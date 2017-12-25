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Муж совсем меня не хочет


С мужем мы познакомились около 10 лет назад, были просто знакомыми, затем друзьями, и вот, 2 года как мы женаты. Роман начался с того, что мы внезапно оба остались без партнеров и решили рискнуть. Отношения развивались бурно, нас тянуло друг к другу, или тянуло меня, а он делал вид... Тем не менее, спустя год отношений он сделал предложение, мы поженились. А ещё через полгода по обоюдному на то согласию, зачали ребеночка. Ещё месяца два после этого половые отношения у нас сохранялись, а потом всё, как отрезало. Я думала это психологический блок, боится навредить ребёнку, и терпела. Перед родами я убедила его, что это полезно для стимуляции мышц перед родами. Со скрипом, он согласился, и еще где-то месяц у нас таки был секс. Родила я через кесарево и без осложнений, так что через месяц уже могла и хотела полноценных половых отношений. Он находил отмазки. Я решила, что дело во мне, ведь после родов и фигура не та, и вообще может запах молока отталкивает. Нашей дочке уже 10 месяцев, я неоднократно вела с мужем разговор о том, что мне хочется прежних отношений. Он говорил, что любит, и что я не страшная, и хочет он меня, но дальше разговоров мы не заходим. Я пристаю к нему, соблазняю, вижу, что физиологически он возбуждён, но он все переводит в шутку и ложится спать. У него нет любовниц, я уверена, он здоров, но он против. И я не знаю, что мне делать. Я набрала не много, да, я все ещё кормлю грудью, но я ухаживаю за собой, и не плохо выгляжу. Почему мой муж не видит во мне женщину? Я не хочу изменять и хочу или вернуть его прежнее отношение ко мне, или суметь абстрагироваться самой и не требовать от него того, чего он не хочет. Помогите мне советом пожалуйста.
Екатерина,
Екатеринбург, 29
25.12.17
Муж совсем меня не хочет

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Екатерина, все-таки, мне кажется, что твой муж что-то скрывает от тебя. Говорить он может, что угодно, но у мужчин деяния – красноречивее любых слов. И если на словах твой муж и «хочет» и «любит», а на деле – отшучивается и всячески избегает секса с тобой, значит, секса он не хочет. Или не может по какой-то причине. Я вижу единственный выход – это добиться откровенного разговора, потому что тебя это уже не просто напрягает. И потому что ты – молодая женщина, которой хочется секса с любимым мужчиной. И не обязательно этим мужчиной должен быть нынешний муж, если он тебя избегает. В 29 лет отказаться от секса ради сохранения семьи – это нонсенс. У тебя много активных лет жизни впереди. Как ты собираешься жить с мужчиной, который не хочет секса с тобой? Вообще, я знаю пары, в которых один партнер решил, что секс ему не нужен. Точнее, «решила», т.к. я знаю только пары, в которых так решала жена. И по молчаливому согласию у мужей есть постоянные любовницы. То ест, семьи формально сохранены, дети при родителях, но жена и муж живут при этом параллельной сексуальной жизнью. Вернее, у одного она есть, у второго нет, но по собственной инициативе. То есть, при таком развитии ситуации, ты сама однажды упадешь в чьи-нибудь объятья и начнешь отношения с тем, кто будет хотеть тебя не на словах, а на деле. Потому что секс для тебя не потерял актуальность, и в этом ты абсолютно нормальна. Что касается твоего мужа, то, я глубоко убеждена, что мужчина отказывается от секса с женой, которая его пытается соблазнять даже, по двум причинам: или у него есть другая любовь, или он болен. Потому что даже мужики, которые изменяют своим женам с любовницами, но не воспринимают эти отношения на стороне как нечто очень серьезное, редко откажутся от секса с женой, особенно, когда она сама активна. В общем, я бы не стала настолько самоуверенно отрицать наличие у твоего мужа другой женщины, или возлюбленной, увы. И, повторюсь, настаивала бы на предельно откровенном разговоре. После которого была бы готова взять паузу в отношениях и не падала в обморок от предложения «пожить отдельно».

  • Сергей

    Екатерина, я не знаю, по какой конкретно причине в вашей жизни вдруг произошли столь печальные изменения. Увы, но их может быть очень много. Например, твой муж мог вдруг осознать, что никаких чувств к тебе не испытывает, и что женитьба была ошибкой. Вот и «опало» у мужика всё, «как озимые». А если при этом проявилась его «бывшая», то тем более. И теперь он в постоянном напряжении, не может понять, что же делать дальше. Бросить тебя с ребенком совесть не дает. Но и жить прежней жизнью не в состоянии. Может быть и более банальное что-нибудь. Например, мужик мог придумать себе что-то по поводу сроков беременности и вдруг решить, что ребенок не от него. Понятное дело, что доказательств - никаких, но сомнения гложут и не дают жить нормально. Изменение в собственном статусе тоже вполне могут вызвать отказ от секса, как и неприличная болезнь, появление любовницы, внезапная импотенция, прилет инопланетян в ваш гараж. Ну, и много чего еще. Однако определить, что конкретно произошло, можно только искренне поговорив, и пособирав информацию от окружающих. Вот и попробуй еще раз пообщаться с благоверным. А чтобы не было «как обычно», в конце разговора бери его за что сможешь и веди в койку. Мол, раз любишь и хочешь, то давай, доказывай. И еще можно добавить, что из-за его выкрутасов и твоих переживаний, может молоко пропасть. А потому давай-ка, муж дорогой, определим график интимного общения и будем его придерживаться. В общем, бери все в свои руки и действуй, не дожидаясь милости от окружающих.

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