Муж совсем меня не хочет

Алена

Екатерина, все-таки, мне кажется, что твой муж что-то скрывает от тебя. Говорить он может, что угодно, но у мужчин деяния – красноречивее любых слов. И если на словах твой муж и «хочет» и «любит», а на деле – отшучивается и всячески избегает секса с тобой, значит, секса он не хочет. Или не может по какой-то причине. Я вижу единственный выход – это добиться откровенного разговора, потому что тебя это уже не просто напрягает. И потому что ты – молодая женщина, которой хочется секса с любимым мужчиной. И не обязательно этим мужчиной должен быть нынешний муж, если он тебя избегает. В 29 лет отказаться от секса ради сохранения семьи – это нонсенс. У тебя много активных лет жизни впереди. Как ты собираешься жить с мужчиной, который не хочет секса с тобой? Вообще, я знаю пары, в которых один партнер решил, что секс ему не нужен. Точнее, «решила», т.к. я знаю только пары, в которых так решала жена. И по молчаливому согласию у мужей есть постоянные любовницы. То ест, семьи формально сохранены, дети при родителях, но жена и муж живут при этом параллельной сексуальной жизнью. Вернее, у одного она есть, у второго нет, но по собственной инициативе. То есть, при таком развитии ситуации, ты сама однажды упадешь в чьи-нибудь объятья и начнешь отношения с тем, кто будет хотеть тебя не на словах, а на деле. Потому что секс для тебя не потерял актуальность, и в этом ты абсолютно нормальна. Что касается твоего мужа, то, я глубоко убеждена, что мужчина отказывается от секса с женой, которая его пытается соблазнять даже, по двум причинам: или у него есть другая любовь, или он болен. Потому что даже мужики, которые изменяют своим женам с любовницами, но не воспринимают эти отношения на стороне как нечто очень серьезное, редко откажутся от секса с женой, особенно, когда она сама активна. В общем, я бы не стала настолько самоуверенно отрицать наличие у твоего мужа другой женщины, или возлюбленной, увы. И, повторюсь, настаивала бы на предельно откровенном разговоре. После которого была бы готова взять паузу в отношениях и не падала в обморок от предложения «пожить отдельно».