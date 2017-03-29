Вроде и муж хороший, а бездельник
Чебоксары, 28 лет
29.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлина, у твоего мужа 9 классов образования, кем он пойдет работать? Что ему светит? Конечно, можно прожить жизнь и без профессии, но тогда вы всегда будете нуждаться. Предложи мужу вложиться в его обучение. Нет, в университет ему уже точно не нужно. Но чтобы работать, например, плиточником, или слесарем, нужно пройти курс обучения. Причем, хороший плиточник даст фору офисной «крысе». Есть еще масса профессий, для которых сначала нужно пройти обучение. Причем, в государственных структурах это может быть не просто бесплатное обучение, а еще и со стипендией. Не знаю, как в Чебоксарах, а в Москве, к примеру, часто набирают машинистов электропоездов, с предварительным обучением со стипендией. И в правоохранительные органы – там вообще зазывают ребят, отслуживших в армии. Думаю, в вашем городе, при желании, тоже можно поискать подобные места. Уж точно лучше, чем пытаться работать где попало, без образования, без опыта и без гарантий, что тебе вообще заплатят за работу. Понимаю, что это опять тебе инициативу проявлять. Но раз уж ты сама выбрала такого мужа, то, прежде, чем выпнуть его из дома, попробовать попинать его в сторону получения профессии? Так появится реальный шанс найти работу. И шанс сохранить семью. А нет – где порог, он и сам знает (ну или ты покажешь).
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СергейАлина, честно говоря, я не знаю, как заставить человека трудиться, если он сам этого не хочет. Однако считаю, что в твоей ситуации нужно продолжать постоянно подталкивать, тормошить, требовать от мужа шагов в направлении поиска работы. Еще думаю, что стоит попробовать отправить его учиться. Нет, не в школу или институт, а выбрать специальность и пойти её осваивать. Насколько я знаю, при государственных службах занятости обычно есть разного рода бесплатные курсы, где человек может получить профессию. Например, сварщика или слесаря, токаря или крановщика, тракториста наконец. К слову сказать, хороший сварщик сегодня зарабатывает от 60 тысяч рублей и выше. Попробуй убедить супруга поискать что-то подобное, ну и сама помоги. Если бесплатного ничего нет, то можно присмотреть что-то платное, рискнуть занять денег у родственников, и отправить парня учиться. Потом отдадите потихоньку. На мой взгляд, начать с учебы будет более действенным способом заставить человека трудиться. Видишь ли, иногда мужчины болезненно переносят свои прошлые неудачи, допустим, в учебе. И некоторые просто замирают, чтобы более успешные самцы не смеялись над ними. Но если дать такому человеку возможность начать что-то новое, необычное, это может оказаться спусковым крючком. Особенно если правильно преподнести. Мол, экономистов кругом как грязи, а вот реальных мужиков с руками и умениями - пойди поищи. Ну, а если ничего не поможет, то тут останется либо терпеть, либо разводиться.
Обсуждение 150
Лучшие комментарии
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Это не он с армии другим человеком пришел (хотя не исключаю,что мог произойти слом каких-то ценностей и взглядов у человека). Это вы стали за тот год, что его не было, другой. Пришлось самостоятельность полной ложкой хлебать, наверное, и все разгуливать самой без мужа,и ребенок наверное тогда родился... вот и получилось, что уходил он пацаном и вернулся пацаном (во взглядах и привычках), а вы были девочкой до, а стали взрослой женщиной с ответственностью не только за свою жизнь после...
29.03.17 01:54 Контекст комментария
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лакивы, тыковка, дурочка такая по жизни или троллите нас тут?? или по жизни такая из подвида "дурак деятельный"?))
29.03.17 14:59 Контекст комментария
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50/50а у тебя вместо башки тыква))) писать о ребенке, который растет и развивается, что надо было аборт сделать - верх некорректности, искусствовед, блин, доморощенный
29.03.17 15:07 Контекст комментария
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нету никаЗачем рожала - ГГ же пишет, что ошиблась, что понимает это... чего её гнобить - то? Вы что ли не ошибались в 20 лет? А советы ваши - вообще АТАС!!! То есть ГГ и так в очень трудной ситуации, так Вы её ещё и до дурки довести хотите. КОМУ и ЗАЧЕМ надо устраивать скандалы. Когда можно по тихому слинять и жить для себя и своей дочери. А будет он кого водить или нет - уже не её заботы...
29.03.17 14:36 Контекст комментария
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Я смотрю , у Вики смена подросла ?)))
29.03.17 16:36 Контекст комментария
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ПрелестьМужчина может быть хорошим собеседником, хорошим секстатором. Но хорошим мужем бездельник быть не может! Ещё и потому что у него нет хорошей жены. Жена это не только секстаторша. Жена это и мать и дочь и судья и адвокат и любовница и послушница. Это много чего. Но только не стахановке и терпила. У вас пердимонокль. Нет мужа и нет жены. Есть 2 человека оформивших брак по залёту. Довольны оба чуточку чем то. Но не являющиеся парой как таковой. Что делать? Попытаться найти своё счастье без фикций. Иначе жизнь уйдёт под откос на билеберду
29.03.17 20:04
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Вот тоже считаю бездельник , не заботящийся о семье и хороший муж не может быть об одном человеке.
29.03.17 20:27
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ПрелестьМне надо бы исправить свои слова - хорошим мужем бездельник быть не может на " хороший муж не может быть бездельником. ". Итого: мужа нет. Так не хороший муж это не муж. Это фальшивок звание и только. Муж априори не может быть не хорошим. Иначе это не муж с просто какие то тараканы женского воображения. Все в жизни гораздо конкретнее. Такова правда жизни. Очень все просто. Если не включать ненужные рассуждения.
29.03.17 20:39
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ПрелестьНо это часто бывает в женской головке. Но не в реале жизни. Женщины большие выдумщицы. А мужчины - нет. Так что вот такой мужчина скорее аферист чем просто беждельник. Фу фу фу.
29.03.17 20:42
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КсенияАга, сидит ест хлеб тётки, которая сдуру родила именно от него )))
29.03.17 21:04
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ПерсиковаДа может обычный тюлень-приспособленец. Раньше мамка кормила-поила, теперь к жене перешла забота. А у него потребности маленькие и материально и душевно. Ему кроме тарелки супа и места на диване ничего и не надо.
29.03.17 21:05
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ZavoronokЕсли муж в онлайн игры играет, пригрози отключить интернет, если интернет самой не очень нужен.
29.03.17 19:22
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Тогда муж обидится и станет ещё ленивее и вообще на зло все будет делать
29.03.17 19:31
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ПерсиковаНу как ребёнку ? пальчиком грозить? Интернет выключу, есть не дам - не смешите , дамы. Это ж детсад какой-то
29.03.17 20:28
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АХА, если вы не против, я сейчас расскажу о вашем гардеробе, точнее грязном белье)) Вы скорее всего чья-то старая любовница, и всю жизнь бывали только в этой роли. Отсюда и деньги на лыжи (курорты), образование в Европе (нынче хорошие шлюхи без 3 образований уже не модно). И Вы не знаете реальных цен всего того, о чем пишите. Радуйтесь, что Ваши любовники при расставании не забирают свои подарки назад, а то остались бы с одними лыжами в пыльном офисе
29.03.17 17:46
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ElЗря вы так про лыжи. Очень полезный зимний спорт для попы, ног и спины. Эффект гарантирован.
29.03.17 17:58
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Чет я чешу репу. У меня нет европейского образования, да и институт не самый-самый. Горные лыжи в спортмастере в 2013 году купила себе в славном городе Новокузнецке за 11 тыров рублей, комплект фелки (куртка и штаны) и так по мелочи, шлем, перчатки. В зарплату среднего горного инженера уложилась. Но можно было и не покупать новое, а взять лыжи прошлого сезона с рук и комбинезон. такой же, в три раза дешевле. Кататься ездили на склон в 20 минутах езды от города. Там полно молодежи, лыжи- сноуборд напрокат, автобус рейсовый каждый час в ту сторону едет, молодежь спокойно становится в конце салона, да и все. Дались вам эти лыжи горные. На беговых расход энергии больше, если для вас актуально быть в форме, ни одна беговая дорожка так не вставит.
29.03.17 18:00
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KoshkaИ я за беговые, встать и бежать. А то с горы съехать, потом на подъёмник тащиться, ждать там очередь.
29.03.17 18:19
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ЮликонЗин, это тебе такой эпикриз штоли выписали ??? на основании собственных болезней верояетно дохтура вероятно :))
29.03.17 19:47
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Я смотрю , у Вики смена подросла ?)))
29.03.17 16:36
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ЮликонЧто то добавляют в воду :))
29.03.17 16:54
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сараПерсикова,я о тебе была более высокого мнения Дуры вы все тут конченные.
29.03.17 18:42
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Скорее, на клео всегда есть человек, делающий вбросы. Старички помнят предыдущих деятелей на этой ниве) а это смена пришла)
29.03.17 19:08
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"Хозяин семьи". Не пяльте уже сову на глобус (тут принято было так выражаться некоторое время назад). Это вам хотелось, чтоб он встал на одно колено, подарил сто одну розу, позвал замуж, и с образованием 9 классов внезапно стал востребованным специалистом, а лучше - директором, но увы. Вам продолжает хотеться, чтоб он вдруг ощутил себя хозяином семьи. А с чего? С того, что вы приперли его животом, вынудили жениться, и вселились в его квартиру? Он и так по жизни не орел, а уж козлом старался не быть, но не очень то получается. Грубо, понимаю. Какой он хозяин? Отбывает срок он.
29.03.17 16:08
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ЮликонЗин, а он может и не отбывает ничего, вполне комфортно себя чувствуя. Ему вещи постирали, квартиру убрали, жрать дали. И я могу поспорить, что если героиня все таки. Решиться уйти, ей весь огород будет объяснять какого шакарного мужика она бросила. Не бьет, баб не водит, лежит тихонечко:))
29.03.17 16:25
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Дык, ага, да. Ишшо можно и денюжку у жонки стрельнуть незаметно. Открывает она кошелек и думает: "вчера вроде три семьсот лежало, а сегодня три четыреста. Сумма небольшая, но неприятно. Или я дура считать не умею, или я дура, что у меня воруют". И вообще я не понимаю, "на носки и пенку для бритья" она ему денюжку выдает, или как? А если курит, то и на сигареты?
29.03.17 16:35
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ПерсиковаА я вот это ещё не поняла "вовремя домой приходит" - откуда приходит вовремя ? Если он не работает , не учится . Из магазина что ли ? Автор реально пытается эту самую сову...
29.03.17 16:43
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ДобраяВидимо, когда в те два месяца работает, вовремя домой приходит
29.03.17 16:51
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ЮликонТе редкие дни когда он в работе, приносит домой свою тушку, минуя друзей и пивнушку.
29.03.17 16:52
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KoshkaГрубая жизненная правда. Какая бы героиня распрекрасная ни была, он её изначально не добивался, так, проводил время. Если изначально не было мотивации, трудно её найти.
29.03.17 17:46
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Ellis_@Тыквочка, я же говорила, не зря вы себе такой ник выбрали. Форум ещё со мной спорил)) Тыквочка, а вам вы в независимые эксперты на модный приговор податься. Там вы и зацените, и совет дельный на тему гардероба дадите. Вот вы такая догадливая, расскажите мне про мой гардероб?))
29.03.17 15:49
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Без проблем)) 1) Если вы не стесняетесь этой темы 2) Если Вас зацепила именно эта тема среди всего сказанного 3) Если вы знаете или смотрели модный приговор и понимаете суть работы экспертов... боюсь предположить, но 9 из 10 у Вас великолепный гардероб
29.03.17 16:02
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ПерсиковаДа , Эллис -Умка ) у нас девушка элегантная.
29.03.17 16:45
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ЮликонОна еще похорошела на мой взгляд.
29.03.17 16:56
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Ellis_@Девы, вы меня удивили. Вы же меня не видите совсем. Я пошутить думала, а тут, оказывается, о как. Имидж какой))) Юликон, колись, ты где меня подсматриваешь? )) Света, я элегантна по случаю. А вообще, сегодня в резиновых сапогах и свитере, коней ходили морковками и яблоками кормить. Дождик у нас, вот и стиль под стать.
29.03.17 17:51
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Юликонпомнишь фотку, когда ты второй когда была беременная :)))
29.03.17 19:48
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Умка, я помню фотки из тех времён , когда мы тут друг друга знали в лицо )) Очень красивая была что-то с осенью и коричневой сумкой ))) И , знаешь , можно в резиновых сапогах выглядеть "ух ты!" и в брендвых прикидах быть "ох ты ж" )
29.03.17 20:25
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лакипоняла наконец, кого мне наша тыковка напоминает! из служебного романа - Шурочку! у нее даже ник созвучный - тыковка-Шурочка)) тот же типаж!)))
29.03.17 15:11
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В таком ракурсе лучше?
29.03.17 15:20
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лакиТыква она с любого ракурса тыква)) так что пофиг с какого боку ее разглядывать...
29.03.17 18:41
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Я смотрю быть неудачницами сейчас модно)) У кого-то одна юбка и кофта в гардеробе (Добрая), кто-то считает, что внимательно выбирать партнера для секса - это сны Веры Палны (Юликон), хорошо выглядеть - это идейно-коммунистический бред (Фифти). И всем нравится ГГ, которая является типичной неудачницей со всеми вытекающими)) Господа, ну как там можно??
29.03.17 15:09
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Добраянеудачницами никогда не модно быть)))) но надо быть гуманнее, человечнее....а вы, тыква, быдло)))
29.03.17 15:13
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Добрая, хватит меня смешить своими обзываниями, не могу не смеяться когда вспоминаю твой гардероб)) точнее не так, минироб
29.03.17 15:15
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добраяа с чего ты взяла, что у меня минигардероб??? я всего лишь привела пример, для такой умной как ты
29.03.17 15:26
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тогда с чего бы это ты так волновалась о той, у кого минигардероб? Ты в чужих шкафах не копаешься? Значит, свой описываешь
29.03.17 15:32
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AxaИз чьих уст звучит слово "неудачница"? Помнится, Вы жаловались на проблемы с подругами. И доказывали, что встать на горные лыжи, получать очередное высшее образование в Европе, путешествовать в 40 лет не реально, если тебе наследство на голову не свалилось, ведь это тааакие деньжищи (по мне, так базовый набор весьма среднего класса). Так в чём же Вы так успешны, раз так бодро рассуждаете на тему неудачниц?
29.03.17 16:18
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Видимо, вы тоже неудачница)) все, что вы только что перечислили - до безумия скучно!!! И дорого) или вы получили образование 40 лет назад, когда ещё были бюджетные места?! Сейчас это и дорого и ооочень скучно) Лыжи - невероятная скукотища! Ну серьёзно!!! Если бы Вы говорили о сноуборде или фигурном катании... а то лыжи...прошлый век ей Богу!
29.03.17 17:38
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