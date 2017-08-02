Не могу забыть, что я у него не первая

Алена

Я не буду тебе писать про тонкие материи, про то, что зло возвращается бумерангом, - это тебе без меня расскажут. Я про другое хочу сказать. Ты чувствуешь себя счастливой, когда плохо женщине с маленьким ребенком. Женщине, которая тебе лично ничего не сделала. Более того, возможно, это твой парень – большой и мерзкий мудак, который бросил девушку, лишив ее девственности перед этим. Может, это не она спешила «сделать мужчиной» твоего парня, а ему чесалось лишиться девственности? Может, она согласилась на это, потому что верила ему и думала, что он однажды женится на ней, а он потрахал ее и бросил? Подумай сама, что он говорит: он никогда не любил никого, кроме тебя. То есть, ту девушку он просто использовал? Может, поэтому он не хочет называть тебе ее имя? Потому что боится, что она расскажет тебе о нем то, чего тебе лучше не знать? Может, ей, действительно, есть, что сказать о твоем парне такого, что он предпочел бы от тебя скрыть? Ты не думала об этом в таком ракурсе? Что проблема не в его любви к той девушке, а в том, что он расстался с нею некрасиво? Лично мне такое объяснение кажется куда более логичным. А ты, вместо того, чтобы поговорить с нею, пытаешься разрушить жизнь и ей, и ее мужчине, и их ребенку. Только потому, что твой парень когда-то лишил ее девственности? На твоем месте я бы больше озаботилась проблемой – почему ему так важно, чтобы ты не узнала о его прошлом. И вот еще что: ты так зациклена на том, что была у него не первой, что возникает вопрос: а секс – это все, что ты можешь? Ты не пробовала быть для своего парня первой в чем-то еще? Слабо? Ты тратишь жизнь на то, чтобы испортить ее другим людям, и получаешь от этого псевдоудовлетворение. У тебя проблемы в сексе? Парень тебя не удовлетворяет? Может, ты мстишь девушке за то, что тебе достался не слишком умелый партнер после нее? Так, может, стоит начать его совершенствовать? Я уверена, там есть, куда расти в технике. Вот и стань для него первой в настоящем взрослом сексе. И тогда его первый юношеский сексуальный опыт померкнет как лампочка на фоне солнца. Вопрос ведь не в том, кто первый, а в том, кто лучше. И если уж так для тебя важно быть первой – то будь первой в рейтинге его сексуальных партнерш.