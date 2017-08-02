Не могу забыть, что я у него не первая
Луганск, Украина, 18 лет
02.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаЯ не буду тебе писать про тонкие материи, про то, что зло возвращается бумерангом, - это тебе без меня расскажут. Я про другое хочу сказать. Ты чувствуешь себя счастливой, когда плохо женщине с маленьким ребенком. Женщине, которая тебе лично ничего не сделала. Более того, возможно, это твой парень – большой и мерзкий мудак, который бросил девушку, лишив ее девственности перед этим. Может, это не она спешила «сделать мужчиной» твоего парня, а ему чесалось лишиться девственности? Может, она согласилась на это, потому что верила ему и думала, что он однажды женится на ней, а он потрахал ее и бросил? Подумай сама, что он говорит: он никогда не любил никого, кроме тебя. То есть, ту девушку он просто использовал? Может, поэтому он не хочет называть тебе ее имя? Потому что боится, что она расскажет тебе о нем то, чего тебе лучше не знать? Может, ей, действительно, есть, что сказать о твоем парне такого, что он предпочел бы от тебя скрыть? Ты не думала об этом в таком ракурсе? Что проблема не в его любви к той девушке, а в том, что он расстался с нею некрасиво? Лично мне такое объяснение кажется куда более логичным. А ты, вместо того, чтобы поговорить с нею, пытаешься разрушить жизнь и ей, и ее мужчине, и их ребенку. Только потому, что твой парень когда-то лишил ее девственности? На твоем месте я бы больше озаботилась проблемой – почему ему так важно, чтобы ты не узнала о его прошлом. И вот еще что: ты так зациклена на том, что была у него не первой, что возникает вопрос: а секс – это все, что ты можешь? Ты не пробовала быть для своего парня первой в чем-то еще? Слабо? Ты тратишь жизнь на то, чтобы испортить ее другим людям, и получаешь от этого псевдоудовлетворение. У тебя проблемы в сексе? Парень тебя не удовлетворяет? Может, ты мстишь девушке за то, что тебе достался не слишком умелый партнер после нее? Так, может, стоит начать его совершенствовать? Я уверена, там есть, куда расти в технике. Вот и стань для него первой в настоящем взрослом сексе. И тогда его первый юношеский сексуальный опыт померкнет как лампочка на фоне солнца. Вопрос ведь не в том, кто первый, а в том, кто лучше. И если уж так для тебя важно быть первой – то будь первой в рейтинге его сексуальных партнерш.
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СергейЯна, лично я не верю в разного рода проклятия и «откаты» за какие-то нехорошие поступки. Однако прекрасно понимаю естественный механизм разрушения нормальных взаимоотношений в случае наличия в них деструктивных составляющих. Это я о том, что ты сейчас, своими собственными руками, создаешь все предпосылки к расставанию с нынешним парнем, и невозможности построить что-то нормальное в будущем. Ведь твой негатив, злоба, агрессия, оказывают непосредственное влияние на происходящее. Человек, который дышит ревностью, и устраивает пакости другим людям, получая от этого удовольствие, просто не сможет создать что-либо большое и светлое, поскольку напряжение, которое он испытывает, будет накапливаться, и через некоторое время все равно прорвется. В результате начнутся скандалы, за которыми, скорее всего, вылезут и все неблаговидные делишки, и молодой человек сбежит. Да еще и окружающие хорошо запомнят те гадости, что ты совершила, и создадут соответствующее мнение, отмыться от которого будет очень непросто. Оно тебе надо? Нет, понятное дело, что в твоем возрасте такие вещи кажутся незначительными и мало возможными. Понятно, что ты считаешь себя совершенно взрослой и все знающей лучше всех. Однако, просто поверь, это далеко не так. И потому мой тебе совет – пока не наворотила чего-нибудь совершенно непоправимого, возьми себя в руки и постарайся успокоиться. Ну, а затем придется ждать, пока повзрослеешь и начнешь вести себя по-взрослому. Очень надеюсь, что на это не потребуется слишком много времени.
Обсуждение 15
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сараУ любого нормального парня должны быть бывшие. А то как то подозрительно,если их не было.Прикольная автор.
02.08.17 08:05
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сараАвтор,ну вы и сволочь,больная на всю голову. Психиатр уже не излечит. В дурку на пожизненное.
02.08.17 08:01
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ДжейК психиатру...
02.08.17 07:49
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Если бы у меня не было предыдущих отношений - я бы не ценила так то, что имею сейчас. Если бы мой муж не был бы женат в первый раз на истеричке - он бы не понимал, на каком сокровище женат сейчас)) Всякие отношения нас чему-то учат, и для последующих отношений это может быть полезно. Вот отношения с вами вашего парня научат тому, что с глупым человеком жить плохо. Да, вы от него "шифруете" свою суть, но она вылезает в другом наверняка, шила в мешке не утаить.
02.08.17 07:46
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rerfhfxfКакая деревенская дура, просто безнадежна. Больше ничего писать не хочется.
02.08.17 06:21
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Клуша НовокузнецкГоловка совсем "вава"(
02.08.17 05:36
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Ну если кто-то верит непонятно каким аккаунтам в интернетах, то это его проблемы. Надеюсь, у дамы той с головой всё в порядке и она совершенно не испытывает отрицательных эмоций. Господи, какая кака в голове может собраться в 18 лет! Да в эти годы радоваться надо, а не копить желчь.
02.08.17 04:36
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KapКакая безмозглая дура. Очень надеюсь, то кто-нибудь вычислит тебя и напишет твоему парню, что ты ему изменяешь. Не дай Бог, Луганск присоединится к РФ.
02.08.17 03:37
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100а ведь и правда , она поверит ,что изменяет- ну кому в здравом уме придет в голову мысль : " нет, он мне верен , просто надо мной , наверное , решила пошутить какая-нибудь новая подруга одного из моих бывших, она и проследила за нашей семьей , и все разузнала " ?! Надеюсь ,что это троллинг все -таки
02.08.17 01:41
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leraкакая мерзость , все в этом дерьмовом "откровении "
02.08.17 01:37
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ПростоО, какая стервозина и дура!… Радует только то, что в жизни всё возвращается бумерангом, пусть позже, пусть по-другому!
02.08.17 01:17
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ZavoronokЯна, не порти жизнь чужим людям. Тебе бы понравилось, если бы она начала наговаривать тебе про измены твоего парня, причём выдуманные? И вообще, удовольствие от чужих страданий могут испытывать лишь на голову больные люди.
02.08.17 01:11
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ЮляУжас какой!!!! Просто найдите человеку не за что...Я с моим мужем встретилась когда ему было 50 лет..Представляете, я просто должна сесть за комп с концами и искать всех его ех..Мне же жизни не хватит всем испортить жизнь...Парню от Вас бежать надо..Если вдруг мелькнет у Вас мысль, что у него другая..Кислотой плеснете обеих и прошлую и мнимую будущую..Мне кажется Вам к врачу, а то в тюрьму попадете.
02.08.17 01:00
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Не согласна с Алёной. Зачем говорить девушке имена бывших? Чтобы та крестовый поход устроила. Мальчик видать понял, что она с прибабахом ( и вообще человек плохой, это ж надо гадости наговаривать и разрушать чужие отношения)
02.08.17 00:58