому как такой ребенок тупо НЕ БУДЕТ сидеть в креслице и спокойно дожидаться пока мама маску на голову намылит. автор, потерпите ровно год. уверяю Вас - в два года с малышом станет легче - и Вас отпустит. просто переждите. год - это не такой уж и большой срок.
20.11.17 23:16
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Какие смешные камни в мой огород. У моих мелких имеется серьезный диагноз, включает в себя (но не ограничивается) гиперактивность, проблемы с питанием и бессонницу. Так шта рассказывать, что здорового! ребенка (а у всех родственников и друзей дети именно здоровые, есть с чем сравнивать) нельзя увлечь, развлечь и выгулять - ну если мать ленивая страдалица разве что. И как это все кругом справляются - загадка.
21.11.17 00:42
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Jijinda МоскваТвой муж трудоголик. Он и ты срываетесь на старшем ребёнке. В результате у старшего ребёнка будут комплексы и психологическая. С одной стороны я вам бы помогла, а с другой стороны я бы вас обоих прибила.
20.11.17 22:21
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Интересно про няню. У героини один! годовалый ребенок и живет не в избушке с печкой и удобствами на улице. Нах ей няня? Выйти погулять (в тот же в магазин) с ребенком вместе не судьба? Я с мелкими, пока оба в двойную коляску влазили, дома появлялась ближе к вечеру. Душ принять можно вполне с маленьким дитем. Я своего младшего пристегивала в кресло ставила рядом с ванной и сама принимала с пеной, масками, скрабами и прочими приблудами. Он все равно до года наготу не воспринимает.
20.11.17 21:40
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Элфи КрексЕдинственно, что поняла из вашего письма - что вам очень жалко себя. Но почему уж вы в такую панику удалились, не понимаю. Ребёнок у вас здоровый, было бы не так, написали бы. Старший на подхвате, это не малыши- погодки. Про современный уровень техники сами полёте, это не вручную детские вещи стирать. Что у вас такого сложного, чего нет у других мам? Родственники могут помочь лишь разово? Ну, скажите им спасибо за это. А про мытье головы раз в три недели - ну смешно же! Это чтоб уж совсем себя зажалеть?
20.11.17 18:10
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ПрелестьМыть голову раз в три недели потому что у вас нет времени и сил на это? Даже рассуждать о вас нет желания. Скажу честно - лучше мужа такой квашне точно не найти. Вам крупно повезло, если вам нужна семья любой ценой.
20.11.17 15:52
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Клуша НовокузнецкНастоял муж? Рожали для него что ли? Я, понимаю, наверное, недосып хронический, у меня так было, но чтобы дошло до того, что голову перестать мыть - это уже надо совсем дойти до ручки - не физически - психологически. Перестаньте себя жалеть. Не можете сходить в магазин (для себя)? Интернет Вам в помощь! Хотите пообщаться? Велком на Клео! Ваши мужчины кушать хотят? Полуфабрикаты нормальная еда. Не супер. Хотят супер - пусть помогают, а вообще сами-сами. 10 лет было младшему, когда я вышла на работу. Муж в смене. Нормально через полгода готовили борщ. Голод не тетка. Оглянитесь - у Вас маленький ребенок, пусть весь мир подождет - такого как сейчас уже не будет - самое счастливое время должно быть - самые первые шаги натурально и фигурально - основы закладываются - а мама с немытой головой и недовольная....им и его существованием. Неправильно.
20.11.17 15:26
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ЮляНу если муж не может вам помочь с ребенком, то пусть какое то время поработает ночью на няню. Хотя бы на некоторое время Хотя .Вам не няня нужна, а помошница по хозяйству. В магазин сходить. Полы помыть, белье повесить и погладить, с ребенком посидеть пока вы отдыхаете. Тут вариантов множество и стоимость услуг можно снизить. Отдохнете и подумаете , что делать.. Зачем семью рушить...Неужели легче будет?
20.11.17 15:26
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Как же раньше-то люди справлялись? Муж в поле, жена белье на реке полоскает? Не говорю, что так надо - но и "непосильным" настолько не считаю, чтобы так раскваситься. Няня она хороша тогда, когда вместе есть возможность, например, вечером время провести, а если мужу надо еще дополнительное время, чтобы вкалывать на эту няню, так на хрена бы она мне была нужна - если я мужа и так не вижу, а так вообще не увижу. Не понимаю. И не понимаю такую усталость "от ребенка". Тяжело - образ жизни меняется на некоторое время. Но не более.
20.11.17 15:40
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KoshkaО, мое любимое "а раньше".
20.11.17 16:30
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А что Вас там смущает в этом? "Раньше" и "сейчас" не отличается. Для тех кто умеет пользоваться .А для тех кто не умеет - всегда где-то лучше, где меня нет.
20.11.17 16:47
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KoshkaВокруг этой женщины все люди живут так, как "сейчас", а не как раньше. И она тоже. Зачем сравнивать с каким-то "а раньше"? Раньше, например, таблеток не было, а душевные болезни лечили, например, связыванием и обливанием ледяной водой. Если у этой женщины депрессия, так мож, ее облить ледяной водой, а?
20.11.17 19:37
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Кошка, не извращайте сказанное. Зачем? Чтобы было о чем поговорить? Я никого ни сравниваю. Я говорю об обстоятельствах, которые будут всегда. Мы живем в динамичном мире. Слышали что-нибудь об аттракторе Лоренца? Или по-другому эффект крыльев бабочки? Созидание и разрушение никогда ТОЧНО не воспроизводятся - как взмах крыльев бабочки. И хаос, а это мир в котором мы живем, содержит множество различных порядков, каждый из которых при определенных условиях может актуализоваться, создав свой собственный мир. И никакие советы не помогут, если ты не поймешь главное - "ты" и только "ты" можешь решить "мыть тебе голову или не мыть", независимо от обстоятельств.
20.11.17 20:22
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Кошка, если из поста Клуши убрать "а раньше", то смысл остаётся тот же .
20.11.17 17:20
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Ellis_@Да не так уж прям и справлялись, если быть совсем справедливыми. Были единицы, конечно, которые такие супер-пупер жёны и мамы, но опять же. Невозможно работать на 100% на всех фронтах. Моя бабушка вставала в 5 утра и пекла хлеб, бельё у нее скрипело, но она не работала и дети у нее были золотые. Ели, спали, играли и послушные ангелы оба. Мой папа был круглым отличником, сам делал уроки, книжки читал, и ещё помогал маме. Не капризный, не болезненный. Скажи это кому-то, у кого дитё имеет проблемы со здоровьем или с шилом в попе и на секунду не оставь, иначе дом сгорит или лоб себе расшибёт. Многие мамы из поколения моих родителей пользовались помощью бабушек или вообще отдавали на 5-ти дневку в садик. Выжили? Выжили! Но как?((( Не у всех получается, это тоже какого-то рода талант, наверное. ..
20.11.17 17:43
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50/50раньше из-за нежелательной беременности топились, а еще из-за измен мужа резались (Тихий дон вспомнился). тоже, знаете, не айс...другое время, другие проблемы
20.11.17 17:45
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Да, девочки. все так. И дети разные и обстоятельства разные и время другое. Но, есть люди, которые хотят выжить и выживают, а есть люди, которые опускают руки и перестают мыть голову.И это на все времена - одинаково.
20.11.17 17:52
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ЮляДа и? Возможно таким людям и нужна помощь. Именно и им и нужна, если руки опустились руки мыть голову...Потом ахаем , когда мать троих детей в окно, а сама в петлю . Помогли бы во время, может и не случилось бы ничего...А мы " вот раньше то" " Не понимаю я "
20.11.17 18:45
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Так и пытаемся помочь. Только каждый по-разному помощь эту видит. Может я не права. Может, надо пожалеть. Но на мой взгляд, нужно немного отрезвить. Знаете оно как бывает - мужики приходят и уходят, а дети остаются...и ты - только ты сама решаешь - какая будешь ты.
20.11.17 19:01
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Элфи КрексА чем мы ей можем помочь? Пойти к ней в няньки? Денег дать на прислугу? Поахать, какая она несчастная? Ребёнка обратно засунуть? Нет в письме конкретного вопроса, только плач Ярославны.
20.11.17 19:59
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Ellis_@Фифти, согласна 100%. У каждого поколения свои проблемы. Хотя бы то, сколько времени теряем в дороге. Сколько стрессов. Нет у нас хаты и государтство не даст - заработай. Нужно во всём понимать, инфы и дел столько, что женщинам 100 назад и не снилось. Каждый день принимай решения. Короче, у каждого поколения свои проблемы. Вот Настя Волочкова, например, жаловалась недавно. Не успела к своему айфону привыкнуть, уже ей новый подарили, и снова учись, етить)))
20.11.17 17:55
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ЮляЯ не знали как раньше. Раньше жили одной большой семьей. Где все были на подхвате. Молодые сами с детьми не жили в одном доме. И раньше никто не думал о романтических встречах с мужем.Что бы с ним побыть, поахаться, вина попить. Люди по другому видели жизнь и отношения в паре.. И женщины тоже очень разные по здоровью. Я беременность и детство моих детей , как в тумане.. Иногда падала от усталости в обморок. Только успевала ребенка на пол положить, что бы не упал из рук.. Беременность , как сплошнвя тошнота и слабость. И помошница была просто как возможность поспать и не боятся, что сын 4 лет один в салоне сидит.. Так что такие стравнения , как "раньше" " мужа не увижу" "не понимаю, как устала отребенка" бессмыслены.
20.11.17 18:29
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Да, неужели?)))) У меня бабушка родилась в царской России, батрачила на попа, была замужем три раза, от первого мужа ушла пешком зимой с котомкой потому что - ее слова: "Не люб...хороший, но не люб", - девчонок (мою маму и ее сестру) отпускала в окошко на танцы, пока дед не видел. И секса не было, ага. Бабушка неграмотная, а дед у меня образованный, с "училкой" жил до нее, это уже после гражданской было - сеновал их друг. А зарегистрировались - гражданским браком жили - уже когда мама взрослая была, в техникум поступила. Вы, бы не говорили словами из советского учебника-то. Всякое было, разное было - как и сейчас - в зависимости от того, кого послушаешь. Писала бы нынешнюю историю нынешняя героиня - так ее послушать - и голову некогда помыть.
20.11.17 18:56
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Клуша новокузнецкА еще у нас сохранились стихи, дед бабушке писал, она по слогам читала. Ну, никакой романтики)
20.11.17 19:08
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ЮляВряд ли ваша бабушка уходила бы от мужей если бы слабенькая по жизни была..Она , видимо , из деревни, где клановость была разрушена в начале 20 века. И про секс я так, как вы представляете не говорила.. В родящей детей семье до начала 20 века другой подход был.Батраки, это низше крестянское сословие.. Деревенская беднота без земельных наделов.Всяко разно было в разных сословиях, и батраки никогда крепкими семьями не отличались именно тем, что о выстренных семьях не заморачивались..Так ято все у вас логично с бабушкой.
20.11.17 19:16
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Со слов опять же бабушки. Семьи, в которых рождались парни, могли физически обрабатывать землю - жили зажиточно, а где - девочки - как в их семье - то дорога им была одна - батраки - она пряла пряжу - с утра до ночи - при лучине. И присказка у нее была: "Тот не знает ни клепа, кто не батрачил на попа" Так что насчет сословия - не знаю. Это не сословие - это обстоятельства. Когда начали раскулачивать - она всегда ругалась на эту несправедливость - потому что не все раскулаченные заработали нажитое "присваивая", говоря словами Маркса труд рабочих (крестьян), а сами трудились в поте лица. Все очень неоднозначно. Было, есть и будет. Не всякий чиновник вор и т.п. А логично или нелогично было с моей бабушкой - ведь суть не в этом, суть в том, кто насколько счастливо может прожить свою жизнь, а не насколько это вписывается в какие-то каноны или в чью-то логику.
20.11.17 19:49
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юляНа1913 год( перепись) в России 85 процентов себя определяли как крестьянство. Ваша бабушка это всего лишь одна крестянка из всей этой массы о которой вы делаете общий вывод для всех 85 процентов населения. В к началу 20 века уже были этнографа и антропологи занимающихся изучением многоуровневые крестьянством того времени..Бабушка молодец и дед тоже. Молодцы, счастливо прожили свою жизнь , но это не показатель того времени и отношений в семье. Есть статистические данные по губерния и обобщенные исследования антропологии того времени..Аплодисменты вашей бабушке и деду, вообще..В картину " раньше" они не вписываются..
20.11.17 20:14
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" В картину "раньше" они не вписываются"...есть целые поколения людей, которые никогда не вписываются в картину. Не задумывались - почему? Я про бабушку с дедом рассказываю не потому, что так жили все, я рассказываю это для того, что и такое было возможно. Что в принципе в любые времена есть возможность. А уж, извините, насчет романтики и прочего: "Что бы с ним побыть, поахаться, вина попить" - это всегда одинаково - кто-то подавляет и начинает жить иными категориям - в наше время таких тоже предостаточно - а кто-то считает за "базу", иначе "не люб" и хоть дождь, хоть снег - котомку в руки и на выход.
20.11.17 20:39
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KoshkaБабушки-то не у одной Вас были.
20.11.17 19:45
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И слава богу! Есть надежда, что, наши потомки все-таки смогут получить более или менее объективную картинку происходящему много лет назад, имея информацию из РАЗНЫХ источников(воспоминаний), а не угодную официальную версию.
20.11.17 19:59
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ЮляКлуша, ну бессмысленен наш диалог.. Митинговать так , можно конечно..Прямо тексты с тренингов о женском счастье....Вас что то раздражает в моем высказывании и понеслась...Ну , что я могу сказать, есть конкретные исследования, как жили раньше..И еще даже не советские. Кстати, я никогда ничего не читала про жизнь крестьян в советских учебниках..Я ничего в них не встречала о укладе и традициях деревни . А вот этнография да... антропология тоже.. И "раньше" не ограничивается датами жизни вашей бабушки..Вообщем жизнь была и раньше до жизни и свидетельст вашей бабушки.... Какой то беспредметный вообще разговор... Как то попробуйте отойти что ли от свидетельств вашей бабушки..есть же антропологи... Тон такой нравоучительный , что делать и куда смотреть...Ну конечно все было возможно. Просто Вы начали со слов " Ах неужели )))) " И тут же мне про вашу бабушку... При чем тут она? Это частный случай , характерный для ее времени и сословия..И как я отмечала , было "раньше" и до вашей бабушки. И тут же какая то болтанка про поколения не взоходящие в рамки...Я совершенно не в политике ..Засим я откланиваюсь..Непродуктивная для меня беседа. Даже и не знаю бодбше Вам сказать... Против опыта жизни вашей бабушки и тренингов о счастье современной жизни женщина я , конечно,бессильна.
20.11.17 22:20
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Элфи КрексТак сравнения как раньше и мнение" не понимаю, как можно устала от ребёнка" и есть взгляд со стороны. Что не так?
20.11.17 23:06
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ОёйЧисто технический вопрос: а волосы не ломаются, не выпадают? Носки и то за такой срок вдребезги разбить можно.
20.11.17 15:24
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50/50Нина, дорогая, не мойте пол два раза в день))) и пироги - ну их) простая и полезная еда лучше! и время на помыть голову появится)
20.11.17 14:22
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Мне показалось по письму, что она и не моет два раза в день и пироги тоже не печёт. Просто уныние и досада на мужа .Вот даже акцент на то , сколько раз он вставал ночью к ребёнку. Не берусь судить , потому что по сухому описанию распорядка дня мужа, мне лично трудно сделать выводы , что и сколько он мог бы сделать еще , чтобы помочь Нине. Но После прочтения точно осталось послевкусие какого-то скрытого недовольства друг другом у всех . Мне кажется , надо бы больше говорить на темы, которые волнуют и в том числе о том, что устала. Причём не физически.
20.11.17 15:19
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Ellis_@Накопление усталости + дезорганизация быта + дефицит взаимопонимания с мужем. Вероятно муж ищет любой повод, чтобы не быть дома. Он готов и на допчасы, и на бесплатный семинар, лишь бы не видеть всё это..(( С себя начать, с приоритетов, быта. Заведи себе блокнот и сделай план недели. Сначала покажется странным, но мобилизирует. Посмотри в ютубе блоги фей домоводства, например Мари Кондо. Как можно организовать себе быт. Голову мыть обязательно! Соберись в кулак и постарайся организоваться. С мужем обязательно обсудить наболевшее.
20.11.17 13:53
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Ellis_@У нас с мужем подел обязанностей как-то получился. Я больше 2 лет сидела во 2 декрете. Я занималась домом и детьми, муж работал и делал ремонт, вёл финансы, машинами занимался. Очень многое из ремонта он делал сам, своими руками. И часто я ещё ему помогала. Мы вместе сделали мелиорацию участка, я помогала собирать мебель. От помощи свекрови я полностью отказалась. Больше ни за какие коврижки я не обменяю помощь на душевный покой. Няни там, где я живу - огромный дефицит. Утром муж отвозил старшую в школу, я с младшей шуршала по дому. Завтрак, убрать кухню после завтрака, застелю постели, включу стирку. Пока то и сё, малая уже хочет спать. Пока проснётся, уже 12. И уже обед. И уже собираться за старшей в школу)) Мы с мужем договорились, что по воскресеньям мы отдыхаем вместе. Велосипеды или гуляем где-то. Быт и ежедневная рутина утомляет. Но я знаю, что если бы я только начала запускать себя, это был бы эффект домино. Чистая голова и маникюр это необходимость. Остальное уже под настроение. Раз надену серёжки какие-то и наряжусь, а другой раз совершенно не до этого. Потом я вышла из декрета и я поняла, что много времени трачу на доезды. И меня это выматывает. И я похожа на выжатый лимон и ни за какие деньги я это больше не потяну. Обсудили, приняли решение, что я ищу что-то ближе. И я нашла другую работу. И еду теперь уже 20 минут на машине, а не на электричке через весь город. Мне очень трудно было принять это решение, но это была одна из форм переорганизации. Я имею на 3 часа больше времени в сутки и я больше успеваю дома и меньше устаю. Вечная борьба приоритетов. Так и с чистой головой.
20.11.17 14:15
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Умка - ты Умница )
20.11.17 15:23
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Ellis_@Девочки, есть умнее и лучше. Просто силы надо расчитывать. Если бы мне кто-то сказал лет 5 назад, что я буду жить там, где живу, я бы покрутила пальцем у виска. Но это мечта всей жизни моего мужа. Вот вбил себе в голову жить, ё-маё, в резервате природы Кампинос. У меня работа была шикарная. Я там хорошо зарабатывала, начальство и коллеги супер. Не работа, а красота. Но один минус при моих обязанностях сегодня - расстояние. И оно меня победило((( Расставалась с шефами с грустью. Мне сказали, если захочу обратно - один звонок и я уже обратно)) Но реально вижу - не осилю. Нужно реально оценивать свои силы. Через 10 лет, думаю, буду вспоминать со смехом. Как муж пробует залепить гипсом розетку и гипс жидковат получился, а у меня дитё голое перед купанием и мне не до тряпок и не до розетки)))
20.11.17 16:29
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"Доезды" убивают) Я живу в спальном районе - специально такой выбирали. - почище в нашем промышленном городе. "Вечная борьба приоритетов")))
20.11.17 15:48
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МашаНяня в ЕС стоит максимум 10 евро в час. Да не поверю я что нельзя найти на пару часов няню и за 5 евро. Тем более в Эстонии.
20.11.17 13:14
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ДжейВот и считайте, какая должна быть.зарплата, чтобы 1000 евро (эт если 5 евро в час) можно было бы,выложить за няню в месяц.
20.11.17 16:00
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Двоякое впечатление у меня от вашего письма. С одной стороны - вроде всё хорошо , дети , есть жилье, второе какое-то ремонтируется , муж работает , детей хотел и сам вон ремонты делает. А с другой стороны - какие-то вы все друг другом неудовлетворённые. Даже ребёнок старший огребает этой вашей неудовлетворённости. В чём именно это только вам знать. Вы описали своё видение ситуации , лично мне по нему трудно судить , что на самом деле . Закрался вопрос - муж хотел второго , а вы нет ?
20.11.17 12:32
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ВераВпервые вижу такое длинное письмо. Нина, вы сама того не зная - счастливая женщина. Муж и работает, и ремонтом в новом, собственном (!) жилье делает и детей от вас желает. У вас двое детей, старший из которых помогает (!) вам по дому. Все, вы этого не знаете, все у вас прекрасно. Вы просто немножко устали. Вам нужно хорошо выспаться, для этого одну из мам пригласите, на день-два. Женщина выматывается с рождением ребенка, но природа дает на это силы, передохните и все наладится. Помню, с третьим ребенком я уставала до отупения. Обедаю, как-то, он рядом на стол прям посадила его, без подгузника, он описался, а я (поверите? сейчас сама не верю) я продолжала есть (!). Вам нужно выспаться, все наладится.
20.11.17 12:25