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Вроде и муж хороший, а бездельник


Замуж вышла по залету в 21 год. Любовь и страсть была, все было хорошо. Но мужа забрали в армию через два года, так как добровольно сам он не пошел. Отслужил год в армии, пришел другим человеком: то ли он смысл жизни потерял, то ли цели стали недосягаемыми. Работа для него встала на второй план, поработает два месяца и уходит... Сидит 2-3 месяца дома и ждет чуда. Денег из-за этого все время нет. Я работаю на государственной работе и, сами понимаете, з/п не высокая, троих обеспечить нереально. Живем в его однокомнатной квартире, хочется расшириться, чтобы у дочки отдельная комната была. Скажу честно, психую и срываюсь при ребенке на мужа, что он не работает и как хозяин семьи не зарабатывает. Мне тяжело. Однажды, он даже проработал бесплатно целый месяц... Неофициально. Наивный дурак. Ищу ему работу сама, ему не нравится все, что я ему предлагаю, говорю ему, чтобы он сам нашел, по душе. Он поищет в интернете и затухает. Сделал вид, что что-то искал. Играет в компьютерные игры и доволен жизнью. Я с ним и разговаривала, и угрожала, что уйду, но он не меняется, не хочет зарабатывать. Говорит, что хочет хорошей жизни, но ничего не делает для этого. Сидит на моей шее. Я даже не против, чтобы он играл в компьютерные игры, но пусть только работает и приносит деньги домой. На счет отношения ко мне и дочке, он хороший отец, любит дочку, играет с ней и занимается, любит меня, вовремя домой приходит, никуда не выходит с друзьями, но ничего не делает, чтобы мы хорошо жили. Живем от моей зарплаты до зарплаты. Не знаю, что делать. Уходить от него или ждать чуда? Немного хочу про мужа еще рассказать. Родила мама его в 19 лет, жил с ней всю жизнь, отца не видел. Мать работала продавцом, после работы подрабатывала швеей. Муж проучился до 9 класса, образования, соответственно, никакого нет. Сейчас я понимаю, что была дурой в розовых очках.
Алина,
Чебоксары, 28 лет
29.03.17
Вроде и муж хороший, а бездельник

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алина, у твоего мужа 9 классов образования, кем он пойдет работать? Что ему светит? Конечно, можно прожить жизнь и без профессии, но тогда вы всегда будете нуждаться. Предложи мужу вложиться в его обучение. Нет, в университет ему уже точно не нужно. Но чтобы работать, например, плиточником, или слесарем, нужно пройти курс обучения. Причем, хороший плиточник даст фору офисной «крысе». Есть еще масса профессий, для которых сначала нужно пройти обучение. Причем, в государственных структурах это может быть не просто бесплатное обучение, а еще и со стипендией. Не знаю, как в Чебоксарах, а в Москве, к примеру, часто набирают машинистов электропоездов, с предварительным обучением со стипендией. И в правоохранительные органы – там вообще зазывают ребят, отслуживших в армии. Думаю, в вашем городе, при желании, тоже можно поискать подобные места. Уж точно лучше, чем пытаться работать где попало, без образования, без опыта и без гарантий, что тебе вообще заплатят за работу. Понимаю, что это опять тебе инициативу проявлять. Но раз уж ты сама выбрала такого мужа, то, прежде, чем выпнуть его из дома, попробовать попинать его в сторону получения профессии? Так появится реальный шанс найти работу. И шанс сохранить семью. А нет – где порог, он и сам знает (ну или ты покажешь).

  • Сергей

    Алина, честно говоря, я не знаю, как заставить человека трудиться, если он сам этого не хочет. Однако считаю, что в твоей ситуации нужно продолжать постоянно подталкивать, тормошить, требовать от мужа шагов в направлении поиска работы. Еще думаю, что стоит попробовать отправить его учиться. Нет, не в школу или институт, а выбрать специальность и пойти её осваивать. Насколько я знаю, при государственных службах занятости обычно есть разного рода бесплатные курсы, где человек может получить профессию. Например, сварщика или слесаря, токаря или крановщика, тракториста наконец. К слову сказать, хороший сварщик сегодня зарабатывает от 60 тысяч рублей и выше. Попробуй убедить супруга поискать что-то подобное, ну и сама помоги. Если бесплатного ничего нет, то можно присмотреть что-то платное, рискнуть занять денег у родственников, и отправить парня учиться. Потом отдадите потихоньку. На мой взгляд, начать с учебы будет более действенным способом заставить человека трудиться. Видишь ли, иногда мужчины болезненно переносят свои прошлые неудачи, допустим, в учебе. И некоторые просто замирают, чтобы более успешные самцы не смеялись над ними. Но если дать такому человеку возможность начать что-то новое, необычное, это может оказаться спусковым крючком. Особенно если правильно преподнести. Мол, экономистов кругом как грязи, а вот реальных мужиков с руками и умениями - пойди поищи. Ну, а если ничего не поможет, то тут останется либо терпеть, либо разводиться.

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Обсуждение 150  

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Лучшие комментарии

  • корЗинка
    Это не он с армии другим человеком пришел (хотя не исключаю,что мог произойти слом каких-то ценностей и взглядов у человека). Это вы стали за тот год, что его не было, другой. Пришлось самостоятельность полной ложкой хлебать, наверное, и все разгуливать самой без мужа,и ребенок наверное тогда родился... вот и получилось, что уходил он пацаном и вернулся пацаном (во взглядах и привычках), а вы были девочкой до, а стали взрослой женщиной с ответственностью не только за свою жизнь после...
    		 29.03.17 01:54
         
    17
         
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  • лаки
    вы, тыковка, дурочка такая по жизни или троллите нас тут?? или по жизни такая из подвида "дурак деятельный"?))
    		 29.03.17 14:59
         
    11
         
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  • 50/50
    а у тебя вместо башки тыква))) писать о ребенке, который растет и развивается, что надо было аборт сделать - верх некорректности, искусствовед, блин, доморощенный
    		 29.03.17 15:07
         
    11
         
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  • нету ника
    Зачем рожала - ГГ же пишет, что ошиблась, что понимает это... чего её гнобить - то? Вы что ли не ошибались в 20 лет? А советы ваши - вообще АТАС!!! То есть ГГ и так в очень трудной ситуации, так Вы её ещё и до дурки довести хотите. КОМУ и ЗАЧЕМ надо устраивать скандалы. Когда можно по тихому слинять и жить для себя и своей дочери. А будет он кого водить или нет - уже не её заботы...
    		 29.03.17 14:36
         
    10
         
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  • Персикова
    Я смотрю , у Вики смена подросла ?)))
    		 29.03.17 16:36
         
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