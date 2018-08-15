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Не хочу делать больно хорошему человеку


Я 3 года встречаюсь со своим парнем, вначале все было хорошо, но потом чего-то стало не хватать. Он из-за своих проблем перестал обращать на меня внимание. До него у меня было очень много друзей и знакомых, но он запретил мне общаться с ними. Одному из друзей я нравилась, и он мне тоже. Сейчас, когда я случайно увидела его, у меня все внутри перевернулось. Я не знаю, что делать. Мой парень – хороший человек, и я не хочу, чтобы ему было больно. Но всё время думаю о другом человеке. Что мне делать? Остаться с ним или идти к нему кого сердце хочет.

Ната, Москва, 20 лет / 15.08.18
Не хочу делать больно хорошему человеку

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Распространенная ошибка юности – бояться выйти из отношений, которые тебе не нужны, потому что «не хочется обижать хорошего человека». Ната, проблема в том, что оставаясь с этим хорошим парнем без любви, ты не делаешь для него лучше. Знаешь, сколько судеб сломано фразой «я никогда тебя не любила/не любил»? Поддерживать отношения с нелюбимым человеком из жалости – это решение, которое в итоге не сделает счастливым никого. Рано или поздно это вскроется, как нарыв, потому что ты влюбишься по-настоящему, и когда он спроси тебя, куда делась любовь, что ты ответишь? Что просто жалела его как человека? Это унизительно, осознавать, что ты оказался достоин только жалости.

    Ну и, конечно, ты обязана думать, в первую очередь, о себе. Твой парень обрывает все твои внешние связи с миром, но даже не пытается ничего дать взамен (не уделяет внимания). Зачем тебе это? Если ты оставишь все, как есть, дальше будет только хуже. Тиранами не рождаются, ими становятся с молчаливого согласия виктимных личностей. Не будь одной из них.

  • Сергей

    Ната, увы, но далеко не всегда первые отношения становятся и единственными. Вернее, это такая редкость, что может считаться статистической погрешностью и рассматриваться как чудо, о котором снимают кино и рассказывают в сказках. В основном же каждому человеку приходится пройти через несколько самых разных встреч и расставаний, подчас весьма болезненных. Но иначе – никак. К сожалению, именно в таких неудачах страданиях и сомнениях, человек взрослеет, учится жить, выстраивать связи. Поэтому то, что с тобой происходит – это совершенно нормально. На каком-то этапе тебе нравился парень, но со временем очарование ушло. Так бывает. Ведь каждый человек растет, меняется, начинает иначе смотреть на происходящее и находящихся рядом людей. Вот и ты изменилась. А раз так, то затягивать с расставанием я очень не советую.

    Нет, понятно, что очень неприятно признаваться в том, что чувства ушли и страшно начинать разговор, брать на себя ответственность за разрыв. Однако лучше собраться, взять себя в руки и решиться на это. Иначе всем будет только хуже. Ведь ты сейчас не только обманываешь своего приятеля, но еще и тратишь напрасно его время. За что? На мой взгляд, чем раньше ты признаешься и уйдешь, тем раньше парень сможет встретить по-настоящему своего человека. Так что сделай всем одолжение – уходи.

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 4  

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  • звездочка ) / 15.08.18 08:40
    -
    3
    +
    Мой парень – хороший человек, и я не хочу, чтобы ему было больно. /// вообще-то это нормально - не хотеть делать больно умышленно, это нормальное здоровое внутреннее чувство. Но дело в том, что ситуации выбора периодически случаются не только в личной жизни, но вообще во всех отношениях с людьми. Жизнь это череда принятых решений и сделанных выборов. И не всегда есть возможность подстелить соломку, чтобы всем было не больно. Укрепляй характер, иначе всем окружающим будет хорошо, только не тебе.
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  • Zavoronok / 15.08.18 08:00
    -
    6
    +
    Хорошие люди не станут запрещать любимым общаться с друзьями. Парень относится к тебе, как к вещи, только моё. Если выйдешь за него, запретов будет больше, а жизнь сложнее. Разрывай отношения и не жалей, тебе всего 20.
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  • Вера / 15.08.18 07:23
    -
    0
    +
    Ната, слушайте свое сердце.
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