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Можно ли как-то построить с ним семью?


Замужем 3 года, мне 27, есть сын 2,5 годика. Выходить замуж, скажу честно, поторопилась, муж, конечно, хороший человек, с ним интересно и легко в общении, но изначально большой любви не было. Свадьба, беременность. Разочарование пришло быстро, обеспечивать семью должным образом он не может, до декрета моя зарплата уходила на продукты и покупки для ребенка, в декрете постоянно помогают мои родители, подрабатываю. Он довольствуется малым, рулить и решать проблемы с финансами и ребенком тоже приходится мне. Периодически хотелось уйти от него, но с ребенком в декрете просто некуда, мои родители живут далеко. Год назад переехали со съемной квартиры в квартиру матери мужа, где он и жил до нашего знакомства. Гуляя с ребенком, я стала часто сталкиваться с одним молодым человеком, он оказался соседом по подъезду. 30 лет, женат, дочка 4 года, в настоящее время жена на 8-м месяце беременности. Случайно пересекались на улице, в подъезде, в лифте, в магазине, смотрели в глаза друг другу, стала происходить какая-то химия… Через пару месяцев он заговорил, спрашивал обо мне, сыне, чем занимаюсь, когда пересекались случайно и никого рядом не было. Через месяц он написал мне в соцсети, стали общаться. Сказал, что летом, не видя меня больше, решил, что я приезжая, и больше не встретимся. Сказал, что боялся со мной заговорить первый, хотя с людьми быстро находит общий язык. Признался, что жена беременна, ребенок не был запланирован, как и первый. Про отношения с женой говорит: как соседи, она и он несчастливы друг с другом, жена жалеет о втором ребенке и о жизни с ним, не сходятся в сексуальном плане, но и о разводе речи не шло, живут в достатке. Муж не подозревает ничего, последние 2 месяца был в командировке, изредка приезжал, завтра приезжает насовсем. За время его отсутствия, с соседом сильнее прикипели друг к другу, вижу, что он тоже влюблен, нам хорошо вместе, есть какая-то внутренняя совместимость и сексуальная, делает подарки мне и сыну (сын, естественно, его не видит), проявляет заботу, интересуется моей жизнью, окружением, проблемами, нежен и романтичен (муж - никогда), ревнует к мужу, переживает по поводу его возвращения. Никогда не ожидала от себя, что осмелюсь на такое предательство по отношению к мужу. Мы говорим о будущем и строим планы. Любимый не раз говорит: «Почему мы не встретились раньше, почему не стали общаться до моего летнего отъезда?» Говорит, что все было бы намного проще, что невозможно сейчас делать серьезные шаги, пока второй ребенок еще не родился, и он не сможет достаточно обеспечивать всех, кого должен будет… Я не знаю, что будет дальше. Оборвать все сейчас не смогу, к мужу нет нежных чувств, но и живя в этом доме, мы будем пересекаться с соседом все равно и его семьей, это больно. Продолжать дальше тоже сложно, родится ребенок, он будет нужен там, я и так краду его у семьи. Как мне быть рядом с любимым? Как построить с ним семью?
Яна,
Екатеренбург, 27 лет
15.05.17
Можно ли как-то построить с ним семью?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Яна, на мой взгляд, «рыбы тут нет». Вы – любовники. У вас обоих семьи и дети, и вы ничего не захотите менять. Советую включить рациональное, логическое мышление и оценить своего нового «любимого», что называется, на трезвую голову. Он живет с женой, занимается с нею сексом, делает «незапланированных» детей. У него уже, считай, двое детей, и оба нежеланные? Он покупает твоему ребенку подарки, чтобы угодить тебе, а его дети при этом не получают то, что он мог бы купить им, вместо твоего. Он их не любит также, как жену? То есть, отец он хреновый, так? Он гуляет от беременной жены, кадрит замужнюю женщину, прекрасно понимая, что она навряд ли сможет дернуться от мужа, а значит, как любовница – очень безопасный вариант. То есть, он еще и мужик из серии «так себе». Ему не нужен твой ребенок, поверь. Его внимание к твоему чаду – это способ впечатлить тебя. Ему не нужна ты как сожительница, с которой надо будет решать финансовые проблемы, бытовые сложности, которую он будет видеть утром и вечером, не ухоженную и с кастрюлей или шваброй в руках. У него все это есть, ему достаточно. Ты можешь сколько угодно мечтать о том, как построить с ним семью, но он тебе четко сказал: делать серьезные шаги невозможно. Сначала жена будет беременной, потом она буде с новорожденным. Закладывай минимум три с хвостиком года на разговоры о том, что он не может бросить неработающую жену с малышом, который еще не пошел в садик. Потом готовься слушать, что старший ребенок только пошел в школу и он не может создавать ему такой стресс. Через некоторое время у его жены может случиться очередная незапланированная беременность, ведь предохраняться они не умеют, как ты помнишь. И все, что тебе тут светит – это быть любовницей соседа. Даже если уйдешь от мужа, это не сподвигнет твоего «любимого» к резким движениям. Он тебе уже сказал, что он не сможет обеспечивать всех. У него двое детей. То есть, уйдя от мужа, который тебя не устраивает, в первую очередь, из-за финансовой составляющей, ты, в случае чего, огребаешь точно такие же проблемы с новым мужчиной. Только его доходы будут уплывать в первую семью на содержание двоих детей – и это будет длиться 18 лет. И, поверь, вся твоя романтика и химия улетучится, максимум, через год таких проблем. Ты снова вспомнишь, что рядом с тобой мужчина, который не пытается зарабатывать так, чтобы хватило на комфортную жизнь (после уплаты всех долгов и алиментов), что ты на себе тянешь дом и финансы (потому что он половину отдает на «тех»). Только тут будет еще и твой ребенок, с которым начнутся проблемы, когда ты уйдешь от папы к чужому дяде. А чужому дяде твой ребенок будет нужен до тех пор, пока будет необходимость тебя очаровывать. То есть, совсем недолго.

  • Сергей

    Яна, на мой взгляд, в данном случае лучше всего будет постараться все-таки включить голову и разорвать связь с любовником. Дело в том, что такое шило в мешке не утаить. И как только информация дойдет до законного супруга, все закончится разводом и большими как моральными, так и материальными проблемами. Твой нынешний «левый» интерес помогать точно не будет, и придется уезжать к родителям с клеймом изменницы. То есть в любом случае светит расставание с любовником, разница лишь в том, как это произойдет. Я считаю, что лучше расстаться спокойно и по-взрослому. А вот затем нужно решать проблему жизни с нелюбимым. И если тебе на самом деле «совсем никак», то для начала выйди на работу, найди жилье, и лишь потом уходи. Жить в постоянном напряжении гораздо хуже, чем в разводе. Только после этого, если останется желание, можно попробовать увести из семьи твоего приятеля. Хотя я бы не советовал.

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Обсуждение 37  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Ну конечно, жена на 8-ом месяце, ей нельзя а ему хочется. Мозг включить для начала не помешает, даже если и уйдёт от жены, мужик с таким прицепом - большая проблема. Алименты на детей и жене до 3-х лет ребёнку это ползарплаты, но от жены он вряд ли уйдёт, мужику нужен необременительный страх на стороне, а замужняя любовница удобна, так как трындеть не будет про развод и замуж. Письмо тут когда-то давно было, жена ушла от мужа с двумя детьми, проверив любовнику, а он её бортанул, и она осталась и без мужа, и без любовника.
    		 15.05.17 01:25
         
    18
         
    Контекст комментария
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  • Ellis_@
    Совсем уже вы, мадам, потеряли контакт с реалом. Ах если бы. Если бы у бабушки были усы, она была бы дедушкой. У меня была одна такая знакомая. Тоже вечно ахи и вздохи про ну-почему-не..... Ах ну почему я не пианистка и не гимнастка, почему не сыграла роль Анастассии Ягужинской в гардемаринах и не пишу стихи как Ахатова. А он тоже хорош. Такая сексуальная несовместимость, что плодятся. Я даже совета давать никакого не буду, вы и этот сосед с беременной женой друг друга стоите. Главное, вашу с соседом совместимость на секс проверили, уже что-то. Анекдот вспомнила. Как 2 соседки встречаются утром в магазине, одна другую спрашивает. Я видела, мой муж к тебе вчера вечером заходил. Он дома не ночевал, кстати, чего хотел? А та ей отвечает. Нууу, мы поужинали, сексом позанимались, а чего хотел не знаю, не сказал...
    		15.05.17 00:51
         
    13
         
    Контекст комментария
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  • Прелесть
    Так всю жизнь можно профукать на вранье. Замуж по залёту. Сейчас с соседями совместимость, мужик не может дождаться пока жена разродится - соседкам глазки строит. :-) В глаза себе посмотрите. С какой стороны вы вызываете желание о Вас заботиться? У кого? У такого же врунишки? Наивность. Допрыгаетесь. До проблем посерьёзнее.
    		15.05.17 01:09
         
    12
         
    Контекст комментария
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  • Оксана
    Жена в таких ситуациях, как правило, даже не подозревает, как у них с гулящим мужем всё плохо. Яна, это уже такая классика жанра, что только наверное совсем слепоглухонемая вроде вас поведется. Он увидел в вас лёгкую добычу, которой можно бессовестно ссать в уши нелепыми историями о соседстве и сексе без предохранения под дулом пистолета и пользоваться, пока жена не разродится. Совет вам - прикройте лавочку для неверного мерзавца и постарайтесь наладить отношения в семье. Разрушить всё дело не хитрое, а вот приложить усилия или хотя бы попытаться направить свою жизнь в нужное русло нужно время и смелость. Пожалейте себя и своего ребёнка.
    		 15.05.17 01:13
         
    10
         
    Контекст комментария
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  • звездочка )
    Знаете, мое глубокое убеждение, что мужчине для приличного дохода нужна своя личная мотивация, а не подтягиваться вслед за женой или не поддаваться чужому давлению. Ему самому, для своего личного удовлетворения и для приемлемого качества жизни его семьи, должно хотеться стремиться зарабатывать. Для меня всегда остается загадкой - как можно это не заметить до свадьбы? Вдруг оказалось, что муж семью не обеспечивает. Как это "вдруг"? Это же очевидная черта характера.
    		 15.05.17 10:00
         
    9
         
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  • Персикова
    Яна , дурында вы . Из тех , кто "ах , обмануть меня несложно , я сам обманываться рад".
    		 15.05.17 12:36
         
    3
         
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  • lady_lara@inbox.ru Южно-Сахалинск
    Ничего не меняй. 2 мужа лучше, чем ни одного
    		 15.05.17 11:52
         
    -2
         
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  • Ромашка_
    "МОЖНО ЛИ КАК-ТО ПОСТРОИТЬ С НИМ СЕМЬЮ?" - может быть, можно, может быть и нет. Лучше всего поговорить об этом с ним самим. Никто Вам ничего за него не скажет.
    		15.05.17 11:03
         
    1
         
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  • Тыковка
    Сосед ленивый. Далеко за сексом ходить не надо будет
    		 15.05.17 10:32
         
    5
         
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  • Тыковка
    И неплохой секс
    		 15.05.17 10:30
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Родители далеко, нелюбимый муж, город-миллионник. Все ясно, надо было из деревни вырваться. С любовником тоже все ясно, сильно беременная жена не даёт, можно соседке сунуть, близко и удобно, она же замужем, а муж в командировке. Классика. Не фиг только какие-то романтического чувства кому-то приписывать. П.с. детей жалко.
    		 15.05.17 10:07
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    ох ты бляя..сорри..фу,фу, фу..вам не мерзостно самой то свое письмо читать? и такая пошлятина, с соседом при беременной жене, фууу..даже не хочется ничего писать..ну и уровень, боже мой(((
    		 15.05.17 10:06
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна
    Ребенка в сад, самой на работу, карьеру строить и зарабатывать. Муж либо подтянется, пересмотрите свое отношение, либо разведетесь. Терпеть нелюбимого мужа за пропитание как-то унизительно для молодой здоровой женщины. Если хотите, чтобы новый муж обеспечивал, это явно не к этому соседу с прицепом. Все-таки самой развиваться и зарабатывать надежней
    		 15.05.17 09:49
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • звездочка )
      Знаете, мое глубокое убеждение, что мужчине для приличного дохода нужна своя личная мотивация, а не подтягиваться вслед за женой или не поддаваться чужому давлению. Ему самому, для своего личного удовлетворения и для приемлемого качества жизни его семьи, должно хотеться стремиться зарабатывать. Для меня всегда остается загадкой - как можно это не заметить до свадьбы? Вдруг оказалось, что муж семью не обеспечивает. Как это "вдруг"? Это же очевидная черта характера.
      		 15.05.17 10:00
           
      9
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • 50/50
      первые годы хождения в сад - это не помощь матери, а геморрой с болячками))) сочетается ли карьера "девочки из деревни" без связей с бесконечными больничными? легче маму выписать или самой к маме вернуться
      		 15.05.17 11:58
           
      6
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • звездочка )
    Яна, мужчина ничего не предлагает и это главное, остальное - эмоции и фантазии. Все само собой сойдет на нет, вот увидишь. Если с мужем разводиться не планируешь, прими все меры безопасности, а то знаешь - соседи в окна смотрят, мимо ходят, через дверь слышат )) найдется кому подойти и рассказать как ты живешь в его отсутствие
    		15.05.17 09:41
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    Яна, вместо решения проблем, Вы продолжаете накручивать снежный ком, т.е. идёте в обратную сторону, усугубляете. "бедный" Ваш любовник, первого-то не хотел, но уже второго заделал) ну и на восьмом месяце некоторые уже сексом не занимаются, или крайне редко, что понятно, во всяком случае женщина уже не сексбогиня) Вы как не рожали или сама вчера родились. начните с себя. а избежать соседа можно, легко - если не стараться попадаться ему на глаза)
    		 15.05.17 09:07
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо
    Представим: вы оба разводитесь и соединяетесь (в порыве страсти). ОН ПОЛЗАРПЛАТЫ ОТДАЕТ своим детям и еще сколько-то жене, которая временно не работает. Вы получаете копеечные алименты от своего мужа. Готовы к этому? А если серьезно, не любите мужа - разводитесь. А в чужую семью лезть не надо.
    		 15.05.17 09:06
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Редж
    не сходятся в сексуальном плане // ну да. а дети появились от того, что они просто живут вместе.
    		15.05.17 09:05
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    невозможно сейчас делать серьезные шаги, пока второй ребенок еще не родился, и он не сможет достаточно обеспечивать всех, кого должен будет…/// перевожу: со мной ты можешь расчитывать только на секс. Кстати, а был ли секс?? А то Вы уже планы строите, а тут бац - и сексуальная несовместимость, как бандит из-за угла))
    		 15.05.17 07:29
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ИДИЛИЯ
      Я вообще не понимаю, откуда берутся такие наивные девушки в 27 лет. Вы взрослая женщина, да к тому же и мама. Вы наладьте лучше отношения в своей семье, попытайтесь сделать так, чтобы муж стал больше зарабатывать. Не любите его. Ничего страшного, достаточно просто уважение к нему проявить и заботу и он сам захочет горы для вас свернуть!
      		15.05.17 07:54
           
      2
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Джей
        Мне вот тож интересно, муж в курсе, что он мало заоабатывает?)) Акромя питания и детских вещей, есть и другие расходы: коммунальные услуги, оплата аренды, одежда, обувь, лекарства, отдых в конце концов. Это кто оплачивает?? Насчет отношений и их налаживания, не верю. Там по ходу и налаживать нечего.
        		 15.05.17 08:38
             
        4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Ну конечно, жена на 8-ом месяце, ей нельзя а ему хочется. Мозг включить для начала не помешает, даже если и уйдёт от жены, мужик с таким прицепом - большая проблема. Алименты на детей и жене до 3-х лет ребёнку это ползарплаты, но от жены он вряд ли уйдёт, мужику нужен необременительный страх на стороне, а замужняя любовница удобна, так как трындеть не будет про развод и замуж. Письмо тут когда-то давно было, жена ушла от мужа с двумя детьми, проверив любовнику, а он её бортанул, и она осталась и без мужа, и без любовника.
    		 15.05.17 01:25
         
    18
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оксана
    Жена в таких ситуациях, как правило, даже не подозревает, как у них с гулящим мужем всё плохо. Яна, это уже такая классика жанра, что только наверное совсем слепоглухонемая вроде вас поведется. Он увидел в вас лёгкую добычу, которой можно бессовестно ссать в уши нелепыми историями о соседстве и сексе без предохранения под дулом пистолета и пользоваться, пока жена не разродится. Совет вам - прикройте лавочку для неверного мерзавца и постарайтесь наладить отношения в семье. Разрушить всё дело не хитрое, а вот приложить усилия или хотя бы попытаться направить свою жизнь в нужное русло нужно время и смелость. Пожалейте себя и своего ребёнка.
    		 15.05.17 01:13
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Так всю жизнь можно профукать на вранье. Замуж по залёту. Сейчас с соседями совместимость, мужик не может дождаться пока жена разродится - соседкам глазки строит. :-) В глаза себе посмотрите. С какой стороны вы вызываете желание о Вас заботиться? У кого? У такого же врунишки? Наивность. Допрыгаетесь. До проблем посерьёзнее.
    		15.05.17 01:09
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Совсем уже вы, мадам, потеряли контакт с реалом. Ах если бы. Если бы у бабушки были усы, она была бы дедушкой. У меня была одна такая знакомая. Тоже вечно ахи и вздохи про ну-почему-не..... Ах ну почему я не пианистка и не гимнастка, почему не сыграла роль Анастассии Ягужинской в гардемаринах и не пишу стихи как Ахатова. А он тоже хорош. Такая сексуальная несовместимость, что плодятся. Я даже совета давать никакого не буду, вы и этот сосед с беременной женой друг друга стоите. Главное, вашу с соседом совместимость на секс проверили, уже что-то. Анекдот вспомнила. Как 2 соседки встречаются утром в магазине, одна другую спрашивает. Я видела, мой муж к тебе вчера вечером заходил. Он дома не ночевал, кстати, чего хотел? А та ей отвечает. Нууу, мы поужинали, сексом позанимались, а чего хотел не знаю, не сказал...
    		15.05.17 00:51
         
    13
         
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