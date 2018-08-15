Не хочу делать больно хорошему человеку

Распространенная ошибка юности – бояться выйти из отношений, которые тебе не нужны, потому что «не хочется обижать хорошего человека». Ната, проблема в том, что оставаясь с этим хорошим парнем без любви, ты не делаешь для него лучше. Знаешь, сколько судеб сломано фразой «я никогда тебя не любила/не любил»? Поддерживать отношения с нелюбимым человеком из жалости – это решение, которое в итоге не сделает счастливым никого. Рано или поздно это вскроется, как нарыв, потому что ты влюбишься по-настоящему, и когда он спроси тебя, куда делась любовь, что ты ответишь? Что просто жалела его как человека? Это унизительно, осознавать, что ты оказался достоин только жалости.

Ну и, конечно, ты обязана думать, в первую очередь, о себе. Твой парень обрывает все твои внешние связи с миром, но даже не пытается ничего дать взамен (не уделяет внимания). Зачем тебе это? Если ты оставишь все, как есть, дальше будет только хуже. Тиранами не рождаются, ими становятся с молчаливого согласия виктимных личностей. Не будь одной из них.