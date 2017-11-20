Не вижу выхода, и семью рушить не хочу

Алена

Нина, честно говоря, часть логических связей остались для меня загадкой. Как связан твой отпуск по уходу за ребенком с походами по магазинам всего раз в неделю на час? Ты же в Таллинне живешь, а не в деревне Гадюкино. У вас что – в супермаркеты перестали пускать женщин с колясками? Ребенку год, он же не инвалид? В коляске сидит? В чем проблема ходить с малышом в магазины чаще одного раза в неделю, если надо? Можно еще и старшего с собой брать – тогда еще проще. У меня у детей разница в возрасте 6 лет, так что, не поверю, что годовалого ребенка невозможно взять с собой по магазинам, тем паче, прихватив в качестве дополнительных рук сына-школьника. Было бы желание. А желания нет. Зато есть отговорки. Про мытье головы раз в 3 недели тоже не поняла. Знаешь, тут, боюсь, провинция тебя не поймет. В чайнике воды нагрела и помыла. Отсутствие горячей воды не оправдание, уж прости. Ну и то, что муж, который в 6:30 уже уезжает на работу, не встает ночью к ребенку, - знаешь, это совсем придирки. У вас сейчас вот такое распределение обязанностей. Он зарабатывает, ты растишь малыша дома. У мужа нет возможности вздремнуть днем. У тебя – есть. Если ты ею не пользуешься – это уже, извини, твои проблемы с организацией своего времени. Но пока из письма твоего вижу, что тебе просто надоело сидеть дома и ты завидуешь своему мужу. Он счастлив на работе, у него есть возможность переключаться. А у тебя нет. Тебе скучно, тебя засосало это домашнее болото. И ты уже начала срываться на всех из-за этого. Причем, ты не ищешь выходов из проблем, ты в них купаешься, тебе нравится ими тыкать в нос мужу, сыну. Поэтому ты не можешь взять и сходить в магазин с коляской. Поэтому ты не можешь нагреть себе воды, чтобы помыть голову (в деревнях люди до сих пор головы в тазиках моют, и не раз в 3 недели, так что…). Ты же знаешь, на самом деле, что муж ремонтирует другую квартиру, и вы туда скоро переедете. И ты знаешь, что у вас нет денег на бригаду ремонтников. Но ты решила, что надо на эту тему порефлексировать. Зачем? Эмоции, которых не хватает. То же и с выходом на работу. «Мне надо выходить на работу, но у нас нет денег на няню…» - так ты выходишь или нет? Что за любовь к драме? Ты зарабатываешь меньше, чем запросит няня? Если все же больше, то в чем тогда проблема? Тебе на самом деле не хочется выходить на работу? Просто надо это сделать, чтобы не потерять место? В общем, очень много совершенно поперек логики, уж прости. Муж уходит в 6:30, а уже в 18 дома – плохо. Муж счастлив на рабочем месте – плохо. Муж делаете ремонт сам, экономит деньги семьи, - плохо. По-моему, ты, действительно, просто очень устала от монотонности собственной жизни. И слегка обленилась в плане активных телодвижений. Хотя бы в магазин за продуктами начни ходить чаще. А не только на детскую площадку. И подумайте с мужем на счет твоего выхода на работу как можно быстрее. Даже если вся твоя зарплата будет поначалу уходить на няню – считай, что это плата за то, что ты опять сможешь почувствовать себя полноценным человеком, а не придатком к малышу, и перестанешь тихо завидовать мужу.