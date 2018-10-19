На меня никто не обращает внимания, это нормально?
Мнения наших экспертов
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Алена
Ангелина, ответ: расслабиться и заняться делом. Учебой, в первую очередь. Ты же в Университет ходишь знания получать, а не романы крутить, или нет? Да, часто бывает, что именно в стенах учебных заведений молодые девушки и парни находят себе пару. Но не все. Да и пары не все преодолевают выпускной. Когда я училась, у нас на довольно большом факультете было всего не больше 6 семейных пар к концу учебы. Причем, только одна образовалась из отношений, возникших в конце первого курса. Остальные появились позже. А многие женатые и замужние однокурсники свои вторые половины нашли вообще не на нашем курсе, и тоже не сразу. Так что, не надо рассматривать тот факт, что к тебе никто не клеится в коридорах универа, как проблему.
То, что летом на тебя обращали внимания, а по осени, когда началась учеба, - перестали, - ну так ведь не одна только ты учиться пошла. Парни, которым было нечего делать летом, сейчас тоже учатся, у них тоже не так много свободного времени, да и вообще, на первом-втором курсе нормальные парни работают на репутацию у преподавателей, а не отношения строят. Так что, не вижу ничего подозрительного. Наоборот, если бы за тобой сейчас бегали, то стоило бы сразу задаться вопросом – не бездельник ли, которого родители на платное пристроили, а он даже из благодарности за это не готов напрячься и взяться за ум.
Все придет в свое время, Ангелина. Просто не надо слишком усердно думать и искать. Форсируя события, рискуешь завести роман с совершенно случайным для тебя человеком, и пострадать от этого больше, чем не имея отношений вообще.
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Сергей
Ангелина, я бы не советовал тебе слишком сильно напрягаться и расстраиваться. Скорее всего, ты вступила в «переходный возраст», и именно поэтому возникают разного рода непонятности. Видишь ли, какой бы взрослой и состоявшейся ты себе не казалась, на самом деле это пока еще не так. Твой организм сейчас довольно активно перестраивается. В крови бушует шторм из гормонов и прочей веселой химии. Ты взрослеешь, как внешне, так и внутренне и, соответственно, меняешься. А вместе с тобой меняются вкусы, взгляды, мнение и всё остальное. А это очень непросто, и иногда довольно болезненно. Ну вот как, например, даже самому себе можно объяснить тот факт, что еще пару месяцев назад нравились какие-то духи, а сейчас, вдруг почувствовав это запах, тебя с «души воротит»? А ведь в твоем возрасте – это совершенно нормально.
С отношениями - все тоже самое. Еще вчера нравилось одно, а сегодня ты уже не уверена. И вести ты себя начинаешь соответственно, то есть непонятно как. То гордая и независимая, то полна комплексов и зажата. Вот и не могут понять окружающие что с тобой делать, а потому стараются особо не «светиться», пока по голове вдруг не прилетело. Но ничего в этом страшного или странного нет. Всё происходящее – совершенно естественно и нормально. Поэтому прекрати дергаться и переживать. В данном случае нужно просто переждать. Ну, а пока очень советую сосредоточиться на учебе, языках, хобби интересных и полезных. Это, знаешь ли, очень полезно. Ну и, по возможности, обрати внимание на спорт или йогу какую-нибудь. Тоже весьма помогает преодолеть неизбежные кризисы возрастные.
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Koshka / 19.10.18 08:27Учиться бросить! Шучу. А серьезно, зачем о людях так? "Уроды". Ведь можно выразиться иначе, например, не заинтересовали, не в моем вкусе. К девушке, которая слишком высоко задирает нос, и подходить не хочется.
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Джей / 19.10.18 08:22Гм, так а чем кроме основной учебы занимаетесь? Где бываете? Чем интересуетесь?
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ИДИЛИЯ / 19.10.18 07:55У меня первые "романы" случились не в стенах универа и в 21 год. Хотя девочкой страшненькой никогда не была. Придет все в свое время.