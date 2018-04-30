Не могу больше терпеть свою маму
Россия, 36 лет
30.04.18
Мнения наших экспертов
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АленаЭто называется «беситься с жиру». Уж извини за прямоту. Ты сама долго сидела с ребенком – так, чтобы каждый новый день был похож на вчерашний, и появилось ощущение, что жизнь проходит мимо? Так, чтобы рядом были люди, которые утром уходят на работу, у них происходит смена декораций, другой круг общения возникает, а потом они приходят домой – уставшие и голодные, и все, что ты от них слышишь – это про то, как они устали и хотят поесть и отдохнуть? Твоя мама тебе очень помогает. Не каждая бабушка способна отказаться от своей жизни в пользу внуков. Не каждая согласится стать нянькой для внучки в неполные 60. Твоя – понимает, что, кроме нее тебе не на кого рассчитывать, и помогает. Дается ей это не очень легко. Но ведь и не отказывается. Не говорит «уходи, забирай свою дочь и живи, как знаешь». А могла бы. Так чего ты бесишься? Попробуй сама измениться для начала. К вечеру у мамы плохое настроение – попробуй понять, почему. Попробуй понаблюдать, чем маме можно помочь. Я вот точно помню, что, когда сидела с детьми дома – у меня к вечеру тоже бабочки в животе не летали, мягко говоря. Устаешь не меньше, чем от работы в офисе. Еще и ответственность больше – все-таки, ребенок, не бумажки. Почему твоя мама говорит тебе, что ты – неблагодарная дочь? Почему она не чувствует твоей любви и благодарности? Подумай об этом, а не о том, что мама у тебя такая вся сложная и истеричная. Ты сама насколько терпелива? Начни работать над собой. Любые отношения начинаются с этого. И почти любые отношения можно исправить, начав менять свое собственное поведение, свое собственное видение ситуации и партнера (в твоем случае – мамы). Попробуй понять ее. Попробуй найти варианты, чтобы у мамы, помимо тебя и внучки появилось что-то еще в жизни. Купи маме абонемент в бассейн или в фитнесс-клуб, абонемент в театр, в консерваторию, планшет, наконец. Помоги маме начать выходить в люди, чтобы она не зацикливалась на жизни ради тебя и внучки только лишь. Ты же от этого сама только выиграешь – ведь мама тебе будет нудна в качестве помощницы не всегда, а что делать маме, когда она поймет, что ты больше не нуждаешься в ее помощи? В ее жизни образуется пустота, и в итоге ваши отношения еще больше пострадают от этого. Так что, лучше своевременно дать маме возможность увидеть новые возможности в своей жизни на пенсии и с вами. И не жужжи, честное слово. Не у каждой есть такая мама, на которую можно смело оставить ребенка и заниматься карьерой. Цени это.
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СергейВиолетта, на мой взгляд, не стоит преувеличивать размер неприятностей. У тебя есть работа, есть место жительства, и есть мама, которая помогает. И ты считаешь, что всё плохо? Вот уж воистину - что имеем не храним, потерявши плачем. Просто поверь, всё плохо – это когда ты стоишь одна как перст ночью в чужом городе, понимаешь, что кроме ребенка в руках у тебя нет никого и ничего, а вокруг зима, и денег даже на поездку в метро нет. А так бывает. В твоем же случае, ничего трагичного не происходит. Всего лишь достаточно привычные «разборки» с мамой по поводу того кто кому чего должен. И поскольку они с переменным успехом продолжаются уже не один год, значит, никаких особых сложностей не вызывают. Так что мой тебе совет – не гневи Господа. Конечно, ужиться двум хозяйкам на одной кухне непросто. Но ведь у тебя уже есть понимание, когда ты сможешь уехать. Причем, это не пустые фантазии, а финансово и документально оформленная уверенность. Так что, считаю, что оставшееся время можно и потерпеть. В противном случае ты совершенно спокойно можешь нарваться на действительно очень большие проблемы. Что же касается взаимоотношений с мамой, то я понимаю, что её претензии тебя выводят. Но, быть может, дело в том, что ты понимаешь её правоту? А коли так, то, возможно, тебе стоит перестать с мамой бороться и доказывать ей, что ты уже взрослая. Попробуй начать сотрудничать. Координируй свои планы с её. Спрашивай почаще что ей нужно. Интересуйся её жизнью, мнением. И обязательно благодари за помощь. В общем, постарайся наладить кооперацию, вместо конфронтации. Ну, а через год переедешь в свое отдельное жилье… А через месяц к вам приедет и твоя мама.
Обсуждение 13
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ПрелестьБаба с головой наглого мужика. Стань женщиной и найди мужчину. А маму оставь в покое
30.04.18 11:02
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звездочка )Всегда плохое настроение это или нереализованные свои планы, или сбой в здоровье (климакс, щитовидка, надпочечники и т.д.). Или все сразу. Виолетта, нужен спокойный диалог, в котором станет понятно что маму гложет больше всего. Например, мой папа точно так же "изводил" младшую сестру, когда заменял няню. Но он всегда говорил сколько у него дел в гараже и дома, а его связали бабы по рукам и ногам. Он внука любит всей душой, но и свои мужские дела тоже были важны, поэтому ситуация была всем понятна. Она была не решаемая на какой-то период времени, поэтому терпели настроение, благодарили за помощь как могли. А бабушка дюже страдала от нашего присутствия, мечтала когда же мы съедем, а когда квартиру нам дали вдруг началось "вы все меня бросили, я никому не нужна, я тут умру одна". Классика жанра, как героиня Ханаевой в фильме "По семейным обстоятельствам". Вообще сложная тема. Родители очень часто не считают необходимым со своими взрослыми детьми вести себя так же прилично, как с другими взрослыми. В твоей ситуации надо как-то снизить свою собственную ранимость и перестать так остро реагировать на все. Обе попейте курсом успокоительное, магний с лецитином )
30.04.18 10:59
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ОгонекСложная история..С мамой так будет всегда..Ну будет у Вас собственное жилье , ну переедите, ну сам ребенок в школу будет ходить и тут мама заголосит , что Вы ее бросили на старости лет одну.." Здравствуй логика". И Вы опять замечетесь и "запрыгаете на стенку " . Тут мама вампир и любящая конфликт и, по всему, Вас уже туда втянула...Мне кажется, что на ваши сбережения подарите или маме отпуск или вам с дочерью...Побудьте в тишине и подумайте , помедитируйте над собой . И знаете, есть такая техника поклона матери. Вот начнет она скандалить- опустите внутри себя голову. Просто опустите.. Единственный способ ,на мой взгляд, справиться с ситуацией. Потому что, я думаю, что у Вас еще много много " разборок" намечается...Выходите из этого потока!
30.04.18 10:09
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ZavoronokА ребёнок в 7 лет сам ходить в школу и возвращаться не может? Я в 7 лет так и делала, и подруги тоже, ни за кем родители не приходили. И дома по полдня одни сидели, и ничего.
30.04.18 02:44
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Элфи КрексНи фига себе! Обременила маму своей дочкой, собой, бедной несчасочкой, денег маме ещё почти не даёт и рот разевает.Нет, видала я наглых баб, но не до такой же степени.
30.04.18 02:29
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ОгонекА я вот мечтаю, что бы меня так внучкой "обременили"! Ничего себе Вы бременем называете внуков! Кому же как не бабушкам деток растить? Я с удовольствием. Троих вырастила и надеюсь на такое счастливое" обременение". Очень надеюсь..И в школу водить и уроки делать и гулять...Я готова " обременятся" моей семьей.
30.04.18 10:14
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Элфи"Деток растить" должны родители. А если не справляются, то быть благодарны за помощь
30.04.18 11:20
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ОгонекКак Вы категоричны! Прям психоЛУГ с первого канала.Детки растут в семье и бабушка - это тоже часть семьи , а не отрезанный " немощный ломоть".Не надо так бабушку изолировать от семьи. Бабушкам есть много чего передать младшему поколению и ее знания и жизнь бесценны . Должна быть приемственность поколений. Особенно , очень интересная роль и бабушки по материнской линии.. У меня была замечательная бабушка и если бы я выросла без нее - мне бы не зватало бы много чего в жизни..И мои детям очень повезло. С ними была моя мама, пока мы работали..А дети тоже тяжело и трудно работают. Не у всех масло маслянное. И если мне дети доверят внуков - буду я им благодарна за мое счастье состоятся еще и как супер бабушка. Ну не ваше, так не ваше!
30.04.18 11:42
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ОгонекНу надо же, как кому то неймется, что я мечтаю быть бабушкой! И лично я жду моего " обременения"! Как будто лично знают)))) Аж минус влепили))))). Что твориться с людьми?.
30.04.18 11:50
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Те вы престарелой маме предложили пойти на работу и самой усесться ей на шею. Да вы мечта, а не дочь. Те обе работать и нанять няню в глову не пришло? Смотрите что выходит, со стороны. Вы платите свою ипотеку, экономите на няне и сьеме и вместо спасибо умудряетесь ругаться.
30.04.18 01:39
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doremiВиолета: да, - “делать какие-то действия”. И да, к сожалению, она будет визивать себе скорую и обвинять вас. Это классика. У мами мужа нет, у вас мужа нет, у дочки программа закладывается такая же. Надо разривать порочный круг. Я уехала от мами за океан. И то, даже после телефонного разговора (редкого уже теперь), меня может продолжать трясти неделю. У экспертов, видимо, не было такого опыта в жизни. :(
30.04.18 00:57