Я, наверное, некрасивая, поэтому одна
Мнения наших экспертов
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Алена
Диана, окружающие тянутся не к красивым, а к интересным людям. И если у тебя сложный характер, ты никому не доверяешь, то пластическими операциями проблему одиночества ты не решишь. Красивая эффектная внешность притягивает только вначале. И, увы, зачастую – вполне определенный тип мужчин, с очень конкретными целями. Я знаю очень много «невзрачных», даже «некрасивых» на первый взгляд женщин (имеем в виду, что это ведь очень относительное, субъективное понятие, да?), у которых были счастливые крепкие браки. И, честно говоря, мне мало доводилось видеть счастливых красавиц. Как минимум, улыбалось им счастье далеко не с первого раза, а после очень серьезной переоценки ценностей и работы над собой. А это значит, что работать над своим характером тебе придется при любой внешности, уж поверь.
Именно с этого и предлагаю начать. Если нет возможности найти хорошего психолога, или, что лучше, тренинг-группу личностного роста, начни с чтения психологической литературы. Это даст хотя бы пищу для размышлений и самоанализа. Не в лице проблемы, а в твоем отношении к жизни, к людям, к самой себе. С этим и надо работать, но желательно не по переписке в форумах.
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Сергей
Диана, на мой взгляд, «страшных» людей просто не существует. Есть, безусловно, разные уродства, есть не очень красивые лица, имеются люди с приобретенными увечьями. Однако, каким бы отталкивающим ни был внешний вид на первый взгляд, если сам человек при этом открыт, добродушен, следит за собой и обладает нормальным чувством юмора, то он рано или поздно найдет себе пару. Причем скорее рано, чем поздно.
В то же время, довольно часто можно увидеть весьма привлекательных внешне ребят и девушек, которые не могут найти себе пару. Так что дело далеко не во внешности. Она не более чем приятное дополнение к основному содержанию каждого человека, его внутреннему Миру и характеру. Так что в первую очередь, на мой взгляд, нужно не операции планировать, а заниматься развитием самого себя как приятной личности, как человека, с которым интересно и комфортно общаться. Вот и займись. Если ты понимаешь, что у тебя сложный характер, и самостоятельно не получается пересилить себя, то обратись к психологу и поработай над проблемами. Найди хобби и единомышленников, чтобы как можно больше общаться с разными людьми. Стань интересна сама себе. Тогда и люди к тебе потянутся. В противном случае, никакие операции, увы, не помогут.
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Лучшие комментарии
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Солярская 28.05.19 04:29Моя мама в молодости была практически двойником Катрин Денёв. Но настолько уверена, что вот она - некрасивая, хоть кол на голове теши. И до сих пор она предпочитает думать, что вот ей бы операцию здесь, да операцию там... И жизнь бы заиграла новыми красками... /// У вас нет отношений не потому что вы на самом деле некрасивая. А потому что вы считаете, что некрасивая, и постоянно этим грузитесь и грузите тех, кто рядом. Никому не интересно быть и психотерапевтом, и терпилой ваших выходок и истерик по этому поводу. Даже начинать знакомство с девушкой, у которой на лице написано - я унылое чмо, вынесу вам весь мозг - люди что, больные мазохисты?
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Krazy 28.05.19 05:34Можете успокоиться, реально некрасивых как и красивых людей очень очень мало. Большинство просто средненькие и их симпатичность зависит исключительно от ухода за собой. (Хирургия особо не меняет ничего, а чаще в худшую сторону.) Так что вы не страшная с вероятностью 99.9% А вот над характером надо работать, да.
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Koshka 28.05.19 08:48Отношения у Вас все-таки были. Значит, дело не в красоте. Исправляйте характер, стерв любят только в книжках. В жизни людям нужны понятные (не путать с "удобными").
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лаки 28.05.19 08:54не-не, тут что-то другое. у нас на работе женщина работает, не в меом отделе я близко ее не знала, так вот она на мой взгляд объективно страшненькая совсем, ну вот не за что зацепиться - фигуры нет, лицо караул, волосики такие жиденькие и ноги тонюсенькие и кривые, ну реально обнять и плакать. я как ее видела всегда думала ну как же так не повезло то с данными. ну и вот, а потом увидела ее с мужем и дочкой, а недавно она в декрет вышла второго рожать. так что прямой связи между счастливой личной жизнью и внешностью нет, я убеждена. причина в другом, анализируйте в чем.
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Проходя мимо 28.05.19 08:57Среди моих знакомых есть одинокие умницы-красавицы с прекрасным характером. Поэтому трудно сказать наверняка, какие качества нужны для обретения счастья семейного. Встретишь ли ты свою половинку - не известно. А жить надо интересно в любом случае. Так что задача №1 - жить интересно и быть счастливой вне зависимости от того, есть кто-то рядом или нет!
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Лада / 28.05.19 12:02Готовясь словить помидоры - заступлюсь за пластические операции, если они избавят человека от какого-то застарелого комплекса. Я в 32 сделала блефаропластику. У меня с юности были темные мешки под глазами, комплексовала, сколько себя помнила. Реально они отравляли мне жизнь много лет. Замазывала - было только хуже. Когда сделала - была счастлива ну просто очень) И на отношения с противоположным полом повлияло - почувствовала себя красавицей) Да, у меня были отношения, и парни, и красавцы до операции, но мне это было нужно сделать.
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Никольски / 28.05.19 11:15Внешняя красота - понятие субъективное. Красота в глазах смотрящего. Очень много стоашненьких и очень счастливых женщин. Очень много невероятно красивых и несчастных женщин. Бессмысленно начинать перешивать лицо и тело. Траты денег и здоровья. И результат неопределённый. Лично я вздрагиваю от "новых красоток". Иногда понимаю, что ожидаемое счастье у них не случилось. У счастливых женщин красота в глазах. А это работа ума, а не хирурга. Развивайте ум. Умный человек всегда красив. В любом возрасте и для всех. Ну, кроме дураков конечно. Умный человек притягивает как магнит. А если он ещё и добрый! Сказочно просто. Никакие губы, тонкие носы и огромные пустые глаза с ним не в сравнение. Самая большая ценность человека - ум! Редкость на Земле. Вот получите эту редкость. И это серьёзно улучшит вашу жизнь. А не хирург.
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Элфи Крекс / 28.05.19 10:55Вообще число так называемых женщин с неустроенной личной жизнью приблизительно равное среди некрасивых и красивых. Просто те, кто себя считает некрасивыми, все неудачи списывать на свою некрасоту. А те, кто себя считает -или позиционирует- красавицами невъебенными- свое одиночество именно красотой и объясняют: дескать, я так хороша, что мужчины на мне жениться боятся. А самое забавное, что иногда при практически одинаковой внешности женщины оценивают себя диаметрально противоположно: одна плачет, какая она некрасивая и мечтает о пластических операциях, а другая гордо выкладывает свои фотографии, чтобы все позавидовали, какая она красавица.
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Джей / 28.05.19 10:33Отсутствие отношений в течение 3х лет результат кривых установок, но уж точно не внешности и не характера. Я не красавица а характер так аще хавайся. И ниче, все нормуль)) реально надо смотреть внутрь, че у вас там, и как вы относитесь к мужчинам в принципе.
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[email protected] / 28.05.19 10:48Что там у тебя за характер? Удиви))
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Джей / 28.05.19 10:54Вредная, капец)) а местами очень вредная)) местами прям террорист)) мне вообще эти сказки про то, каким должен быть характер у женщины всегда казались смешными))
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[email protected] / 28.05.19 11:20У меня соседка есть, пани Вися. Ей почти 60, очень классная. Я смотрю , как она хозяйничает, как по-женски всем руководит, и я понимаю, сколько мне еще надо учиться. И мне так не хватает вредности, я неизлечимая душка, ко мне все липнут, дети-собаки-коллеги. Моя мама мне говорила, ну что ты у меня такая мимоза. Мне надо научиться "включать Висю".
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лаки / 28.05.19 10:23если чисто насчет внешности, на мой взгляд три кита - осанка, кожа и обояние - если с этим все ок, остальное детали, которые можно варировать по своему вкусу как хочешь)
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лаки / 28.05.19 10:24*обаяние, в смысле приветливость)
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Джей / 28.05.19 10:34Да и кожа, и осанка и прочее не релевантно. Обаяние да, важно
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Прелесть / 28.05.19 10:21Давайте поработайте над проблемой "я никому не доверяю" Я например откровенно не понимаю что вы хотели бы доверять. Может мой опыт вам поможет. Я даже никогда нк думала об этом. Я слишком открыта. Абсолютно лишена опасений в этом вопросе.всегда иду на любой риск. Доверяю только Богу. А он во мне. Откуда у вас это недоверие ко всем. Это ваша проблема.не сможете сама идите к психологу или читайте только на эту тему
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[email protected] / 28.05.19 10:19Если будешь себя убеждать, что страшная, так кто ж захочет знакомиться. Начинкой своей отпугнешь всех. А красота она хоть и приятна, и очень помогает, но не залог счастья в личной жизни. У нас в универе самые некрасивые выходили замуж, и еще как удачно. Одна была даже очень нездорова. Всё в ее теле говорило, что она нездорова. Худоба, кожа, волосы, запах изо рта на 2 метра. И замуж 1-ая вышла. И есть у меня бывшая одноклассница, которая работает на ТВ. Это невероятно красивая девочка. И лицо, и фигура, к тому же профи смортсменка. И не замужем. У нас у всех уже по 2 детей и в школу ходят, а у нее очередная свадьба расстроилась((( А глаз не оторвать. Вообще, поменьше нытья, можно много что сделать. И посмотри фильм "У зеркала 2 лица" с Барброй Стрейзанд. Хороший фильм в тему. Если есть недостатки, исправляй. Учись как одеваться, ищи себя. И не пугай ты мужчин установкой "я страшная". Можно подумать вся планета сплошь Моники Белуччи, одна ты не звезда. Даже если. Сколько качеств женских, которые мега важны. Ты должна чётко знать, кто ты и что тебе надо. Самые первосортные и классные жёны - это не те, кто просто красивые.
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Персикова / 28.05.19 10:18Поподробнее бы про сложный характер, подозреваю , что дело в нём , а не во внешности. Внешность , конечно , важна. Но , не обязательно родиться красивой. Можно ей стать. Спортивной, ухоженной , с веселым взглядом . Примеры счастливых женщин , которых природа не наградила красотой ( мягко сказано) , лично я знаю много. Две - прям откровенно некрасивые , но умевшие быть интересными. У меня была однокурсница , с огромным носом и маленькими глазками , но с хорошей фигурой , очень умная и интересная в общении и еще классно одевалась она . Но , она считала себя красавицей , так и носила себя. И все , поддавшись её уверенности , считали её тоже ого-го ))) Желающих приударить за ней было не сосчитать. Еще пример , я тут рассказывала , мы в военном городке общались с парой, она очень некрасивая (я первый раз увидев была в шоке ) , а муж - мужчина небесной красоты , высокий блондин с голубыми глазами ))) После какого-то периода общения , я забыла , что она некрасива. Даже сама себе в мыслях удивилась - почему я так в первую встречу... ведь она не такая и страшненькая . А всё дело в том , что человек она очень классный , во всех смыслах . И рядом с ней не обращаешь внимания на её недостатки. И знаю обратный пример . Была с детства и есть сейчас у меня подруга - невозможная красавица , твёрдо уверенная , что любовь надо выпрашивать , заслуживать и так далее. Очень несчастливая женская судьба. Это я к тому, что вдруг став красивой , вы не станете счастливой только поэтому. Задумайтесь , что в вас отталкивает людей ? Наверняка же вам говорили , да и сама чувствуете.
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Прелесть / 28.05.19 09:59Диана, успокою - некрасивых замужем больше, чем красивых. Запомните самое древнее философское сочетание 80:20. Вот и подставьте любые параметры :80% женщин некрасивы. Тем не менее 80% всех женщин замужем. И подскажу ваше препятствие "никому не доверяю" Пример :даже не скажу сколько раз я замужем. И назову причину я доверяю всем и легко схожусь и расхожусь.. Если что то не по мне. Главное доверять СЕБЕ.
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*** / 28.05.19 09:45нудная Вы, гг. Я вот вообще заика во втором браке. Странно, заикание я большой бедой никогда не считала, даже в детстве. Мне казалось, что у меня нос широкий, именно это и было самым страшным кошмаром. К 18 годам нос заострился, заикание сгладилось наглостью и самоуверенностью после поступления в ВУЗ. И, вообще, мой первый муж - обалденный красавец.
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ingenue / 28.05.19 09:39У всех такое бывает. я уверена. каждый сомневается в своей привлекательности. хотя это обычно в подростковом возрасте. потом это проходит. нужно просто поработать над собой. общаться прежде всего с людьми, выбираться куда-то, ходить на спортивные соревнования, походы, конкурсы, ездить путешествовть... у меня много подруг как раз очень красивых в 30 еще не замужем. в активном поиске. а такие средненькие, обычные как раз замужем и с детьми... не во внешности дело.
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Проходя мимо / 28.05.19 08:57Среди моих знакомых есть одинокие умницы-красавицы с прекрасным характером. Поэтому трудно сказать наверняка, какие качества нужны для обретения счастья семейного. Встретишь ли ты свою половинку - не известно. А жить надо интересно в любом случае. Так что задача №1 - жить интересно и быть счастливой вне зависимости от того, есть кто-то рядом или нет!
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Koshka / 28.05.19 09:38Может, они храпят и пердят.
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Персикова / 28.05.19 10:21Может у них излишне прекрасный характер ?))) Это тоже достаёт .
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Никольски / 28.05.19 11:38)))) А мужчины не храпят и не пердят?)
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лаки / 28.05.19 08:54не-не, тут что-то другое. у нас на работе женщина работает, не в меом отделе я близко ее не знала, так вот она на мой взгляд объективно страшненькая совсем, ну вот не за что зацепиться - фигуры нет, лицо караул, волосики такие жиденькие и ноги тонюсенькие и кривые, ну реально обнять и плакать. я как ее видела всегда думала ну как же так не повезло то с данными. ну и вот, а потом увидела ее с мужем и дочкой, а недавно она в декрет вышла второго рожать. так что прямой связи между счастливой личной жизнью и внешностью нет, я убеждена. причина в другом, анализируйте в чем.
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жужа@ / 28.05.19 11:39Ну Вы же сами говорите, что ничего про нее не знаете: счастлива ли она, что там за муж и на чём держится их брак. Может муж - бывший уголовник, который не работает ( например) , а дети... как правило это женщина хочет детей. Да мало ли там у кого что. Не считаю такие истории про старшенькую замужнюю женщину жизнеутверждающими. У всех своя жизнь и разные обстоятельства. Автор написала 5 строк, о ней ничего не известно.
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Koshka / 28.05.19 08:48Отношения у Вас все-таки были. Значит, дело не в красоте. Исправляйте характер, стерв любят только в книжках. В жизни людям нужны понятные (не путать с "удобными").
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Лада / 28.05.19 08:15К 30 годам люди обычно многое про себя понимают, в том числе - есть ли мешающие жить недостатки внешности (маленькая грудь, к примеру, к ним не относится)), ошибки в общении с другими людьми, в том числе мужчинами, что можно в этом плане предпринять. Есть проблема - должно быть решение. Но это не сидеть на попе ровно и жаловаться на судьбу.
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Krazy / 28.05.19 05:34Можете успокоиться, реально некрасивых как и красивых людей очень очень мало. Большинство просто средненькие и их симпатичность зависит исключительно от ухода за собой. (Хирургия особо не меняет ничего, а чаще в худшую сторону.) Так что вы не страшная с вероятностью 99.9% А вот над характером надо работать, да.
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Солярская / 28.05.19 04:29Моя мама в молодости была практически двойником Катрин Денёв. Но настолько уверена, что вот она - некрасивая, хоть кол на голове теши. И до сих пор она предпочитает думать, что вот ей бы операцию здесь, да операцию там... И жизнь бы заиграла новыми красками... /// У вас нет отношений не потому что вы на самом деле некрасивая. А потому что вы считаете, что некрасивая, и постоянно этим грузитесь и грузите тех, кто рядом. Никому не интересно быть и психотерапевтом, и терпилой ваших выходок и истерик по этому поводу. Даже начинать знакомство с девушкой, у которой на лице написано - я унылое чмо, вынесу вам весь мозг - люди что, больные мазохисты?
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Солярская / 28.05.19 05:01Сейчас вот вспоминала из своей жизни, кого реально я назвала бы некрасивой. Была одна одноклассница. И жизнь у нее так и не сложилась: отношений нет, работает на тяжёлой и грязной работе, зарабатывает мало. Но она была неплохой девчонкой. Просто ей вбил кто-то в голову, что она некрасивая, она так и продолжала жить и нести это чувство. Хотя что было на самом деле? Она, например, была очень худенькая, прозрачная просто. Сейчас все просто мечтают так похудеть. А она ходила сгорбленная. Нос казался длинноватым, не критично, но если ходишь лицом вниз, то чувство, будто бы он висит. Очень бледная, она не загорала, сгорала на солнце, кожа сходила, и снова -белая. Плохая кожа. Угреватая. Густые темно-каштановые волосы с неудачными стрижками. Плохие передние зубы. Вот сейчас, двадцать лет спустя, я понимаю, что девочке было нужно немного спорта, чтобы окрепнуть и выпрямиться, поднять голову, сходить к стоматологу и дерматологу (а может и косметолога бы хватило?), сделать правильную стрижку - и получилась бы девочка с французским шармом, одного типажа с Анук Эме. Приятная и интересная. Но не случилось.
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Koshka / 28.05.19 08:49Сутулость в моих глазах - страшный грех. Прямо чешется к человеку подойти и дать ему сначала по спине, а потом комплекс упражнений.
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Солярская / 28.05.19 10:22Да, очень портит человека сутулость.
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Элфи Крекс / 28.05.19 11:07А на тяжёлой и грязной работе-то почему работает? Учиться и работать там, где интересно( или хорошо платят) с любой внешностью не заказано.
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Киви / 28.05.19 11:43У меня одноклассница была тоже очень некрасивая, но умная и дружелюбная, раньше всех замуж вышла, причем удачно. А еще одногруппница была, тоже некрасивая, но обозленная на всех, запросто нахамить могла. На неё не то что парни не смотрели, даже друзей почти не было.
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Киви / 28.05.19 04:10Оглянитесь вокруг: скольким красивым девушкам не везет в любви и скольким некрасивым повезло. Внешность вообще не главное, как говорится, "не родись красивой". Любимый человек кажется всегда красивым, а у нелюбимого даже один малений прыщик на красивом лице бросается в глаза. Для нелюбимого обязательно будешь слишком толстая или слишком худая, слишком низкая или слишком высокая, слишком блондинка или слишком брюнетка. На Бритни Спирс с её тонной неудачных отношений посмотрите, неужели она некрасивая? (Даже сейчас) А вот характер гораздо важнее. А ещё везение и многое другое.