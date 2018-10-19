На меня никто не обращает внимания, это нормально?

Ангелина, ответ: расслабиться и заняться делом. Учебой, в первую очередь. Ты же в Университет ходишь знания получать, а не романы крутить, или нет? Да, часто бывает, что именно в стенах учебных заведений молодые девушки и парни находят себе пару. Но не все. Да и пары не все преодолевают выпускной. Когда я училась, у нас на довольно большом факультете было всего не больше 6 семейных пар к концу учебы. Причем, только одна образовалась из отношений, возникших в конце первого курса. Остальные появились позже. А многие женатые и замужние однокурсники свои вторые половины нашли вообще не на нашем курсе, и тоже не сразу. Так что, не надо рассматривать тот факт, что к тебе никто не клеится в коридорах универа, как проблему.

То, что летом на тебя обращали внимания, а по осени, когда началась учеба, - перестали, - ну так ведь не одна только ты учиться пошла. Парни, которым было нечего делать летом, сейчас тоже учатся, у них тоже не так много свободного времени, да и вообще, на первом-втором курсе нормальные парни работают на репутацию у преподавателей, а не отношения строят. Так что, не вижу ничего подозрительного. Наоборот, если бы за тобой сейчас бегали, то стоило бы сразу задаться вопросом – не бездельник ли, которого родители на платное пристроили, а он даже из благодарности за это не готов напрячься и взяться за ум.

Все придет в свое время, Ангелина. Просто не надо слишком усердно думать и искать. Форсируя события, рискуешь завести роман с совершенно случайным для тебя человеком, и пострадать от этого больше, чем не имея отношений вообще.