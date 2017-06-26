Муж сестры моего мужа в меня влюблен?

Я думаю, что это, как минимум, не смешно. Посторонний для тебя взрослый мужчина, чужой муж, напивается до состояния автопилота, пристает к тебе на виду у всех с просьбами, которые, по меньшей мере, оскорбительны, а все вокруг ржут. Более всего удивительна реакция твоего мужа, которому кажется забавным подобное поведение по отношению к тебе, то есть, к его жене. В норме вещей, мужчина защищает честь своей женщины и оберегает ее от посягательств других мужчин. Потому что женщина априори слабее и не может противостоять брутальному пьяному мужику. Даже если у него пока не идет дальше слов, это не значит, что он ограничится словами, не видя отпора. Твой муж, фактически, поощряет развитие этого конфликта. Сейчас это обернуто в шутку. Но что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И не известно, чем все однажды закончится. Я уже не говорю о том, что мужчина в принципе должен заботиться о комфорте своей женщины, а подобная повторяющаяся ситуация с пьяным мужем сестры для тебя явно не комфортна. Советую тебе обсудить это с мужем и сказать ему о том, что ты чувствуешь по поводу происходящего. Может, он поймет, что смеяться тут нечему. Надо хотя бы начать контролировать количество выпитого зятем. И если он ничего не помнит, протрезвев, то стоит несколько раз показательно записать все, что он делал и говорил, будучи пьяным, на видео. И дать ему посмотреть. Может, это заставит его уменьшить дозировку. А если не помогает, то я бы просто отказалась бы гулять в одной с ним компании. Потому что это, действительно, может плохо закончиться однажды, а твой муж не делает ничего, чтобы тебя оградить от пьяного идиота.

Сергей

Алёна, честно говоря, не понимаю в чем проблема и смысл вопроса. Есть некий мужчина, которого в школьные годы ты немного выделяла из других млодых людей, и с которым, возможно, была подростковая влюбленность. Все это уже в прошлом, но вы продолжаете общаться теперь уже по-радственному. И этот дяденька начинает проявлять неадекватное поведение и приставать к тебе, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. Увы, но так иногда бываает. Все люди по-разному переносят алкоголь, некоторые начинают «чудить». В этом нет ничего удивительного или странного. Непонятно лишь то, почему ты не поставишь этого человека на место, и отчего твой муж так спокойно относится к происходящему. Ведь все решается очень просто. Один небольшой, образцово-показательный «отлуп» на виду у всех, громкое заявление, что тебе неприятно, когда к тебе пристают, просьба так не делать, угроза больше не приходить в гости и вообще не общаться, и разговор с мужем с просьбой повлиять на распоясовшегося полуродственника. То есть, нужно показать человеку, что тебе не нравится происходящее, и прямо заявить о нежелательности подобных выкрутасов. И все. Ни один более-менее здравомыслящий мужчина после такого не станет продолжать прежнюю линию поведения, поскольку это чревато уже серьезными проблемами. Почему ты этого не делаешь? Или ты лукавишь, и тебе на самом деле все очень даже нравится? Ведь глупо хихикать и притворно смущаться – это прямо поощрять дяденьку на продолжение. Так в чем причина? Нет, в принципе, плюсы в таких приставаниях тоже можно найти. Особенно если никаких сильно теплых отношений с мужем не наблюдается, и есть мысль поискать себе другого партнера. Ведь тогда получается, что у тебя есть почти официальный воздыхатель, что само по себе поднимает самооценку, сестра мужа оказывается явно «не Айс» по сравнению с тобой, что еще больше заставляет гордиться, так еще и появляется возможность «левой» интрижки с прежним приятелем, или можно вообще сменить мужа на него. В общем, я бы посоветовал тебе для начала определиться, нравится тебе происходящее или нет. И если нет, то просто ставь дяденьку на место. В этом нет ничего сложного. Если же на самом деле присутствует тайная гордость и мысли о возможности возобновить отношения, то для начала разведитьс мужем. Так бдует и честнее и проще.