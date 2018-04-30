Не могу больше терпеть свою маму

Алена

Это называется «беситься с жиру». Уж извини за прямоту. Ты сама долго сидела с ребенком – так, чтобы каждый новый день был похож на вчерашний, и появилось ощущение, что жизнь проходит мимо? Так, чтобы рядом были люди, которые утром уходят на работу, у них происходит смена декораций, другой круг общения возникает, а потом они приходят домой – уставшие и голодные, и все, что ты от них слышишь – это про то, как они устали и хотят поесть и отдохнуть? Твоя мама тебе очень помогает. Не каждая бабушка способна отказаться от своей жизни в пользу внуков. Не каждая согласится стать нянькой для внучки в неполные 60. Твоя – понимает, что, кроме нее тебе не на кого рассчитывать, и помогает. Дается ей это не очень легко. Но ведь и не отказывается. Не говорит «уходи, забирай свою дочь и живи, как знаешь». А могла бы. Так чего ты бесишься? Попробуй сама измениться для начала. К вечеру у мамы плохое настроение – попробуй понять, почему. Попробуй понаблюдать, чем маме можно помочь. Я вот точно помню, что, когда сидела с детьми дома – у меня к вечеру тоже бабочки в животе не летали, мягко говоря. Устаешь не меньше, чем от работы в офисе. Еще и ответственность больше – все-таки, ребенок, не бумажки. Почему твоя мама говорит тебе, что ты – неблагодарная дочь? Почему она не чувствует твоей любви и благодарности? Подумай об этом, а не о том, что мама у тебя такая вся сложная и истеричная. Ты сама насколько терпелива? Начни работать над собой. Любые отношения начинаются с этого. И почти любые отношения можно исправить, начав менять свое собственное поведение, свое собственное видение ситуации и партнера (в твоем случае – мамы). Попробуй понять ее. Попробуй найти варианты, чтобы у мамы, помимо тебя и внучки появилось что-то еще в жизни. Купи маме абонемент в бассейн или в фитнесс-клуб, абонемент в театр, в консерваторию, планшет, наконец. Помоги маме начать выходить в люди, чтобы она не зацикливалась на жизни ради тебя и внучки только лишь. Ты же от этого сама только выиграешь – ведь мама тебе будет нудна в качестве помощницы не всегда, а что делать маме, когда она поймет, что ты больше не нуждаешься в ее помощи? В ее жизни образуется пустота, и в итоге ваши отношения еще больше пострадают от этого. Так что, лучше своевременно дать маме возможность увидеть новые возможности в своей жизни на пенсии и с вами. И не жужжи, честное слово. Не у каждой есть такая мама, на которую можно смело оставить ребенка и заниматься карьерой. Цени это.