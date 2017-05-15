Можно ли как-то построить с ним семью?

Алена

Яна, на мой взгляд, «рыбы тут нет». Вы – любовники. У вас обоих семьи и дети, и вы ничего не захотите менять. Советую включить рациональное, логическое мышление и оценить своего нового «любимого», что называется, на трезвую голову. Он живет с женой, занимается с нею сексом, делает «незапланированных» детей. У него уже, считай, двое детей, и оба нежеланные? Он покупает твоему ребенку подарки, чтобы угодить тебе, а его дети при этом не получают то, что он мог бы купить им, вместо твоего. Он их не любит также, как жену? То есть, отец он хреновый, так? Он гуляет от беременной жены, кадрит замужнюю женщину, прекрасно понимая, что она навряд ли сможет дернуться от мужа, а значит, как любовница – очень безопасный вариант. То есть, он еще и мужик из серии «так себе». Ему не нужен твой ребенок, поверь. Его внимание к твоему чаду – это способ впечатлить тебя. Ему не нужна ты как сожительница, с которой надо будет решать финансовые проблемы, бытовые сложности, которую он будет видеть утром и вечером, не ухоженную и с кастрюлей или шваброй в руках. У него все это есть, ему достаточно. Ты можешь сколько угодно мечтать о том, как построить с ним семью, но он тебе четко сказал: делать серьезные шаги невозможно. Сначала жена будет беременной, потом она буде с новорожденным. Закладывай минимум три с хвостиком года на разговоры о том, что он не может бросить неработающую жену с малышом, который еще не пошел в садик. Потом готовься слушать, что старший ребенок только пошел в школу и он не может создавать ему такой стресс. Через некоторое время у его жены может случиться очередная незапланированная беременность, ведь предохраняться они не умеют, как ты помнишь. И все, что тебе тут светит – это быть любовницей соседа. Даже если уйдешь от мужа, это не сподвигнет твоего «любимого» к резким движениям. Он тебе уже сказал, что он не сможет обеспечивать всех. У него двое детей. То есть, уйдя от мужа, который тебя не устраивает, в первую очередь, из-за финансовой составляющей, ты, в случае чего, огребаешь точно такие же проблемы с новым мужчиной. Только его доходы будут уплывать в первую семью на содержание двоих детей – и это будет длиться 18 лет. И, поверь, вся твоя романтика и химия улетучится, максимум, через год таких проблем. Ты снова вспомнишь, что рядом с тобой мужчина, который не пытается зарабатывать так, чтобы хватило на комфортную жизнь (после уплаты всех долгов и алиментов), что ты на себе тянешь дом и финансы (потому что он половину отдает на «тех»). Только тут будет еще и твой ребенок, с которым начнутся проблемы, когда ты уйдешь от папы к чужому дяде. А чужому дяде твой ребенок будет нужен до тех пор, пока будет необходимость тебя очаровывать. То есть, совсем недолго.