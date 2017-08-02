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Не могу забыть, что я у него не первая


Обращаюсь к вам с наболевшим. Сейчас состою в отношениях с парнем, который на два года старше меня. Никак не могу смириться с тем, что я у него не первая в сексуальном плане. По его словам (знаю, что не врет, просто нет такой привычки, много раз убеждалась в его честности), у него до меня была одна девушка, с которой он давно расстался, и это больше не в его голове, поскольку он никогда не испытывал ни к кому таких сильных чувств, как ко мне. Ни в какую не хотел называть имя бывшей, говоря мне, что не видит смысла вообще вспоминать, это не нужно. Разузнала сама. Девушка живет гражданским браком и имеет маленькую дочь. Подробно изучила жизнь семьи, создала фейк, написала ей пару фактов о ее муже, будто бы он ей изменяет (указав в сообщении такие факты, которым трудно не поверить), получаю моральное удовольствие, когда ей плохо, из-за того, что не могу смириться с мыслью, что, не смотря на его любовь ко мне, мужчиной его сделала именно она. На отношениях с ним это никак не отражается, делаю вид, что меня тоже не волнует прошлое, не говорю о ней ничего и не выспрашиваю больше, веду себя так, будто мы самые счастливые, а сама мучаюсь, кажется, что из-за того, что он не захотел мне назвать ее имя, вдруг остались к ней какие-то чувства, хоть и говорит, что нужна только я и хочет по жизни стараться только для одной меня.
Яна,
Луганск, Украина, 18 лет
02.08.17
Не могу забыть, что я у него не первая

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Я не буду тебе писать про тонкие материи, про то, что зло возвращается бумерангом, - это тебе без меня расскажут. Я про другое хочу сказать. Ты чувствуешь себя счастливой, когда плохо женщине с маленьким ребенком. Женщине, которая тебе лично ничего не сделала. Более того, возможно, это твой парень – большой и мерзкий мудак, который бросил девушку, лишив ее девственности перед этим. Может, это не она спешила «сделать мужчиной» твоего парня, а ему чесалось лишиться девственности? Может, она согласилась на это, потому что верила ему и думала, что он однажды женится на ней, а он потрахал ее и бросил? Подумай сама, что он говорит: он никогда не любил никого, кроме тебя. То есть, ту девушку он просто использовал? Может, поэтому он не хочет называть тебе ее имя? Потому что боится, что она расскажет тебе о нем то, чего тебе лучше не знать? Может, ей, действительно, есть, что сказать о твоем парне такого, что он предпочел бы от тебя скрыть? Ты не думала об этом в таком ракурсе? Что проблема не в его любви к той девушке, а в том, что он расстался с нею некрасиво? Лично мне такое объяснение кажется куда более логичным. А ты, вместо того, чтобы поговорить с нею, пытаешься разрушить жизнь и ей, и ее мужчине, и их ребенку. Только потому, что твой парень когда-то лишил ее девственности? На твоем месте я бы больше озаботилась проблемой – почему ему так важно, чтобы ты не узнала о его прошлом. И вот еще что: ты так зациклена на том, что была у него не первой, что возникает вопрос: а секс – это все, что ты можешь? Ты не пробовала быть для своего парня первой в чем-то еще? Слабо? Ты тратишь жизнь на то, чтобы испортить ее другим людям, и получаешь от этого псевдоудовлетворение. У тебя проблемы в сексе? Парень тебя не удовлетворяет? Может, ты мстишь девушке за то, что тебе достался не слишком умелый партнер после нее? Так, может, стоит начать его совершенствовать? Я уверена, там есть, куда расти в технике. Вот и стань для него первой в настоящем взрослом сексе. И тогда его первый юношеский сексуальный опыт померкнет как лампочка на фоне солнца. Вопрос ведь не в том, кто первый, а в том, кто лучше. И если уж так для тебя важно быть первой – то будь первой в рейтинге его сексуальных партнерш.

  • Сергей

    Яна, лично я не верю в разного рода проклятия и «откаты» за какие-то нехорошие поступки. Однако прекрасно понимаю естественный механизм разрушения нормальных взаимоотношений в случае наличия в них деструктивных составляющих. Это я о том, что ты сейчас, своими собственными руками, создаешь все предпосылки к расставанию с нынешним парнем, и невозможности построить что-то нормальное в будущем. Ведь твой негатив, злоба, агрессия, оказывают непосредственное влияние на происходящее. Человек, который дышит ревностью, и устраивает пакости другим людям, получая от этого удовольствие, просто не сможет создать что-либо большое и светлое, поскольку напряжение, которое он испытывает, будет накапливаться, и через некоторое время все равно прорвется. В результате начнутся скандалы, за которыми, скорее всего, вылезут и все неблаговидные делишки, и молодой человек сбежит. Да еще и окружающие хорошо запомнят те гадости, что ты совершила, и создадут соответствующее мнение, отмыться от которого будет очень непросто. Оно тебе надо? Нет, понятное дело, что в твоем возрасте такие вещи кажутся незначительными и мало возможными. Понятно, что ты считаешь себя совершенно взрослой и все знающей лучше всех. Однако, просто поверь, это далеко не так. И потому мой тебе совет – пока не наворотила чего-нибудь совершенно непоправимого, возьми себя в руки и постарайся успокоиться. Ну, а затем придется ждать, пока повзрослеешь и начнешь вести себя по-взрослому. Очень надеюсь, что на это не потребуется слишком много времени.

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