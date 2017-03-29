Вроде и муж хороший, а бездельник

Замуж вышла по залету в 21 год. Любовь и страсть была, все было хорошо. Но мужа забрали в армию через два года, так как добровольно сам он не пошел. Отслужил год в армии, пришел другим человеком: то ли он смысл жизни потерял, то ли цели стали недосягаемыми. Работа для него встала на второй план, поработает два месяца и уходит... Сидит 2-3 месяца дома и ждет чуда. Денег из-за этого все время нет. Я работаю на государственной работе и, сами понимаете, з/п не высокая, троих обеспечить нереально. Живем в его однокомнатной квартире, хочется расшириться, чтобы у дочки отдельная комната была. Скажу честно, психую и срываюсь при ребенке на мужа, что он не работает и как хозяин семьи не зарабатывает. Мне тяжело. Однажды, он даже проработал бесплатно целый месяц... Неофициально. Наивный дурак. Ищу ему работу сама, ему не нравится все, что я ему предлагаю, говорю ему, чтобы он сам нашел, по душе. Он поищет в интернете и затухает. Сделал вид, что что-то искал. Играет в компьютерные игры и доволен жизнью. Я с ним и разговаривала, и угрожала, что уйду, но он не меняется, не хочет зарабатывать. Говорит, что хочет хорошей жизни, но ничего не делает для этого. Сидит на моей шее. Я даже не против, чтобы он играл в компьютерные игры, но пусть только работает и приносит деньги домой. На счет отношения ко мне и дочке, он хороший отец, любит дочку, играет с ней и занимается, любит меня, вовремя домой приходит, никуда не выходит с друзьями, но ничего не делает, чтобы мы хорошо жили. Живем от моей зарплаты до зарплаты. Не знаю, что делать. Уходить от него или ждать чуда? Немного хочу про мужа еще рассказать. Родила мама его в 19 лет, жил с ней всю жизнь, отца не видел. Мать работала продавцом, после работы подрабатывала швеей. Муж проучился до 9 класса, образования, соответственно, никакого нет. Сейчас я понимаю, что была дурой в розовых очках.

Алина,

Чебоксары, 28 лет

29.03.17

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