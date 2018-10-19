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На меня никто не обращает внимания, это нормально?


Такая ситуация... Я просто умираю от комплексов! Не понимаю ─ летом я не училась, и на меня обращали внимания парни, а сейчас полный штиль, никаких интересных парней и подруг. Мне 19, но разве это тот возраст, когда парни считают тебя непривлекательной? В группах в ВК нахожу только уродов. В Университете никто не предлагает встречаться! Что делать?
Ангелина, Москва, 19 лет / 19.10.18
На меня никто не обращает внимания, это нормально?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ангелина, ответ: расслабиться и заняться делом. Учебой, в первую очередь. Ты же в Университет ходишь знания получать, а не романы крутить, или нет? Да, часто бывает, что именно в стенах учебных заведений молодые девушки и парни находят себе пару. Но не все. Да и пары не все преодолевают выпускной. Когда я училась, у нас на довольно большом факультете было всего не больше 6 семейных пар к концу учебы. Причем, только одна образовалась из отношений, возникших в конце первого курса. Остальные появились позже. А многие женатые и замужние однокурсники свои вторые половины нашли вообще не на нашем курсе, и тоже не сразу. Так что, не надо рассматривать тот факт, что к тебе никто не клеится в коридорах универа, как проблему.

    То, что летом на тебя обращали внимания, а по осени, когда началась учеба, - перестали, - ну так ведь не одна только ты учиться пошла. Парни, которым было нечего делать летом, сейчас тоже учатся, у них тоже не так много свободного времени, да и вообще, на первом-втором курсе нормальные парни работают на репутацию у преподавателей, а не отношения строят. Так что, не вижу ничего подозрительного. Наоборот, если бы за тобой сейчас бегали, то стоило бы сразу задаться вопросом – не бездельник ли, которого родители на платное пристроили, а он даже из благодарности за это не готов напрячься и взяться за ум.

    Все придет в свое время, Ангелина. Просто не надо слишком усердно думать и искать. Форсируя события, рискуешь завести роман с совершенно случайным для тебя человеком, и пострадать от этого больше, чем не имея отношений вообще.

  • Сергей

    Ангелина, я бы не советовал тебе слишком сильно напрягаться и расстраиваться. Скорее всего, ты вступила в «переходный возраст», и именно поэтому возникают разного рода непонятности. Видишь ли, какой бы взрослой и состоявшейся ты себе не казалась, на самом деле это пока еще не так. Твой организм сейчас довольно активно перестраивается. В крови бушует шторм из гормонов и прочей веселой химии. Ты взрослеешь, как внешне, так и внутренне и, соответственно, меняешься. А вместе с тобой меняются вкусы, взгляды, мнение и всё остальное. А это очень непросто, и иногда довольно болезненно. Ну вот как, например, даже самому себе можно объяснить тот факт, что еще пару месяцев назад нравились какие-то духи, а сейчас, вдруг почувствовав это запах, тебя с «души воротит»? А ведь в твоем возрасте – это совершенно нормально.

    С отношениями - все тоже самое. Еще вчера нравилось одно, а сегодня ты уже не уверена. И вести ты себя начинаешь соответственно, то есть непонятно как. То гордая и независимая, то полна комплексов и зажата. Вот и не могут понять окружающие что с тобой делать, а потому стараются особо не «светиться», пока по голове вдруг не прилетело. Но ничего в этом страшного или странного нет. Всё происходящее – совершенно естественно и нормально. Поэтому прекрати дергаться и переживать. В данном случае нужно просто переждать. Ну, а пока очень советую сосредоточиться на учебе, языках, хобби интересных и полезных. Это, знаешь ли, очень полезно. Ну и, по возможности, обрати внимание на спорт или йогу какую-нибудь. Тоже весьма помогает преодолеть неизбежные кризисы возрастные.

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