Я, наверное, некрасивая, поэтому одна

Диана, окружающие тянутся не к красивым, а к интересным людям. И если у тебя сложный характер, ты никому не доверяешь, то пластическими операциями проблему одиночества ты не решишь. Красивая эффектная внешность притягивает только вначале. И, увы, зачастую – вполне определенный тип мужчин, с очень конкретными целями. Я знаю очень много «невзрачных», даже «некрасивых» на первый взгляд женщин (имеем в виду, что это ведь очень относительное, субъективное понятие, да?), у которых были счастливые крепкие браки. И, честно говоря, мне мало доводилось видеть счастливых красавиц. Как минимум, улыбалось им счастье далеко не с первого раза, а после очень серьезной переоценки ценностей и работы над собой. А это значит, что работать над своим характером тебе придется при любой внешности, уж поверь.

Именно с этого и предлагаю начать. Если нет возможности найти хорошего психолога, или, что лучше, тренинг-группу личностного роста, начни с чтения психологической литературы. Это даст хотя бы пищу для размышлений и самоанализа. Не в лице проблемы, а в твоем отношении к жизни, к людям, к самой себе. С этим и надо работать, но желательно не по переписке в форумах.